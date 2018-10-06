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06.10.2018 09:34  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.2

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.2, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.5 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 955 Мб (полный), 635 Мб (базовый), 310 Мб (урезанный) и 160 Мб (установка по сети).

В новом выпуске поставляется ядро Linux 4.9.126 с патчами, защищающими от уязвимостей L1TF/Foreshadow и Meltdown/Spectre. Eudev, развиваемый разработчиками Gentoo форк udev, обновлён до версии 3.6. В состав включён вариант звукового сервера PulseAudio, избавленный от привязок к systemd. Пакеты категории "non free" перемещены из репозитория main в отдельный репозиторий nonfree. Улучшена поддержка локализации. Полная сборка "antiX-full" переведена на упаковку при помощи gz, что увеличило размер, но ускорило загрузку.

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.1
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 24.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
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  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Pulseaudio

    Некошерно! Мир явно деградирует!

     
     
  • 2.6, bw (ok), 12:53, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я тоже так считал, пока звук по Bluetooth не понадобился.
     
  • 2.8, средний линуксоид (?), 13:37, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Критикуешь предлагаешь. Какие альтернативы?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:13, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    windows 10
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 16:18, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "ориентированного для установки на устаревшее оборудование"
     
     
  • 5.16, qqq (??), 16:31, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я десятку на старый неттоп поставил, где было 2 гига оперативы (там графика какой-то ION, дрова к которому под линухом стали работать более чем странно), худо/бедно шевелилось :)
     
  • 1.2, G0Dzilla (ok), 11:42, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Помню время, когда образ установки по сети был размером 2.88 мегабайт. Старею...
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 16:20, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это было, когда сети были по технологии ArkNet?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:42, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жирноват
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:05, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    вяленый-то еще не готов, да и сетевой прозрачности нет, не пойму авторов
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:47, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm

    почему нет openbox?

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:28, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Поскольку легковесных браузеров уже не существует, то в подобных легковесных дис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 13:42, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Писать тексты, программировать не на Яве, играть в старые игры... Интернет штука полезная, но не необходимая.
     
  • 2.12, Аноним (11), 14:17, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можно старый браузер запустить.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:49, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой минимальный объем hdd требует?
     
     
  • 2.17, my_name_is_Mud (ok), 16:40, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня с дополнительно скачанными саблаймом и телеграмом занимал чуть больше 3 гигов. При этом там по умолчанию нормально так софта идёт изкаропки.
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:17, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    херня
     

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