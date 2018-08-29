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29.08.2018 15:03  Intel объявил о разработке высоконадёжного дистрибутива Linux

Компания Intel представила новый проект "The Intel Safety Critical Project for Linux OS", в рамках которого началась работа над высоконадёжным дистрибутивом Linux, пригодным для применения в областях, критичных к возникновению сбоев. В настоящее время проект находится на стадии планирования и подготовки инфраструктуры. Развиваемые в рамках проекта наработки будут публиковаться под свободными лицензиями. Дистрибутив сможет применяться там, где требуется гарантированное обеспечение надёжности и любой системный сбой может иметь фатальные последствия. Например, в качестве областей применения называется оснащения производственных систем, роботов, дронов и автомобилей.

Некоторые производители промышленных систем озабочены созданием новой узкоспециализированной ОС, но Intel не согласен с подобным подходом и считает, что для подобных задач подойдёт Linux-дистрибутив, модернизированный для гарантированного обеспечения надёжности. Решение Intel позволит использовать единую физическую инфраструктуру как для выполнения критичных задач, так и обычных процессов, к которым не предъявляются особые требования к надёжности. Система изначально будет рассчитана на использование на многоядерных системах без ущерба надёжности. Кроме работы напрямую поверх оборудования (bare metal) будет предоставлена возможность использования виртуализации для раздельного запуска гостевых систем с критичными приложениями.

В качестве основы предлагается использовать наработки дистрибутива Clear Linux, примечательного обеспечением строгой изоляции приложений при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации. Базовая часть дистрибутива содержит только минимальный набор инструментов для запуска контейнеров. Система работает в режиме stateless, т.е. не сохраняет своё состояние и после установки не содержит каких-либо настроек в директории /etc, а генерирует настройки на лету на основе указанных при запуске шаблонов.

Из особенностей Clear Linux, делающих его интересным решением для высоконадёжных систем упоминается:

  • Бинарная модель поставки дистрибутива;
  • Агрегирование пакетов в наборы (bundle), образующие готовую функциональность, независимо от того, сколько программных компонентов их образуют. Bundle и образ системного окружения формируются на основе репозитория RPM-пакетов, но поставляются без разделения на пакеты. Внутри контейнеров выполняется специально оптимизированная копия Clear Linux, содержащая необходимые для запуска целевого приложения наборы (bundle);
  • Эффективная система установки обновлений, встроенная в базовую часть дистрибутива и обеспечивающая ускоренную доставку обновлений с исправлением критических проблем и уязвимостей. Обновление в Clear Linux включает только непосредственно изменившиеся данные, поэтому типовые исправления уязвимостей и ошибок занимают всего несколько килобайт и устанавливаются почти мгновенно;
  • Единая система версионирования - версия дистрибутива представляет состояние и версии всех входящих в него компонентов, что удобно для создания воспроизводимых конфигураций и отслеживания изменений компонентов дистрибутива на файловом уровне. Изменение/обновлений любой части системы всегда приводит к изменению общей версии всего дистрибутива (если в обычных дистрибутивах лишь увеличивается номер версии определённого пакета, то в Clear Linux увеличивается версия самого дистрибутива);
  • Автоматизированный процесс разработки и подготовки релизов, снижающий издержки на разработку, развёртывание, поддержку и сопровождение ОС.

Для реализации сценария работы с использованием виртуализации (запуск критичных сервисов в отдельных гостевых системах) планируется задействовать легковесный гипервизор для встраиваемых устройств ACRN, в своё время созданный в Intel, но в настоящее время развиваемый в рамках совместного проекта под эгидой организации Linux Foundation. ACRN изначально рассчитан на минимизацию накладных расходов, готовность для задач, работающих в режиме реального времени, и обеспечение высокой надёжности, пригодной для использования в критически важных системах.

Вариант "Bare metal":

Вариант на базе виртуализации:



  1. Главная ссылка к новости (https://01.org/blogs/imad/2018...)
  2. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
  3. Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
  4. OpenNews: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42272
  5. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
  6. OpenNews: Выпуск Kata Containers 1.0 с изоляцией на основе виртуализации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: clear, linux, intel
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  • 1.1, Bicycle (ok), 15:49, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +20 +/
    ... и комплект аппаратных дыр в подарок.
     
     
  • 2.29, Catwoolfii (ok), 17:14, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    meltdown & spectre edition
     
  • 2.33, trdm (ok), 17:35, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да обычное рекламное мыло..
     
  • 1.2, AlexYeCu_not_logged (?), 15:50, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    >Intel объявил о разработке высоконадёжного дистрибутива Linux

    И вот уж в нём-то обновления микрокода будут залицензированы на всю катушку!

     
  • 1.3, Аноним84701 (ok), 15:51, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Cперва бы "высоконадежные" процессоры под это дело разработали бы …
    Но все как всегда: сначала советов анонима никто не слушает, а потом почему-то удивляются биллионам убытков, безработице, инфляции, неудачным реформам и кризисам.
    *scnr*
     
  • 1.4, adolfus (ok), 15:52, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Не удалось закладки в процессоре спрятать, будут это делать в ядре.
     
  • 1.5, Аноним (-), 15:53, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Клоуны
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:56, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    все что ни делается - все к лучшему
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:57, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Высоконадежные чугуниевые анальные зонды идут в комплекте.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:57, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    The S in Intel stands for Security.
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 16:27, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > The S in Intel stands for Security.

    В этой "новости" это 'Safety', как в...

    [wa-a-a-ait for it!]

    [I]"" safety-compliant solutions from autonomous vehicles to drones and more "[/I] (C) Phoronix

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:58, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо Линус, очередной раз, послал Интел, вместе с интеловскими костылепатчами, на три буквы.
     
     
  • 2.13, ГраммаНаЦи (?), 16:22, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ни одна запятая не нужна.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:30, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нужна после "Видимо".
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov (?), 16:30, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Видимо Линус, очередной раз, послал Интел, вместе с интеловскими костылепатчами, на три
    > буквы.

    Неее...  Clerr Linux продул форонисовские тесты WSLю и убунте. </таг>

     
  • 1.11, Tita_M (ok), 16:04, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Линукс в каждой бочке затычка.
     
  • 1.12, Crazy Alex (ok), 16:18, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кхм, Интел в очередной раз пытается сделать свой дистрибутив линукса...
     
     
  • 2.22, Попугай Кеша (?), 16:51, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Tizen, Maemo, Meego. Ничего не напоминает?
     
     
  • 3.27, ms (??), 17:11, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, эту херню - не купим!

     
  • 3.35, Crazy Alex (ok), 17:42, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Угу, а они выросли из Moblin. Ещё из живого - Clear Linux есть. В общем, попытка отнюдь не первая, но у Интела кроме процессоров, кажется, ничего не выходит. Да и насчёт них теперь вопросов хватает...
     
  • 1.15, Аноним (15), 16:27, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Майкрософт и Нвидия следующие.
     
     
  • 2.28, ms (??), 17:12, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у нас уже есть одна десяточка, зачем нам еще одна, только кривая?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 17:33, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наверное имелось ввиду создание деривативов на базе интеловского дистрибьютива.
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 17:39, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Наверное имелось ввиду создание деривативов на базе интеловского дистрибьютива.

    Высоконадёжного

     
  • 1.18, bvs23bkv33 (?), 16:31, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Дениса Попова взяли в Интел на работу, а чего добился ты, %username%?
     
  • 1.19, Нанобот (ok), 16:36, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >высоконадёжного дистрибутива Linux

    😂

     
     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov (?), 16:51, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>высоконадёжного дистрибутива Linux
    > 😂

    Согласен!  Переводчики с форониса, вторы новости, и коммень-таторы под ней, не знающие, кто такие 'safety-compliant'-ы это....  весело, да. :-S

     
  • 1.20, Аноним (20), 16:41, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    До чего довели несчастный линукс - раньше система линукс уже сама по себе была г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним (23), 16:53, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    1. Создаем дистрибутив
    2. Запрещаем публиковать найденные уязвимости
    Готово! У Вас высоконадежный дистрибутив!
     
     
  • 2.31, Cradle (?), 17:29, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну, проверить надёжность в случае сабжа будет довольно просто, как например для profinet там три категории (привожу по памяти):
    1. для устройств которые сами не несут опасности для пользователя (сигнальные, информационные итд.)
    2. для устройств которые выполняют опасные действия (ворота, краны, пром. роботы), но не регулируют функцию других устройств,
    3. для устройств управления и сетевого взаимодействия (рутеры итд.), если через них реализуется функция аварийного отключения (kill switch)
     
  • 1.24, Аноняшка (?), 17:05, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ...А вот если бы не systemd, то они выбрали  бы debian oldstable... 😂
     
     
  • 2.26, нах (?), 17:09, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у них вполне себе будет systemd. никакого другого линукса у меня для вас нет.

     
  • 1.25, нах (?), 17:08, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот эта вот docker-based(!) оверинжиниренная херня - "высоконадежная"?

     
  • 1.30, Аноним (-), 17:20, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С таким заголовком можно было остальной текст новости не писать, всё равно все вповалку ржать попадали.
     
  • 1.36, Alex_hha (?), 17:58, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    S in Intel stands for Safety/Security
     

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