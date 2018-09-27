27.09.2018 17:21  Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux

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|1.1, zfs (??), 18:40, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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> Запуск WebAssembly-приложений на уровне ядра позволяет избавиться от накладных расходов
А так же от безопасности, изоляции процессов и т.п.
Пярмо DOS+DPMI64 какой-то.
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|2.7, Ordu (ok), 18:53, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А так же от безопасности, изоляции процессов и т.п.
wasm-код изолирован от внешнего мира. Он выполняется в песочнице, из которой крайне сложно вылезти. Вероятно, всё же возможно -- баги они везде есть, -- но ты же не будешь пихать в ядро недоверенный код? А если код доверенный, то сломать что-то он может лишь нечаянно, а значит использовать дыру для выхода из песочницы у него нет шансов.
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|3.16, Кирилл (??), 19:29, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так главная идея этого модуля в том, чтобы выкинуть эту самую песочницу с высокими стенками и дать коду привилегии ядра и полный доступ к памяти и прочим ресурсам.
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|4.18, Ordu (ok), 19:39, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Так главная идея этого модуля в том, чтобы выкинуть эту самую песочницу
> с высокими стенками и дать коду привилегии ядра и полный доступ
> к памяти и прочим ресурсам.
Можно цитату со ссылкой, где эта "главная идея изложена"?
Если пройти по ссылке на github, то там написано следующее:
> primary target is a Linux kernel module that can host Emscripten-generated WebAssembly
> modules. In this configuration it runs WebAssembly modules in kernel-space (ring 0)
> and provides access to system calls as normal function calls. This configuration avoids
> user-kernel transition overhead, as well as scheduling overheads from swapping page tables.
Тут нет ни слова о "привилегиях ядра" и о "полном доступе к памяти и прочим ресурсам".
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|2.9, Ordu (ok), 18:54, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Да, но тогда мы лишаемся изоляции, и любая ошибка может привести к подвисанию компьютера. Прям как в досе.
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|1.3, Нанобот (ok), 18:43, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> увеличить производительность приложений, в которых производится активное обращение к системным вызовам, например, web-серверов
Кстати, а почему никто до сих пор не запилил nginx, работающий в режиме ядра?
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