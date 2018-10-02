02.10.2018 14:04  Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0

|
|
|
|
|
|2.9, нах (?), 16:38, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
ну вообще-то от беты особенных отличий нет, а той стало можно пользоваться с августа.
(во всяком случае, http-агентами, а за все остальные нововведения хочетcя только поубивать нахрен - особенно за уродскую уе6ана-стайл выбиралку интервалов - причем без возможности возврата к компактной и удобно работающей старой)
|
|
|
|3.19, Алексей (??), 17:29, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А как в старой выбиралке интервалов можно было посмотреть график за весь сегодняшний день, например? Или что было вчера? Разве сейчас не намного нагляднее отображается выбранный интервал? На мой взгляд стало гораздо лучше!
|
|
|
|4.22, нах (?), 17:35, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
ну мне как-то никогда не было надо "за весь сегодняшний день" (в смысле вот ровно от 0:00:00.00 и до 23:59:59.99 - так, действительно, не получилось бы)
а просто изменить масштаб - тянешь движок, он и меняется. Ну будут у тебя не "весь день", а "примерно сутки, куда мышью попал". Сдвинуть на "сейчас" - один клик в контрол.
теперь же - клац в селектор, открывающийся на пол-окна список ненужно, выбрать там из полсотни ненужных интересующий тебя интервал, клац, обнаружить что не попал, клац, клац, клац...
|
|
|
|5.27, Алексей (??), 17:55, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Мне работать удобнее таким образом - выбираю более длинный интервал одним кликом и потом уже на графике уточняю мышкой, если необходимо.
|
|
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 16:49, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Чтобы работать с zabbix надо уметь программировать и нельзя использовать мышку?
Ты сам-то понял, что сказал?
|
|
|
|4.23, нах (?), 17:38, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
чтобы эффективно работать - да, причем "программировать" придется разом на шелл, пехепе и mysql.
иначе да, будет не работа а страдание, даже в современных версиях, где темплейты и автодискавери немного улучшили жизнь мышекликеров
|
|2.6, Анонимусус (?), 16:06, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Последний раз точь в точь такую формулировку слышал на маркетинговом сборище у Цуско, когда они свой прайм нахваливали.
|
|
|
|3.24, нах (?), 17:40, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
ооо, завидую - после близкого знакомства с праймом я прямо таки полюбил жабикс.
То есть периодически все равно хочется авторов у..ть лопатой, но как глянешь в прайм - так сразу и отпускает, там лопата не поможет, только массовые казни.
|
|
|
|2.17, Э (?), 17:21, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Стесняюсь спросить, а на кой оно тогда нужно? Смарт - самая базовая вещь.
Есть простые системы которые делают нужные вещи без программирования? (нужные вещи - это детектирование различных фейлов железа и софта, мониторинг свободных дисков памяти и процессоров + инвентаризация)
|
|
|
|3.25, нах (?), 17:48, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
тебе не нужно - проходи мимо. жабикс не для админов локалхоста.
> Смарт - самая базовая вещь.
нетапп сторадж говорит мне, что ему эта вещь без надобности. Когда диск сдохнет, он об этом скажет специально.
> Есть простые системы которые делают нужные вещи без программирования?
наверное где-то есть, но жабикс точно не для этого - можно, наверное, приспособить, но трудозатраты не окупятся.
базовые серверные шаблоны там есть, но судя по отсутствию там того же смарта и прочих "фейлов локалхоста", у авторов тоже давно все виртуальное и им это все ненужно.
|
|
|
|
|
|3.21, user455 (?), 17:35, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
о , тогда несколько вопросов
сколько ресурсов дали EC? там в рекомендациях max heap size было половина памяти. сколько у Вас под ЕС, а сколько свободно?
что случается если ЕС тормозит по какой-то причине? не бывало такого?
что за костыли на кураторе? ретеншн?
|
|
|
|
|
|3.26, нах (?), 17:50, 02/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
а зачем это ненужно и кому оно?
ну в смысле, как именно и где вы это собрались на практике употреблять?
|