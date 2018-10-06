06.10.2018 09:34  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.2

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.2, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.5 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 955 Мб (полный), 635 Мб (базовый), 310 Мб (урезанный) и 160 Мб (установка по сети).

В новом выпуске поставляется ядро Linux 4.9.126 с патчами, защищающими от уязвимостей L1TF/Foreshadow и Meltdown/Spectre. Eudev, развиваемый разработчиками Gentoo форк udev, обновлён до версии 3.6. В состав включён вариант звукового сервера PulseAudio, избавленный от привязок к systemd. Пакеты категории "non free" перемещены из репозитория main в отдельный репозиторий nonfree. Улучшена поддержка локализации. Полная сборка "antiX-full" переведена на упаковку при помощи gz, что увеличило размер, но ускорило загрузку.



