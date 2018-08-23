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23.08.2018 20:59  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 35

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 35, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования.

Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 35:

  • Добавлены новые версии с устранением уязвимостей: python 3.4.8, BIND 9.10.6-P1, Apache Tomcat 8.5.3, kerberos 5 1.16.1, Wireshark 2.6.2, Thunderbird 52.9.1, libvorbis1.3.6, MySQL 5.7.23, gdk-pixbuf, libtiff, jansson, procmail, libgcrypt, libexif;
  • Обновлены версии программ: Oracle VM Server 3.5.0.3, The Java 8, Java 7, Java 6, Explorer 18.3, gnu-gettext 0.19.8, bison 3.0.4, at-spi2-atk 2.24.0, at-spi2-core 2.24.0, gtk+3 3.18.0;
  • В состав добавлена OpenGL-библиотека libepoxy;
  • В ImageMagick добавлен отсутствующий заголовочный файл magick/static.h.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 34
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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  • 1.2, Аноним (2), 21:12, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    эх, саны, такую ось протеряли...
     
     
  • 2.3, nc (ok), 21:14, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Эх Гугл, такую ось потерял... (и такую возможность купить такую компанию)
     
  • 1.5, Аноняшка (?), 21:47, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А в чем принципиальное преимущество Солярис перед, няпример, бубубунту?
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 21:51, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В том, что он вышел на 10 лет раньше
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 21:58, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ZFS родная.
     
  • 2.9, qwerty123 (??), 22:20, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/

    Solaris zones, ZFS + SMB, service management, package management, interfaces management.
    Все свое и концептуальное.

    Операционная система UNIX класса для скорее серверов, чем рабочих станций, достаточно цельная и согласованная. Но проприентарная, но с грузом наследия по совместимости.

     
     
  • 3.14, Gannet (ok), 23:37, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что такое "операционная система UNIX класса для скорее серверов"? GNU/Linux - юниксоподобная, тоже для "скорее серверов", *BSD-системы - вообще системы семейства юникс, ещё более для "скорее серверов". Так в чём же её преимущество перед упомянутыми?
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 00:56, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    когда пытался казаться умным, но что-то пошло не так...
     
     
  • 5.16, Gannet (ok), 00:58, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда пытался казаться умным, но что-то пошло не так...

    Н-да? Ну, я тебе сочувствую, с твоей неудачей.

     
  • 2.13, anon686 (?), 23:31, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    NFSv4 ACL in kernel_VFS NATIVE!!!
     
  • 2.18, bOOster (ok), 05:28, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Концептуальная взвешенность и уравновешенность. В отличие от бубунты - "раз два кружева, три четыре прицепили"
     
  • 1.17, borbacuca (ok), 03:22, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    бинарная совместимрость
     

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