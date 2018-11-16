16.11.2018 19:50  Доступен язык программирования Dart 2.1

После трёх месяцев разработки представлен релиз языка программирования Dart 2.1, в котором продолжено развитие кардинально переработанной ветки Dart 2, переориентированной на разработку для Web и мобильных систем и оптимизированной для создания компонентов, выполняемых на стороне клиента. Dart 2 отличается от изначального варианта языка Dart применением строгой статической типизации (типы могут выводиться автоматически, поэтому указание типов не является обязательным, но динамическая типизация больше не используется и вычисленный изначально тип закрепляется за переменной и в дальнейшем применяется строгая проверка типа). Для разработки Web-приложений предлагается набор специфичных библиотек, таких как dart:html, а также web-фреймворк Angular. Для создания мобильных приложений продвигается фреймворк Flutter, на основе которого в том числе построена пользовательская оболочка развиваемой в Google новой микроядерной операционной системы Fuchsia. Особенности нового выпуска: Обеспечена проверка типов на этапе компиляции (ранее проверка осуществлялась на этапе редактирования в IDE с использованием Dart Analyzer). Код проверки типов синхронизирован между компилятором и утилитой для анализа кода. Реализован вывод более ясных сообщений об ошибках, связанных с некорректным использованием типов;

Значительно ускорено выполнение проверки типов, как для компилируемого кода, так и для кода, выполняемого в виртуальной машине с JIT. Внесённые оптимизации позволили существенно ускорить работу инструментов для разработчиков. Например, время выполнения операции анализа кода крупного приложения, использующего фреймворк Flutter, уменьшилось с 41 до 25 секунд;

Повышена компактность генерируемого кода для Web. Размер кода выдаваемого транслятором dart2js в режиме минимизации вывода сокращён на 17%, а время компиляции сокращено на 15%;

Предложен новый синтаксис для "примесей" (mixin). Добавлено новое ключевое слово "mixin", которое можно использовать для определения классов, которые можно использовать только в виде примесей. Реализована возможность использования примесей для расширения других классов и вызова методов в образуемых примесями суперклассах;

Добавлена поддержка использования переменных с типом "int" в конструкциях с типом "double" (в подобных случаях int автоматически преобразуется в double). Например, переменные с типом "int" теперь можно использовать в качестве аргументов вызовов, определённых с типом "double";

Добавлена официальная поддержка языка protobuf (Protocol buffers), используемого для сериализации структурированных данных.



