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02.10.2018 14:04  Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0

Представлен выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0, который отнесён к LTS-релизам c пятилетним сроком поддержки. Вышедшая версия содержит новые ad-hoc-графики для дешбордов, возможность сбора данных напрямую через новый HTTP/HTTPS агент, реализацию кнопки "Check now" для сбора данных или обнаружения по требованию, поддержку определения интервалов обслуживание на основе тегов, возможность изменить важность проблемы после ее возникновения и многое другое.

Напомним, что Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.

Основные нововведения:

  • Встроенный HTTP/HTTPS агент для сбора метрик;
  • Возможность изменять важность проблемы после ее возникновения;
  • Задание интервалов обслуживания хостов на основе тегов;
  • Сбор метрик или низкоуровневое обнаружение по требованию через кнопку "Check now";
  • Новый виджет для ad-hoc графиков;
  • Single sign-on. Возможность использовать аутентификацию через веб-сервер как опцию в дополнении к LDAP или внутренней базе;
  • Новый инструмент выбора временного интервала в стиле Kibana;
  • Полноэкранный "режим киоска" для дешбордов;
  • Новый компактный режим отображения проблем. Новый расширенный фильтр для проблем по тегам;
  • Права доступа к проблемам на основе тегов;
  • Отдельный дешборд со статистикой производительности сервера;
  • Оптимизация протокола общения с Zabbix proxy;
  • Возможность отправки одного email сообщения сразу нескольким получателям;
  • Дополнительные контрастные визуальные темы для слабовидящих пользователей;
  • Поддержка инверсии (NOT) в регулярных выражениях фильтров низкоуровневого обнаружения;
  • Официальная поддержка ElasticSearch как хранилища;
  • Новые шаблоны из коробки для серверов IBM, HP, Dell, Cisco UCS и Supermicro;
  • Возможность использовать главные элементы данных (master items) для прототипов элементов данных;
  • Возможность использовать макросы в функциях препроцессинга.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zabbix.com/whats_n...)
  2. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 1.0.0
  3. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  4. OpenNews: Релиз системы мониторинга Monitorix 3.8.0
  5. OpenNews: Facebook открыл код системы мониторинга osquery
  6. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 3.4
Автор новости: vzhuravlev
Тип: Программы
Ключевые слова: zabbix, monitoring
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  • 1.1, Аноним (1), 15:50, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ура наконецто
     
     
  • 2.9, нах (?), 16:38, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ну вообще-то от беты особенных отличий нет, а той стало можно пользоваться с августа.
    (во всяком случае, http-агентами, а за все остальные нововведения хочетcя только поубивать нахрен - особенно за уродскую уе6ана-стайл выбиралку интервалов - причем без возможности возврата к компактной и удобно работающей старой)

     
     
  • 3.19, Алексей (??), 17:29, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А как в старой выбиралке интервалов можно было посмотреть график за весь сегодняшний день, например? Или что было вчера? Разве сейчас не намного нагляднее отображается выбранный интервал? На мой взгляд стало гораздо лучше!
     
     
  • 4.22, нах (?), 17:35, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ну мне как-то никогда не было надо "за весь сегодняшний день" (в смысле вот ровно от 0:00:00.00 и до 23:59:59.99 - так, действительно, не получилось бы)

    а просто изменить масштаб - тянешь движок, он и меняется. Ну будут у тебя не "весь день", а "примерно сутки, куда мышью попал". Сдвинуть на "сейчас" - один клик в контрол.

    теперь же - клац в селектор, открывающийся на пол-окна список ненужно, выбрать там из полсотни ненужных интересующий тебя интервал, клац, обнаружить что не попал, клац, клац, клац...

     
     
  • 5.27, Алексей (??), 17:55, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне работать удобнее таким образом - выбираю более длинный интервал одним кликом и потом уже на графике уточняю мышкой, если необходимо.
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:52, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    По сравнению с другими NMS, Zabbix - помойка метрик
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:58, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно пример годной по вашему мнению софтины?
     
  • 2.5, commiethebeastie (ok), 16:05, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Программировать научись, мышкоклик, будешь другие NMS помойками называть, а не zabbix.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:49, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы работать с zabbix надо уметь программировать и нельзя использовать мышку?
    Ты сам-то понял, что сказал?
     
     
  • 4.23, нах (?), 17:38, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чтобы эффективно работать - да, причем "программировать" придется разом на шелл, пехепе и mysql.
    иначе да, будет не работа а страдание, даже в современных версиях, где темплейты и автодискавери немного улучшили жизнь мышекликеров
     
     
  • 5.31, commiethebeastie (ok), 18:11, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > темплейты

    Эникей не умеющий в программирование даже в темплейты не сможет, там же система аргументы-фунция-возврат.

     
  • 4.30, commiethebeastie (ok), 18:09, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Администратор не умеющий в элементарное программирование - эникей.
     
  • 2.6, Анонимусус (?), 16:06, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Последний раз точь в точь такую формулировку слышал на маркетинговом сборище у Цуско, когда они свой прайм нахваливали.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 16:54, 02/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А ты чаще маркетинговые сборища посещяй А раз тема про zabbix тут было бы полез... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, нах (?), 17:40, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ооо, завидую - после близкого знакомства с праймом я прямо таки полюбил жабикс.
    То есть периодически все равно хочется авторов у..ть лопатой, но как глянешь в прайм - так сразу и отпускает, там лопата не поможет, только массовые казни.

     
  • 1.3, odd.mean (ok), 15:58, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Долго же они этот релиз готовили, но и работа проделана масштабная. Впечатляет.
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:13, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спасибо за новость , жаль не сделали данные смарта снимать  и температуру хдд
     
     
  • 2.17, Э (?), 17:21, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, а на кой оно тогда нужно? Смарт - самая базовая вещь.
    Есть простые системы которые делают нужные вещи без программирования? (нужные вещи - это детектирование различных фейлов железа и софта, мониторинг свободных дисков памяти и процессоров + инвентаризация)
     
     
  • 3.25, нах (?), 17:48, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тебе не нужно - проходи мимо. жабикс не для админов локалхоста.

    > Смарт - самая базовая вещь.

    нетапп сторадж говорит мне, что ему эта вещь без надобности. Когда диск сдохнет, он об этом скажет специально.

    > Есть простые системы которые делают нужные вещи без программирования?

    наверное где-то есть, но жабикс точно не для этого - можно, наверное, приспособить, но трудозатраты не окупятся.

    базовые серверные шаблоны там есть, но судя по отсутствию там того же смарта и прочих "фейлов локалхоста", у авторов тоже давно все виртуальное и им это все ненужно.

     
  • 1.8, odd.mean (ok), 16:26, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё бы 2FA к веб-морде прикрутили — совсем бы хорошо стало. Но теперь это можно хотя бы через SSO силами стороннего веб-приложения запилить.
     
  • 1.10, iCat (ok), 16:45, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот спасибочки ребятам!!!
     
  • 1.12, user455 (?), 16:51, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а никто не использует elasticsearch для хранения данных? поддержка вроде как экспериментальная. но очень хочется.
     
     
  • 2.15, xrensgory (?), 17:15, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Использую с февраля месяца на 3.4.7, со своими костялами на кураторе вокруг index templates.
     
     
  • 3.21, user455 (?), 17:35, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    о , тогда несколько вопросов

    сколько ресурсов дали  EC?  там в рекомендациях max heap size было половина памяти. сколько у Вас под ЕС, а сколько свободно?

    что случается если ЕС тормозит по какой-то причине? не бывало такого?

    что за костыли на кураторе? ретеншн?

     
  • 1.14, Аноним (14), 17:02, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Грац че :D жаль не добавили сабгруппы
     
     
  • 2.16, Alexey (??), 17:18, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сабгруппы уже давненько есть :-)
     
     
  • 3.18, Аноним (14), 17:23, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нету же их
     
  • 2.20, Алексей (??), 17:31, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё в 3.2 появились: https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/introduction/whatsnew322
     
     
  • 3.26, нах (?), 17:50, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем это ненужно и кому оно?

    ну в смысле, как именно и где вы это собрались на практике употреблять?

     
     
  • 4.29, Аноним (14), 18:02, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне например и много кому подгруппы нужны что бы как организованно держать все
     
  • 3.28, Аноним (14), 18:01, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да там нечего не понятно и визуально не видно, а как тут на скрине after нету что ли?https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-1262
     
  • 1.32, iCat (ok), 18:14, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, что нет поддержки мониторинга XEN "из коробки"...
    vmWare - есть, а XEN - нет...
    Приходится костылизмом заниматься...
     

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