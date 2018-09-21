21.09.2018 22:49  В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии

Mozilla начала распространение системного дополнения "Telemetry coverage", которое обеспечивает сбор данных о числе пользователей, отключивших в настройках отправку телеметрии. Дополнение активировано примерно у 1% пользователей Firefox и отправляет сведения даже при отключении в настройках отправки статистики и отказе от участия в исследованиях Mozilla. Дополнение активируется без спроса пользователя и без предварительного публичного информирования сообщества о проведении эксперимента.

Сведения отправляются на хост https://telemetry-coverage.mozilla.org и включают информацию о версии браузера, операционной системе и состоянии настроек отправки телеметрии. В составе блока данных не передаётся UUID-идентификатор системы пользователя, но в качестве идентификатора может использоваться IP-адрес с которого отправляются данные.

Для отключения дополнения в about:config предусмотрена настройка "toolkit.telemetry.coverage.opt-out", которую следует создать вручную (при поиске не показывается) и установить значение "true". Тем не менее, настройка имеет смысл только как превентивная мера отключения, так как данные передаются сразу после автоматической установки дополнения, а предотвратить такую установку проблематично. Узнать о появлении нового системного дополнения можно на странице "about:support" в разделе "Firefox Features". Посмотреть состояние отправки телеметрии можно на странице "about:telemetry".



