28.11.2018 02:48  Первая конференция Devuan

> Системда - это иномарка. Сел и поехал, it just works. Скучно. Иномарка из Китая.

Выглядит внутри и снаружи как шикарный мерседес. Правда, движок c кучей самопальных систем по технологиям середины прошлого века "*рен расковыряешь в гараже" и выдает лишь половину мощности, но жрет и гудит как настоящий! Главное, не пытаться менять заводские дефолты в климат-контроле (вы можете выставить +30,+31,+31.5,+32,+32.5 .. +40, потому что проектировавший Лео По всю жизнь прожил в субтробиках и считает температуру ниже 30 абсолютно некомфортной), не настраивать радиостанции в магнитоле и не тыкать слишком сильно палцем в обивку салона.

Ну и just-works только на время китайской гарантии - потом, даже если перегорит лампочка, только менять.