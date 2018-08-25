25.08.2018 07:43  Ядру Linux исполнилось 27 лет

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|2.18, Аноним (-), 11:53, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну пока что толстеет и еле дышит 10я винда. Пол года назат ставил, после запуска кушала 800 мб, сейчас - 1.5 гига. Через неделю аптайма 4 гига с закрытыми приложениями, лол. Даже гном так не тек, поскромнее был)) И это многомиллионная корпорация с тысячами оплачиваемых разработчиков. Вот так и работаем.
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|3.30, Нечайник (?), 13:31, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Она резервирует память, а не течет. Это у линукса проблемы постоянный с протечкой памяти и тирингом.
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|4.34, Аноним84701 (ok), 13:42, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Она резервирует память, а не течет.
Отличный эвфемизм!
Еще, кажись в восьмерочке, маркетологи придумали, как значительно уменьшить потребление памяти -- просто и без затей немного "подкорректировав" диспетчер задач для показа "private working set" в качестве колонки потребления памяти.
Правда, на пользовательскую реальность это почему-то не повлияло:
https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/54g3tp/ram_usage_incorrect/
> have 16 gb of ram (I do not currently know specs) and in task manager, a lot of the time when I'm doing nothing, it says the memory usage is at about 50%. The weird thing is, no application is using more than 2 mb of RAM
>
Но это ведь уже не проблема шерифа^W впаривающих :)
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|2.8, Аноним (-), 09:49, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как говорят философы, хороший вопрос содежит половину ответа. Твой вопрос содержит весь ответ.
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|4.17, Аноним (9), 11:52, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> выпилят ненужное
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
Чтобы удалить что-нибудь ненужное, надо сначала написать что-нибудь ненужное.
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|5.37, Fracta1L (ok), 13:56, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В ядре хватает ненужного. Всякий рипнутый хлам из железяк, например, который можно вынести в отдельную ветку linux-necro. Ту же Reiserfs можно выкинуть.
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|3.40, myhand (ok), 15:16, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Без них линукс останется системой для гиков.
А теперь он стал системой для биомусора?
> Людям нужны полноценные дрова.
Какие ж они полноценные, если для работы нужны никому кроме создателей непонятные последовательности байтиков?
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|1.15, Антоний (?), 11:45, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>> но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу
да там же вроде суд был, и тяжба была едва ли не год. И передумал он явно не по доброте душевной во славу открытого ПО, а под давлением общественности и невозможности доказать право первой ночи с кодом. Легко отделался прописав Линуса Факьюэнвидия Торвальсда в документ
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|1.25, Аноним84701 (ok), 13:02, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
> Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
Интересно, как оно умудрялось работать? Ведь современные разработчики доказали на практике, что такого количества кода хватает едва-едва, впритык, на скромную систему инициализации и менеджмента сервисов:
https://www.openhub.net/p/systemd/analyses/latest/languages_summary
> Total Lines : 568,120 Code Lines : 422,175
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|2.32, ы (?), 13:39, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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дык тогда современные разработчики были либо в проекте, либо на ранних стадиях развития.
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|3.41, myhand (ok), 15:20, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> либо в проекте, либо
В данном контексте мне почему-то сразу вспоминается идиома "жертва аборта". Вот как пить дать - не были они в проекте, а либо...
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|1.26, Аноним (27), 13:20, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А ведь я помню, как ему было 18. И все шутили, что с ним можно "тpaxaтьcя" легально. Казалось бы, прошло всего ничего времени, а ядру уже 27, и с такими старыми это делать не интересно
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|2.31, Аноним (31), 13:35, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А линусу не так уж и долго ждать будет 50 скоро. Интересно хочет ли он все еще насиловать nvidia и пингвинов.
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