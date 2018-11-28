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28.11.2018 02:48  Первая конференция Devuan

В четвертую годовщину проекта команда разработчиков дистрибутива Devuan (Debian без systemd) анонсировала первую конференцию, которая будет проведена в Амстердаме 5-7 апреля 2019 года. В настоящий момент проводится предварительный этап подготовки, на котором принимаются заявки от желающих принять участие и выступить с докладами, приглашаются спонсоры и принимаются пожертвования.

Конференция носит некоммерческий характер и организаторы намерены лишь покрыть затраты на её проведение. Если взносов и пожертвований хватит на покрытие всех расходов, то запись на конференцию будет бесплатной. Организаторы заявляют о том, что будет производиться прямая трансляция всего мероприятия, а позже все записи будут свободно доступны всем желающим. Все предложения, вопросы необходимо направлять на email conference@devuan.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  3. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Статус становления Devuan, форка Debian GNU/Linux без systemd
Автор новости: mandala
Тип: К сведению
Ключевые слова: devuan, debian, systemd
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  • 1.2, Вася (??), 09:09, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –12 +/
    А почему без сюстемД? Почему ее так не любят, что готовы даж отдельный дистр делать? Я правда не понимаю, полезный софт же.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:42, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Системда - это иномарка Сел и поехал, it just works Скучно Сись-вынит - это о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:06, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +20 +/
    При этом иномарку меняют раз в месяц-два, и в ней то лишняя выхлопная труба появляется, то двигатель меняется на реактивный (но неработающий), то она начинает пытаться управлять постовыми ДПСниками или светофорами.

    В общем, вместо инициализации мнит себя центром Вселенной.

     
  • 3.17, aga (?), 10:23, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    пипипупу,на самом деле системду не любят те люди,кто не хочет отдавать по 10 мегабайт на ИНИТ
     
     
  • 4.18, aga (?), 10:25, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    10 мегабайт ОЗУ*
     
     
  • 5.56, Stax (ok), 13:09, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С чего это 10? Там половина памяти из общих библиотек. И вообще:
    # ps_mem |grep systemd
      1.6 MiB +  42.5 KiB =   1.7 MiB systemd-logind
      3.3 MiB + 343.5 KiB =   3.6 MiB systemd-udevd
      5.0 MiB + 426.0 KiB =   5.4 MiB systemd
      8.4 MiB +   4.5 MiB =  12.9 MiB systemd-journald

    journald никто использовать не запрещает (хотя любая альтернатива типа rsyslog тоже свои мегабайты захочет), udevd и logind тоже - можно взять старый udev и не использовать logind, заменив его на apmd какой-нибудь + держать все getty запущенными сразу, а не по мере надобности. Итого 5 мегабайт.

     
     
  • 6.61, Аноним (12), 13:22, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, на что потратит тот истеричка сэкономленные 5 Мб оперативки...
     
  • 6.64, aga (?), 13:39, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    когда ты пелешь дистр под одноплатник с 16 мб рам то системда почему то игнорируется
     
     
  • 7.69, Stax (ok), 14:12, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда ты пелешь дистр под одноплатник с 16 мб рам то системда
    > почему то игнорируется

    Специализированным устройствам - специализированный софт, разумеется.. Там не будет и upstart также, и обычного sysvinit тоже не будет, скорее всего только его замена из комплекта busybox.

     
  • 7.70, Аноним (70), 14:14, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На нормальных одноплатниках 1-2 гига уже давно норма. Но ты пили себе под 16 мб дальше, мазохизм удел немногих.
     
  • 3.21, EuPhobos (ok), 10:32, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > Сись-вынит - это отечественное авто. Как оно устроено знают все. Можно собраться с мужиками в гараже и поковыряться в ней.

    Не в этом ли дух опенсырца?

     
  • 3.24, Аноним (24), 10:37, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Что может быть забавнее некорректных аналогий? Правильно, некорректные автомобильные аналогии от человека, который об авто знает лишь понаслышке!
     
  • 3.29, Atterratio (ok), 10:56, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оу! А я и не знал, что мы арчеводы оказывается бездуховные корпаративщики)
     
     
  • 4.53, mandala (ok), 12:56, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти просто лентяи. Помнишь был установщик? А помнишь почему отказались? Неосилили и сказали "ненужно".
     
     
  • 5.55, СеменСеменыч777 (?), 13:06, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Неосилили и сказали "ненужно".

    почему бы не скоммуниздить у кого-нибудь и доработать ?

     
     
  • 6.59, Andrey Mitrofanov (?), 13:15, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Неосилили и сказали "ненужно".
    > почему бы не скоммуниздить у кого-нибудь и доработать ?

    Дорого, неэффективно, сложно, не хочется и тпр.  См., например, Ьшскщыщае и FreeBSD OS: коммунизЬм налицо, а всё равно дорого и не тянут.

     
  • 3.54, Stax (ok), 13:03, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да и поремонтировать в гараже ее самостоятельно нельзя, ибо иномарка написана на си, который "баш-погромистам" не осилить.

    Ну там же на любой чих разрешено вставить свой хук, в том числе на баше?

     
  • 3.65, DieRedHat (?), 13:40, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Запорожец тоже иномарка, и да, ты слишком жирный Леонид.
     
  • 3.73, Анонн (?), 14:24, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Системда - это иномарка. Сел и поехал, it just works. Скучно.

    Иномарка из Китая.
    Выглядит внутри и снаружи как шикарный мерседес. Правда, движок c кучей самопальных систем по технологиям середины прошлого века "*рен расковыряешь в гараже" и выдает лишь половину мощности, но жрет и гудит как настоящий!

    Главное, не пытаться менять заводские дефолты в климат-контроле (вы можете выставить +30,+31,+31.5,+32,+32.5 .. +40, потому что проектировавший Лео По всю жизнь прожил в субтробиках и считает температуру ниже 30 абсолютно некомфортной), не настраивать радиостанции в магнитоле и не тыкать слишком сильно палцем в обивку салона.
    Ну и just-works только на время китайской гарантии - потом, даже если перегорит лампочка, только менять.

     
  • 3.74, Аноним (74), 14:25, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Системда - это иномарка

    У меня оно работает как ведро с гайками.

     
  • 3.76, Аноним (74), 14:31, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это которые для системд пишут демонов Ну да, там на каждый чих нужен костыль, б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, SErg (?), 10:13, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть дебиан с сисд, поэтому
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:34, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это необоснованная и глупая ненависть. Они по сути делают хуже, так как раскалывают сообщество дебиан. Если бы разработчики улучшали sysvinit в самом дебиан всем было бы лучше
     
     
  • 3.42, Andrey Mitrofanov (?), 12:10, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Если бы разработчики улучшали sysvinit в самом дебиан
    > всем было бы лучше

    Нет.  Враньё.

    Но некоторые пытаются, да.  Взвалить на них и это и проехаться.

     
  • 3.71, Аноним (70), 14:18, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сообщество раскололи неадекваты из техкомитета. "Безальтернативно вкостыливаем системД и плевать кто там чего хочет. Какая свобода выбора, о чём вы?".

    И появился форк.

     
     
  • 4.77, Аноним (74), 14:48, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Неадекватов было двое на самом деле, остальных попросили снять с себя полномочия... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, iCat (ok), 11:00, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >А почему без сюстемД?

    Как по мне так systemD - это windows-way:"За тебя уже всё сделали".

     
     
  • 3.43, Andrey Mitrofanov (?), 12:14, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >>А почему без сюстемД?
    > Как по мне так systemD - это windows-way:"За тебя уже всё сделали".

    Не, это "Великий Кормчий за тебя всё решил.  Изволь откушать из кормушки, что дадено."

     
  • 3.45, iPony (?), 12:24, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > windows-way:"За тебя уже всё сделали".

    А unix-way это чтоли "строй кучу велосипедов сам"?

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 12:35, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Unix way это запускалка отдельно, а то, что она запускает тоже отдельно.
     
  • 3.57, Stax (ok), 13:10, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. вам нечего делать в системе, кроме как ковырять инит-систему?
     
     
  • 4.60, Andrey Mitrofanov (?), 13:20, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Т.е. вам нечего делать в системе, кроме как ковырять инит-систему?

    Нам есть, что скрыва ^W [а, не, не то] поделать, кроме как всё бросить и маршировать под флагами нового Мао Виссарионовича под песни 0pionter михалкова.

     
  • 1.5, zloykakpes (ok), 09:19, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > В четвертую годовщину проекта команда разработчиков дистрибутива Devuan (Debian без systemd)

    Без свободы выбора, за которую боролись.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:26, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как поставить в Ubuntu 18.04 OpenRC?
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:21, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenRC ставится, лалка.
     
     
  • 3.19, zloykakpes (ok), 10:28, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но ведь систем инициализации больше, чем предоставлено в дистрибутиве. Явно ограничивают выбор и не стесняются этого, а ведь изначальный посыл был как раз в том, что свобода выбора нужна.
     
     
  • 4.30, Аноним (8), 10:57, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никакой свободы врагам свободы!
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:55, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Без свободы выбора, за которую боролись.

    Они тебе мешают поставить дебиан?

     
  • 2.35, Аноним (48), 11:25, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Без свободы выбора, за которую боролись.

    Свобода выбора - очень просто. Нужен systemd - используешь Debian.

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:21, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они там обсуждали перспективы избавления мира от системд?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:26, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Они там обсуждали перспективы избавления мира от системд?

    Думаю, что нет. Вероятно это потому, что апрель-2019 ещё не наступил.

     
     
  • 3.34, Нормальный (ok), 11:16, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что будет в апреле-2019?
     
     
  • 4.38, Аноним (9), 11:36, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Весна.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:27, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прийти на конференцию и накатить всем системд. В прямом эфире.
     
     
  • 2.11, EnemyOfDemocracy (?), 09:41, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И заставить купить техподдержку RH. Линукс это свободно, но не бесплатно! Нужно заплатить корпорациям за порцию свободы!
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:03, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Злые, вы, все стали. Как только появился системд, все его поливали г...м. Я вот до сих пор не могу к нему привыкнуть. "Такая гадость - эта ваша заливная рыба"
     
     
  • 2.20, Trashwind (?), 10:31, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К нему не надо привыкать - включаешь и работаешь.
     
     
  • 3.23, Аноним (28), 10:35, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Согласен, с systemd надо работать.
     
  • 3.26, Anonim (??), 10:39, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом тра*аешся с ним похлеще чем с SYSV=)))
     
  • 3.31, _hide_ (ok), 10:58, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Большинство предпочитает, чтобы компьютер без Вас сам работал. А вот работать, чтобы работал SystemD -- это забавно...
     
     
  • 4.47, нах (?), 12:31, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    тут есть тонкий ньюанс - большинство почему-то на словах за то чтобы "компьютер без вас сам работал", а как только их компьютер без них начинает немножко майнить (сам, ну или с совсем небольшой посторонней помощью) или просто самостоятельно решает, загрузиться ему сегодня или еще денек у "не блокирующегося, но все таки да" geturandom() подождать - так сразу начинают ругаться нецензурно, авторам новых прогрессивных технологий хотят морды бить...

     
  • 3.39, Аноним (48), 11:39, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вставляешь (или вставляют) и играешь.
     
  • 1.25, Нанобот (ok), 10:38, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    даже интересно посмотреть на людишек, которые возвели до уровня религии какой-то компонент операционной системы
     
     
  • 2.37, Аноним (48), 11:34, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделай на эту тему презенташку в PowerPoint и покажи работодателям. Глядишь, премию отвалят.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:44, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он же посмотреть хочет, а не показать.
     
     
  • 4.72, Аноним (70), 14:21, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, основная проблема opensource-сообщества.
     
  • 2.44, Andrey Mitrofanov (?), 12:18, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > даже интересно посмотреть на людишек, которые возвели до уровня религии какой-то компонент
    > операционной системы

    Так в каждой новости на опенете половина коментарийв -- "Зюстем-Ге - хорошо, надо, удобно, аж кашать не могу".

    Глаза-то разуй?!

     
     
  • 3.51, Нанобот (ok), 12:53, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> даже интересно посмотреть на людишек, которые возвели до уровня религии какой-то компонент
    >> операционной системы
    > Так в каждой новости на опенете половина коментарийв -- "Зюстем-Ге - хорошо,
    > надо, удобно, аж кашать не могу".
    > Глаза-то разуй?!

    под "посмотреть на людишек" я имел ввиду "посмотреть на фотки с этими людишками". просто интересно посмотреть, какая у них там будет средняя длина бороды, размер пуза и т.п.

     
  • 1.27, Аноним (27), 10:40, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    надо sysvinit переписать на Rust
     
     
  • 2.33, Аноним (6), 11:12, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, на Qt)))
     
  • 2.36, Аноним (48), 11:26, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы его "почитали" так же, как и systemd?
     
  • 2.41, Дмитрий (??), 12:01, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какой вы не модный. Надо на JS.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:55, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На CoffeeScript
     
  • 1.40, dango (ok), 12:01, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    А теперь вопрос на засыпку вышеотписавшимся: А что вас так пучит от существования систем не на вашем обожаемом systemd? В школе чморят?
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 12:53, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Есть определённая порция людей, которых раздражает одно только существование аль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 13:24, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Он выбрал Linux,
    > Он выбрал Ubuntu,
    > На его дистре стоит systemd,

    На его дистре 20 лет назад стоял sysvinit и в 2010м у него начало пригорать от появления systemd

    Как это знакомо :)

     
     
  • 4.67, Аноним (67), 14:05, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Время устаревания технологий и программ составляет 5 лет. Значит последние 15 лет он отчаянно сопротивлялся прогрессу и пытался деградировать.
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:28, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    в школах каникулы? откуда такое количество петросянов налетело?
     
  • 1.58, Your Anonymous (?), 13:13, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так systemd не любят не потому, что это systemd и там всё работает и не интересно, а потому, что оно гвоздями прибито и дальше линукса не идёт, то есть под бсд уже не взлетит, а поддерживать зоопарк надо. А в дебиане ещё почему не любят, что уже даже и выбора не оставляют. То есть есть только systemd и нас больше ничего не волнует.
     
  • 1.63, Аноним (63), 13:39, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужно скинуться парням которые придут на ту конференцию и закидают собравшихся тухлыми яйцами!
     
  • 1.66, Аноним (66), 14:04, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И что там некрофилы будут делать? Обьяснять почему скрипты это круто?
     
  • 1.68, Аноним (68), 14:08, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот представьте, если systemd в одном из обновлений на день благотворительност... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.75, Аноним (70), 14:25, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот представь, что ты проснулся с утра - и уже не такой идиот, как обычно. Как жить-то будешь умным? Оно сложно...
     

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