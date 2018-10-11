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11.10.2018 14:08  Доступна децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 1.0

Состоялся первый стабильный выпуск PeerTube, децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую для распределения трафика сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывании между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

PeerTube базируется на применении распределённого BitTorrent-клиента WebTorrent, который использует технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео.

Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Основные возможности платформы:

  • Потоковое вещание видео. Достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов и этот ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для просмотра видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавить на сайт специальный виджет со свстроенным web-плеером. Для работы с PeerTube и участия в распространеии контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО.
  • Возможность отслеживания активности в выбранных видеоканалах. Пользователь может подписаться на интересующие его каналы PeerTube и при этом обойтись без привязки подписки к централизованной учётной записи, благодаря отслеживанию изменений в федеративных социальных сетях (например в Mastodon и Pleroma) или через RSS;
  • Предоставление интерфейса для кастомизации оформления канала и управления доступными возможностями (например, можно изменить внешний вид страницы или запретить просмотр списка ранее размещённого на канале видео, но разрешить оформить подписку для отслеживания появления новых видео);
  • Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, создаваемым авторами для первичного размещения видео, кэшированить видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость;
  • Противостояние цензурированию. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших сервреров хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Если пользователя не устраивают правила определённого сервера, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер, на котором волен устанавливать любые условия. В настоящее время для размещения контента запущено около 250 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Chocobozzz/...)
  2. OpenNews: Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube
  3. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  4. OpenNews: Представлена распределённая система доставки web-контента CacheP2P
  5. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  6. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webtorrent, activitypub, peertube, video
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  • 1.1, th3m3 (ok), 14:45, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Чем он лучше DTube?
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 14:47, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    DTube привязан к отдельному блокчейну с соответствующиеми последствиями. И работает через тормозной IPFS с CoC.
     
  • 2.10, Balancer (ok), 15:27, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Они из разных категорий. Собственная децентрализация (да ещё и блокчейн) и федерализация в рамках ActivePub.  Чистая раздача готового контента против системы с конвертацией из разных исходников под разные разрешения а ля YouTube. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы.

    Но у PeerTube мало шансов, потому что он не анонимен и централизован (хотя и распределён). Пиратский контент на таком не пораздаёшь, поэтому сразу выпадает огромный пласт пользователей. И нет монетизации, так что отваливается другой огромный пласт пользователей…

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:37, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > нет монетизации

    А как с этим дело в ZeroNet, который ты недавно так расхваливал?

     
     
  • 4.13, Balancer (ok), 15:57, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А как с этим дело в ZeroNet

    Тоже никак. Но ZN, в отличие от PeerTube не требует платного хостинга и может быть анонимным. Что автоматом делает сеть привлекательной для большой массы пользователей.

     
  • 1.2, Аноним (-), 14:46, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Радиовещательный Funkwhale лущ.
     
  • 1.6, LeNiN (ok), 14:56, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >обойтись без привязки подписки к централизованной учётной записи, благодаря отслеживанию … через RSS

    А rss то куда будет ходить, на какой-то специальный домен? Т.е., всё таки есть какая-то централизация?

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:59, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, непосредственно на домен, где размещен канал.
     
     
  • 3.11, FedeX (ok), 15:36, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть глобальный поиск видео в этой сети в принципе невозможен? Тогда печально, ИМХО поиск по ключевым словам - одна из важнейших частей видеосервисов. Хотябы для организации поиска нужна кака-то централизация.
     
     
  • 4.15, анонимус (??), 16:12, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поиск по ключевым словам можно прикрутить и к DHT, по крайней мере википедия об этом вещаэ
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:16, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будет пользоваться 1,5 гиками.

    // b.

     
     
  • 2.9, нах (?), 15:22, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    *использоваться* - вообще не будет. 1.5 гика поиграются и бросят.

    webtorrent, webrtc, p2p... все антипаттерны в одном флаконе (жаль еще блокчейн забыли приплести) при этом, внезапно, все равно остается зависимость от сервера. За что боролись - непонятно.

     
  • 1.14, Аноним (14), 15:57, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

    Тушите свет, там закладки от гугла.

     
  • 1.16, Аноним (16), 16:25, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем оно лучше уже убитого Popcorn Time? И с чего бы вдруг его не ждёт та же судьба?
     

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