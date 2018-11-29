29.11.2018 17:38  Представлен Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile

Проект KDE представил новый смартфон Necuno Mobile, разработанный совместно с компанией Necuno Solutions и поставляемый с прошивкой на основе оболочки Plasma Mobile. Устройство позиционируется как аппаратная платформа с полностью открытой прошивкой, сосредоточенная на обеспечении безопасности и приватности пользователей.

По заявлению производителя в телефоне отсутствуют компоненты закрытых прошивок, которые бы имели доступ к основной памяти аппарата - WiFi чип и Baseband-модем изолированы и не имеют доступа к основной памяти и процессору. Для прохождения сертификации в FCC/CE беспроводной чип должен комплектоваться органиченными прошивками, не позволяющими выйти за определённые в спецификации диапазоны частот, типы модуляции и уровни мощности. Для блокирования доступа подобных проприетарных прошивок к основной памяти устройства, решено подключить беспроводной чип через шину SDIO.

Аппаратная начинка смартфона построена с использованием SoC NXP i.MX6 c четырёхядерным процессором ARM Cortex-A9 и графическим ускорителем Vivante GPU. Вся техническая документация к SoC i.MX6 и BSP-компоненты открыты для свободной загрузки и аудита. Работа платформы может быть реализована исключительно при помощи свободного ПО, в том числе для GPU Vivante поставляется свободный драйвер Etnaviv.

Устройство разрабатывается в сотрудничестве с сообществом разработчиков свободного ПО и изначально позиционируется как платформа, оптимальная для работы открытых мобильных операционных систем. Дата поступления смартфона в продажу и цена будут объявлены дополнительно. Устройство планируют производить в Финляндии.

Заявленная аппаратная начинка Necuno Mobile:

SoC: ARM Cortex-A9 NXP i.MX6 Quad

GPU: Vivante (Etnaviv)

5.5-дюймовый экран;

Алюминиевый корпус;

Аудиовыхода 3.5 mm;

Micro-USB;

WiFi (чип подключен через SDIO);

Полноценный 100 Mbit/s Ethernet (!);

Последовательный порт;

LTE.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu/Neon, Arch Linux, postmarketOS и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием Qt 5 и фреймворка быстрой разработки приложений Kirigami. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.