23.08.2018 20:59  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 35

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|2.9, qwerty123 (??), 22:20, 23/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Solaris zones, ZFS + SMB, service management, package management, interfaces management.
Все свое и концептуальное.
Операционная система UNIX класса для скорее серверов, чем рабочих станций, достаточно цельная и согласованная. Но проприентарная, но с грузом наследия по совместимости.
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|3.14, Gannet (ok), 23:37, 23/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Что такое "операционная система UNIX класса для скорее серверов"? GNU/Linux - юниксоподобная, тоже для "скорее серверов", *BSD-системы - вообще системы семейства юникс, ещё более для "скорее серверов". Так в чём же её преимущество перед упомянутыми?
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|5.16, Gannet (ok), 00:58, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> когда пытался казаться умным, но что-то пошло не так...
Н-да? Ну, я тебе сочувствую, с твоей неудачей.
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|2.18, bOOster (ok), 05:28, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Концептуальная взвешенность и уравновешенность. В отличие от бубунты - "раз два кружева, три четыре прицепили"
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