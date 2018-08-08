08.08.2018 13:59  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1

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|3.27, Аноним (28), 15:08, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Логично - кому надо посчитать, используют gnumeric, а для сортировки картиночек Calc самое оно
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|3.21, Аноним (21), 14:41, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Сейчас понабегут опеннетовские спецы и посоветуют тебе исправлять баги самому, потому что "Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан".
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|2.7, Аноним (7), 14:14, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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На словах всё прекрасно. Ну, попробуйте отнести в любую гос. контору ODT-документ, вам глазками тётя похлопает и скажет "что это вы тут такое мне принесли? МУЖЧИНА, вы что, не знаете что такое ворд?"
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|3.8, iPony (?), 14:16, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну с 2007 офиса откроет этот формат. Но если что разъедется или не отобразится, то это в итоге будут твои проблемы :D
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|2.9, Аноним (-), 14:16, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Возможно кто-то, кому кругом мерещатся незнающие, не знает, что в госте и в исо устаревший формат одф, при сохранении которого сам либреофис грозится покалечить документ.
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|3.12, Аноним (12), 14:25, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хотел кого-то обвинить в умственной отсталости, а в итоге показал свою и умственную, и консервативную.
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|5.29, Аноним (29), 15:21, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Поясняю для слоупоков: ты пытаешься защитить плохую работу с юникодом. Защищать говнокод (баги/недоработки) не следует.
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|3.13, iPony (?), 14:28, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так не смешно 🤔 Чисто практическая ситуация.
Я в прошлом месяце 📆 неделю сидел одну систему правил. От emoji раком становилась при импорте excel файла в базу данных с Emoji символом. И нет — не я этот файл создавал.
Вот и заметил.
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