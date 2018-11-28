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28.11.2018 17:40  Microsoft Bing начал предупреждать о вредоносной активности на сайте VideoLan

В выдаче поисковой системы Bing появилась пометка о наличии опасного для пользователей контента на сайте проекта VideoLan, развивающего свободный мультимедийный проигрыватель VLC. Попытки прямого перехода со страницы Bing на сайт VideoLan уже несколько дней блокируются (для перехода в блоке с предупреждением требуется явно согласиться с намерением перейти на потенциально опасный сайт). В качестве причины появления метки указано выявление вредоносной активности. Примечательно, что службы "Google Safe browsing" и VirusTotal не находят на сайте ничего подозрительного и опасного.

На сайте Microsoft Secure Team упоминается атака, используемая для установки бэкдора при помощи вредоносного InPage-документа и устаревшей версии VLC с неисправленной уязвимостью. Каким образом сторонняя атака с использованием устаревшей версии VLC связана с выводом предупреждения для сайта VideoLan не поясняется.

Представители VideoLan не согласны с действиями Microsoft и утверждают, что перепроверили предлагаемый для загрузки актуальный исполняемый файл vlc-3.0.4-win64.exe, который не изменялся и подписан корректной цифровой подписью. При проверке файла vlc-3.0.4-win64.exe антивирусными сервисами 62 антивируса не выявили проблем, но сервис Yandex показал наличие трояна Trojan.Inject!ZKnhxDAIRCs, что скорее всего является ложным срабатыванием.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2018/11/b...)
  2. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
  3. OpenNews: Взломана инфраструктура проекта Gentoo на GitHub
  4. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  5. OpenNews: На сайте MySQL.com обнаружен вредоносный JavaScript-код, распространяющий троянское ПО
  6. OpenNews: Компания Google занесла официальный сайт PHP в список ресурсов, распространяющих вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bing, vlc
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  • 1.1, Аноним (1), 17:45, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +18 +/
    я верю Mirosoft они никогда не лгут
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 17:47, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Верую, ибо абсурдно.
     
     
  • 3.3, anonymous (??), 17:51, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Надо было ставить MPV
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:54, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Иди свечку за них поставь.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:46, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Перцовую
     
  • 2.18, yte (?), 18:48, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Цирк. Если бы кто-то проблему на сайте мс нашел, то все бы сразу поверили.
    Прогнали какой-то антивирь и думают, что все секурно у них. Время от времени любые сайты ломают.
     
  • 1.5, Аноним (-), 18:00, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А кто вообще пользуется этой мелкомягкой поисковой шляпой? Те, у кого лишняя хромосома?
     
     
  • 2.8, ползкрокодил (?), 18:05, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Проплаченный комментарий от гугла детектед. К слову, выдачу этой "шляпы" Yahoo! и DuckDuckGo используют.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 18:11, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Это ты тут проплаченный. Иди уроки учи. Я гуглом не пользуюсь, я пользуюсь Qwant.
     
     
  • 4.13, Аноним84701 (ok), 18:21, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Это ты тут проплаченный. Иди уроки учи. Я гуглом не пользуюсь, я пользуюсь Qwant.

    Оно?
    https://about.qwant.com/legal/privacy/
    > our agreement with Microsoft Bing allows us to complement our own results with those of Microsoft Bing
    > to offer the best possible results from all around the Web.

     
  • 3.33, Ключевский (?), 21:20, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Иго-иго-поползли контролируется Яндексом и использует его ухудшенный(специально) поиск. Никакого бинга.
     
  • 2.29, йж (?), 21:03, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот не надо про хромосому. Контингенту местной гастивухи неплохо бы подучиться у этих людей  простой человеческой доброте.

    А пользователи бинга, несомненно, просто тупые куски г0вна. Именно так, и количество хромосом тут ни при чём.

     
  • 1.6, su (??), 18:01, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    vlc - наше все!
     
     
  • 2.11, Николай Попов (?), 18:19, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вообще-то, postgresql наше все
     
  • 1.7, ползкрокодил (?), 18:04, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И что? Safe Browsing вон недавно внезапно начал ругаться на cubing.com.ua, хотя там вроде не меняли ничего. Подозреваю, ему просто факт наличия Java-апплетов в 2k18-м не нравится.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:59, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Safe Browsing та еще хворь Наш корпоративный сайте тоже туда попал год назад Н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.31, OldFart (?), 21:08, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В помощь:
    developers.google.com/safe-browsing/v3/advisory
    www.stopbadware.org/request-review

    но перед этим убедиться что вычещены все какашки иначе запрос на очистку задержится еще дольше

     
  • 1.9, vz_2 (?), 18:11, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ж на chrome- или mozilla- сайты не срабатывает?! Кишка тонка? (сарказм)
     
  • 1.12, gimrock (ok), 18:20, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Есть простое решение этой проблемы - не пользоваться Bing.
     
  • 1.14, Аноним (14), 18:31, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >62 антивируса

    Охренеть! Откуда их столько?

     
     
  • 2.19, A.Stahl (ok), 18:57, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    63. Про антивирус Попова скорее всего забыли.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:19, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    64 вместе с Антивирусом Бабушкина
     
  • 2.25, Fracta1L (ok), 20:28, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Продукты Microsoft - жирная, нажористая почва для произрастания всякой заразы, ну и средств против неё, соответственно.
     
  • 1.15, Аноним (15), 18:33, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой-то Bing, а это поисковик оказывается А он ищет хоть что-то Ерунда это вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, abi (?), 19:59, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прон искать хорошо - не удаляют из поисковой выдачи
     
  • 1.16, Аноним (21), 18:35, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все правильно, яндекс нашел вирусню Даже если false-positive -- это не повод не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:16, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Бинарник именно версии 3.0.4 - ни новее, ни старее? И Яндекс показал, что троян? Ложное срабатывание, однозначно. Сообщите Бингу про результаты проверки Яндекса
     
  • 1.23, biomassa (?), 20:16, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По моему все остальные браузеры могут спокойно выдавать предупреждение о том что заходить на microsoft.com и все остальные их сайты опасно, потому как их софт содержит неимоверное количество дыр.
    Алгоритм действия браузера при заходе на их сайт:

    1. Взять одну уязвимость и списка дыр микрософта;
    2. Упомянуть о ней большим сообщением блокирующим содержимое страницы;
    3. Запросить разрешение на вход;
    4. повторить пункты с 1 по 3.

    То есть бить их ихней же дубиной. Пусть наслаждаются.

     
     
  • 2.27, th3m3 (ok), 20:31, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Более того, троян встроен в винду из коробки! Куда смотрят халёные антивирусы?!
     
  • 1.24, Аноним (24), 20:26, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Новый способ PR от M$. Показать что крупный сайт опасен и ждать пока люди начнут писать об этом
     
  • 1.26, th3m3 (ok), 20:30, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то пользуется Bing?
     
  • 1.30, DieRedHat (?), 21:06, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft, Bing, Yandex,  а что на это говорит mail.ru? Почему я не слышу гиганта, на плечах которого стоят все эти лилипуты?
     
  • 1.32, OldFart (?), 21:15, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала M$ не дает поменять дефолтовую програму для .txt, дальше будет повод избавиться от VLC и других конкурентов, нагнуть всех использовать только их шпионищие програмы.

    Все веселей и веселей...

     

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