28.11.2018 02:48  Первая конференция Devuan

В четвертую годовщину проекта команда разработчиков дистрибутива Devuan (Debian без systemd) анонсировала первую конференцию, которая будет проведена в Амстердаме 5-7 апреля 2019 года. В настоящий момент проводится предварительный этап подготовки, на котором принимаются заявки от желающих принять участие и выступить с докладами, приглашаются спонсоры и принимаются пожертвования.

Конференция носит некоммерческий характер и организаторы намерены лишь покрыть затраты на её проведение. Если взносов и пожертвований хватит на покрытие всех расходов, то запись на конференцию будет бесплатной. Организаторы заявляют о том, что будет производиться прямая трансляция всего мероприятия, а позже все записи будут свободно доступны всем желающим. Все предложения, вопросы необходимо направлять на email conference@devuan.org.



