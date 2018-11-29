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29.11.2018 17:38  Представлен Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile

Проект KDE представил новый смартфон Necuno Mobile, разработанный совместно с компанией Necuno Solutions и поставляемый с прошивкой на основе оболочки Plasma Mobile. Устройство позиционируется как аппаратная платформа с полностью открытой прошивкой, сосредоточенная на обеспечении безопасности и приватности пользователей.

По заявлению производителя в телефоне отсутствуют компоненты закрытых прошивок, которые бы имели доступ к основной памяти аппарата - WiFi чип и Baseband-модем изолированы и не имеют доступа к основной памяти и процессору. Для прохождения сертификации в FCC/CE беспроводной чип должен комплектоваться органиченными прошивками, не позволяющими выйти за определённые в спецификации диапазоны частот, типы модуляции и уровни мощности. Для блокирования доступа подобных проприетарных прошивок к основной памяти устройства, решено подключить беспроводной чип через шину SDIO.

Аппаратная начинка смартфона построена с использованием SoC NXP i.MX6 c четырёхядерным процессором ARM Cortex-A9 и графическим ускорителем Vivante GPU. Вся техническая документация к SoC i.MX6 и BSP-компоненты открыты для свободной загрузки и аудита. Работа платформы может быть реализована исключительно при помощи свободного ПО, в том числе для GPU Vivante поставляется свободный драйвер Etnaviv.

Устройство разрабатывается в сотрудничестве с сообществом разработчиков свободного ПО и изначально позиционируется как платформа, оптимальная для работы открытых мобильных операционных систем. Дата поступления смартфона в продажу и цена будут объявлены дополнительно. Устройство планируют производить в Финляндии.

Заявленная аппаратная начинка Necuno Mobile:

  • SoC: ARM Cortex-A9 NXP i.MX6 Quad
  • GPU: Vivante (Etnaviv)
  • 5.5-дюймовый экран;
  • Алюминиевый корпус;
  • Аудиовыхода 3.5 mm;
  • Micro-USB;
  • WiFi (чип подключен через SDIO);
  • Полноценный 100 Mbit/s Ethernet (!);
  • Последовательный порт;
  • LTE.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu/Neon, Arch Linux, postmarketOS и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием Qt 5 и фреймворка быстрой разработки приложений Kirigami. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/11/29...)
  2. OpenNews: Пятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Адаптация Plasma Mobile для смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
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  • 1.1, Аноним (1), 17:39, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Круто! Позовите, когда будут хоронить.
     
     
  • 2.7, pavlinux (ok), 17:55, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >  Позовите, когда будут хоронить.

    Не торопись, распил донатов и кормление только началось. Это тебе не firefox, пол мильярда так просто не спрячешь.

    > .. с полностью открытой прошивкой, ...
    > ... ARM Cortex-A9 NXP i.MX6 и графического ускорителя Vivante GPU.

    Исходники фирмвари NXP i.MX6 и Vivante где скачать?
    SDK открыли иль опять юзать опенсоурсные недоношенные дрова https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35871

    Ура товарищи!!! Будем (думать, что) свободные, но хромые на две ноги и моргать глазом через слово!!!

     
     
  • 3.31, Анони (?), 19:36, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сборку Android для него подготовили?
     
  • 2.23, Maxim (??), 18:54, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Фанаты иксов уже похоронили эту вяленд поделку.
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:41, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Без type-c usb >=3.1 - не нужно.
     
     
  • 2.17, iPony (?), 18:34, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну про 3.1 жирновато будет...
    А вот microusb в 2019 году — это какой-то позор.
     
  • 2.35, Qwerty (??), 20:08, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ты на рамку посмотри, тут уже не до узбатри.
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:43, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О количестве оперативки скромно умолчали?
     
     
  • 2.16, Gannet (ok), 18:26, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем тебе оперативка? Всё уже запущено.
     
  • 1.4, evkogan (?), 17:53, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ethernet
    >Последовательный порт;

    В смысле через USB с переходниками в комплекте? Или отдельный непонятный порт и провода в комплекте?

    Еще интересны размеры и масса.
    И при вменяемой цене очень даже интересно.
    Жаль софта практически не будет.

     
     
  • 2.8, pavlinux (ok), 17:56, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В смысле через USB с переходниками в комплекте? Или отдельный непонятный порт и провода в комплекте?

    Два 10-гигабитных RJ-45 под крышкой, рядом с батареей.

     
  • 2.22, Омоним (?), 18:51, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В блоге говорилось, что в первых моделях из соображений безопасности в гнезде USB не будет даже ламелей для передачи данных, только зарядка. [1] А также сотовых модулей, как понимаю. [2]

    [1] https://necunos.com/blog/usb-the-easy-way-in-to-a-computer/
    [2] https://ncunos.com/blog/phone-connectivity-and-its-backdoors/

     
  • 1.5, Gleb (?), 17:53, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Езернет и последовательный порт в телефоне впечатляют, за мейнстримом парни не гонятся!
     
     
  • 2.9, pavlinux (ok), 17:57, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Открою тайну, универсальный последовательный порт есть даже iPhone XS
     
     
  • 3.36, дрАноним (?), 20:10, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не Thunderbolt?
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:55, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Алюминиевый корпус

    То есть, излучение будет проходить сквозь голову звонящего. Молодцы.

     
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 17:59, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Наденешь будёновку из фольги, и всё ок будет
     
     
  • 3.33, хотел спросить (?), 19:40, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фольга даже усиливает излучение попадающее на голову!
     
  • 2.12, Иван Семеныч (?), 18:11, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда излучение не проходит сквозь голову, ощуения совем не те. Это как нюхать розу в противогазе.
     
  • 1.11, интеллигентный разработчик (?), 18:09, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На последнем скриншоте интерфейс страшноват
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:19, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для того, чтобы считаться смартфоном, быть телефоном уже не обязательно?
     
     
  • 2.14, Fracta1L (ok), 18:23, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А кому будет звонить линуксоид? Хватит Tox-чатика со своими виртуалами.
     
  • 2.30, Джава_бот (?), 19:36, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Представь себе, смартфон не равно телефон. В смарте функция "телефон" лишь одна из 100500 функций, не всегда главная и не всеми используемая.
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:45, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LTE телефонию не поддерживает?
     
  • 1.15, Аноним (15), 18:26, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой же вырвиглаз, Господи
     
     
  • 2.19, Necuno Mobile (?), 18:45, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    It's KDE, baby!
     
  • 1.18, Аноним (18), 18:37, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Телефон с ethernet и последовательным портом определённо нужен Если будет не за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, iPony (?), 18:46, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Три года пыжились, пыжились...
    Поздравляю 🥳 КДЕшников со смартфоном мечты.
     
  • 1.21, Анонимусис (?), 18:46, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайн ужасен. Серьезно, почему нельзя взять десктопные иконки вместо этого ппц?
     
     
  • 2.24, Fracta1L (ok), 19:02, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что весь этот проект запустили чтобы порисовать новые иконки.
     
  • 2.29, Аноним (-), 19:35, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Дизайн ужасен.

    А ты чё, криворукий что ли, иконки поставишь свои и обои заменишь конечно. а вот с софтом конечно проблема

     
     
  • 3.32, Джава_бот (?), 19:37, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты чё, криворукий? Софт напишешь свой гг
     
  • 1.25, Аноним (25), 19:27, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "коммуникационном фреймворке Telepathy" - оно еще живо в век царствования проприетарных мессенжеров?
     
  • 1.26, Дуплик (ok), 19:28, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько раз в день будет падать плазма на этом телефоне?
     
  • 1.27, Ректал ОС (?), 19:29, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Полноценный 100 Mbit/s Ethernet (!)
    > 100 Mbit/s
    > 2019
     
  • 1.28, dimcha (??), 19:30, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    горите в аду со своей power-button помередине корпуса!
     
  • 1.37, th3m3 (ok), 20:32, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Похож на какой-то бабушкофон, но только без кнопок :) Думаю, опять не взлетит.
     

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