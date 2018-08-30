30.08.2018 08:09  Для Firefox развивается система контекстной рекомендации дополнений

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|2.2, Аноним (2), 08:32, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Я как раз в такие статьи захожу только чтобы комментарии с дерьмом почитать. Меня ух, медом не корми дай почитать, как firefox срут
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|2.14, Crazy Alex (ok), 09:40, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Обойдётесь. Забавная Мозилла убила дополнения, а теперь оставшихся полуживых уродцев пытается рекламировать. При этом в классическом файрфоксе я вообще ни разу не видел, чтобы дополнения не стояли.
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|3.18, A.Stahl (ok), 09:55, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Мозилла убила дополнения
Мозилла убила большое количество старых, никем не поддерживаемых дополнений. И, возможно, 2-3 актуальных для 2-3 десятков человек.
Не велика трагедия (хотя, учитывая содержимое комментов в подобных тредах, скорее комедия).
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|4.23, Crazy Alex (ok), 10:28, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сюрприз - чтобы дополнение работало его не надо "поддерживать", достаточно не ломать. К популярности у пользователей это отношения тем более не имеет.
Плюс совершенно чудовищный внешний вид новых дополнений идёт в комплекте с уродством самого браузера (да, ещё один минус - про нормальные темы тоже забудьте, можете только цвет менять), но это уже так, бонус.
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|5.26, A.Stahl (ok), 10:53, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Обратную совместимость ломает даже Си. Да, редко. Но ломает.
>чудовищный внешний вид новых дополнений идёт в комплекте с уродством самого браузера (да, ещё один минус - про нормальные темы тоже забудьте
Эстеты всегда страдают. Тут уж ничего не поделать. Всегда смотрят на 99% людей, которым глубоко наcрать на форму вкладок, вид меню и другие подобные вещи. И ради 1% городить возможность полной кастомизации это перебор.
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|6.30, нах (?), 11:26, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Всегда смотрят на 99% людей, которым глубоко наcрать на форму вкладок, вид меню
именно по этой причине мурзила его меняет минимум раз в году - позавчера абоcpалис, вчера невнятная гуглоподобная хрень, сегодня еще более гуглоподобная хрень ("гугл обновил междумордие, значит и нам надо такое же!")
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|3.8, marios (ok), 09:05, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Или как вариант - сливать все варианты рекомендаций в локальное хранилище на компе пользователя и обновлять его периодически. Но чет сомневаюсь что так сделают...
Проверка фишинга в Firefox как раз так работает.
Список сайтов-плохишей подкачивается раз в полчаса.
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|2.20, Аноним (3), 10:17, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так говоришь, будто это что-то плохое.
Больше денег = лучше браузер и смежные проекты (Rust тот же), профит.
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|2.11, istepan (ok), 09:15, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> товарищ майор от имени John Bender ознакомился с почтой телеграфом и телефоном оного
В XUL можно было сделать, это одна из причин перехода на WebExtensions
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|3.15, Ivan_83 (ok), 09:40, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1. Это только декларируется. Вероятно будут ещё найдены способы как вылезти из этой песочницы.
2. Меня очень расстраивает что нужно использовать веб экстенсион нэйтив мессагинг для плагинов которые запускают плеер/качалку, вернее то что оный сервис невесть как ставится на фре и реализован на ноде.
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|3.17, Crazy Alex (ok), 09:44, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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О да, без XUL 0-day не получишь же. А так - удивитесь, веб-экстеншнс запросто могут просить доступ ко всему содержимому страниц, и никого это не останавливает (и по факту оно действительно нужно обычно). А там - и веб-морда почты, и всё остальное.
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|2.29, Аноним (29), 11:09, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А я наивный, думал браузер должен обозревать интернет
И ты, наивный, думал, что не словишь после этого пачку дизлайков?
>ChromeOS, FirefoxOS
И BolgenOS!
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|2.31, нах (?), 11:28, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а по факту он уже давно обозревает тебя, да еще и со всем интернетом делится обнаруженным ;-)
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|2.32, нах (?), 11:28, 30/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Или там только особо избранные дополнения будут, правильные?
правильные - от правильных пацанов, знающих как подружиться с мурзилой.
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