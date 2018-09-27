The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

27.09.2018 17:21  Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux

Проект Wasmjit развивает не привязанный к браузеру небольшой встраиваемый WebAssembly runtime для запуска WebAssembly-модулей, сгенерированных компилятором Emscripten. Помимо средств для выполнения в пространстве пользователя на базе Wasmjit также развивается модуль ядра Linux, позволяющий выполнять промежуточный код WebAssembly на уровне ядра (ring 0). При выполнении на уровне ядра модуль позволяет обращаться к системным вызовам в форме вызова обычных функций. Код написан на языке C (C90), что позволяет легко портировать Wasmjit на различные платформы. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Запуск WebAssembly-приложений на уровне ядра даёт возможность избавиться от накладных расходов, связанных с вытеснением таблиц страниц памяти и трансляцией вызовов между ядром и пространством пользователя. Использование модуля ядра позволяет существенно увеличить производительность приложений, в которых производится активное обращение к системным вызовам, например, web-серверов и реализаций файловых систем на базе FUSE.

Из планов на будущее отмечается: создание модуля для ядра macOS; доведение проекта до возможности выполнения nginx, скомпилированного в WebAssembly; подготовка runtime для псевдокода WebAssembly, сгенерированного из кода на языках Rust и Go; создание интерпретатора; подготовка JIT для архитектуры ARM64; оптимизация x86_64 JIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rianhunter/...)
  2. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  3. OpenNews: В рамках проекта Nebulet развивается микроядро для запуска WebAssembly
  4. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
  5. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: webassembly, runtime
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, zfs (??), 18:40, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > Запуск WebAssembly-приложений на уровне ядра позволяет избавиться от накладных расходов

    А так же от безопасности, изоляции процессов и т.п.
    Пярмо DOS+DPMI64 какой-то.

     
     
  • 2.7, Ordu (ok), 18:53, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А так же от безопасности, изоляции процессов и т.п.

    wasm-код изолирован от внешнего мира. Он выполняется в песочнице, из которой крайне сложно вылезти. Вероятно, всё же возможно -- баги они везде есть, -- но ты же не будешь пихать в ядро недоверенный код? А если код доверенный, то сломать что-то он может лишь нечаянно, а значит использовать дыру для выхода из песочницы у него нет шансов.

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 19:02, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    А вот тут или-или Вы или таки имеете накладные расходы на песочницу и оверхед н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Ordu (ok), 19:40, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это oversimplification Переупрощение, наверное, если переводить на русский Всё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Кирилл (??), 19:29, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так главная идея этого модуля в том, чтобы выкинуть эту самую песочницу с высокими стенками и дать коду привилегии ядра и полный доступ к памяти и прочим ресурсам.
     
     
  • 4.18, Ordu (ok), 19:39, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так главная идея этого модуля в том, чтобы выкинуть эту самую песочницу
    > с высокими стенками и дать коду привилегии ядра и полный доступ
    > к памяти и прочим ресурсам.

    Можно цитату со ссылкой, где эта "главная идея изложена"?

    Если пройти по ссылке на github, то там написано следующее:

    > primary target is a Linux kernel module that can host Emscripten-generated WebAssembly
    > modules. In this configuration it runs WebAssembly modules in kernel-space (ring 0)
    > and provides access to system calls as normal function calls. This configuration avoids
    > user-kernel transition overhead, as well as scheduling overheads from swapping page tables.

    Тут нет ни слова о "привилегиях ядра" и о "полном доступе к памяти и прочим ресурсам".

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 19:51, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это означает, как минимум, доступ к сети, а также, скорее всего, еще и к диску ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, yet another anonymous (?), 18:41, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А если работать в физичеких адресах, то накладных расходов ещё меньше.
     
     
  • 2.9, Ordu (ok), 18:54, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, но тогда мы лишаемся изоляции, и любая ошибка может привести к подвисанию компьютера. Прям как в досе.
     
  • 1.3, Нанобот (ok), 18:43, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > увеличить производительность приложений, в которых производится активное обращение к системным вызовам, например, web-серверов

    Кстати, а почему никто до сих пор не запилил nginx, работающий в режиме ядра?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:54, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https en wikipedia org wiki TUX_web_server ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Нанобот (ok), 19:31, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не то, оно умеет только статику раздавать, это 5% от nginx
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:44, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    VS Code и Хром больше кушать память и тормозить не будет.
     
  • 1.5, Аноним (8), 18:49, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > доведение проекта до возможности выполнения nginx, скомпилированного в WebAssembly

    Может ещё nginx в браузере запустить?

     
  • 1.6, Аноним (6), 18:50, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Безумие какое-то. Зачем запускать nginx под wasm?
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 18:55, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтоб вебсервер был ближе к кольцу 0.
     
  • 1.11, th3m3 (ok), 19:01, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то я не совсем понял. Это будет очередной Electron в вакууме?
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 19:09, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, теперь nginx будет запускаться в Electron
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:10, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для тех, кто не понял Это альтернатива юзерспейсным сетевым стекам И то, и дру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:14, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подождите, не кмаменьтьте. Я воздушную кукурузу и свч печи достану.
     
     
  • 2.21, Аноним (8), 20:15, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Подождите, не кмаменьтьте. Я воздушную кукурузу и свч печи достану.

    Уже можно?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor