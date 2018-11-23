23.11.2018 20:10  Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя

|
|
|
|
|
|2.5, Stax (ok), 20:38, 23/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Если посмотреть на код, становится понятно, почему. В питоне батарейки в комплекте, как известно. А в плюсах без сторонних библиотек делать нечего - даже регэкспов нет (я знаю, что в распоследнем стандарте теоретически есть, но компиляторов и libstdc++ с поддержкой этих стандартов в продакшене вы не встретите). А код чуть менее чем полностью состоит из парзинга всякого разного в /proc, /sys и иже с ними. Такие вещи не только проще, но и безопаснее писать на безопасном языке, где нет целочисленных переполнений, строковых переполнений, выходов за границы массивов, небезопасных операций с указателями и прочего, особенно с учетом того, что программа работает под рутом и не должна добавлять уязвимостей.
Это можно написать на плюсах, но оно будет хотеть кучу библиотек (напр. монстра boost ради реэкспов) и безопасно это написать тоже будет намного сложнее.
|
|
|
|3.7, ноня (?), 20:54, 23/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Это все, конечно, хорошо, я целиком за питон.
Но, приличия ради, надо упомянуть что программы на питоне не утруждаются проверкой входных данных. Можно такое подсунуть, что самому питону поплохеет. Под рутом. Хорошо если просто вывалится с исключением.
|
|
|
|4.13, Stax (ok), 21:29, 23/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Пару лет - поддерживается. Проблема в том, что вы на сервере не встретите штатных компиляторов, которые были бы свежее пары лет. Возьмите свежайший релиз RHEL 7.6 (2018 год) - gcc и libstdc++ 4.8.5 - самые тривиальные регэкспы там или не скомпилируются, или будут непрерывно падать после компиляции. Возьмите еще поддерживаемый RHEL 6.10 (тоже 2018 год) - gcc 4.4, там вообще на эту тему ничего нет.
И то, что в распоследней убунте или федоре таки будет gcc / libstdc++, которые это умеют, никак не спасает - софт-то нужен на сервере.
Так что в жизни весь реальный код скорее всего будет использовать pcre (если на C), его же либо boost либо что-нибудь еще, если C++.
А в питоне модуль re был еще в версии 1.5 (1999 год), которая была где-то в районе 6 редхата. Который просто 6/6.1/6.2, не rhel 6.
|
|
|
|2.14, Gannet (ok), 21:45, 23/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Предлагаю следующую:
Предотвращение геноцида процессов не замеченных в причастности к жадности памяти и излишней геперактивности в дисковом пространстве.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 22:25, 23/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
в node.js был npm leftpad, а пихон это "искуственный дата майнинк дип лёрнинк бик дата интелект" с нескучным синтаксисом
|
|1.19, Аноним (17), 22:28, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
В общем нескучные пихоно-скрипты, косящие под ниибацо системные юних-демоны. Вообще, эту задачу нужно было решать на уровне ядра, а не калякать на коленке нескучные пихоно-скрипты.
|