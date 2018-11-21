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21.11.2018 09:01  Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3

Доступен выпуск проекта PlayOnLinux 4.3, в рамках которого развивается надстройка над Wine для организации запуска популярных Windows-игр, предоставляющая графический интерфейс, автоматизирующая конфигурирование окружения Wine и упрощающая установку игр. Код проекта написан на bash и Python, и распространяется под лицензией GPLv3. Находящаяся на стадии тестирования ветка 5.0 переписана на Java и развивается в рамках проекта Phoenicis.

В PlayOnLinux 4.3 улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и обеспечена совместимость с инфраструктурой автоматической сборки Wine (winebuild), развиваемой для проекта Phoenicis (PlayOnLinux 5). Новый winebuild использует Docker, написан на Pythоn и не привязан к конкретным операционным системам. Применяемый в PlayOnLinux 4 сервис сборки Wine объявлен устаревшим.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PlayOnLinux...)
  2. OpenNews: Проект PlayOnLinux переходит с Python на Java
  3. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 3.1
  4. OpenNews: Вышел PlayOnLinux 3.0, пакет для запуска Windows игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 3.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: playonlinux, wine
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:03, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    > Находящаяся в тестировании ветка 5.0 переписана на Java

    Т.е. теперь оно в любом окружении будет выглядеть страшно?

     
     
  • 2.8, анон (?), 09:54, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вам нужно красивую запускалку красивых игр?
    Да вы, батенька, эстет!
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:23, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Нет. Я просто не хочу что бы запускалка для игр жрала больше памяти чем сами игры.
     
     
  • 4.24, Аноним (15), 11:02, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А как насчет того, что холодный старт у жавы дольше чем у Bioshock I с SSD?
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 10:38, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне нужно, чтобы от внешнего вида программы глаза не вытекали, а у программ на джаве с этим постоянно проблемы. Например, нормальной отрисовки шрифтов я ещё ни в одной джава-программе не видел.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:07, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Гонял пятую версию, не вижу в ней смысла Для click-and-install есть другие прил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Клавдий Штольц (?), 10:11, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чего там удобного? Гуй очень медлительный и тупopылый. Домохозяйки и его не осилят, а остальным рекомендую хотя бы раз попробовать сконфигурировать префикс вайна средствами вайна и забыть про этот ваш пол как страшный сон.
    Он мог бы быть хорош, как средство для установки софта и игр по заранее прописанным сценариям, но сообщество не хочет обновлять устаревшие скрипты, так что сие творение теряет всякий смысл.
    P.S. Lutris ничего так, да.
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 10:27, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А я остальным рекомендую не пытаться натянуть ужа на ежа, и пользоваться под лин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Клавдий Штольц (?), 10:32, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так иди и порекомендуй уже разработчикам вайна перестать страдать херней. Анониму с опеннета уже всего хватает - проект Wine можно закрывать.
     
     
  • 5.21, Аноним (15), 10:42, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >проект Wine можно закрывать

    Я согласен.
    Освободившееся время разработчики могут потратить на написание нативных приложений, или улучшение существующих.

     
  • 5.22, Аноним (15), 10:53, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Расскажите зачем вам нужен WINE?
    Не троллинг, я сижу на линуксе с 2003(Помню ставил с диска мандриву 9, с КДЕ 3.0 ух) и не разу мне wine не потребовался. Мне интересно, зачем он нужен? Для чего?
     
     
  • 6.25, Аноним (15), 11:04, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А чем же еще кадрировать фоточку, как не последним Photoshop CS XXX ultra mega pro gold edition?
    А письмо написать? Обязательно MS Office 2099 Ultfa pro.
     
     
  • 7.27, Anon999 (ok), 11:18, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого, сынок, есть нативная среда для запуска твоих любимых прог, и она называется - Windows! Хватит мучать мамкин комп, иди уроки делай!
     
  • 6.30, Аноним (30), 11:42, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне, например, нужен Программа для измерений и обработки физических результатов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:01, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так пажжите, вальве же уже запустило что-то там стим и все это уже не нужно? Или Вальве как всегда накормило всех обещаниями?
     
     
  • 2.10, ыфвыфв (?), 10:10, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Proton какой-то крайне непонятный, не знаю что там на "поддерживаемых играх", но на тех которые не поддерживаются я увидел только дикие тормоза (учитывая что на стоковом Wine все хорошо).
     
  • 2.13, Клавдий Штольц (?), 10:18, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Proton работает хорошо в большинстве случаев. Но есть проблема - префиксы они сами не сидят не конфигурируют отдельно для каждой игры. Ванильное винцо, даже не staging да, со своими патчами, которое они просто вбрасывают и смотрят что из этого выйдет. Конфигурация всех префиксов одинаковая, насколько я мог заметить. Так что конфигурировать придется своими ручками, если вдруг желание есть.

    Ну а полы всякие. Не стимом единым же. У нас еще есть гог, а еще куча несчастных угнетенных людей, которые купить себе игру на распродаже за 200 рублей не могут позволить, так что они открывают баночку пива, затягиваются сигареткой и заходят на рутрекер.

     
     
  • 3.28, Anon999 (ok), 11:30, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, в ближайшем будущем они додумаются дропнуть поддержку Линукс? Ну не хотят и не могут навести порядок с костылями! Жаль, но Windows 10 была, есть и будет лучшей платформой для запуска игр!
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:11, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Находящаяся на стадии тестирования ветка 5.0 переписана на Java и развивается в рамках проекта Phoenicis.

    Странное решение. Теперь, чтобы что-нибудь подправить, надо будет компилить.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 10:25, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Странное решение. Теперь, чтобы что-нибудь запустить нужно будет 32 гига памяти.

    Поправил.

      

     
  • 1.14, Аноним (15), 10:23, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Находящаяся в тестировании ветка 5.0 переписана на Java

    А версия 6.0 будет переписана на COBOL.

     
  • 1.18, Аноним (15), 10:29, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >переписана на Java

    Hilarious_fails_of_2018.avi

     
  • 1.23, Аноним (23), 10:57, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уж лучше на bash и Python, чем на Java. Они хоть присутствуют в большинстве дистров по умолчанию.
     
     
  • 2.26, Аноним (15), 11:10, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я стесняюсь спросить, а почему не написать ГУЙ на
    - Qt
    - Gtk
    - Enlightenment
    - Nuklear
    - ...
    - любой из 300(!)  нативных UI библиотек поддерживающих линукс
    ?
     
     
  • 3.29, Anon999 (ok), 11:37, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Зачем вообще эти костыли Wine, когда программы для другой среды никогда с ним так же хорошо не будут работать? Такое положение дел, в первую очередь, выгодно Microsoft. Если когда-либо Wine станет чем-то стоящим, от длительной очереди судебных исков Microsoft ему не спастись!
     

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