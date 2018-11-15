15.11.2018 12:31  Представлена новая плата Raspberry Pi 3 Model A+

|
|
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 13:57, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Есть BPI-R2, там 2 гигабитных порта + свитч.
Но для роутера лучше взять любое поделие на mt7621 в опенврт на нем работает хардварный нат в 1Гбит.
|
|
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 15:33, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
в распбери пай запуск происходит за счет загрузки проприетарного блоба в GPU,а далее он запускает CPU,какой к черту ()()опенсорс на распбери бгггг?))
|
|2.8, iPony (?), 13:13, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
Инфраструктура решает. А это софт и обвесы. А с этим у PI практически лучше всего.
Мне вон даже пришлось в этом году брать её.
Ибо проще всего для Ubuntu Core.
|
|2.19, Аноним (17), 13:59, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Не всегда просто найти информацию про кучу мини компухтеров. Но если Вы находите, то отформатируйте новость и отправьте в предложку. Могут и опубликовать.
Про orange pi тут пишут иногда.
|
|1.4, Лесник (??), 13:05, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
> наличие встроенной поддержки беспроводной связи 802.11.b/g/n/ac (2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 4.2/BLE.
Сначала подумал: "О, круто", потом свпомнил что на своей RPi3 пришлось выключить встроенный wi-fi и поставить usb wi-fi адаптер, так плохо работал набортный. Поставили бы лучше гнездо для антенны. И вообще, узкое место малины - пропускная способность.
|