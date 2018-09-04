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04.09.2018 08:35  Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24

Подготовлен выпуск новой стабильной ветки многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK+ 3.24.0, сформированный после двух лет существования ветки 3.22 и применения эмбарго на формирование значительных релизов GTK 3.x, вносящих изменения на уровне API.

При разработке GTK+ 3.24 работа в основном была сосредоточена на точечном расширении API без нарушения обратной совместимости, что позволяет использовать GTK+ 3.24 в качестве замены GTK+ 3.22. Сопровождение отныне переключено на ветку GTK+ 3.24.x, а корректирующие выпуски GTK+ 3.22.x больше выпускаться не будут (дистрибутивам рекомендован переход на GTK+ 3.24). GTK+ 3.24 станет последним выпуском ветки GTK+ 3, что символично, так как GTK+ 2.24 был последним выпуском ветки GTK+ 2.

Изначально, выпуск GTK+ 3.22 намечался как финальный, фиксирующий изменения в ветке 3.x и поддерживаемый три года без изменения API. Но разработка GTK 4 затянулась и было решено подготовить ещё один значительный релиз GTK+ 3.24, бэкпортировав в него некоторые новшества. Ветка GTK+ 4 развивается в рамках нового процесса разработки, целью которого является предоставление разработчикам приложений стабильного API, поддерживаемого в течение нескольких лет. GTK+ 4 можно будет использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+.

Наиболее заметные новшества GTK+ 3.24.0:

  • Добавлена поддержка изменчивых шрифтов и новые возможности настройки шрифтов. Добавлены новые опции для настройки шрифтов OpenType, применения режимов OpenType, изменения высоты и ширины изменчивых шрифтов, управления уровнем детализации. Примеры текста теперь отображаются в режиме реального времени, обновляясь по мере изменения параметров шрифта;
  • Добавлена поддержка Emoji, реализован всплывающий виджет для выбора Emoji и режим ввода Emoji с клавиатуры (Ctrl-Shift-E). Для виджетов на базе GtkEntry также добавлено свойство "enable-emoji-completion", при активации которого не работает Ctrl-Shift-E, но можно вводить специальные идентификаторы Emoji в полях ввода, например, ввод ":cartwheel:" приведёт к отображению символа "🤸";
  • Для упрощения миграции приложений на GTK4 в GtkEventController добавлено несколько подклассов для более тонкого управления событиями ввода (event controller): GtkEventControllerKey, GtkEventControllerMotion, GtkEventControllerScroll и GtkGestureStylus;
  • В GtkApplication реализована возможность отслеживания состояния хранителя экрана;
  • В число публично доступных API переведён вызов gdk_window_move_to_rect;
  • Объявлены устаревшими цепочки установки фокуса в GtkContainer и режим повышенной точности в GtkRange. Удалена тема оформления Raleigh;
  • Возобновлена поддержка определения цвета произвольных элементов интерфейса (color picker). Текущая реализация может работать как через интерфейс создания скриншотов (screnshot portal), так и через API gnome-shell;
  • В GtkModelButtons добавлена поддержка разметки;
  • В GtkPlacesSidebar добавлен индикатор прогресса выполнения операций монтирования;
  • В бэкенд, обеспечивающий работу поверх дисплейного сервера Wayland, добавлена поддержка протоколов ввода gtk-text-input и text-input-unstable-v3, решены проблемы с согласованием состояния декорирования окон, обеспечено масштабирование курсора при необходимости. На платформе FreeBSD бэкенд для Wayland переведён на использование анонимной разделяемой памяти;
  • Для платформы Windows добавлен компонент рендеринга на базе EGL, построенный на основе библиотеки ANGLE, обеспечивающей работу поверх специфичных для разных систем API (транслирует вызовы Open GL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan).

Напомним, что код GTK+ развивается в рамках проекта GNU и распространяется под лицензией LGPL, что позволяет использовать GTK+ не только для разработки свободного ПО, но и для создания проприетарных приложений, не требуя от производителей закрытых программ выплаты роялти или покупки специальной лицензии. В состав тулкита входит полный набор виджетов, позволяющих использовать GTK+ для проектов различного уровня и размера, например, GTK+ лежит в основе десктоп-окружений GNOME и Xfce, и используется в таких продуктах, как GIMP и Firefox.

GTK+ спроектирован для поддержки не только C/C++, но и других языков программирования, таких как Perl и Python, что в сочетании с использованием визуального построителя интерфейса Glade позволяет существенно упростить разработку и сократить время написания графических интерфейсов. Организация вывода в GTK+ абстрагирована от типа оконных систем, например, поставляется бэкенд, обеспечивающий возможность работы поверх дисплейного сервера Wayland, а также бэкенд, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK+ в окне web-браузера (запустив GTK-приложение на одной машине, можно открыть web-браузер на другой машине и получить доступ к интерфейсу данной программы).

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  3. OpenNews: Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24
  4. OpenNews: Представлен GTK+ 3.92.1, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  5. OpenNews: Представлен gtkplatform, плагин для отрисовки Qt-приложений с использованием GTK+
  6. OpenNews: GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, Дуплик (ok), 09:56, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Отлично! Лучший тулкит в мире GNU/Linux!
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.17, A.Stahl (ok), 11:35, 04/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Большинству пользователей Винды наплевать на гармоничное единообразие стилей, о котором так много говорят тулкитофобы. Пользователей Винды в первую очередь интересует функциональность и удобство программы. А то что браузер выглядит не так как калькулятор... А должен?
     
     
  • 4.26, IRASoldier (?), 13:07, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Скажем так - в Windows единообразие браузера и калькулятора таки есть, для тех, которые идут в дефолтовой поставке: Edge и Калькулятор. А дальше - естественное разнообразие стороннего софта. Вот, например, книжный шкаф - было бы странно ожидать и требовать единого оформления для справочника Корна, паттернов Банды Четырех, Ландафшица, похождений Дриззта До'Урдена и баллад Кольриджа.
     
     
  • 5.29, Кдешник (?), 13:26, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    В Windows два браузера и калькулятора. И после этого они не поехавшие?
     
     
  • 6.35, IRASoldier (?), 13:46, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что, в Линуксах вы не можете при ручной установке дистрибутива указать хоть четыре браузера и стопицот калькуляторов? Если исходить из вашей логики - то это уже даже не поехавшие, а просто таки адепты Шеогората.
     
  • 5.32, A.Stahl (ok), 13:40, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, странно, но многие тулкитофобы готовы выливать тонны ненависти по этому поводу.
     
     
  • 6.36, IRASoldier (?), 13:48, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Некогда г-н Голубицкий с Компьютерры исходил на говно по поводу мешающей ему жить и работать кастомизируемости Windows и единого неизменяемого стиля б-жественной Макоси...
     
     
  • 7.39, annual slayer (?), 15:11, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не схватил ли его инфаркт после того, как в макосе добавили возможность выбора тёмной темы оформления?
     
     
  • 8.43, IRASoldier (?), 15:31, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Понятия не имею, я перестал читать статьи Голубицкого с тех пор, как он вместо рассказов о софте стал распространяться про индийскую духовность и ничтожность западной культуры.

    Но, подозреваю, инфаркт его не хватил - ведь у яблофагов как: раз что Эппл сделало, значит так надо и точка.

     
  • 4.33, Аноним (33), 13:42, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сейчас большинство программных интерфейсов представлено сайтами и прочей вебнёй, где единым стилем и не пахнет
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:25, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пользователей Винды в первую очередь интересует функциональность и удобство программы.

    В голос. Сделал мой день.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:55, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Правильно, плохой тулкит гимпованным не назовут.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ура. Лучший тулкит.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:19, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда аппаратное ускорение всего и вся завезут?
     
     
  • 2.5, дон Румата Эсторский (?), 10:32, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в 5 версии
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:45, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мне всё интересно, а что там реально нужно ускорять?
     
     
  • 3.21, Анончик (?), 11:52, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очевидно, что графику
     
  • 2.34, Аноним (33), 13:44, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    главное, чтобы оставили возможность запускать на железе без аппаратного ускорения
     
  • 2.37, Омномним (?), 14:12, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если Вашап поделка требует аппаратного ускорения, то она не нужна.
    Интерфейс, на мой скромный взгляд, должен быть простым и лёгким.
     
     
  • 3.38, Анончик (?), 14:42, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интерфейс должен быть плавным и не нагружать процессор, а простой он или сложный - дело вкуса каждого юзверя
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:06, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 4.0 уже вулкан и опенгл ускорение. В бенчмарках скорость в 2+ раза выше чем у гтк3 (на моей конфигурации).
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:30, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    КОгда вайланд завезут?
     
     
  • 2.6, дон Румата Эсторский (?), 10:33, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    аноним не читатель, аноним - писатель?
     
  • 1.7, Skullnet (?), 10:39, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А потом выйдет какой нибудь GTK 4, где опять выкинули всю совместимость и иди пиши интерфейс заново.
     
     
  • 2.18, rshadow (ok), 11:39, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, типа в плиточку разномастную весь рабочий стол превратить.
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:46, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и переходить на него года 3-4 будут, а может и не будут...
     
  • 2.30, Аноним (33), 13:35, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в qt так в каждой мажорной версии делают
    а кроме qt и gtk больше и не на чем в линуксе gui делать
     
     
  • 3.49, sergey (??), 18:47, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо вводить в заблуждение. В Qt5 была почти полная совместимость с Qt4. Портирование требовало минимальных изменений кода.
     
     
  • 4.51, llolik (ok), 19:33, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Qt5 была почти полная совместимость с Qt4. Портирование требовало минимальных изменений кода.

    Что совершенно не означает, что также будет с Qt5->Qt6, Qt6->Qt7 и вообще Кьютовцы не придумают "новую концепцию" и не перелопатят фреймворк. Переход Qt3->Qt4, вроде как, был не настолько прост, как Qt4->Qt5.

     
  • 2.46, анонимус (??), 18:38, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смена мажорной версии как раз и говорит о координальном изменении, коим и является API.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:51, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть техническое описание, как правильно компилировать коммерческое ПО чтобы н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, тоже Аноним (ok), 11:00, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Компилировать его *отдельно* от библиотек тулкита, подключая их динамически.
    Обычная практика с LGPL.
     
  • 1.15, iPony (?), 11:13, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Emoji, реализован всплывающий виджет для выбора Emoji и режим ввода Emoji с клавиатуры (Ctrl-Shift-E)

    Какая-то жесть 🤢

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:26, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Соболезную.
     
  • 2.22, Ан0ним (?), 12:18, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он уже есть в 18.04. Ubuntu всех переиграл.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:33, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где бекенд для отображения в окружении Plasma ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним (3), 12:56, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда на Rust перепишут?
     
     
  • 2.31, Аноним (33), 13:38, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если уж писать, то принципиально новый продукт
     
  • 2.47, анонимус (??), 18:40, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как только ты закончишь переписывать на Rust.
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:09, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ну До разработчиков gtk наконец дошло, что не стоит ломать совместимость к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, анонимус (??), 18:42, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее это до тебя наконец дошло то, о чем довно и не раз писали.
     
  • 1.28, Аноним (33), 13:13, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    неудивительно, ведь она для gtk 3 20 и не работала, но зря они отказались от выб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Андрей (??), 15:31, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > GTK+ 3.24

    А они добились своего: беглым взглядом кажется, что это полюбившийся многим 2.24.

     

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