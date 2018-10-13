13.10.2018 13:41  Выпуск Wine 3.18

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|2.11, AnonPlus (?), 15:36, 13/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Игроки WoW смотрят на это с недоумением. Нет, конечно, WoW тоже когда-то закроется, но не вот так, как эти ваши фритуплеи, где игрокам российский локализатор водит членом по губам.
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|3.5, A.Stahl (ok), 14:13, 13/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так может и на 32 бита не стоит тратить драгоценные ресурсы?
16 бит хотя бы есть шанс довести до рабочего состояние -- там уже нет никакого развития.
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|3.9, A.Stahl (ok), 14:54, 13/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это ошибка, которую очень упорно повторяют в местных новостях (которые пишутся под копирку). Wine начинал с 16 бит и никто от них официально не отказывался.
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|2.12, iCat (ok), 15:55, 13/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А на 16-битные виндовые программы давно уже забили. П-ф-ф...
А что из 16-биток не запускается?
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