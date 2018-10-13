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13.10.2018 13:41  Выпуск Wine 3.18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.18. С момента выпуска версии 3.17 было закрыто 46 отчётов об ошибках и внесено 179 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Поддержка субпиксельного рендеринга шрифтов (требуется наличие FreeType 2.8.1 или более новой версии);
  • В реализацию шифра RSA добавлена поддержка алгоритма оптимального асимметричного шифрования с дополнением (OAEP);
  • В DCOM решены проблемы с упорядочиванием массивов (Array marshalling);
  • Улучшено масштабирования консоли Wine в зависимости от DPI;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: PVSYST 5, Microsoft Office 365, Cegid Business Line, Spreaker Studio 1.4.2, Age of empire 3, Black Desert Online, Life On Mars, Rise Of Nations Extended, Baidu Wifi Hotspot, League of Legends 8.12+, Fifa 19, AnyRail 6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.17
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  5. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним (1), 13:45, 13/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    И как раз Black Desert Online в России закрыли. Шедеврально.
     
     
  • 2.2, z (??), 13:51, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Проблемы беззубых Colgate не волнуют
     
  • 2.10, Слава Буратине (?), 15:02, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что кто то адекватный в это играл? Быть игроком подобных игр феерично
     
  • 2.11, AnonPlus (?), 15:36, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Игроки WoW смотрят на это с недоумением. Нет, конечно, WoW тоже когда-то закроется, но не вот так, как эти ваши фритуплеи, где игрокам российский локализатор водит членом по губам.
     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 14:09, 13/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А на 16-битные виндовые программы давно уже забили. П-ф-ф...
     
     
  • 2.4, ОМЖ (?), 14:11, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, это хорошо и правильно, ведь ресурсы у них ограничены.
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 14:13, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так может и на 32 бита не стоит тратить драгоценные ресурсы?
    16 бит хотя бы есть шанс довести до рабочего состояние -- там уже нет никакого развития.
     
  • 2.6, Jvc1 (?), 14:30, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проще 3.11 вкорячить
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 14:53, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда нахрена вообще вайн? Может проще винду вкорячить?
     
  • 2.7, Акакжев (?), 14:44, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В "реализации Win32 API", а не Win16 API.
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 14:54, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это ошибка, которую очень упорно повторяют в местных новостях (которые пишутся под копирку). Wine начинал с 16 бит и никто от них официально не отказывался.
     
  • 2.12, iCat (ok), 15:55, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А на 16-битные виндовые программы давно уже забили. П-ф-ф...

    А что из 16-биток не запускается?

     

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