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21.09.2018 22:49  В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии

Mozilla начала распространение системного дополнения "Telemetry coverage", которое обеспечивает сбор данных о числе пользователей, отключивших в настройках отправку телеметрии. Дополнение активировано примерно у 1% пользователей Firefox и отправляет сведения даже при отключении в настройках отправки статистики и отказе от участия в исследованиях Mozilla. Дополнение активируется без спроса пользователя и без предварительного публичного информирования сообщества о проведении эксперимента.

Сведения отправляются на хост https://telemetry-coverage.mozilla.org и включают информацию о версии браузера, операционной системе и состоянии настроек отправки телеметрии. В составе блока данных не передаётся UUID-идентификатор системы пользователя, но в качестве идентификатора может использоваться IP-адрес с которого отправляются данные.

Для отключения дополнения в about:config предусмотрена настройка "toolkit.telemetry.coverage.opt-out", которую следует создать вручную (при поиске не показывается) и установить значение "true". Тем не менее, настройка имеет смысл только как превентивная мера отключения, так как данные передаются сразу после автоматической установки дополнения, а предотвратить такую установку проблематично. Узнать о появлении нового системного дополнения можно на странице "about:support" в разделе "Firefox Features". Посмотреть состояние отправки телеметрии можно на странице "about:telemetry".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  4. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  5. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  6. OpenNews: Выпуск Firefox 57.0.3 с устранением отправки отчётов о крахе без согласия пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, шадщщ (?), 22:52, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    давно так не смеялся. спасибо, мозилла, за сюр в реальности
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:54, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вроде не 1 апреля...
     
  • 1.3, Xzbit (?), 22:57, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Мы добавили телеметрию в телеметрию, что бы отсылать телеметрию, даже если телеметрия отключена.
     
  • 1.4, zzz (??), 23:00, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Это они, конечно, дали маху. Надо делать по-человечески - пихать прямо в исходный код, а чтобы никто на ушах не стоял - закрыть сырцы. За что маркетологи получают свой хлеб - вообще непонятно.
     
  • 1.5, Crazy Alex (ok), 23:09, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот примерно поэтому мне не интересно, какие там у них достижения - толку-то при таких замашках.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:11, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так я не понял, какой тип опции 'toolkit.telemetry.coverage.opt-out' должен быть и какое значение?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:13, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все, нашел. Тип boolean, значение true.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:14, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В чем для них польза этого дополнения, если оно работает на одном проценте? Разве тогда статистика будет достоверной?
     
     
  • 2.11, GG (ok), 23:18, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как одного процента от миллиарда может быть недостаточно для статистики?
     
     
  • 3.16, Аноним (8), 23:29, 21/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Так не посчитать число пользователей, отключивших телеметрию А именно это было ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Анон Анонов (?), 23:19, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это они так прощупывают аудиторию. Если пользователи особо вайнить не будут, то через пару релизов по дефолту всем включат.
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 23:29, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже на правду.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:17, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Странно, что до сих пор нет unmozilled-firefox.
     
     
  • 2.21, wolf (??), 23:59, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Pale Moon
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:18, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    2019 В Firefox встроено системное дополнение, отправляющее данные о состоянии с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:23, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я один попал в 1% или они туда просто всех линуксоидов взяли?
    Прочие системные дополнения повырубать как?
     
  • 1.14, Аноним (13), 23:26, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Firefox Monitor и WebCompat Reporter - чего такое?
     
     
  • 2.19, timur.davletshin (ok), 23:36, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первое — зонд/сервис (реши сам) — http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49186, а второе для сообщения проблем на сайте.
     
  • 1.15, Коммунист (?), 23:28, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо Debian, Tor Browser и IceCat, которые выпиливают эту маркетологическую херню.
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:30, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >аряяя фаирфокс шпионят кау страшна жить!!11
     
  • 1.20, Грусть (?), 23:58, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    /etc/hosts
     

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