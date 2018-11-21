21.11.2018 09:01  Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3

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|3.20, Fracta1L (ok), 10:38, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Мне нужно, чтобы от внешнего вида программы глаза не вытекали, а у программ на джаве с этим постоянно проблемы. Например, нормальной отрисовки шрифтов я ещё ни в одной джава-программе не видел.
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|2.11, Клавдий Штольц (?), 10:11, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чего там удобного? Гуй очень медлительный и тупopылый. Домохозяйки и его не осилят, а остальным рекомендую хотя бы раз попробовать сконфигурировать префикс вайна средствами вайна и забыть про этот ваш пол как страшный сон.
Он мог бы быть хорош, как средство для установки софта и игр по заранее прописанным сценариям, но сообщество не хочет обновлять устаревшие скрипты, так что сие творение теряет всякий смысл.
P.S. Lutris ничего так, да.
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|4.19, Клавдий Штольц (?), 10:32, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну так иди и порекомендуй уже разработчикам вайна перестать страдать херней. Анониму с опеннета уже всего хватает - проект Wine можно закрывать.
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|5.21, Аноним (15), 10:42, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>проект Wine можно закрывать
Я согласен.
Освободившееся время разработчики могут потратить на написание нативных приложений, или улучшение существующих.
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|5.22, Аноним (15), 10:53, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Расскажите зачем вам нужен WINE?
Не троллинг, я сижу на линуксе с 2003(Помню ставил с диска мандриву 9, с КДЕ 3.0 ух) и не разу мне wine не потребовался. Мне интересно, зачем он нужен? Для чего?
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|6.25, Аноним (15), 11:04, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А чем же еще кадрировать фоточку, как не последним Photoshop CS XXX ultra mega pro gold edition?
А письмо написать? Обязательно MS Office 2099 Ultfa pro.
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|7.27, Anon999 (ok), 11:18, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для этого, сынок, есть нативная среда для запуска твоих любимых прог, и она называется - Windows! Хватит мучать мамкин комп, иди уроки делай!
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|2.10, ыфвыфв (?), 10:10, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Proton какой-то крайне непонятный, не знаю что там на "поддерживаемых играх", но на тех которые не поддерживаются я увидел только дикие тормоза (учитывая что на стоковом Wine все хорошо).
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|2.13, Клавдий Штольц (?), 10:18, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Proton работает хорошо в большинстве случаев. Но есть проблема - префиксы они сами не сидят не конфигурируют отдельно для каждой игры. Ванильное винцо, даже не staging да, со своими патчами, которое они просто вбрасывают и смотрят что из этого выйдет. Конфигурация всех префиксов одинаковая, насколько я мог заметить. Так что конфигурировать придется своими ручками, если вдруг желание есть.
Ну а полы всякие. Не стимом единым же. У нас еще есть гог, а еще куча несчастных угнетенных людей, которые купить себе игру на распродаже за 200 рублей не могут позволить, так что они открывают баночку пива, затягиваются сигареткой и заходят на рутрекер.
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|3.28, Anon999 (ok), 11:30, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Интересно, в ближайшем будущем они додумаются дропнуть поддержку Линукс? Ну не хотят и не могут навести порядок с костылями! Жаль, но Windows 10 была, есть и будет лучшей платформой для запуска игр!
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|1.12, Аноним (12), 10:11, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Находящаяся на стадии тестирования ветка 5.0 переписана на Java и развивается в рамках проекта Phoenicis.
Странное решение. Теперь, чтобы что-нибудь подправить, надо будет компилить.
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|2.16, Аноним (15), 10:25, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Странное решение. Теперь, чтобы что-нибудь запустить нужно будет 32 гига памяти.
Поправил.
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|2.26, Аноним (15), 11:10, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я стесняюсь спросить, а почему не написать ГУЙ на
- Qt
- Gtk
- Enlightenment
- Nuklear
- ...
- любой из 300(!) нативных UI библиотек поддерживающих линукс
?
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|3.29, Anon999 (ok), 11:37, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем? Зачем вообще эти костыли Wine, когда программы для другой среды никогда с ним так же хорошо не будут работать? Такое положение дел, в первую очередь, выгодно Microsoft. Если когда-либо Wine станет чем-то стоящим, от длительной очереди судебных исков Microsoft ему не спастись!
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