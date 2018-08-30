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30.08.2018 08:09  Для Firefox развивается система контекстной рекомендации дополнений

Разработчики Firefox опубликовали макет интерфейса, рекомендующего дополнения в зависимости от активности пользователя. Предложение по установке дополнений вырабатывается на основе анализа текущего содержимого адресной строки, например, при обращении к сайту Amazon пользователю будет предложено дополнение для более тесной интеграции с данным сервисом.

Ожидается, что рекомендации будут выводиться только в конфигурациях без установленных дополнений с целью ознакомления пользователей с дополнительными возможностями, которые можно получить при помощи дополнений. В текущем виде предлагается отображать в адресной строке специальный индикатор наличия рекомендаций, а в меню показывать ссылку на сводную информацию о всех рекомендациях.

Напомним, что анализ полученной телеметрии показал, что только 35% пользователей используют дополнения. При этом непонятно сколько пользователей перестали использовать дополнения после завершения поддержки XUL и прекращения работы большого пласта дополнений на базе данной технологии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 62 модернизирован поиск на странице открытия новой вкладки
  3. OpenNews: В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя
  5. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  6. OpenNews: Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 08:28, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Сдаётся место под комментарий, критикующий персонализированные сервисы, а также обвиняющий Mozilla в слежке за пользователями.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:32, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Я как раз в такие статьи захожу только чтобы комментарии с дерьмом почитать. Меня ух, медом не корми дай почитать, как firefox срут
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:03, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ты должно быть человек-муха
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:03, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Впервые вижу что бы человек признавался что он г@вн@ед :)
     
  • 2.14, Crazy Alex (ok), 09:40, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Обойдётесь. Забавная Мозилла убила дополнения, а теперь оставшихся полуживых уродцев пытается рекламировать. При этом в классическом файрфоксе я вообще ни разу не видел, чтобы дополнения не стояли.
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 09:55, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Мозилла убила дополнения

    Мозилла убила большое количество старых, никем не поддерживаемых дополнений. И, возможно, 2-3 актуальных для 2-3 десятков человек.
    Не велика трагедия (хотя, учитывая содержимое комментов в подобных тредах, скорее комедия).

     
     
  • 4.23, Crazy Alex (ok), 10:28, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сюрприз - чтобы дополнение работало его не надо "поддерживать", достаточно не ломать. К популярности у пользователей это отношения тем более не имеет.

    Плюс совершенно чудовищный внешний вид новых дополнений идёт в комплекте с уродством самого браузера (да, ещё один минус - про нормальные темы тоже забудьте, можете только цвет менять), но это уже так, бонус.

     
     
  • 5.26, A.Stahl (ok), 10:53, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обратную совместимость ломает даже Си. Да, редко. Но ломает.
    >чудовищный внешний вид новых дополнений идёт в комплекте с уродством самого браузера (да, ещё один минус - про нормальные темы тоже забудьте

    Эстеты всегда страдают. Тут уж ничего не поделать. Всегда смотрят на 99% людей, которым глубоко наcрать на форму вкладок, вид меню и другие подобные вещи. И ради 1% городить возможность полной кастомизации это перебор.


     
     
  • 6.30, нах (?), 11:26, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всегда смотрят на 99% людей, которым глубоко наcрать на форму вкладок, вид меню

    именно по этой причине мурзила его меняет минимум раз в году - позавчера абоcpалис, вчера невнятная гуглоподобная хрень, сегодня еще более гуглоподобная хрень ("гугл обновил междумордие, значит и нам надо такое же!")

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:46, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Весьма неплохо Бывают люди без каких-либо дополнений и им будет весьма полезно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 08:59, 30/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще, конечно если поддерживать традицию того, как обычно комментируют такие н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, marios (ok), 09:05, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или как вариант - сливать все варианты рекомендаций в локальное хранилище на компе пользователя и обновлять его периодически. Но чет сомневаюсь что так сделают...

    Проверка фишинга в Firefox как раз так работает.
    Список сайтов-плохишей подкачивается раз в полчаса.

     
     
  • 4.12, Аноним (2), 09:17, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, круто! Это обнадеживает
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:53, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во, придумали годный способ попросить денег с сервисов
     
     
  • 2.20, Аноним (3), 10:17, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так говоришь, будто это что-то плохое.
    Больше денег = лучше браузер и смежные проекты (Rust тот же), профит.
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:57, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    надеюсь в about:config'е будет параметр отключающий эту прорывную фичу
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 09:01, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну как обычно, я полагаю.
     
  • 2.9, marios (ok), 09:06, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты что, не входишь в 35%?
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:10, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    John Bender 12 05 заходил на Amazon и провел там 3 минуты получил уведомление ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, istepan (ok), 09:15, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > товарищ майор от имени John Bender ознакомился с почтой телеграфом и телефоном оного

    В XUL можно было сделать, это одна из причин перехода на WebExtensions

     
     
  • 3.15, Ivan_83 (ok), 09:40, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Это только декларируется. Вероятно будут ещё найдены способы как вылезти из этой песочницы.

    2. Меня очень расстраивает что нужно использовать веб экстенсион нэйтив мессагинг для плагинов которые запускают плеер/качалку, вернее то что оный сервис невесть как ставится на фре и реализован на ноде.

     
  • 3.17, Crazy Alex (ok), 09:44, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О да, без XUL 0-day не получишь же. А так - удивитесь, веб-экстеншнс запросто могут просить доступ ко всему содержимому страниц, и никого это не останавливает (и по факту оно действительно нужно обычно). А там - и веб-морда почты, и всё остальное.
     
  • 1.13, EuPhobos (ok), 09:26, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А я наивный, думал браузер должен обозревать интернет. А тут вон оно как, ChromeOS, FirefoxOS
     
     
  • 2.21, Аноним (3), 10:20, 30/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Браузеры уже давно вышли за пределы только обозревалки интернета Это не хорошо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:09, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А я наивный, думал браузер должен обозревать интернет

    И ты, наивный, думал, что не словишь после этого пачку дизлайков?

    >ChromeOS, FirefoxOS

    И BolgenOS!

     
  • 2.31, нах (?), 11:28, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а по факту он уже давно обозревает тебя, да еще и со всем интернетом делится обнаруженным ;-)

     
  • 1.16, тоже Аноним (ok), 09:41, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Фич-реквест: при входе на страницу "мы вам не покажем этот сайт, потому что судРКНцензура" выдавать предложение установить Frigate. Или сразу Тор...
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:40, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    use 'Brave' Luke!
     
     
  • 3.27, тоже Аноним (ok), 10:58, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да мне-то и прокси Антизапрета хватает. Я о людях забочусь ;)
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:21, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для того же фейсбука дополнений существует в районе сотни. Какой длины будет списочек? Или там только особо избранные дополнения будут, правильные?
     
     
  • 2.32, нах (?), 11:28, 30/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или там только особо избранные дополнения будут, правильные?

    правильные - от правильных пацанов, знающих как подружиться с мурзилой.

      

     
  • 1.25, Ilya Indigo (ok), 10:41, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ublock Origin пусть всем сразу при старте рекомендует!
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:29, 30/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А потом в новостях популярное расширение, установленное у ста тыщ милльонов пол... весь текст скрыт [показать]
     

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