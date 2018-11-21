21.11.2018 09:01  Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3

2.10 , ыфвыфв ( ? ), 10:10, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Proton какой-то крайне непонятный, не знаю что там на "поддерживаемых играх", но на тех которые не поддерживаются я увидел только дикие тормоза (учитывая что на стоковом Wine все хорошо).

2.13 , Клавдий Штольц ( ? ), 10:18, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Proton работает хорошо в большинстве случаев. Но есть проблема - префиксы они сами не сидят не конфигурируют отдельно для каждой игры. Ванильное винцо, даже не staging да, со своими патчами, которое они просто вбрасывают и смотрят что из этого выйдет. Конфигурация всех префиксов одинаковая, насколько я мог заметить. Так что конфигурировать придется своими ручками, если вдруг желание есть. Ну а полы всякие. Не стимом единым же. У нас еще есть гог, а еще куча несчастных угнетенных людей, которые купить себе игру на распродаже за 200 рублей не могут позволить, так что они открывают баночку пива, затягиваются сигареткой и заходят на рутрекер.

3.28 , Anon999 ( ok ), 11:30, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Интересно, в ближайшем будущем они додумаются дропнуть поддержку Линукс? Ну не хотят и не могут навести порядок с костылями! Жаль, но Windows 10 была, есть и будет лучшей платформой для запуска игр!

