04.09.2018 08:35  Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24

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|Часть нити удалена модератором
|3.17, A.Stahl (ok), 11:35, 04/09/2018 [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Большинству пользователей Винды наплевать на гармоничное единообразие стилей, о котором так много говорят тулкитофобы. Пользователей Винды в первую очередь интересует функциональность и удобство программы. А то что браузер выглядит не так как калькулятор... А должен?
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|4.26, IRASoldier (?), 13:07, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Скажем так - в Windows единообразие браузера и калькулятора таки есть, для тех, которые идут в дефолтовой поставке: Edge и Калькулятор. А дальше - естественное разнообразие стороннего софта. Вот, например, книжный шкаф - было бы странно ожидать и требовать единого оформления для справочника Корна, паттернов Банды Четырех, Ландафшица, похождений Дриззта До'Урдена и баллад Кольриджа.
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|6.35, IRASoldier (?), 13:46, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что, в Линуксах вы не можете при ручной установке дистрибутива указать хоть четыре браузера и стопицот калькуляторов? Если исходить из вашей логики - то это уже даже не поехавшие, а просто таки адепты Шеогората.
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|6.36, IRASoldier (?), 13:48, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Некогда г-н Голубицкий с Компьютерры исходил на говно по поводу мешающей ему жить и работать кастомизируемости Windows и единого неизменяемого стиля б-жественной Макоси...
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|8.43, IRASoldier (?), 15:31, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Понятия не имею, я перестал читать статьи Голубицкого с тех пор, как он вместо рассказов о софте стал распространяться про индийскую духовность и ничтожность западной культуры.
Но, подозреваю, инфаркт его не хватил - ведь у яблофагов как: раз что Эппл сделало, значит так надо и точка.
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|4.33, Аноним (33), 13:42, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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сейчас большинство программных интерфейсов представлено сайтами и прочей вебнёй, где единым стилем и не пахнет
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|4.40, Аноним (40), 15:25, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Пользователей Винды в первую очередь интересует функциональность и удобство программы.
В голос. Сделал мой день.
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|2.37, Омномним (?), 14:12, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если Вашап поделка требует аппаратного ускорения, то она не нужна.
Интерфейс, на мой скромный взгляд, должен быть простым и лёгким.
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|3.38, Анончик (?), 14:42, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Интерфейс должен быть плавным и не нагружать процессор, а простой он или сложный - дело вкуса каждого юзверя
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|2.44, Аноним (44), 17:06, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В 4.0 уже вулкан и опенгл ускорение. В бенчмарках скорость в 2+ раза выше чем у гтк3 (на моей конфигурации).
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|2.30, Аноним (33), 13:35, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в qt так в каждой мажорной версии делают
а кроме qt и gtk больше и не на чем в линуксе gui делать
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|3.49, sergey (??), 18:47, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не надо вводить в заблуждение. В Qt5 была почти полная совместимость с Qt4. Портирование требовало минимальных изменений кода.
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|4.51, llolik (ok), 19:33, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В Qt5 была почти полная совместимость с Qt4. Портирование требовало минимальных изменений кода.
Что совершенно не означает, что также будет с Qt5->Qt6, Qt6->Qt7 и вообще Кьютовцы не придумают "новую концепцию" и не перелопатят фреймворк. Переход Qt3->Qt4, вроде как, был не настолько прост, как Qt4->Qt5.
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