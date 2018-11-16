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16.11.2018 19:50  Доступен язык программирования Dart 2.1

После трёх месяцев разработки представлен релиз языка программирования Dart 2.1, в котором продолжено развитие кардинально переработанной ветки Dart 2, переориентированной на разработку для Web и мобильных систем и оптимизированной для создания компонентов, выполняемых на стороне клиента.

Dart 2 отличается от изначального варианта языка Dart применением строгой статической типизации (типы могут выводиться автоматически, поэтому указание типов не является обязательным, но динамическая типизация больше не используется и вычисленный изначально тип закрепляется за переменной и в дальнейшем применяется строгая проверка типа). Для разработки Web-приложений предлагается набор специфичных библиотек, таких как dart:html, а также web-фреймворк Angular. Для создания мобильных приложений продвигается фреймворк Flutter, на основе которого в том числе построена пользовательская оболочка развиваемой в Google новой микроядерной операционной системы Fuchsia.

Особенности нового выпуска:

  • Обеспечена проверка типов на этапе компиляции (ранее проверка осуществлялась на этапе редактирования в IDE с использованием Dart Analyzer). Код проверки типов синхронизирован между компилятором и утилитой для анализа кода. Реализован вывод более ясных сообщений об ошибках, связанных с некорректным использованием типов;
  • Значительно ускорено выполнение проверки типов, как для компилируемого кода, так и для кода, выполняемого в виртуальной машине с JIT. Внесённые оптимизации позволили существенно ускорить работу инструментов для разработчиков. Например, время выполнения операции анализа кода крупного приложения, использующего фреймворк Flutter, уменьшилось с 41 до 25 секунд;
  • Повышена компактность генерируемого кода для Web. Размер кода выдаваемого транслятором dart2js в режиме минимизации вывода сокращён на 17%, а время компиляции сокращено на 15%;
  • Предложен новый синтаксис для "примесей" (mixin). Добавлено новое ключевое слово "mixin", которое можно использовать для определения классов, которые можно использовать только в виде примесей. Реализована возможность использования примесей для расширения других классов и вызова методов в образуемых примесями суперклассах;
  • Добавлена поддержка использования переменных с типом "int" в конструкциях с типом "double" (в подобных случаях int автоматически преобразуется в double). Например, переменные с типом "int" теперь можно использовать в качестве аргументов вызовов, определённых с типом "double";
  • Добавлена официальная поддержка языка protobuf (Protocol buffers), используемого для сериализации структурированных данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.dartlang.org/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 1.23
  4. OpenNews: Google представит новый язык программирования Dart
  5. OpenNews: В долгосрочной перспективе Google рассматривает язык Dart как замену JavaScript
  6. OpenNews: Компания Google представила новый язык web-программирования Dart
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dart
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 19:56, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Dart 2, переориентированной на разработку для Web и мобильных систем и оптимизированной для создания компонентов, выполняемых на стороне клиента.

    Для Веб, но для клиента...
    Это как разработать самолёт на базе космической ракеты, но оптимизировать для езды по земле.
    Маразматики.

     
     
  • 2.6, КГБ СССР (?), 20:38, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    «Память нынче дешёвая».
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:56, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А насколько читабельный у него синтаксис? Попугайте что ли.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 19:57, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да скорее всего какая-то неСи-подобная срань на которую и смотреть противно. Иначе зачем было бы придумывать новый язык?


     
  • 1.4, nc (ok), 20:18, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уж договорились бы Гугл и M$ и объедилили бы Dart и TypeScript, какой смысл распыляться на два языка со схожими задачами (исправление ошибок дизайна JS и его замена)?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:40, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько могу понять, у них разные задачи. Dart же -- замена JS, а TypeScript -- JS, скрытый от лап разработчиков.
     
  • 1.5, Виталик (??), 20:37, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пишу малеха на нем. Язык очень стандартный во всем, порог входа крайне низкий, буквально несколько часов и можете на нем начать писать если есть опыт программирования. Интересен он может быть исключительно из-за проекта https://flutter.io/ в который гугл вкладывает много ресурсов, написание чего-либо вне контекста флаттера на дарте мне кажется сомнительной идеей, так как экосистема скудная и сам дарт проигрывает в скорости всем кому попало, даже ноде.
     

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