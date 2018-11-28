28.11.2018 17:40  Microsoft Bing начал предупреждать о вредоносной активности на сайте VideoLan

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|2.18, yte (?), 18:48, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Цирк. Если бы кто-то проблему на сайте мс нашел, то все бы сразу поверили.
Прогнали какой-то антивирь и думают, что все секурно у них. Время от времени любые сайты ломают.
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|2.29, йж (?), 21:03, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот не надо про хромосому. Контингенту местной гастивухи неплохо бы подучиться у этих людей простой человеческой доброте.
А пользователи бинга, несомненно, просто тупые куски г0вна. Именно так, и количество хромосом тут ни при чём.
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|1.7, ползкрокодил (?), 18:04, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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И что? Safe Browsing вон недавно внезапно начал ругаться на cubing.com.ua, хотя там вроде не меняли ничего. Подозреваю, ему просто факт наличия Java-апплетов в 2k18-м не нравится.
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|3.31, OldFart (?), 21:08, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В помощь:
developers.google.com/safe-browsing/v3/advisory
www.stopbadware.org/request-review
но перед этим убедиться что вычещены все какашки иначе запрос на очистку задержится еще дольше
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|2.25, Fracta1L (ok), 20:28, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Продукты Microsoft - жирная, нажористая почва для произрастания всякой заразы, ну и средств против неё, соответственно.
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|1.20, Аноним (20), 19:16, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Бинарник именно версии 3.0.4 - ни новее, ни старее? И Яндекс показал, что троян? Ложное срабатывание, однозначно. Сообщите Бингу про результаты проверки Яндекса
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|1.23, biomassa (?), 20:16, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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По моему все остальные браузеры могут спокойно выдавать предупреждение о том что заходить на microsoft.com и все остальные их сайты опасно, потому как их софт содержит неимоверное количество дыр.
Алгоритм действия браузера при заходе на их сайт:
1. Взять одну уязвимость и списка дыр микрософта;
2. Упомянуть о ней большим сообщением блокирующим содержимое страницы;
3. Запросить разрешение на вход;
4. повторить пункты с 1 по 3.
То есть бить их ихней же дубиной. Пусть наслаждаются.
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|1.32, OldFart (?), 21:15, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сначала M$ не дает поменять дефолтовую програму для .txt, дальше будет повод избавиться от VLC и других конкурентов, нагнуть всех использовать только их шпионищие програмы.
Все веселей и веселей...
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