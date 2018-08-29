29.08.2018 15:03  Intel объявил о разработке высоконадёжного дистрибутива Linux

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|1.3, Аноним84701 (ok), 15:51, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Cперва бы "высоконадежные" процессоры под это дело разработали бы …
Но все как всегда: сначала советов анонима никто не слушает, а потом почему-то удивляются биллионам убытков, безработице, инфляции, неудачным реформам и кризисам.
*scnr*
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|2.14, Andrey Mitrofanov (?), 16:27, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> The S in Intel stands for Security.
В этой "новости" это 'Safety', как в...
[wa-a-a-ait for it!]
[I]"" safety-compliant solutions from autonomous vehicles to drones and more "[/I] (C) Phoronix
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|2.16, Andrey Mitrofanov (?), 16:30, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Видимо Линус, очередной раз, послал Интел, вместе с интеловскими костылепатчами, на три
> буквы.
Неее... Clerr Linux продул форонисовские тесты WSLю и убунте. </таг>
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|3.35, Crazy Alex (ok), 17:42, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Угу, а они выросли из Moblin. Ещё из живого - Clear Linux есть. В общем, попытка отнюдь не первая, но у Интела кроме процессоров, кажется, ничего не выходит. Да и насчёт них теперь вопросов хватает...
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|4.34, Аноним (32), 17:39, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Наверное имелось ввиду создание деривативов на базе интеловского дистрибьютива.
Высоконадёжного
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|2.21, Andrey Mitrofanov (?), 16:51, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>высоконадёжного дистрибутива Linux
> 😂
Согласен! Переводчики с форониса, вторы новости, и коммень-таторы под ней, не знающие, кто такие 'safety-compliant'-ы это.... весело, да. :-S
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|2.31, Cradle (?), 17:29, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну, проверить надёжность в случае сабжа будет довольно просто, как например для profinet там три категории (привожу по памяти):
1. для устройств которые сами не несут опасности для пользователя (сигнальные, информационные итд.)
2. для устройств которые выполняют опасные действия (ворота, краны, пром. роботы), но не регулируют функцию других устройств,
3. для устройств управления и сетевого взаимодействия (рутеры итд.), если через них реализуется функция аварийного отключения (kill switch)
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