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08.08.2018 13:59  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 6.1. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker.

Ключевые новшества:

  • При использовании бэкенда GTK3 в диалоговых окнах теперь применяются штатные диалоги сообщений GTK+ 3, вместо диалогов, симулируемых подсистемой VCL (Visual Components Library) с использованием элементов тем оформления GTK. Для обеспечения локализации использованы штатные файлы .mo вместо собственного формата поставки переводов;

    Было:

    Стало:

  • Существенно улучшена работа всех модулей облачной редакции LibreOffice Online для организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web. В том числе модернизирован и приближен к десктоп-версии интерфейс пользователя, для web релизованы многие штатные диалоги из обычной версии. Переработан код обработки событий от клавиатуры и мыши для исключения возможных подвисаний. Улучшен код остановки и записи сеансов. Унифицирована с настольной версией поддержка локализации и интернационализации.

    В консоли администратора LibreOffice Online появилась поддержка аутентификации через PAM. Добавлена поддержка создания диаграмм (в Writer, Calc и Impress). Реализовано контекстное меню для проверки правописания. Увеличена производительность большинства диалогов и режимов работы Writer и Calc. В Impress добавлены диалоги управления размером и позицией, выбора типов линий и фигур. Добавлена поддержка сворачивания и раскрытия в один клик любых групп столбцов и строк;

  • Изменения в Writer:
    • В контекстное меню в подменю "Стили" добавлены основные стили списков;
    • В меню управления верхним и нижним колонтитулами добавлена опция для вставки номера страницы;
    • Существенно увеличена производительность преобразования между простыми документами в форматах ODT и XHTML;
    • Добавлено меню "Insert ▸ Signature Line" для быстрой генерации строки с подписью;
    • В качестве подписи для заверения документа в том числе можно использовать цифровой сертификат;
    • Расширена поддержка экспорта в формат EPUB. Улучшен экспорт ссылок, таблиц, изображений и встроенных шрифтов. Добавлена поддержка изображения обложек. Улучшена обработка метаданных, примечаний и всплывающих изображений. Обеспечена возможность экспорта вертикально размещённого текста;
    • Обеспечено автоматическое отображение панели мастера подготовки писем для рассылки (Mail merge) для файлов, содержащих соответствующие поля;
    • Реализовано несколько стилей нумерации глав: ординарные индиаторы (1-й, 2-й, 3-й...), кардинальные (один, два, три...) и порядковые номера (первый, второй, третий...). Стили нумерации локализованы для более чем 30 языков при помощи libnumbertext. Обеспечена поддержка импорта и экспорта подобных стилей из/в DOCX. Возможно применение стилей нумерации для последовательностей и номеров страниц;
  • Изменения в Calc:
    • Существенно улучшена обработка изображений. Переработаны типы привязки изображений (возможна привязка к ячейке c перемещением изображения вместе с ячейкой (по умолчанию) или масштабированием вместе с ячейкой и привязка к странице, независимо от каких-либо ячеек). При масштабировании изображения вместе с ячейкой теперь учитывается коэффициент соотношения сторон. При копировании ячеек через буфер обмена прикреплённые изображения теперь копируются вместе с ячейкой.

      Обеспечена возможность сортировки изображений, прикреплённых к ячейкам.

    • Реализована возможность настройки цветов, применяемых для подсветки;
    • В контекстное меню добавлены новые команды "Manage Name", "Data Validation" и "Conditional Formatting". Обеспечен вывод контекстного меню в поле ввода формул;
    • Переработан диалог слияния ячеек;
    • В меню "Sheet ▸ Link to External Data" добавлена поддержка вставки и обновления данных из текстового файла в формате CSV;
    • Обеспечено параллельное вычисление формул на многоядерных CPU;
    • Значительно увеличена производительность функции VLOOKUP();
  • В Draw проведена реорганизация меню и добавлено новое меню "Page". Добавлены новые стили рисования и модернизированы старые стили;
  • При вставке изображений в Calc, Draw и Impress теперь выводится запрос на поворот в соответствии с параметрами ориентации в метаданных EXIF;
  • Добавлена новая опция "AddReplacementImages" для управления добавлением запасного (fallback) изображения при экспорте;
  • Полностью переработаны фоновые изображения в галерее и диалоге для заливки областей;
  • Добавлена новая палитра RYB Standard, основанная на цветовой модели RYB;
  • Представлен новый набор градиентных заливок, предлагаемых по умолчанию;
  • Переработаны пиктограммы компонентов LibreOffice;
  • Для Windows по умолчанию предложен новый набор пиктограмм Colibre;
  • В окружениях на базе GNOME по умолчанию предложен набор пиктограмм Elementary (ранее использовался набор Tangpo);
  • Удалены темы пиктограмм Industrial и Oxygen, так как они остались без сопровождения и не поддерживают SVG;
  • Добавлен новый набор пиктограмм Karasa Jaga, созданный разработчиками Sundara OS на базе темы Oxygen;
  • Представлена серия значительных изменений в Base, которые пока доступны только в экспериментальном режиме. Объявлен устаревшим старый движок HSQLDB, вместо которого по умолчанию предложен движок на базе СУБД Firebird (для миграции с HSQLDB на Firebird в состав включен специальный мастер);
  • Расширена встроенная подсказка, в которую добавлены дополнительные поримеры и руковоства по возможностям офисного пакета;
  • Переработан код обработки изображений. Объявлен устаревшим доступ ко встроенным изображениям по URL. Добавлена возможность загрузки изображений из файлов в формате OOXML и MSO не сразу, а по мере возникновения необходимости. Проведена оптимизация потребления памяти и производительности при обработке изображений;
  • Для платформ Linux и macOS добавлена поддержка подтверждения документа цифровой подписью (как подписывание, так и верификаций) с использованием ключей на базе эллиптических кривых (ECDSA);
  • Заменён фильтр импорта из формата Excel 2003 XML: вместо ранее применяемого фильтра на базе XSLT задействован новый на основе библиотеки orcus;
  • Фильтр для работы с форматом SVG переведён на использование SVGIO вместо SVGFilter;
  • Добавлены новые возможности для упрощения настройки содержимого панелей инструментов и меню первого уровня. Добавлен новый диалог кастомизации интерфейса ((Tools ▸ Customize...) при помощи которого можно переименовывать панели, меню и подменю, перемещать элементы и менять параметры группировки, просматривать и менять стиль панелей, добавлять новые меню первого уровня и панели;


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: В LibreOffice будут задействованы родные диалоги GTK+ 3
  3. OpenNews: За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Практикум
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    много сделали, да не то что надо.
     
     
  • 2.3, blzz (?), 14:05, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    как не то? может кто-то джва года ждал сортировку по изображениям в кальке
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:12, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    LibreOffice начинался с того, что Oracle сразу после приобретения Sun перестал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:10, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    O rly Форк от Novell появился при санках, и неспроста... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним (28), 15:08, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Логично - кому надо посчитать, используют gnumeric, а для сортировки картиночек Calc самое оно
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:30, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Согласен. Например, до сих пор нельзя нормально вставить текст в таблицу https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=83623 4 года прошло, всем пофиг, а в мелкоофисе так можно.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:41, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сейчас понабегут опеннетовские спецы и посоветуют тебе исправлять баги самому, потому что "Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан".
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:46, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вас кто-то заставляет пользоваться?
    Посмотрите пункт 6 в содержании:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
     
  • 1.2, Аноним (22), 14:02, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отлично Возможно, кто-то незнал В России вступил в действие национальный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, iPony (?), 14:14, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только не забывай, что там про ODF 1.0
    А в LO давно по умолчанию и рекомендован 1.2
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:14, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На словах всё прекрасно. Ну, попробуйте отнести в любую гос. контору ODT-документ, вам глазками тётя похлопает и скажет "что это вы тут такое мне принесли? МУЖЧИНА, вы что, не знаете что такое ворд?"
     
     
  • 3.8, iPony (?), 14:16, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну с 2007 офиса откроет этот формат. Но если что разъедется или не отобразится, то это в итоге будут твои проблемы :D
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:17, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Word открывает odt
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 14:32, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По опыту, открывает так себе, простые еще нормально, немного сложные разъезжаются.
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:16, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Возможно кто-то, кому кругом мерещатся незнающие, не знает, что в госте и в исо устаревший формат одф, при сохранении которого сам либреофис грозится покалечить документ.
     
  • 1.4, iPony (?), 14:12, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не работает поиск с emoji ☹ в calc
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:18, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Бедные ипони, которые всё ещё жить не могут без цветных картинок Более того, он... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:25, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотел кого-то обвинить в умственной отсталости, а в итоге показал свою и умственную, и консервативную.
     
     
  • 4.20, Аноним (21), 14:39, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    iPony, залогинься. Кроме тебя эмодзи в тексте никому даром не нужны.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 15:21, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поясняю для слоупоков: ты пытаешься защитить плохую работу с юникодом. Защищать говнокод (баги/недоработки) не следует.
     
  • 3.13, iPony (?), 14:28, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так не смешно 🤔 Чисто практическая ситуация.
    Я в прошлом месяце 📆 неделю сидел одну систему правил. От emoji раком становилась при импорте excel файла в базу данных с Emoji символом. И нет — не я этот файл создавал.
    Вот и заметил.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:29, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    херню с activex ведь так и не пофиксили.
     
     
  • 2.24, Аноним (14), 14:52, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    вернее не с activex, а с ole Если в документ внедрено дофига объектов, то грузи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:33, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Господи, какое же оно корявое даже по скринам
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:34, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, пользоваться уже можно, или опять будут формулы с рисунками пропадать? Очень эта хреновень много крови попила.
     
     
  • 2.19, Аноним (22), 14:38, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пожалуйста напишите на форум:
    http://forumooo.ru
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:49, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Перешёл на OnlyOffice и всем советую MSO шные docx и xlsx открывает намного кач... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Maxim (??), 14:58, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты его собирал из исходников?
     
     
  • 3.26, Аноним (23), 15:02, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, но я насобирался OOo из исходников для FreeBSD Теперь мне не очень хочется... весь текст скрыт [показать]
     

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