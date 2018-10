02.10.2018 14:04  Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0

Представлен выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0, который отнесён к LTS-релизам c пятилетним сроком поддержки. Вышедшая версия содержит новые ad-hoc-графики для дешбордов, возможность сбора данных напрямую через новый HTTP/HTTPS агент, реализацию кнопки "Check now" для сбора данных или обнаружения по требованию, поддержку определения интервалов обслуживание на основе тегов, возможность изменить важность проблемы после ее возникновения и многое другое. Напомним, что Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации. Основные нововведения: Встроенный HTTP/HTTPS агент для сбора метрик;

Возможность изменять важность проблемы после ее возникновения;

Задание интервалов обслуживания хостов на основе тегов;

Сбор метрик или низкоуровневое обнаружение по требованию через кнопку "Check now";

Новый виджет для ad-hoc графиков;

Single sign-on. Возможность использовать аутентификацию через веб-сервер как опцию в дополнении к LDAP или внутренней базе;

Новый инструмент выбора временного интервала в стиле Kibana;

Полноэкранный "режим киоска" для дешбордов;

Новый компактный режим отображения проблем. Новый расширенный фильтр для проблем по тегам;

Права доступа к проблемам на основе тегов;

Отдельный дешборд со статистикой производительности сервера;

Оптимизация протокола общения с Zabbix proxy;

Возможность отправки одного email сообщения сразу нескольким получателям;

Дополнительные контрастные визуальные темы для слабовидящих пользователей;

Поддержка инверсии (NOT) в регулярных выражениях фильтров низкоуровневого обнаружения;

Официальная поддержка ElasticSearch как хранилища;

Новые шаблоны из коробки для серверов IBM, HP, Dell, Cisco UCS и Supermicro;

Возможность использовать главные элементы данных (master items) для прототипов элементов данных;

Возможность использовать макросы в функциях препроцессинга.