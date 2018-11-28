28.11.2018 02:48  Первая конференция Devuan

|
|
|
|
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 10:06, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+20 +/–
|
При этом иномарку меняют раз в месяц-два, и в ней то лишняя выхлопная труба появляется, то двигатель меняется на реактивный (но неработающий), то она начинает пытаться управлять постовыми ДПСниками или светофорами.
В общем, вместо инициализации мнит себя центром Вселенной.
|
|3.17, aga (?), 10:23, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
пипипупу,на самом деле системду не любят те люди,кто не хочет отдавать по 10 мегабайт на ИНИТ
|
|
|
|
|
|5.56, Stax (ok), 13:09, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
С чего это 10? Там половина памяти из общих библиотек. И вообще:
# ps_mem |grep systemd
1.6 MiB + 42.5 KiB = 1.7 MiB systemd-logind
3.3 MiB + 343.5 KiB = 3.6 MiB systemd-udevd
5.0 MiB + 426.0 KiB = 5.4 MiB systemd
8.4 MiB + 4.5 MiB = 12.9 MiB systemd-journald
journald никто использовать не запрещает (хотя любая альтернатива типа rsyslog тоже свои мегабайты захочет), udevd и logind тоже - можно взять старый udev и не использовать logind, заменив его на apmd какой-нибудь + держать все getty запущенными сразу, а не по мере надобности. Итого 5 мегабайт.
|
|
|
|6.64, aga (?), 13:39, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
когда ты пелешь дистр под одноплатник с 16 мб рам то системда почему то игнорируется
|
|
|
|7.69, Stax (ok), 14:12, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> когда ты пелешь дистр под одноплатник с 16 мб рам то системда
> почему то игнорируется
Специализированным устройствам - специализированный софт, разумеется.. Там не будет и upstart также, и обычного sysvinit тоже не будет, скорее всего только его замена из комплекта busybox.
|
|7.70, Аноним (70), 14:14, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
На нормальных одноплатниках 1-2 гига уже давно норма. Но ты пили себе под 16 мб дальше, мазохизм удел немногих.
|
|3.21, EuPhobos (ok), 10:32, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
> Сись-вынит - это отечественное авто. Как оно устроено знают все. Можно собраться с мужиками в гараже и поковыряться в ней.
Не в этом ли дух опенсырца?
|
|3.24, Аноним (24), 10:37, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Что может быть забавнее некорректных аналогий? Правильно, некорректные автомобильные аналогии от человека, который об авто знает лишь понаслышке!
|
|
|
|4.53, mandala (ok), 12:56, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Эти просто лентяи. Помнишь был установщик? А помнишь почему отказались? Неосилили и сказали "ненужно".
|
|
|
|
|
|6.59, Andrey Mitrofanov (?), 13:15, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> Неосилили и сказали "ненужно".
> почему бы не скоммуниздить у кого-нибудь и доработать ?
Дорого, неэффективно, сложно, не хочется и тпр. См., например, Ьшскщыщае и FreeBSD OS: коммунизЬм налицо, а всё равно дорого и не тянут.
|
|3.54, Stax (ok), 13:03, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Да и поремонтировать в гараже ее самостоятельно нельзя, ибо иномарка написана на си, который "баш-погромистам" не осилить.
Ну там же на любой чих разрешено вставить свой хук, в том числе на баше?
|
|3.73, Анонн (?), 14:24, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Системда - это иномарка. Сел и поехал, it just works. Скучно.
Иномарка из Китая.
Выглядит внутри и снаружи как шикарный мерседес. Правда, движок c кучей самопальных систем по технологиям середины прошлого века "*рен расковыряешь в гараже" и выдает лишь половину мощности, но жрет и гудит как настоящий!
Главное, не пытаться менять заводские дефолты в климат-контроле (вы можете выставить +30,+31,+31.5,+32,+32.5 .. +40, потому что проектировавший Лео По всю жизнь прожил в субтробиках и считает температуру ниже 30 абсолютно некомфортной), не настраивать радиостанции в магнитоле и не тыкать слишком сильно палцем в обивку салона.
Ну и just-works только на время китайской гарантии - потом, даже если перегорит лампочка, только менять.
|
|2.22, Аноним (22), 10:34, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Это необоснованная и глупая ненависть. Они по сути делают хуже, так как раскалывают сообщество дебиан. Если бы разработчики улучшали sysvinit в самом дебиан всем было бы лучше
|
|
|
|3.42, Andrey Mitrofanov (?), 12:10, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Если бы разработчики улучшали sysvinit в самом дебиан
> всем было бы лучше
Нет. Враньё.
Но некоторые пытаются, да. Взвалить на них и это и проехаться.
|
|3.71, Аноним (70), 14:18, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Сообщество раскололи неадекваты из техкомитета. "Безальтернативно вкостыливаем системД и плевать кто там чего хочет. Какая свобода выбора, о чём вы?".
И появился форк.
|
|2.32, iCat (ok), 11:00, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
>А почему без сюстемД?
Как по мне так systemD - это windows-way:"За тебя уже всё сделали".
|
|
|
|3.43, Andrey Mitrofanov (?), 12:14, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
>>А почему без сюстемД?
> Как по мне так systemD - это windows-way:"За тебя уже всё сделали".
Не, это "Великий Кормчий за тебя всё решил. Изволь откушать из кормушки, что дадено."
|
|3.45, iPony (?), 12:24, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> windows-way:"За тебя уже всё сделали".
А unix-way это чтоли "строй кучу велосипедов сам"?
|
|
|
|4.60, Andrey Mitrofanov (?), 13:20, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Т.е. вам нечего делать в системе, кроме как ковырять инит-систему?
Нам есть, что скрыва ^W [а, не, не то] поделать, кроме как всё бросить и маршировать под флагами нового Мао Виссарионовича под песни 0pionter михалкова.
|
|
|
|
|
|3.19, zloykakpes (ok), 10:28, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Но ведь систем инициализации больше, чем предоставлено в дистрибутиве. Явно ограничивают выбор и не стесняются этого, а ведь изначальный посыл был как раз в том, что свобода выбора нужна.
|
|2.35, Аноним (48), 11:25, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Без свободы выбора, за которую боролись.
Свобода выбора - очень просто. Нужен systemd - используешь Debian.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 09:26, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Они там обсуждали перспективы избавления мира от системд?
Думаю, что нет. Вероятно это потому, что апрель-2019 ещё не наступил.
|
|1.13, Аноним (13), 10:03, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Злые, вы, все стали. Как только появился системд, все его поливали г...м. Я вот до сих пор не могу к нему привыкнуть. "Такая гадость - эта ваша заливная рыба"
|
|
|
|
|
|3.31, _hide_ (ok), 10:58, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Большинство предпочитает, чтобы компьютер без Вас сам работал. А вот работать, чтобы работал SystemD -- это забавно...
|
|
|
|4.47, нах (?), 12:31, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
тут есть тонкий ньюанс - большинство почему-то на словах за то чтобы "компьютер без вас сам работал", а как только их компьютер без них начинает немножко майнить (сам, ну или с совсем небольшой посторонней помощью) или просто самостоятельно решает, загрузиться ему сегодня или еще денек у "не блокирующегося, но все таки да" geturandom() подождать - так сразу начинают ругаться нецензурно, авторам новых прогрессивных технологий хотят морды бить...
|
|
|
|2.44, Andrey Mitrofanov (?), 12:18, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> даже интересно посмотреть на людишек, которые возвели до уровня религии какой-то компонент
> операционной системы
Так в каждой новости на опенете половина коментарийв -- "Зюстем-Ге - хорошо, надо, удобно, аж кашать не могу".
Глаза-то разуй?!
|
|
|
|3.51, Нанобот (ok), 12:53, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
>> даже интересно посмотреть на людишек, которые возвели до уровня религии какой-то компонент
>> операционной системы
> Так в каждой новости на опенете половина коментарийв -- "Зюстем-Ге - хорошо,
> надо, удобно, аж кашать не могу".
> Глаза-то разуй?!
под "посмотреть на людишек" я имел ввиду "посмотреть на фотки с этими людишками". просто интересно посмотреть, какая у них там будет средняя длина бороды, размер пуза и т.п.
|
|
|
|
|
|3.62, Аноним (62), 13:24, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Он выбрал Linux,
> Он выбрал Ubuntu,
> На его дистре стоит systemd,
На его дистре 20 лет назад стоял sysvinit и в 2010м у него начало пригорать от появления systemd
Как это знакомо :)
|
|
|
|4.67, Аноним (67), 14:05, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Время устаревания технологий и программ составляет 5 лет. Значит последние 15 лет он отчаянно сопротивлялся прогрессу и пытался деградировать.
|
|1.58, Your Anonymous (?), 13:13, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Так systemd не любят не потому, что это systemd и там всё работает и не интересно, а потому, что оно гвоздями прибито и дальше линукса не идёт, то есть под бсд уже не взлетит, а поддерживать зоопарк надо. А в дебиане ещё почему не любят, что уже даже и выбора не оставляют. То есть есть только systemd и нас больше ничего не волнует.
|
|
|
|2.75, Аноним (70), 14:25, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А вот представь, что ты проснулся с утра - и уже не такой идиот, как обычно. Как жить-то будешь умным? Оно сложно...
|