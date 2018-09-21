21.09.2018 22:49  В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии

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|1.4, zzz (??), 23:00, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Это они, конечно, дали маху. Надо делать по-человечески - пихать прямо в исходный код, а чтобы никто на ушах не стоял - закрыть сырцы. За что маркетологи получают свой хлеб - вообще непонятно.
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|2.12, Анон Анонов (?), 23:19, 21/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Это они так прощупывают аудиторию. Если пользователи особо вайнить не будут, то через пару релизов по дефолту всем включат.
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