06.10.2018 09:34  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.2

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|5.16, qqq (??), 16:31, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я десятку на старый неттоп поставил, где было 2 гига оперативы (там графика какой-то ION, дрова к которому под линухом стали работать более чем странно), худо/бедно шевелилось :)
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|2.9, A.Stahl (ok), 13:42, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Писать тексты, программировать не на Яве, играть в старые игры... Интернет штука полезная, но не необходимая.
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|2.17, my_name_is_Mud (ok), 16:40, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня с дополнительно скачанными саблаймом и телеграмом занимал чуть больше 3 гигов. При этом там по умолчанию нормально так софта идёт изкаропки.
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