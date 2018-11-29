29.11.2018 17:38  Представлен Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile

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|2.7, pavlinux (ok), 17:55, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Позовите, когда будут хоронить.
Не торопись, распил донатов и кормление только началось. Это тебе не firefox, пол мильярда так просто не спрячешь.
> .. с полностью открытой прошивкой, ...
> ... ARM Cortex-A9 NXP i.MX6 и графического ускорителя Vivante GPU.
Исходники фирмвари NXP i.MX6 и Vivante где скачать?
SDK открыли иль опять юзать опенсоурсные недоношенные дрова https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35871
Ура товарищи!!! Будем (думать, что) свободные, но хромые на две ноги и моргать глазом через слово!!!
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|1.4, evkogan (?), 17:53, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Ethernet
>Последовательный порт;
В смысле через USB с переходниками в комплекте? Или отдельный непонятный порт и провода в комплекте?
Еще интересны размеры и масса.
И при вменяемой цене очень даже интересно.
Жаль софта практически не будет.
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|2.8, pavlinux (ok), 17:56, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В смысле через USB с переходниками в комплекте? Или отдельный непонятный порт и провода в комплекте?
Два 10-гигабитных RJ-45 под крышкой, рядом с батареей.
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|2.30, Джава_бот (?), 19:36, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Представь себе, смартфон не равно телефон. В смарте функция "телефон" лишь одна из 100500 функций, не всегда главная и не всеми используемая.
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|2.29, Аноним (-), 19:35, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Дизайн ужасен.
А ты чё, криворукий что ли, иконки поставишь свои и обои заменишь конечно. а вот с софтом конечно проблема
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