08.10.2018 11:24  Новые уязвимости в маршрутизаторах MikroTik и TP-Link

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|2.5, нах (?), 11:55, 08/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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не пойму, на что вы жалуетесь? При наличии пароля админа можно выполнить код с правами админа?
Вы уверены что rust вас от этого спасет?
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|2.8, рар (?), 12:12, 08/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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уверен, что баги не из апстрима пришли? в вере сколько баков и на чем оно написано?
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|4.17, В (?), 13:27, 08/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть то он есть. Только веток там столько, что все зависит от числа энтузиастов, кому не пофиг.
Открытые сырцы хороши скорее тем, что баги никто не старается замолчать, но для сетевого железа гласности уже хватает: тот же MT за последний год чаще ловили, чем до того, хотя, уверен, раньше просто патчили (по возможности) тихонько, а багов хватало. Как, кстати, и циску ловили, и джуна.
Надеюсь, МТ научится из этого чему-то, и не придется видеть от пионеров "умных" криков про кривой МТ - они, пионеры, и такого не написали, а если и делали роутер на линуксе, то никто не доказал. что их роутер безопаснее и лучше настроен.
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|1.10, Qwerty (??), 12:26, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>позволяет получить полный доступ к системе, при наличии аутентифицированного доступа
Да, это жёсткая уязвимость, обычно она коррелирует с радиусом кривизны рук аутентифицированного пользователя.
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