23.08.2018 20:59  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 35

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 35, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования. Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 35: Добавлены новые версии с устранением уязвимостей: python 3.4.8, BIND 9.10.6-P1, Apache Tomcat 8.5.3, kerberos 5 1.16.1, Wireshark 2.6.2, Thunderbird 52.9.1, libvorbis1.3.6, MySQL 5.7.23, gdk-pixbuf, libtiff, jansson, procmail, libgcrypt, libexif;

Обновлены версии программ: Oracle VM Server 3.5.0.3, The Java 8, Java 7, Java 6, Explorer 18.3, gnu-gettext 0.19.8, bison 3.0.4, at-spi2-atk 2.24.0, at-spi2-core 2.24.0, gtk+3 3.18.0;

В состав добавлена OpenGL-библиотека libepoxy;

В ImageMagick добавлен отсутствующий заголовочный файл magick/static.h.



