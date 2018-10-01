01.10.2018 20:56  Выпуск звукового редактора Audacity 2.3.0

Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 2.3.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. В новой версии: Добавлен режим записи "Punch and Roll", позволяющий корректировать ошибки в процессе сеанса записи. Например, можно в любой момент приостановить запись, откатить состояние на определённое время назад и продолжить запись не разрывая трека и не прибегая вырезанию или перемещению частей в результирующем треке;

Добавлена возможность свободного перемещения мышью закреплённой позиции воспроизведения и записи (Playhead/Recordhead) на шкале времени;

Реализована возможность настройки скорости воспроизведения во время проигрывания трека;

Обеспечена возможность изменения размера панелей управления громкостью и скоростью воспроизведения для увеличения их детализации;

Вместо цепочек (Chains) для автоматизации применения эффектов и пакетной обработки данных предложена система макросов. Имеется поддержка привязки макросов к горячим клавишам;

Добавлено новое меню инструментов (Tools) с коллекцией предопределённых макросов;

Добавлен новый набор функций для использования в сценариях ("Scriptables");

Добавлен диалог для ввода меток;

Предложено новое подменю сохранения проекта.



