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25.08.2018 07:43  Ядру Linux исполнилось 27 лет

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 25 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США, по другим оценкам - более 3 миллиардов.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода.
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода.
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;
  • В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.cs.cmu.edu/~awb/lin...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.18
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.17
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.16
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.15
  6. OpenNews: Линус Торвальдс рассчитывает выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 07:45, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Толстеет пингвин к тридцатилетию. Лет через 5 еле дышать будет из-за пуза.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:53, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Ну пока что толстеет и еле дышит 10я винда. Пол года назат ставил, после запуска кушала 800 мб, сейчас - 1.5 гига. Через неделю аптайма 4 гига с закрытыми приложениями, лол. Даже гном так не тек, поскромнее был)) И это многомиллионная корпорация с тысячами оплачиваемых разработчиков. Вот так и работаем.
     
     
  • 3.30, Нечайник (?), 13:31, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Она резервирует память, а не течет. Это у линукса проблемы постоянный с протечкой памяти и тирингом.
     
     
  • 4.33, Fracta1L (ok), 13:40, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Она резервирует память, а не течет

    "Я не жирная, это у меня резервные пустоты!" XDD

     
  • 4.34, Аноним84701 (ok), 13:42, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Она резервирует память, а не течет.

    Отличный эвфемизм!
    Еще, кажись в восьмерочке, маркетологи придумали, как значительно уменьшить потребление памяти -- просто и без затей немного "подкорректировав" диспетчер задач для показа "private working set" в качестве колонки потребления памяти.
    Правда, на пользовательскую реальность это почему-то не  повлияло:
    https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/54g3tp/ram_usage_incorrect/
    > have 16 gb of ram (I do not currently know specs) and in task manager, a lot of the time when I'm doing nothing, it says the memory usage is at about 50%. The weird thing is, no application is using more than 2 mb of RAM
    >

    Но это ведь уже не проблема шерифа^W впаривающих :)

     
     
  • 5.35, Fracta1L (ok), 13:45, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, а как узнать, сколько оперативки занято ядром и его модулями?
     
     
  • 6.43, Michael Shigorin (ok), 15:24, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    dmesg
     
  • 3.38, Дегенератор (?), 14:08, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если бы глаза небыли красными, знали бы как оптимизировать/отключить кэширования и не бомбили бы кирпичами.
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:58, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будет дышать ещё лучше :)
    p.s.:
    Для тех кто не видел, обязательно посмотрите фильм Revolution OS:
    https://www.youtube.com/watch?v=n1F_MfLRlX0
     
  • 1.3, Baz (?), 09:06, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    судя по описанию в новости, до 2008го года представлялись новые технологии, а по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, iPony (?), 09:17, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Выше уже написали 🙂
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:23, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта информация доступна только подписчикам RedHat :)
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 09:28, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    redhat все купил
     
  • 2.6, Аноним (-), 09:26, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего ты хочешь нового? Старые ещё не используются достаточно.
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:49, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как говорят философы, хороший вопрос содежит половину ответа. Твой вопрос содержит весь ответ.
     
  • 2.19, Аноним (-), 11:54, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все нормально с ядром. Я проверял.
     
  • 2.24, Crazy Alex (ok), 12:55, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну пройди хоть по LWN тому же с новостями о релизе очередного ядра.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:52, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо ввести версионирование в миллионах строк кода 0 0 1 - 0 010 0 млн 010 ты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, marios (ok), 11:16, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если начнёт уменьшаться, выпилят ненужное, как будет версифицировать?
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 11:45, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Люблю аналогии не к месту Человек растет до 25 лет Потом теряет в росте Прим... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 11:52, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > выпилят ненужное

    "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
    Чтобы удалить что-нибудь ненужное, надо сначала написать что-нибудь ненужное.

     
     
  • 5.37, Fracta1L (ok), 13:56, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ядре хватает ненужного. Всякий рипнутый хлам из железяк, например, который можно вынести в отдельную ветку linux-necro. Ту же Reiserfs можно выкинуть.
     
  • 1.10, myhand (ok), 10:55, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;

    Любопытно, а как растет количество блобов, включенных Линусом в ядро?

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:55, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Без них линукс останется системой для гиков. Людям нужны полноценные дрова.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:11, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Люди не нужны.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:17, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда почему ты еще не выпилился?
     
     
  • 5.29, тот самый Аноним (?), 13:31, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тогда почему ты еще не выпилился?

    Потому что рептилоид спалился.


     
  • 3.40, myhand (ok), 15:16, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Без них линукс останется системой для гиков.

    А теперь он стал системой для биомусора?

    > Людям нужны полноценные дрова.

    Какие ж они полноценные, если для работы нужны никому кроме создателей непонятные последовательности байтиков?

     
  • 1.11, Володя (??), 11:12, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На 4 года старше меня (:
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:32, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С днём рождения!
     
  • 1.12, Дуплик (ok), 11:15, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём Linux 5.0! Уже скоро!
     
  • 1.15, Антоний (?), 11:45, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу

    да там же вроде суд был, и тяжба была едва ли не год. И передумал он явно не по доброте душевной во славу открытого ПО, а под давлением общественности и невозможности доказать право первой ночи с кодом. Легко отделался прописав Линуса Факьюэнвидия Торвальсда в документ

     
  • 1.25, Аноним84701 (ok), 13:02, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
    > Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;

    Интересно, как оно умудрялось работать? Ведь современные разработчики доказали на практике, что такого количества кода хватает едва-едва, впритык, на скромную систему инициализации и менеджмента сервисов:
    https://www.openhub.net/p/systemd/analyses/latest/languages_summary
    > Total Lines : 568,120 Code Lines : 422,175

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:20, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может надо считать с вырезанными комментариями?
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 13:21, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ай, не до конца прочёл
     
  • 2.32, ы (?), 13:39, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дык тогда современные разработчики были либо в проекте, либо на ранних стадиях развития.
     
     
  • 3.41, myhand (ok), 15:20, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > либо в проекте, либо

    В данном контексте мне почему-то сразу вспоминается идиома "жертва аборта".  Вот как пить дать - не были они в проекте, а либо...

     
  • 1.26, Аноним (27), 13:20, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А ведь я помню, как ему было 18. И все шутили, что с ним можно "тpaxaтьcя" легально. Казалось бы, прошло всего ничего времени, а ядру уже 27, и с такими старыми это делать не интересно
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:35, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А линусу не так уж и долго ждать будет 50 скоро. Интересно хочет ли он все еще насиловать nvidia и пингвинов.
     
  • 2.36, Fracta1L (ok), 13:50, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а ядру уже 27

    Пора уже рожать, часики-то тикают.

     
  • 1.42, Michael Shigorin (ok), 15:22, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем опять же привет с LVEE -- Виталь Хилько только что напомнил в рамках своего доклада про сабж :)
     

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