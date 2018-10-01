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01.10.2018 20:56  Выпуск звукового редактора Audacity 2.3.0

Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 2.3.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

В новой версии:

  • Добавлен режим записи "Punch and Roll", позволяющий корректировать ошибки в процессе сеанса записи. Например, можно в любой момент приостановить запись, откатить состояние на определённое время назад и продолжить запись не разрывая трека и не прибегая вырезанию или перемещению частей в результирующем треке;
  • Добавлена возможность свободного перемещения мышью закреплённой позиции воспроизведения и записи (Playhead/Recordhead) на шкале времени;
  • Реализована возможность настройки скорости воспроизведения во время проигрывания трека;
  • Обеспечена возможность изменения размера панелей управления громкостью и скоростью воспроизведения для увеличения их детализации;
  • Вместо цепочек (Chains) для автоматизации применения эффектов и пакетной обработки данных предложена система макросов. Имеется поддержка привязки макросов к горячим клавишам;
  • Добавлено новое меню инструментов (Tools) с коллекцией предопределённых макросов;
  • Добавлен новый набор функций для использования в сценариях ("Scriptables");
  • Добавлен диалог для ввода меток;
  • Предложено новое подменю сохранения проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/a...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.2.2
  3. OpenNews: Релиз звукового редактора Audacity 2.2.1
  4. OpenNews: Релиз звукового редактора Audacity 2.2.0
  5. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0
  6. OpenNews: Воссоздание содержимого на экране через анализ звуковых колебаний от LCD-монитора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: audacity, music
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  • 1.1, commiethebeastie (ok), 21:02, 01/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кстати заметили, что в новостях про ПО с GUI почти всегда скрины с венды?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:07, 01/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Она просто удобней.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:50, 01/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    и что? Бздуны теперь не могут публиковать новости про ПО с GUI?

    Пользователи BSD тоже связаны с СПО, как бы ты это ни отрицал.

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:08, 01/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Гуй в кедах так и не пофиксили?
     
  • 1.4, Maxim (??), 21:23, 01/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "Не осилил" я аудасити. Sound Forge, Acoustica - другое дело. А аудасити желаю развития и светлого будущего.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:49, 01/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чотам с темной темой?
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:55, 01/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Реализована возможность настройки скорости воспроизведения во время проигрывания трека;

    С точностью до десятитысячной. Сразу угадывается СПО.
    Максимальная точность настройки.

     

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