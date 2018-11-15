The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

15.11.2018 09:18  Подведены итоги выборов технического совета Linux Foundation

Организация Linux Foundation подвела итоги выборов нового управляющего технического совета (Technical Advisory Board), состоящего из 10 представителей сообщества разработчиков ядра Linux. Совет представляет в организации интересы сообщества, связанные с ядром Linux, определяет программу будущего развития, решает проблемы, которые негативно влияют на процесс разработки, и разбирают жалобы о нарушении кодекса разработчиков ядра (Code of Conduct).

Участники совета избираются на два года. В этом году в совет включены новые участники:

  • Лаура Эбботт (Laura Abbott), работает в Red Hat над сопровождением пакетов с ядром для Fedora, является мэйнтейнером фреймворка управления памятью Ion, участвует в разработках, связанных с arm/arm64 и KSPP (Kernel Self Protection Project);
  • Кес Кук (Kees Cook), бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, ныне работающий в компании Google над обеспечением защиты ChromeOS и Android. Занимается продвижением в основное ядро Linux технологий активной защиты.

Переизбраны на новый срок:

  • Крис Мейсон (Chris Mason), создатель и главный архитектор файловой системы Btrfs. Работает в Facebook;
  • Олаф Йоханссон (Olof Johansson), работает над поддержкой архитеткуры ARM в ядре;
  • Дэн Вильямс (Dan Williams), разработчик NetworkManager и драйверов для беспроводных устройств и nvdimm, участвует в разработке подсистемы mdadm (программный RAID). Работает в Intel;

Остальные представители, переизбранные в прошлом году, а в этом году не участвующие в выборах:

  • Тед Цо (Ted Ts’o), один из первых разработчиков ядра Linux, автор файловых систем ext2/ext3/ext4;
  • Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), работник SUSE, мейнтейнер стабильной ветки и управляющий проектом по разработке драйверов устройств;
  • Джонатан Корбет (Jon Corbet), разработчик ядра и автор ресурса lwn.net;
  • Тим Бёрд (Tim Bird), инженер компании Sony, участник группы разработки встраиваемых систем и мэйнтейнер платформы тестирования ядра (Fuego);
  • Стивен Ростедт (Steven Rostedt), создатель подсистемы ftrace, работающий в компании Red Hat над поддержанием патчей с расширениями для поддержки режима реального времени.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfoundation....)
  2. OpenNews: Сообщество лишилось возможности выдвигать представителей в совет директоров Linux Foundation
  3. OpenNews: Организация Linux Foundation прокомментировала ситуацию с изменением правил выбора директоров
  4. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  5. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
  6. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал "Руководство по доброжелательному общению" для проектов GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 09:56, 15/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Похоже, нужно форкнуть Linux Foundation и очистить его от этой корпоративщины. У меня волосы шевелятся на всех местах, когда читаю список этих людей.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:00, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ты не одинок.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor