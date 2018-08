25.08.2018 07:43  Ядру Linux исполнилось 27 лет

> Она резервирует память, а не течет. Отличный эвфемизм!

Еще, кажись в восьмерочке, маркетологи придумали, как значительно уменьшить потребление памяти -- просто и без затей немного "подкорректировав" диспетчер задач для показа "private working set" в качестве колонки потребления памяти.

Правда, на пользовательскую реальность это почему-то не повлияло:

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/54g3tp/ram_usage_incorrect/

> have 16 gb of ram (I do not currently know specs) and in task manager, a lot of the time when I'm doing nothing, it says the memory usage is at about 50%. The weird thing is, no application is using more than 2 mb of RAM

> Но это ведь уже не проблема шерифа^W впаривающих :)