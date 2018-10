13.10.2018 13:41  Выпуск Wine 3.18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.18. С момента выпуска версии 3.17 было закрыто 46 отчётов об ошибках и внесено 179 изменений. Наиболее важные изменения: Поддержка субпиксельного рендеринга шрифтов (требуется наличие FreeType 2.8.1 или более новой версии);

В реализацию шифра RSA добавлена поддержка алгоритма оптимального асимметричного шифрования с дополнением (OAEP);

В DCOM решены проблемы с упорядочиванием массивов (Array marshalling);

Улучшено масштабирования консоли Wine в зависимости от DPI;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: PVSYST 5, Microsoft Office 365, Cegid Business Line, Spreaker Studio 1.4.2, Age of empire 3, Black Desert Online, Life On Mars, Rise Of Nations Extended, Baidu Wifi Hotspot, League of Legends 8.12+, Fifa 19, AnyRail 6.