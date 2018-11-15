15.11.2018 12:31  Представлена новая плата Raspberry Pi 3 Model A+

Организация Raspberry Pi Foundation представила новую плату Raspberry Pi 3 Model A+, продолжающую развитие серии "A". Модель "A+" позиционируется как упрощённый и более компактный вариант модели "B+", ориентированный на использование во встраиваемых решениях и системах, требующих минимального энергопотребления, для которых не требуется Ethernet-соединение и достаточно одного порта USB. Плата поступит в продажу в декабре по цене 25 долларов.

Новая плата построена на базе 64-разрядного SoC BCM2837B0 с CPU Cortex-A53 (ARMv8), работающим на частоте 1.4GHz. Плата оснащена 512 Мб ОЗУ (прошлая модель A+ поставлялась с 256MB). Форм-фактор и размеры Raspberry Pi 3 Model A+ полностью повторяют плату Raspberry Pi 1 Model A+ - 56×12 мм, что на 2 см короче плат B+.

Кроме существенно более производительного 64-разрядного CPU и удвоения размера оперативной памяти отличительной чертой новой модели A+ является наличие встроенной поддержки беспроводной связи 802.11.b/g/n/ac (2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 4.2/BLE. Из изменений в аппаратной начинке также отмечается улучшения поддержки загрузки с USB-накопителей и расширенные возможности управления энергопотреблением и контролем за температурой (при температуре чипа до 70° устанавливается частота 1.4GHz, но если температура превышает 70° частота снижается до 1.2GHz и также снижается подаваемое на чип напряжение).

Как и прошлая модель плата оснащена полноразмерным разъёмом HDMI, 40-пиновым GPIO, одним портом USB 2.0, портом MicroSD, CSI-портом для подключения камеры и DSI-портом для подключения сенсорного экрана. Порт композитного видео совмещён с 3.5mm-разъёмом вывода звука. В качестве операционной системы предлагается Raspbian. Для установки на SD-карту различных дистрибутивов можно использовать пользовательский интерфейс NOOBS.