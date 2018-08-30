30.08.2018 08:09  Для Firefox развивается система контекстной рекомендации дополнений

Разработчики Firefox опубликовали макет интерфейса, рекомендующего дополнения в зависимости от активности пользователя. Предложение по установке дополнений вырабатывается на основе анализа текущего содержимого адресной строки, например, при обращении к сайту Amazon пользователю будет предложено дополнение для более тесной интеграции с данным сервисом.

Ожидается, что рекомендации будут выводиться только в конфигурациях без установленных дополнений с целью ознакомления пользователей с дополнительными возможностями, которые можно получить при помощи дополнений. В текущем виде предлагается отображать в адресной строке специальный индикатор наличия рекомендаций, а в меню показывать ссылку на сводную информацию о всех рекомендациях.

Напомним, что анализ полученной телеметрии показал, что только 35% пользователей используют дополнения. При этом непонятно сколько пользователей перестали использовать дополнения после завершения поддержки XUL и прекращения работы большого пласта дополнений на базе данной технологии.



