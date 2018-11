23.11.2018 20:10  Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя

4.13 , Stax ( ok ), 21:29, 23/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Пару лет - поддерживается. Проблема в том, что вы на сервере не встретите штатных компиляторов, которые были бы свежее пары лет. Возьмите свежайший релиз RHEL 7.6 (2018 год) - gcc и libstdc++ 4.8.5 - самые тривиальные регэкспы там или не скомпилируются, или будут непрерывно падать после компиляции. Возьмите еще поддерживаемый RHEL 6.10 (тоже 2018 год) - gcc 4.4, там вообще на эту тему ничего нет. И то, что в распоследней убунте или федоре таки будет gcc / libstdc++, которые это умеют, никак не спасает - софт-то нужен на сервере. Так что в жизни весь реальный код скорее всего будет использовать pcre (если на C), его же либо boost либо что-нибудь еще, если C++. А в питоне модуль re был еще в версии 1.5 (1999 год), которая была где-то в районе 6 редхата. Который просто 6/6.1/6.2, не rhel 6.