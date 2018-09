27.09.2018 17:21  Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux

> Так главная идея этого модуля в том, чтобы выкинуть эту самую песочницу

> с высокими стенками и дать коду привилегии ядра и полный доступ

> к памяти и прочим ресурсам. Можно цитату со ссылкой, где эта "главная идея изложена"? Если пройти по ссылке на github, то там написано следующее: > primary target is a Linux kernel module that can host Emscripten-generated WebAssembly

> modules. In this configuration it runs WebAssembly modules in kernel-space (ring 0)

> and provides access to system calls as normal function calls. This configuration avoids

> user-kernel transition overhead, as well as scheduling overheads from swapping page tables. Тут нет ни слова о "привилегиях ядра" и о "полном доступе к памяти и прочим ресурсам".