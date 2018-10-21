21.10.2018 19:41  Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"

|
|
|
|
|
|2.4, mkinitcpio (?), 19:53, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Увы, нет. Судя по исходникам, там все очень сильно прибито гвоздями... Юзерфрендли бла-бла-бла, минимум каштомизации бла-бла-бла
|
|
|
|3.10, Аноним (-), 20:29, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
Линукс != кастомизация. На андроиде кроме лаунчера ничего не меняется. Цель сделать как в macOS. Понятненько?
|
|3.32, Amphyby (ok), 22:32, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
для любителей кастомизации есть арч и генту. вот не надо с больной головы на здоровую то.
Классный дистр.: с 0.2 Luna пользуюсь - он замечателен.
Новость то от 16.10 Джуна вышла. сам пытался все перевести-оформить, чет час потратил и забил. Автору сего поста уваженька :)
|
|1.3, mkinitcpio (?), 19:52, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Релиз достаточно стабильный (Сижу с первой беты), но бесит 2 бага:
Какая-то дикая проблема с переключением раскладки: при переключении us -> ru раскладка меняется где-то секунду. Наоборот - все быстро переключается. (Видимо пока на гитхабе сам не пофиксаешь это, все будет нормально всем. Уже мясаца 2 видит баг, связанный с этой проблемой).
"Для устройств с акселерометром добавлена опция для отключения поворота экрана"
Отключение работает через одно место. Что отключай, что не отключай, когда ноут уходит в сон, такое ощущение, что настройки сбрасываются и иногда экран переворачивается "вверх ногами" :D
А так, поздравляю всех с релизом!
|
|
|
|
|
|
|
|4.38, FSA (??), 23:08, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
У меня на Windows вечная проблема ещё со времён XP и до 8.1 (10 не использую, потому что там драйвер видяхи вылетает постоянно). Приодами просто отваливается переключение раскладки. Помогают танцы с бубном и перезагрузки.
|
|
|
|5.42, Аноним (42), 01:02, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Не поверите... за всю историю Windows - никогда подобного бага не встречал, а это ни много ни мало от 3.1 до 10.
|
|2.7, Антон (??), 20:07, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Белые люди не переключают раскладки. Очевидно, они это не будут фиксить, пока ты сам не вышлешь им патч.
|
|2.8, имя (?), 20:23, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
Пилят фичи для экспериментальных ноутбуков вроде поддержки нескольких аккумуляторов или акселерометра. Таких функций даже в маках нет. Зачем это всё?
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 20:43, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Например для поддержки всяких Surface Book с отсоединяемым блоком-клавиатурой, где есть второй аккумулятор.
|
|3.26, Аноним84701 (ok), 21:38, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
> Пилят фичи для экспериментальных ноутбуков вроде поддержки нескольких аккумуляторов или
> акселерометра. Таких функций даже в маках нет.
Акселерометр был еще в старых IBM-ноутах, c 2003 года, для защиты харда от тряски <заменить на набор маркетологоугодных базводров типа "Super-Ultra-Ultimate-HDD-Protection">
Вторая батарея тоже была доступна еще (если не раньше) для Ultrabay 2000 (название, как бы, намекает на год) и да, опять IBM.
Более того, была еще и третья батарея, (пристегивалась снизу в X моделях, не помню названия) -- чем достигалось опупительное по тем временам время автономности в ~24ч.
> Таких функций даже в маках нет
"Даже", ага!
Судя по высказываниям пользователей и почитателей, "фунции" там отлично заменяются хорошими маркетологами …
|
|
|
|4.39, Annoynymous (ok), 23:17, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Какой-нибудь Asus с отсоединяемой клавиатурой, в которой спрятана ещё одна батарея, можно купить прям вот сейчас и это даже не будет бизнес-классом.
|
|2.41, vantoo (ok), 00:53, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
"Англоязычному миру" переключение раскадок ни к чему, а проблемы индейцев и прочих туземцев из стран третьего мира их не волнуют.
|
|2.47, Аноним (47), 01:51, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Проблеме с раскладкой уже лет 5, она сначала была в гноме3, когда настраиваешь переключение через xkb. Видимо, так никто и не исправил.
|
|1.14, Dapredator (?), 20:50, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–4 +/–
|
> позиционируемого в качестве уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS.
....
> В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu
Loooool!
|
|
|
|2.19, Vitaliy Blats (?), 21:08, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
> Меняю опостылевший MacBook ProA1990 на ВасянБук с предустановленной Алименты ОС.
Знакомый обновился на Можаву или как ее там. Последняя версия ГейОси короче.
Мне стало жаль яблочников :( Как с этим можно вообще работать ?(
Так что твоя шутка - не такая уж и шутка.
|
|
|
|3.24, КГБ СССР (?), 21:19, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Знакомый обновился на Можаву или как ее там. Последняя версия ГейОси короче.
> Мне стало жаль яблочников :( Как с этим можно вообще работать ?(
> Так что твоя шутка - не такая уж и шутка.
Новыми — таки проблематично. Наворотили такого, что лучше бы не начинали.
Я реально не знаю, какая моча им в голову затекла.
|
|
|
|4.35, НяшМяш (ok), 22:47, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Последний нормальный мбп сделали в 2015 году. Потом началось... Уроды, пусть мак мини обновят лучше.
|
|
|
|5.36, КГБ СССР (?), 23:04, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Судя по новинкам последних лет, они окончательно освоили технологию производства одноразовых товаров. И пытаются подмять под себя весь сервис. Ждать чего-то хорошего не приходится.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 21:14, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
судя по всему для скорости и стабильности и пришлось прибить гвоздями, а еще там не так уж много разрабов
|
|
|
|2.37, Amphyby (ok), 23:06, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
фризов не встречал. но если залочил раз - не факт что нормально разлочишь вернувшись к компу с обеда xD
зависит от персонального везенья - ну и от звезд, немного))
|
|1.34, Аноним (34), 22:37, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Невозможно нормально создать pppoe соединение. Есть настройка где оно создается, но оно не появляется в списке, нет кнопок "включить" и "отключить" и оно тупо не работает.
|
|
|
|
|
|3.48, Аноним (34), 01:57, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Его в системе не было.
А когда я скачал (видимо провайдер к репам доступ дает через локалку), у меня вообще все отвалилось.
|
|1.44, Аноним (42), 01:09, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Как по мне, Deepin смотрится намного богаче и интересней, а элементари - худо и бледно. Все тот же третьегном, как ни крути. Существование сабжа под большим вопросом.
|