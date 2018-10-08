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08.10.2018 11:24  Новые уязвимости в маршрутизаторах MikroTik и TP-Link

В операционной системе RouterOS, применяемой в маршрутизаторах MikroTik, выявлено несколько уязвимостей. Самая опасная из проблем потенциально позволяет получить полный доступ к системе, при наличии аутентифицированного доступа. Проблемы устранены в обновлениях прошивки RouterOS 6.40.9, 6.42.7 и 6.43.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2018-1156 - возможность выполнения произвольного кода на устройстве при наличии аутентифицированного доступа. Воспользовавшись заданными по умолчанию и не изменёнными пользователем параметрами входа атакующий может получить root-доступ в окружении операционной системы и организовать выполнение таких операций, как проброс трафика. Уязвимость также может использоваться в сочетании с проблемой в компоненте Winbox (CVE-2018-14847), выявленной в апреле и устранённой в августовском обновлении. CVE-2018-14847 позволяет узнать параметры аутентификации, после чего при помощи CVE-2018-1156 можно выполнить на устройстве код с правами root. Данная техника уже применяется во вредоносном ПО VPNFilter;
  • CVE-2018-1157 - DoS-атака через исчерпание всей доступной памяти при загрузке файла;
  • CVE-2018-1159 - выход за допустимые границы буфера в реализации http-сервера;
  • CVE-2018-1158 - переполнение стека при рекурсивном разборе запросов;

Также сообщается о выявлении двух уязвимостей в маршрутизаторе TP-Link TL-WRN841N, которые позволяют неаутентифицированному атакующему получить полный контроль за устройством.

  • CVE-2018-11714 - возможность обращения к CGI-скриптам без прохождения аутентификации при установке в заголовке HTTP Referrer значения, свидетельствующего о переходе с хостов "tplinkwifi.net", "tplinklogin.net" или с IP-адреса текущего маршрутизатора;
  • CVE-2018-15702 - CSRF-уязвимость в функции проверки внутренних переходов по значению заголовка HTTP Referrer. Из-за ограничения размера проверяемого строкового значения, атакующий может обойти защиту от атак CSRF, разместив iframe на своём хосте с поддоменом "tplinkwifi.net" или "tplinklogin.net" (например, tplinkwifi.net.attacker.com). В сочетании с первой уязвимостью, данную проблему можно использовать для организации атаки на пользователей TP-Link TL-WRN841N для получения удалённого доступа в управляющий интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tenable.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Более 7500 маршрутизаторов MikroTik вовлечены в атаку с перехватом трафика
  3. OpenNews: Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы
  4. OpenNews: Вредоносное ПО VPNFilter поразило более 500 тысяч домашних маршрутизаторов
  5. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  6. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mikrotik, tp-link
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  • 1.2, Аноним (2), 11:33, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Звучит как бэкдор ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, это что никнеймы теперь нужны аааа (?), 11:38, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как я понимаю, дыры в TP-Link актуальны только для заводской прошивки?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:07, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно понимаешь. Это тебе не некротик.
     
     
  • 3.16, это что никнеймы теперь нужны аааа (?), 13:13, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и славно.
    Не знаю ни одного господина из своего круга общения, кто оставлял бы на маршрутизаторе родной софт.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:38, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Нужно микротику на раст переходить, не щмогли они писать качественно на сях писать.
     
     
  • 2.5, нах (?), 11:55, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    не пойму, на что вы жалуетесь? При наличии пароля админа можно выполнить код с правами админа?
    Вы уверены что rust вас от этого спасет?

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:00, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    они на сях не смогли, ты по-русски... никто не идеален :)
     
  • 2.8, рар (?), 12:12, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    уверен, что баги не из апстрима пришли? в вере сколько баков и на чем оно написано?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:58, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пришло время устанавливать openwrt!!!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:24, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как-будто в ней дыр не находили
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:53, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Открытый код для того и есть, чтоб баги как можно раньше находили и быстрее исправляли.
     
     
  • 4.17, В (?), 13:27, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть то он есть. Только веток там столько, что все зависит от числа энтузиастов, кому не пофиг.

    Открытые сырцы хороши скорее тем, что баги никто не старается замолчать, но для сетевого железа гласности уже хватает: тот же MT за последний год чаще ловили, чем до того, хотя, уверен, раньше просто патчили (по возможности) тихонько, а багов хватало. Как, кстати, и циску ловили, и джуна.

    Надеюсь, МТ научится из этого чему-то, и не придется видеть от пионеров "умных" криков про кривой МТ - они, пионеры, и такого не написали, а если и делали роутер на линуксе, то никто не доказал. что их роутер безопаснее и лучше настроен.

     
  • 1.10, Qwerty (??), 12:26, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >позволяет получить полный доступ к системе, при наличии аутентифицированного доступа

    Да, это жёсткая уязвимость, обычно она коррелирует с радиусом кривизны рук аутентифицированного пользователя.

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:33, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Микротик как-бы исправление выпустил 17 августа 2018 года, сейчас 8 октября. Новые уязвимости?
     
     
  • 2.12, Qwerty (??), 12:44, 08/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Власти скрывали, не иначе.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:01, 08/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ура!
     

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