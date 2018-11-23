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23.11.2018 20:10  Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя

Состоялся первый выпуск проекта Nohang, в рамках которого подготовлен демон для GNU/Linux, обрабатывающий ситуации нехватки памяти и предотвращающий исчерпание свободной памяти (OOM, Out Of Memory). Демон написан на языке Python, потребляет около 10 MiB VmRSS и настраивается с помощью файла конфигурации (/etc/nohang/nohang.conf). По сравнению с аналогичным проектом earlyoom, nohang обладает некоторыми дополнительными возможностями. Код открыт под лицензией MIT.

Основные особенности:

  • Настраиваемая интенсивность мониторинга: если на сервере не предполагаются резкие перепады потребления памяти, то можно снизить нагрузку на процессор, снизив интенсивность мониторинга;
  • При нехватке памяти nohang сначала отправляет SIGTERM процессу с наибольшим oom_score. При дальнейшем падении уровня доступной памяти и отсутствии реакции на SIGTERM процесс с наибольшим oom_score получает SIGKILL. Уровни доступной памяти, при достижении которых должны происходить корректирующие действия, могут задаваться в процентах и в MiB;
  • Возможность отправки GUI уведомлений о результатах завершения процессов (реализовано с помощью notify-send);
  • Возможность отправки GUI уведомлений о низком уровне доступной памяти. В уведомлениях отображается уровень доступной памяти, а также Pid и имя процесса с наибольшим коэффициентом "badness". Предоставляется возможность настойки уровня памяти, при котором отправляются уведомления, и минимальной периодичности отправки уведомлений (по умолчанию уведомления отключены). Рекомендуемые по умолчанию уровни памяти для отправки: одновременное снижение уровней SwapFree и MemAvailable до 20%;
  • Поддержка zram - mem_used_total в качестве триггера (может быть актуально для систем с большим размером хранилища (disksize) и низкой степенью сжатия сохраняемых в zram данных);
  • Предохранение от убийства невинных процессов: задержки после отправки сигналов (по умолчанию 0.5 секунд для SIGTERM и 3 секунды для SIGKILL) предотвращают возможное массовое убийство процессов, так как память при завершении процессов может освобождаться не сразу. Имеется возможность игнорировать процессы, имеющие коэффициент "badness" ниже заданного;
  • Возможность модификации "badness" процессов перед выбором жертвы через сопоставление имён процессов с заданным в конфигурации регулярным выражением;
  • Поддержка настройки запуска произвольной команды (например, sendmail или systemctl restart) вместо отправки сигнала SIGTERM жертве, если имя процесса-жертвы совпадает с заданным в конфигурации именем.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hakavlad/no...)
  2. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.2, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  3. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.6
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.18
  6. OpenNews: Механизм уведомления приложений о нехватке памяти в системе
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: nohang, oom, memory
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  • 1.1, Аноним (1), 20:29, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Почему питон то? Если так хочется удобства (т.е. не C), то плюсцов бы хватило.
     
     
  • 2.3, Your Mama (?), 20:35, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Тут и C был бы Ок, ИМХО. Может перепишем на православном?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:22, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На 1С что ли?
     
  • 2.4, Илья (??), 20:38, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Да какая разница? Это же простейшая тула. Питон почти везде установлен
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:29, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если простейшая то и писать лучше на простом и не требовательном.
     
  • 2.5, Stax (ok), 20:38, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если посмотреть на код, становится понятно, почему. В питоне батарейки в комплекте, как известно. А в плюсах без сторонних библиотек делать нечего - даже регэкспов нет (я знаю, что в распоследнем стандарте теоретически есть, но компиляторов и libstdc++ с поддержкой этих стандартов в продакшене вы не встретите). А код чуть менее чем полностью состоит из парзинга всякого разного в /proc, /sys и иже с ними. Такие вещи не только проще, но и безопаснее писать на безопасном языке, где нет целочисленных переполнений, строковых переполнений, выходов за границы массивов, небезопасных операций с указателями и прочего, особенно с учетом того, что программа работает под рутом и не должна добавлять уязвимостей.

    Это можно написать на плюсах, но оно будет хотеть кучу библиотек (напр. монстра boost ради реэкспов) и безопасно это написать тоже будет намного сложнее.

     
     
  • 3.7, ноня (?), 20:54, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это все, конечно, хорошо, я целиком за питон.
    Но, приличия ради, надо упомянуть что программы на питоне не утруждаются проверкой входных данных. Можно такое подсунуть, что самому питону поплохеет. Под рутом. Хорошо если просто вывалится с исключением.
     
     
  • 4.9, Gannet (ok), 21:13, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раз уж на то пошло, я за Assembler!
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:18, 23/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я бы на вашем месте людей не дезинформировал по поводу поддержки последних станд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Stax (ok), 21:29, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пару лет - поддерживается. Проблема в том, что вы на сервере не встретите штатных компиляторов, которые были бы свежее пары лет. Возьмите свежайший релиз RHEL 7.6 (2018 год) - gcc и libstdc++ 4.8.5 - самые тривиальные регэкспы там или не скомпилируются, или будут непрерывно падать после компиляции. Возьмите еще поддерживаемый RHEL 6.10 (тоже 2018 год) - gcc 4.4, там вообще на эту тему ничего нет.

    И то, что в распоследней убунте или федоре таки будет gcc / libstdc++, которые это умеют, никак не спасает - софт-то нужен на сервере.

    Так что в жизни весь реальный код скорее всего будет использовать pcre (если на C), его же либо boost либо что-нибудь еще, если C++.

    А в питоне модуль re был еще в версии 1.5 (1999 год), которая была где-то в районе 6 редхата. Который просто 6/6.1/6.2, не rhel 6.

     
  • 1.2, Аноним (2), 20:33, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта тулза мне нужна.

    29 выпуск федоры течёт не отображает какой процесс не освобождает память.

     
  • 1.8, Аноним84701 (ok), 21:09, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    earlyloom, nohang, oomd (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48994)
    Астрологи объявили полугодие юзерспейсных заменителей ООМ?

    Интересно, мне одному такая формулировка режет глаз?
    > Предохранение от убийства невинных процессов … возможное массовое убийство процессов

    Вместо:
    > "Предохранения от принудительного завершения непричастных процессов … возможное массовое завершение процессов"
    >

     
     
  • 2.14, Gannet (ok), 21:45, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю следующую:
    Предотвращение геноцида процессов не замеченных в причастности к жадности памяти и излишней геперактивности в дисковом пространстве.
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:26, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а для докера эта тулза имеет смысл? вот с oom падает контейнер, какой профит предоставляет данная утилита, не вижу рабочей ситуации.
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:02, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему на python, а не на nodejs?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:25, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в node.js был npm leftpad, а пихон это "искуственный дата майнинк дип лёрнинк бик дата интелект" с нескучным синтаксисом
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:26, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это сарказм?
     
  • 1.19, Аноним (17), 22:28, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В общем нескучные пихоно-скрипты, косящие под ниибацо системные юних-демоны. Вообще, эту задачу нужно было решать на уровне ядра, а не калякать на коленке нескучные пихоно-скрипты.
     

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