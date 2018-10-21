21.10.2018 19:41  Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"

Подготовлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5 "Juno", позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.4 Гб), доступные для архитектуры amd64 (при загрузки с сайта, для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3+, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu и ядро Linux 4.15. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5 совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большая часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary). Ключевые новшества: Добавлен режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток. Например, при работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном. Время переключения ночного режима можно настроить как вручную, так и привязать к моментам заката и рассвета;

Улучшена поддержка мозаичной компоновки окон (tiling). При скреплении двух окон бок о бок, они теперь могут масштабироваться как одно целое. При перемещении окна к краю экрана обеспечен показ макета (синий контур) предлагаемого мозаичного представления для этого окна;

Представлен новый режим "картинка в картинке", позволяющий закрепить блок с видео или произвольное окно, которые останутся видимыми при наложении другого окна;

В верхнюю панель рядом с меню приложений теперь размещена пиктограмма поиска, наглядно информирующая пользователей о назначении меню (поиск программ). Поупрозрачный режим вывода фона панели разделён на полупрозрачный тёмный и полупрозрачный светлый, для корректного отображения вместе с тёмными и светлыми обоями рабочего стола. Добавлена возможность быстрого вывода окон из максимизированного и связанного режимов, путем смещения окна мышью, удерживая за пустую область в панели. Добавлена поддержка анимированных пиктограмм на панели, например, через анимацию может отображаться информация о поступлении уведомления или изменении состояния соединения. Улучшены индикаторы: Индикатор заряда аккумулятора теперь корректно показывает процент заряда при наличии нескольких аккумуляторов. В индикаторе даты и времени появилась возможность быстро посмотреть разницу между сегодняшним днём и любой выбранной датой. В индикатор сеанса добавлена ссылка на настройки учётной записи. Для быстрого приглушения звука теперь достаточно кликнуть на значок управления громкости. Проведена работа по увеличению производительности индикаторов;

Обеспечена полноценная поддержка ввода Emoji на уровне всей ОС. Диалог ввода Emoji можно вызвать из любых полей ввода через контекстное меню или клавиатурную комбинацию "Ctrl+;". В системе задействована открытая коллекция цветных Emoji Noto;

Представлен новый набор звуков, построенный на основе реальных встречающихся в обиходе звуков, которые хорошо могут быть распознаны пользователем и не раздражают.

Переработан набор пиктограмм. В той или иной мере изменения коснулись около тысячи пиктограмм, но наиболее существенно переработаны и дополнены пиктограммы для отображения типов файлов;

Модернизированы системные наборы стилей, унифицирующие оформление виджетов, кнопок, панелей и блоков ввода текста. Наиболее значительно улучшено оформление тёмного стиля, улучшена контрастность добавлены новые наборы цветов и проведена оптимизация с учётом особенностей восприятия людей с дальтонизмом;

Внесено большое число изменений в системный конфигуратор. В настойках рабочего стола представлен новый интерфейс управления обоями, представлена концепция библиотеки обоев рабочего стола, в которой собираются выбранные пользователем изображения. Переработаны настройки системы печати, которые приведены к общему виду с другими конфигураторами. Переработан конфигуратор Bluetooth, который был упрощён и приведён к самодостаточному виду, не требующему обращения к другим инструментам - определение, сопряжение и управление доступны на одном экране. В конфигуратор экрана добавлены опции для настройки уровня масштабирования, позволяющего точно подобрать оптимальный коэффициент увеличения экранных элементов для экранов высокого разрешения. Для устройств с акселерометром добавлена опция для отключения поворота экрана. Улучшено применение интерфейса drag&drop в конфигураторе раскладки экранов в многомониторных конфигурациях. В настройки мыши добавлена опция для отключения вставки из буфера обмена по двойному клику средней кнопкой. В настройки тачпада добавлена опция для отключения тачпада во время набора с клавиатуры; Полностью переработаны настройки выбора источника звука и устройства для вывода звука, упрощён выбор устройств, добавлен ползунок для настройки баланса, добавлена кнопка отключения системных звуков. Пересмотрен интерфейс настройки раскладки клавиатуры. Добавлена возможность назначения произвольных клавиш для кнопки "Compose" и комбинации переключения раскладки, включая клавиши Caps Lock и Menu. В настройки приватности добавлен раздел уборки мусора, позволяющий включить автоматическую чистку старых временных файлов и файлов из корзины. Добавлен диалог подтверждения доступа к данным о местоположении, выводимый при попытке обращения к Location API. В настройки добавлен сводный список приложений, которым разрешён доступ к сведениям о местоположении. В центре установки приложений проведено усовершенствование средств для покупки программ в соответствии с моделью "плати сколько хочешь". Суть модели в том, что разработчик назначает на свою программу определённую цену (может выбрать и бесплатную поставку), а пользователь волен перечислить любую сумму на своё вкус - если программа сильно понравилась может перечислить и больше, а если хочет просто попробовать может указать 0 и получить бесплатно. Если программа была загружена бесплатно, при появлении обновления, не связанного с безопасностью, система предложит ещё раз выбрать сумму и пользователь опять волен выбрать 0. Дополнительно, в центре установки приложений также предложена система пожертвований, которая позволяет перечислить определённые средства автору программы независимо от установки;

На смену Scratch пришёл Elementary Code новый текстовый редактор для разработчиков, рассчитанный на чтение и написание кода. В составе предлагается плагин folder manager для отображения дерева файлов проекта в боковой панели, переработаны средства для удаления и переименования файлов, включен плагин Symbols Outline, интегрирована поддержка Git и обеспечено отображения номеров строк с подсветкой текущей строки. Добавлена опция для наглядной оценки символов пробелов в выделенной области. В заголовке отображена информация о позиции курсора;

В файловом менеджере изменена расцветка каталогов (раньше были синие), проведена внутренняя чистка кодовой базы, ускорен код генерации миниатюр, обеспечено корректное отображение всех режимов просмотра на экранах HiDPI;

Обновлён интерфейс программы для воспроизведения музыки, добавлена боковая панель с детальной информацией об альбоме, списком треков и рейтингом. Повышена надёжность и производительность;

В менеджере фотографий реализована новая тёмная тема и переработан диалог корректировки параметров цветности.

В развиваемый проектом эмулятор терминала добавлены две новые темы оформления Solarized Light и High Contrast, предлагающие оптимальные цвета и размер шрифта для работы в хорошо освещённом офисе и на улице в солнечную погоду. В настройки добавлена опция для включения или выключения защиты буфера обмена. В контекстное меню добавлена кнопка для открытия текущего каталога в файловом менеджере;

В приложении для работы с камерой существенно упрощён интерфейс. Вместо кнопок для переключения между режимами сохранения фотографий и записи видео добавлен новый комбинированный переключатель. Добавлен таймер, позволяющий автоматически сделать снимок через 3, 5 или 10 секунд;

В web-браузере Epiphany (GNOME Web) реализована поддержка синхронизации закладок, паролей и истории посещений через сервис Firefox Sync. В том числе поддерживается синхронизация с настольной и мобильной версиями Firefox. Кроме того представлен новый интерфейс управления закладками, в меню добавлены кнопки изменения масштаба и поиска, обеспечена индикация вывода звука во вкладке.



