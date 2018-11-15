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15.11.2018 12:31  Представлена новая плата Raspberry Pi 3 Model A+

Организация Raspberry Pi Foundation представила новую плату Raspberry Pi 3 Model A+, продолжающую развитие серии "A". Модель "A+" позиционируется как упрощённый и более компактный вариант модели "B+", ориентированный на использование во встраиваемых решениях и системах, требующих минимального энергопотребления, для которых не требуется Ethernet-соединение и достаточно одного порта USB. Плата поступит в продажу в декабре по цене 25 долларов.

Новая плата построена на базе 64-разрядного SoC BCM2837B0 с CPU Cortex-A53 (ARMv8), работающим на частоте 1.4GHz. Плата оснащена 512 Мб ОЗУ (прошлая модель A+ поставлялась с 256MB). Форм-фактор и размеры Raspberry Pi 3 Model A+ полностью повторяют плату Raspberry Pi 1 Model A+ - 56×12 мм, что на 2 см короче плат B+.

Кроме существенно более производительного 64-разрядного CPU и удвоения размера оперативной памяти отличительной чертой новой модели A+ является наличие встроенной поддержки беспроводной связи 802.11.b/g/n/ac (2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 4.2/BLE. Из изменений в аппаратной начинке также отмечается улучшения поддержки загрузки с USB-накопителей и расширенные возможности управления энергопотреблением и контролем за температурой (при температуре чипа до 70° устанавливается частота 1.4GHz, но если температура превышает 70° частота снижается до 1.2GHz и также снижается подаваемое на чип напряжение).

Как и прошлая модель плата оснащена полноразмерным разъёмом HDMI, 40-пиновым GPIO, одним портом USB 2.0, портом MicroSD, CSI-портом для подключения камеры и DSI-портом для подключения сенсорного экрана. Порт композитного видео совмещён с 3.5mm-разъёмом вывода звука. В качестве операционной системы предлагается Raspbian. Для установки на SD-карту различных дистрибутивов можно использовать пользовательский интерфейс NOOBS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  3. OpenNews: Доступна 64-разрядная плата Raspberry Pi 3 Model B+
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi
  5. OpenNews: Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти
  6. OpenNews: Проект по созданию полностью открытой прошивки для Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, Аноним (1), 12:54, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    У них есть модели с 2 gEthernet'ами на борту ?
     
     
  • 2.2, гублин (?), 12:57, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    У них и с одним то езернетом туго - USB only.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:57, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Есть BPI-R2, там 2 гигабитных порта + свитч.
    Но для роутера лучше взять любое поделие на mt7621 в опенврт на нем работает хардварный нат в 1Гбит.
     
  • 2.18, gjabu (?), 13:58, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    http://www.banana-pi.org/w2.html
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:04, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Среди клонов фруктово-ягодных Pi бывают вещи мощнее, меньше или дешевле Бывают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Лесник (??), 13:11, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все они гораздо меньше про OpenSource.  
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:33, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в распбери пай запуск происходит за счет загрузки проприетарного блоба в GPU,а далее он запускает CPU,какой к черту ()()опенсорс на распбери бгггг?))
     
  • 2.8, iPony (?), 13:13, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Инфраструктура решает. А это софт и обвесы. А с этим у PI практически лучше всего.
    Мне вон даже пришлось в этом году брать её.
    Ибо проще всего для Ubuntu Core.
     
     
  • 3.14, нах (?), 13:49, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    неосиляторы должны страдать
     
  • 3.16, Ключевский (?), 13:55, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заходишь на https://www.armbian.com/download/ и узнаешь, что ты врешь.
     
  • 3.26, Аноним (27), 15:31, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    лап4атые,которые не осилили buildroot должны страдать
     
  • 2.19, Аноним (17), 13:59, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не всегда просто найти информацию про кучу мини компухтеров. Но если Вы находите, то отформатируйте новость и отправьте в предложку. Могут и опубликовать.
    Про orange pi тут пишут иногда.
     
     
  • 3.23, Попугай Кеша (?), 14:21, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть сайт с обзорами - Dmitry'sNotes или как-то так
     
     
  • 4.24, Andrey Mitrofanov (?), 14:26, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть сайт с обзорами - Dmitry'sNotes или как-то так

    Этих бложиков http://linuxgizmos.com/ - куда ни пюнь.

     
  • 2.25, username (??), 15:05, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, к сожалению многие их них идут по shope через 6+ мес. По разным причинам.
     
  • 1.4, Лесник (??), 13:05, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > наличие встроенной поддержки беспроводной связи 802.11.b/g/n/ac (2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 4.2/BLE.

    Сначала подумал: "О, круто", потом свпомнил что на своей RPi3 пришлось выключить встроенный wi-fi и поставить usb wi-fi адаптер, так плохо работал набортный. Поставили бы лучше гнездо для антенны. И вообще, узкое место малины - пропускная способность.

     
     
  • 2.9, iPony (?), 13:14, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > плохо работал набортный WiFi

    Что значит плохо?
    Стабильность плохая или скорость?

     
     
  • 3.28, Аноним (27), 15:37, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    он просто г0vно
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:06, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бывают микро-платы на x86

    Посоветуете?

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:09, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Odroid-H2 в прошлом месяце презентовали.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:32, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >4W consumption at idle, 14W with CPU, 22W with CPU and GPU

    oh sh...

     
  • 2.10, Аноним (3), 13:17, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И еще Intel Joule, который они забросили, но в продаже должны остаться.
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:29, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    pandaboard, up board, up squared, turbot, alix apu

    но все они стоят >100$ ;)

     
     
  • 3.13, Аноним (12), 13:35, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    s/pandaboard/lattepanda/
     
  • 1.15, Попугай Кеша (?), 13:54, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    RPi 3 + Plex + Apple TV + Transmission - потрясающая вещь
     
     
  • 2.20, koqep (ok), 14:04, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но только не A серия
     
     
  • 3.22, Попугай Кеша (?), 14:21, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А - точно нет

    Но Full HD тянет по WiFi более чем. Для 4K, конечно, нет.

     

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