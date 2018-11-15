15.11.2018 09:18  Подведены итоги выборов технического совета Linux Foundation

Организация Linux Foundation подвела итоги выборов нового управляющего технического совета (Technical Advisory Board), состоящего из 10 представителей сообщества разработчиков ядра Linux. Совет представляет в организации интересы сообщества, связанные с ядром Linux, определяет программу будущего развития, решает проблемы, которые негативно влияют на процесс разработки, и разбирают жалобы о нарушении кодекса разработчиков ядра (Code of Conduct). Участники совета избираются на два года. В этом году в совет включены новые участники: Лаура Эбботт (Laura Abbott), работает в Red Hat над сопровождением пакетов с ядром для Fedora, является мэйнтейнером фреймворка управления памятью Ion, участвует в разработках, связанных с arm/arm64 и KSPP (Kernel Self Protection Project);

Кес Кук (Kees Cook), бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, ныне работающий в компании Google над обеспечением защиты ChromeOS и Android. Занимается продвижением в основное ядро Linux технологий активной защиты. Переизбраны на новый срок: Крис Мейсон (Chris Mason), создатель и главный архитектор файловой системы Btrfs. Работает в Facebook;

Олаф Йоханссон (Olof Johansson), работает над поддержкой архитеткуры ARM в ядре;

Дэн Вильямс (Dan Williams), разработчик NetworkManager и драйверов для беспроводных устройств и nvdimm, участвует в разработке подсистемы mdadm (программный RAID). Работает в Intel; Остальные представители, переизбранные в прошлом году, а в этом году не участвующие в выборах: Тед Цо (Ted Ts’o), один из первых разработчиков ядра Linux, автор файловых систем ext2/ext3/ext4;

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), работник SUSE, мейнтейнер стабильной ветки и управляющий проектом по разработке драйверов устройств;

Джонатан Корбет (Jon Corbet), разработчик ядра и автор ресурса lwn.net;

Тим Бёрд (Tim Bird), инженер компании Sony, участник группы разработки встраиваемых систем и мэйнтейнер платформы тестирования ядра (Fuego);

Стивен Ростедт (Steven Rostedt), создатель подсистемы ftrace, работающий в компании Red Hat над поддержанием патчей с расширениями для поддержки режима реального времени.



