The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

12.11.2018 23:58  В Chrome развивается API для создания полноценных пользовательских приложений

Компания Google представила инициативу по добавлению в браузер Chrome программных интерфейсов, позволяющих создавать web-приложения, близкие по своим возможностям к обычным самодостаточным пользовательским программам. Указанные API дадут возможность использовать браузер в качестве напоминающей Cordova или Electron платформы для разработки программ, предоставляющей доступ к расширенным возможностям операционной системы и оборудования.

Основной целью инициативы является стирание различий в возможностях web-приложений и обычных программ. Разработка необходимых для достижения данной цели API будет полностью открытой и прозрачной с последующим продвижением API в W3C в качестве web-стандартов. В процессе разработки API будут учитываться отзывы разработчиков и производителей других браузеров.

Первым из программных интерфейсов предложенных для оценки стал API Writable Files, предоставляющий web-приложению прямой доступ к локальной файловой системе. При помощи данного API можно создавать работающие в браузере редакторы и интегрированные среды разработки, напрямую обращающиеся к файлам и каталогам. Вместо выбора файла при помощи стандартного диалога открытия файла и последующей загрузки результата и использования диалога сохранения файла, новый API позволяет как в обычных приложениях посматривать содержимое каталогов, открывать и перезаписывать файлы.

Для исключения рисков, связанных с безопасностью, выполняемые через API операции полностью контролируются пользователем, который определяет к каким именно файлам и каталогам web-приложению можно предоставить доступ (каждая попытка открытия файла на запись или чтения приводит к выводу диалога подтверждения операции).

Некоторые другие API, находящиеся в разработке:

  • Scheduled Notification (Event Alarms) - чем-то напоминает сервис Cron и позволяет выполнять произвольные работы в определённый момент в будущем;
  • Web Share Target - организация обмена данными между пользователями;
  • Async Сookies - асинхронные операции с хранилищем Cookie;
  • Wake Lock - отключение автоблокировки экрана;
  • WebHID - низкоуровневый доступ к HID-устройствам (Human interface device);
  • User Idle Detection - определение времени неактивности пользователя и факта блокировки экрана;
  • Local Font Access - доступ к локальным шрифтам.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 3.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Вышли платформонезависимые мобильные фреймворки Apache Cordova 3.0 и PhoneGap 3.0
  4. OpenNews: Для Firefox представлен API для задействования в web-приложениях инструкций SIMD
  5. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  6. OpenNews: В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (-), 00:34, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >стирание различий в возможностях web-приложений и обычных программ

    вот только обычные программы устанавливаются руками самого пользователя, в отличие от

     
  • 1.2, cat666 (ok), 00:37, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ActiveX по гуглячи. Ну-ну! Запасаюсь попкорном и колой. Чувствую, будет драма с элементами комедии.
     
  • 1.3, Аноним (-), 00:39, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    делать из браузера операционку, работающую поверх нормальной ос... какой же, все таки, маразм
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:47, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Нет, изящный способ добить монополию старого как говно мамонта винапи на десктопах.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:44, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Writable Files. Теперь не только Google будет иметь содержимое $HOME.
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:04, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже Линус осознает, что вебстэк нужно нативно на уровне ядра поддерживать, иначе с гуями будет вот это вот.
     
  • 1.7, Аноним (7), 01:18, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А может лучше не надо?
     
  • 1.8, llolik (ok), 01:31, 13/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не успел отмереть ночной кошмар ActiveX, а вот уже и реинкарнация на подходе.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor