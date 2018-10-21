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21.10.2018 19:41  Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"

Подготовлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5 "Juno", позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.4 Гб), доступные для архитектуры amd64 (при загрузки с сайта, для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0).

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3+, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu и ядро Linux 4.15. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5 совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большая часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).

Ключевые новшества:

  • Добавлен режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток. Например, при работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном. Время переключения ночного режима можно настроить как вручную, так и привязать к моментам заката и рассвета;
  • Улучшена поддержка мозаичной компоновки окон (tiling). При скреплении двух окон бок о бок, они теперь могут масштабироваться как одно целое. При перемещении окна к краю экрана обеспечен показ макета (синий контур) предлагаемого мозаичного представления для этого окна;
  • Представлен новый режим "картинка в картинке", позволяющий закрепить блок с видео или произвольное окно, которые останутся видимыми при наложении другого окна;
  • В верхнюю панель рядом с меню приложений теперь размещена пиктограмма поиска, наглядно информирующая пользователей о назначении меню (поиск программ). Поупрозрачный режим вывода фона панели разделён на полупрозрачный тёмный и полупрозрачный светлый, для корректного отображения вместе с тёмными и светлыми обоями рабочего стола. Добавлена возможность быстрого вывода окон из максимизированного и связанного режимов, путем смещения окна мышью, удерживая за пустую область в панели. Добавлена поддержка анимированных пиктограмм на панели, например, через анимацию может отображаться информация о поступлении уведомления или изменении состояния соединения.

    Улучшены индикаторы: Индикатор заряда аккумулятора теперь корректно показывает процент заряда при наличии нескольких аккумуляторов. В индикаторе даты и времени появилась возможность быстро посмотреть разницу между сегодняшним днём и любой выбранной датой. В индикатор сеанса добавлена ссылка на настройки учётной записи. Для быстрого приглушения звука теперь достаточно кликнуть на значок управления громкости. Проведена работа по увеличению производительности индикаторов;

  • Обеспечена полноценная поддержка ввода Emoji на уровне всей ОС. Диалог ввода Emoji можно вызвать из любых полей ввода через контекстное меню или клавиатурную комбинацию "Ctrl+;". В системе задействована открытая коллекция цветных Emoji Noto;
  • Представлен новый набор звуков, построенный на основе реальных встречающихся в обиходе звуков, которые хорошо могут быть распознаны пользователем и не раздражают.
  • Переработан набор пиктограмм. В той или иной мере изменения коснулись около тысячи пиктограмм, но наиболее существенно переработаны и дополнены пиктограммы для отображения типов файлов;
  • Модернизированы системные наборы стилей, унифицирующие оформление виджетов, кнопок, панелей и блоков ввода текста. Наиболее значительно улучшено оформление тёмного стиля, улучшена контрастность добавлены новые наборы цветов и проведена оптимизация с учётом особенностей восприятия людей с дальтонизмом;
  • Внесено большое число изменений в системный конфигуратор. В настойках рабочего стола представлен новый интерфейс управления обоями, представлена концепция библиотеки обоев рабочего стола, в которой собираются выбранные пользователем изображения. Переработаны настройки системы печати, которые приведены к общему виду с другими конфигураторами. Переработан конфигуратор Bluetooth, который был упрощён и приведён к самодостаточному виду, не требующему обращения к другим инструментам - определение, сопряжение и управление доступны на одном экране.

    В конфигуратор экрана добавлены опции для настройки уровня масштабирования, позволяющего точно подобрать оптимальный коэффициент увеличения экранных элементов для экранов высокого разрешения. Для устройств с акселерометром добавлена опция для отключения поворота экрана. Улучшено применение интерфейса drag&drop в конфигураторе раскладки экранов в многомониторных конфигурациях.

    В настройки мыши добавлена опция для отключения вставки из буфера обмена по двойному клику средней кнопкой. В настройки тачпада добавлена опция для отключения тачпада во время набора с клавиатуры; Полностью переработаны настройки выбора источника звука и устройства для вывода звука, упрощён выбор устройств, добавлен ползунок для настройки баланса, добавлена кнопка отключения системных звуков. Пересмотрен интерфейс настройки раскладки клавиатуры. Добавлена возможность назначения произвольных клавиш для кнопки "Compose" и комбинации переключения раскладки, включая клавиши Caps Lock и Menu.

    В настройки приватности добавлен раздел уборки мусора, позволяющий включить автоматическую чистку старых временных файлов и файлов из корзины. Добавлен диалог подтверждения доступа к данным о местоположении, выводимый при попытке обращения к Location API. В настройки добавлен сводный список приложений, которым разрешён доступ к сведениям о местоположении.

    В центре установки приложений проведено усовершенствование средств для покупки программ в соответствии с моделью "плати сколько хочешь". Суть модели в том, что разработчик назначает на свою программу определённую цену (может выбрать и бесплатную поставку), а пользователь волен перечислить любую сумму на своё вкус - если программа сильно понравилась может перечислить и больше, а если хочет просто попробовать может указать 0 и получить бесплатно.

    Если программа была загружена бесплатно, при появлении обновления, не связанного с безопасностью, система предложит ещё раз выбрать сумму и пользователь опять волен выбрать 0. Дополнительно, в центре установки приложений также предложена система пожертвований, которая позволяет перечислить определённые средства автору программы независимо от установки;

  • На смену Scratch пришёл Elementary Code новый текстовый редактор для разработчиков, рассчитанный на чтение и написание кода. В составе предлагается плагин folder manager для отображения дерева файлов проекта в боковой панели, переработаны средства для удаления и переименования файлов, включен плагин Symbols Outline, интегрирована поддержка Git и обеспечено отображения номеров строк с подсветкой текущей строки. Добавлена опция для наглядной оценки символов пробелов в выделенной области. В заголовке отображена информация о позиции курсора;
  • В файловом менеджере изменена расцветка каталогов (раньше были синие), проведена внутренняя чистка кодовой базы, ускорен код генерации миниатюр, обеспечено корректное отображение всех режимов просмотра на экранах HiDPI;
  • Обновлён интерфейс программы для воспроизведения музыки, добавлена боковая панель с детальной информацией об альбоме, списком треков и рейтингом. Повышена надёжность и производительность;
  • В менеджере фотографий реализована новая тёмная тема и переработан диалог корректировки параметров цветности.
  • В развиваемый проектом эмулятор терминала добавлены две новые темы оформления Solarized Light и High Contrast, предлагающие оптимальные цвета и размер шрифта для работы в хорошо освещённом офисе и на улице в солнечную погоду. В настройки добавлена опция для включения или выключения защиты буфера обмена. В контекстное меню добавлена кнопка для открытия текущего каталога в файловом менеджере;
  • В приложении для работы с камерой существенно упрощён интерфейс. Вместо кнопок для переключения между режимами сохранения фотографий и записи видео добавлен новый комбинированный переключатель. Добавлен таймер, позволяющий автоматически сделать снимок через 3, 5 или 10 секунд;
  • В web-браузере Epiphany (GNOME Web) реализована поддержка синхронизации закладок, паролей и истории посещений через сервис Firefox Sync. В том числе поддерживается синхронизация с настольной и мобильной версиями Firefox. Кроме того представлен новый интерфейс управления закладками, в меню добавлены кнопки изменения масштаба и поиска, обеспечена индикация вывода звука во вкладке.


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/elementaryo...)
  2. OpenNews: Проект Elementary OS разрабатывает текстовый редактор для разработчиков
  3. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  4. OpenNews: Проект Elementary OS представил программу для создания презентаций Spice-up 1.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS Loki 0.4.1
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 0.4 "Loki"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elementaryos
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  • 1.1, Аноним (1), 19:46, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Глобальное меню как-то можно запилить?
     
     
  • 2.4, mkinitcpio (?), 19:53, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Увы, нет. Судя по исходникам, там все очень сильно прибито гвоздями... Юзерфрендли бла-бла-бла, минимум каштомизации бла-бла-бла
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 20:29, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Линукс != кастомизация. На андроиде кроме лаунчера ничего не меняется. Цель сделать как в macOS. Понятненько?
     
  • 3.32, Amphyby (ok), 22:32, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    для любителей кастомизации есть арч и генту. вот не надо с больной головы на здоровую то.
    Классный дистр.: с 0.2 Luna пользуюсь - он замечателен.

    Новость то от 16.10 Джуна вышла. сам пытался все перевести-оформить, чет час потратил и забил. Автору сего поста уваженька :)

     
     
  • 4.40, другой Аноним (?), 00:34, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Благородный дон чувствует разницу между осью и её интерфейсом?
     
  • 4.45, Vivaswan (ok), 01:18, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ФУФЛО.
     
  • 1.3, mkinitcpio (?), 19:52, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Релиз достаточно стабильный (Сижу с первой беты), но бесит 2 бага:
    Какая-то дикая проблема с переключением раскладки: при переключении us -> ru раскладка меняется где-то секунду. Наоборот - все быстро переключается. (Видимо пока на гитхабе сам не пофиксаешь это, все будет нормально всем. Уже мясаца 2 видит баг, связанный с этой проблемой).

    "Для устройств с акселерометром добавлена опция для отключения поворота экрана"
    Отключение работает через одно место. Что отключай, что не отключай, когда ноут уходит в сон, такое ощущение, что настройки сбрасываются и иногда экран переворачивается "вверх ногами" :D

    А так, поздравляю всех с релизом!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:05, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    > проблема с переключением раскладки

    2018 год, с*ка!

     
     
  • 3.9, letsmac (ok), 20:29, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И что ? Терминалы еще до unix были созданы. Самый древний костыль.
     
  • 3.12, Qwerty (??), 20:48, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >2018 год, с*ка!

    Welcome to Linux!

     
     
  • 4.38, FSA (??), 23:08, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на Windows вечная проблема ещё со времён XP и до 8.1 (10 не использую, потому что там драйвер видяхи вылетает постоянно). Приодами просто отваливается переключение раскладки. Помогают танцы с бубном и перезагрузки.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 01:02, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не поверите... за всю историю Windows - никогда подобного бага не встречал, а это ни много ни мало от 3.1 до 10.
     
  • 4.46, Vivaswan (ok), 01:20, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    велком ту школолотный форум...  опеннет еже не торт.
     
  • 2.7, Антон (??), 20:07, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Белые люди не переключают раскладки. Очевидно, они это не будут фиксить, пока ты сам не вышлешь им патч.
     
  • 2.8, имя (?), 20:23, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Пилят фичи для экспериментальных ноутбуков вроде поддержки нескольких аккумуляторов или акселерометра. Таких функций даже в маках нет. Зачем это всё?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:43, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Например для поддержки всяких Surface Book с отсоединяемым блоком-клавиатурой, где есть второй аккумулятор.
     
  • 3.26, Аноним84701 (ok), 21:38, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Пилят фичи для экспериментальных ноутбуков вроде поддержки нескольких аккумуляторов или
    > акселерометра. Таких функций даже в маках нет.

    Акселерометр был еще в старых IBM-ноутах,  c 2003 года, для защиты харда от тряски <заменить на набор маркетологоугодных базводров типа "Super-Ultra-Ultimate-HDD-Protection">
    Вторая батарея тоже была доступна еще (если не раньше) для Ultrabay 2000 (название, как бы, намекает на год) и да, опять IBM.
    Более того, была еще и третья батарея, (пристегивалась снизу в X моделях, не помню названия) -- чем достигалось опупительное по тем временам время автономности в ~24ч.


    > Таких функций даже в маках нет

    "Даже", ага!
    Судя по высказываниям пользователей и почитателей, "фунции" там отлично заменяются хорошими маркетологами …

     
  • 3.28, Аноним (28), 21:41, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Совершенно согласен Вторая батарея это ненужный анахронизм Дань памяти маразм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним (29), 22:08, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Затем, что всяких наркоманов, не державших в руках ничего лучше ультрабюджетного... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Annoynymous (ok), 23:17, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой-нибудь Asus с отсоединяемой клавиатурой, в которой спрятана ещё одна батарея, можно купить прям вот сейчас и это даже не будет бизнес-классом.

     
  • 2.41, vantoo (ok), 00:53, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Англоязычному миру" переключение раскадок ни к чему, а проблемы индейцев и прочих туземцев из стран третьего мира их не волнуют.
     
  • 2.47, Аноним (47), 01:51, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблеме с раскладкой уже лет 5, она сначала была в гноме3, когда настраиваешь переключение через xkb. Видимо, так никто и не исправил.
     
  • 1.5, Oleg (??), 19:59, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Годный форк Ubuntu, не то что Mint с нескучными обоинами.
     
  • 1.13, Анастасия (??), 20:50, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Напомнил enlightment, давно было не слышно.
     
     
  • 2.33, Amphyby (ok), 22:34, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    оно активно развивается. Вы почаще заглядывайте, там слак есть живой)
     
  • 1.14, Dapredator (?), 20:50, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > позиционируемого в качестве уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS.

    ....

    >  В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu

    Loooool!

     
  • 1.15, КГБ СССР (?), 21:01, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну наконец-то!

    Меняю опостылевший MacBook ProA1990 на ВасянБук с предустановленной Алименты ОС.

     
     
  • 2.19, Vitaliy Blats (?), 21:08, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Меняю опостылевший MacBook ProA1990 на ВасянБук с предустановленной Алименты ОС.

    Знакомый обновился на Можаву или как ее там. Последняя версия ГейОси короче.
    Мне стало жаль яблочников :( Как с этим можно вообще работать ?(

    Так что твоя шутка - не такая уж и шутка.

     
     
  • 3.24, КГБ СССР (?), 21:19, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Знакомый обновился на Можаву или как ее там. Последняя версия ГейОси короче.
    > Мне стало жаль яблочников :( Как с этим можно вообще работать ?(
    > Так что твоя шутка - не такая уж и шутка.

    Новыми — таки проблематично. Наворотили такого, что лучше бы не начинали.

    Я реально не знаю, какая моча им в голову затекла.

     
     
  • 4.35, НяшМяш (ok), 22:47, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Последний нормальный мбп сделали в 2015 году. Потом началось... Уроды, пусть мак мини обновят лучше.
     
     
  • 5.36, КГБ СССР (?), 23:04, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по новинкам последних лет, они окончательно освоили технологию производства одноразовых товаров. И пытаются подмять под себя весь сервис. Ждать чего-то хорошего не приходится.
     
  • 1.17, Аноним (-), 21:05, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тот случай, когда хорошо проработан дизаин, притом не тащится отвратная современная плоскота.
     
  • 1.18, Vitaliy Blats (?), 21:05, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Смешанные чувства DE - потрясное Нет, серьезно Работает быстро, жрет мало, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:14, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    судя по всему для скорости и стабильности и пришлось прибить гвоздями, а еще там не так уж много разрабов
     
  • 2.22, Аноним (-), 21:15, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оно не прибито к убунте, оно просто поставляется как целостная ОС, а убунта прос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:40, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Образ на флешке запускается целую вечность. Линукс он такой, или скорость, или дизайнеры, в одной плоскости они не могут существовать.
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 22:32, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    FTFY Если образ c openRC sysV грузится за приблизительно одинаковое время на бо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Oleg (??), 22:29, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На дистровоче в отзывах многие пишут о постоянных фризах системы.
     
     
  • 2.37, Amphyby (ok), 23:06, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    фризов не встречал. но если залочил раз - не факт что нормально разлочишь вернувшись к компу с обеда xD
    зависит от персонального везенья - ну и от звезд, немного))
     
  • 1.34, Аноним (34), 22:37, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Невозможно нормально создать pppoe соединение. Есть настройка где оно создается, но оно не появляется в списке, нет кнопок "включить" и "отключить" и оно тупо не работает.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 01:02, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    pppoeconf
     
     
  • 3.48, Аноним (34), 01:57, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его в системе не было.
    А когда я скачал (видимо провайдер к репам доступ дает через локалку), у меня вообще все отвалилось.
     
  • 1.44, Аноним (42), 01:09, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как по мне, Deepin смотрится намного богаче и интересней, а элементари - худо и бледно. Все тот же третьегном, как ни крути. Существование сабжа под большим вопросом.
     

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