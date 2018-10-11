11.10.2018 14:08  Доступна децентрализованная видеовещательная платформа PeerTube 1.0

Состоялся первый стабильный выпуск PeerTube, децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую для распределения трафика сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывании между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. PeerTube базируется на применении распределённого BitTorrent-клиента WebTorrent, который использует технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Основные возможности платформы: Потоковое вещание видео. Достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов и этот ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для просмотра видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавить на сайт специальный виджет со свстроенным web-плеером. Для работы с PeerTube и участия в распространеии контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО.

Возможность отслеживания активности в выбранных видеоканалах. Пользователь может подписаться на интересующие его каналы PeerTube и при этом обойтись без привязки подписки к централизованной учётной записи, благодаря отслеживанию изменений в федеративных социальных сетях (например в Mastodon и Pleroma) или через RSS;

Предоставление интерфейса для кастомизации оформления канала и управления доступными возможностями (например, можно изменить внешний вид страницы или запретить просмотр списка ранее размещённого на канале видео, но разрешить оформить подписку для отслеживания появления новых видео);

Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, создаваемым авторами для первичного размещения видео, кэшированить видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость;

Противостояние цензурированию. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших сервреров хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Если пользователя не устраивают правила определённого сервера, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер, на котором волен устанавливать любые условия. В настоящее время для размещения контента запущено около 250 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями.



