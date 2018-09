04.09.2018 23:07  Вышел компилятор языка D 2.082

2.4 , Аноним_ка (?), 01:11, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – Список костылей в студию.

>но C++ при этом быстрее Пруфца бы

>которые не надо биндить, а просто использовать Ругая чертов язык и десятистраничные сообщения об ошибках с шаблонным говном?

2.5 , Crazy Alex (ok), 01:34, 05/09/2018
...а потом ты хочешь написать range for но понимаешь, что тебе нужен и индекс тоже. И вдруг оказывается, что в D это (и массу других "мелочей") учли, а в плюсах - нет. Впрочем, C++14 и дальше стали весьма приличным языком, тут не поспорить. Ну и насчёт скорости - бабка надвое сказала, сильно от контекста зависит. Например, в D во многих ситуациях вы не потеряете время на освобождение памяти вообще - потому что это не обязательная операция, отделённая от собственно вызова деструкторов, и с шансами процесс завершится вообще без вызова GC. Со строками, опять же, куда шустрее работа именно за счёт использования GC и слайсов. А либ сейчас довольно много уже набралось. Впрочем, всё это D вряд ли спасёт, против повсеместно используемых плюсов и продвигаемого гуглом Go один хрен не вытянет. А жаль.

3.6 , _ (??), 01:51, 05/09/2018
>Впрочем, всё это D вряд ли спасёт Походу - так.

>против повсеместно используемых плюсов и продвигаемого гуглом Go один хрен не вытянет. Ну-да, ну-да! Виноват кто угодно, но не Королева?! :)

А ещё желательно ткнуть где же это гуголь продвигает Go? Не 5 лет назад, а вот сейчас? Сюрприз - оно уже давно само ... 8-)

>А жаль. А нас ... орда! :) Всё суета сует, всё сущее уже было и ещё будет (С)

3.7 , нона (?), 05:34, 05/09/2018
> продвигаемого гуглом Go один хрен не вытянет. Почему продвигаемый? Отличный язык.

Людям нравится, он естественно становится популярным.