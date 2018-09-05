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04.09.2018 23:07  Вышел компилятор языка D 2.082

Состоялся релиз основного эталонного компилятора DMD 2.082.0, который поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

В новой версии:

  • Расширены возможности пакетного менеджера DUB: улучшена обработка зависимостей, добавлена поддержка переменных в настройках сборки и убрана автоматическая ежедневная проверка обновлений (обновления теперь проверяются только при запуске "dub upgrade");
  • Добавлены сборки для платформы Windows, заверенные цифровым сертификатом;
  • Расширен синтаксис определяемых пользователем атрибутов;
  • В подмножество языка "-BetterC", которое позволяет разрабатывать на D полностью совместимые с Си библиотеки, добавлена возможность использования литералов массивов в инициализаторах (например, "Sint[6] a1 = [Sint(1), Sint(2), Sint(3), Sint(1), Sint(2), Sint(3)];");
  • Добавлена опция командной строки "--DRT-trapException=0" для отключения генерации исключений;
  • В модуль std.array добавлена функция staticArray.

Кроме этого следует отметить выпуск компилятора LDC 1.12.0-beta1, развиваемого на базе наработок проекта LLVM. В новой версии обеспечена поддержка LLVM 6.0, проведена оптимизация математической библиотеки, добавлена поддержка LTO-оптимизаций для платформы Win64.

  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/blog/2018/09...)
  2. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
  3. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.076
  4. OpenNews: В состав GCC одобрено включение языка программирования D
  5. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dlang, dmd
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  • 1.1, Дуплик (ok), 00:08, 05/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда этот D в GCC включат уже? Ведь были подвижки!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:19, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Первый раз Дуплика плюсанул.
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:23, 05/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    D так костылями облеплен, что не так уж от C++ ушел, но C++ при этом быстрее и обеспечен гигантским числом библиотек, которые не надо биндить, а просто использовать
     
     
  • 2.4, Аноним_ка (?), 01:11, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Список костылей в студию.
    >но C++ при этом быстрее

    Пруфца бы
    >которые не надо биндить, а просто использовать

    Ругая чертов язык и десятистраничные сообщения об ошибках с шаблонным говном?

     
  • 2.5, Crazy Alex (ok), 01:34, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ...а потом ты хочешь написать range for но понимаешь, что тебе нужен и индекс тоже. И вдруг оказывается, что в D это (и массу других "мелочей") учли, а в плюсах - нет.

    Впрочем, C++14 и дальше стали весьма приличным языком, тут не поспорить.

    Ну и насчёт скорости - бабка надвое сказала, сильно от контекста зависит. Например, в D во многих ситуациях вы не потеряете время на освобождение памяти вообще - потому что это не обязательная операция, отделённая от собственно вызова деструкторов, и с шансами процесс завершится вообще без вызова GC. Со строками, опять же, куда шустрее работа именно за счёт использования GC и слайсов.

    А либ сейчас довольно много уже набралось. Впрочем, всё это D вряд ли спасёт, против повсеместно используемых плюсов и продвигаемого гуглом Go один хрен не вытянет. А жаль.

     
     
  • 3.6, _ (??), 01:51, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Впрочем, всё это D вряд ли спасёт

    Походу - так.
    >против повсеместно используемых плюсов и продвигаемого гуглом Go один хрен не вытянет.

    Ну-да, ну-да! Виноват кто угодно, но не Королева?! :)
    А ещё желательно ткнуть где же это гуголь продвигает Go? Не 5 лет назад, а вот сейчас? Сюрприз - оно уже давно само ... 8-)
    >А жаль.

    А нас ... орда! :) Всё суета сует, всё сущее уже было и ещё будет (С)

     
  • 3.7, нона (?), 05:34, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > продвигаемого гуглом Go один хрен не вытянет.

    Почему продвигаемый? Отличный язык.
    Людям нравится, он естественно становится популярным.

     

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