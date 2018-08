08.08.2018 13:59  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 6.1. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. Ключевые новшества: При использовании бэкенда GTK3 в диалоговых окнах теперь применяются штатные диалоги сообщений GTK+ 3, вместо диалогов, симулируемых подсистемой VCL (Visual Components Library) с использованием элементов тем оформления GTK. Для обеспечения локализации использованы штатные файлы .mo вместо собственного формата поставки переводов; Было: Стало:

Существенно улучшена работа всех модулей облачной редакции LibreOffice Online для организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web. В том числе модернизирован и приближен к десктоп-версии интерфейс пользователя, для web релизованы многие штатные диалоги из обычной версии. Переработан код обработки событий от клавиатуры и мыши для исключения возможных подвисаний. Улучшен код остановки и записи сеансов. Унифицирована с настольной версией поддержка локализации и интернационализации. В консоли администратора LibreOffice Online появилась поддержка аутентификации через PAM. Добавлена поддержка создания диаграмм (в Writer, Calc и Impress). Реализовано контекстное меню для проверки правописания. Увеличена производительность большинства диалогов и режимов работы Writer и Calc. В Impress добавлены диалоги управления размером и позицией, выбора типов линий и фигур. Добавлена поддержка сворачивания и раскрытия в один клик любых групп столбцов и строк;

Изменения в Writer: В контекстное меню в подменю "Стили" добавлены основные стили списков; В меню управления верхним и нижним колонтитулами добавлена опция для вставки номера страницы; Существенно увеличена производительность преобразования между простыми документами в форматах ODT и XHTML; Добавлено меню "Insert ▸ Signature Line" для быстрой генерации строки с подписью; В качестве подписи для заверения документа в том числе можно использовать цифровой сертификат; Расширена поддержка экспорта в формат EPUB. Улучшен экспорт ссылок, таблиц, изображений и встроенных шрифтов. Добавлена поддержка изображения обложек. Улучшена обработка метаданных, примечаний и всплывающих изображений. Обеспечена возможность экспорта вертикально размещённого текста; Обеспечено автоматическое отображение панели мастера подготовки писем для рассылки (Mail merge) для файлов, содержащих соответствующие поля; Реализовано несколько стилей нумерации глав: ординарные индиаторы (1-й, 2-й, 3-й...), кардинальные (один, два, три...) и порядковые номера (первый, второй, третий...). Стили нумерации локализованы для более чем 30 языков при помощи libnumbertext. Обеспечена поддержка импорта и экспорта подобных стилей из/в DOCX. Возможно применение стилей нумерации для последовательностей и номеров страниц;

Изменения в Calc: Существенно улучшена обработка изображений. Переработаны типы привязки изображений (возможна привязка к ячейке c перемещением изображения вместе с ячейкой (по умолчанию) или масштабированием вместе с ячейкой и привязка к странице, независимо от каких-либо ячеек). При масштабировании изображения вместе с ячейкой теперь учитывается коэффициент соотношения сторон. При копировании ячеек через буфер обмена прикреплённые изображения теперь копируются вместе с ячейкой. Обеспечена возможность сортировки изображений, прикреплённых к ячейкам. Реализована возможность настройки цветов, применяемых для подсветки; В контекстное меню добавлены новые команды "Manage Name", "Data Validation" и "Conditional Formatting". Обеспечен вывод контекстного меню в поле ввода формул; Переработан диалог слияния ячеек; В меню "Sheet ▸ Link to External Data" добавлена поддержка вставки и обновления данных из текстового файла в формате CSV; Обеспечено параллельное вычисление формул на многоядерных CPU; Значительно увеличена производительность функции VLOOKUP();

В Draw проведена реорганизация меню и добавлено новое меню "Page". Добавлены новые стили рисования и модернизированы старые стили;

При вставке изображений в Calc, Draw и Impress теперь выводится запрос на поворот в соответствии с параметрами ориентации в метаданных EXIF;

Добавлена новая опция "AddReplacementImages" для управления добавлением запасного (fallback) изображения при экспорте;

Полностью переработаны фоновые изображения в галерее и диалоге для заливки областей;

Добавлена новая палитра RYB Standard, основанная на цветовой модели RYB;

Представлен новый набор градиентных заливок, предлагаемых по умолчанию;

Переработаны пиктограммы компонентов LibreOffice;

Для Windows по умолчанию предложен новый набор пиктограмм Colibre;

В окружениях на базе GNOME по умолчанию предложен набор пиктограмм Elementary (ранее использовался набор Tangpo);

Удалены темы пиктограмм Industrial и Oxygen, так как они остались без сопровождения и не поддерживают SVG;

Добавлен новый набор пиктограмм Karasa Jaga, созданный разработчиками Sundara OS на базе темы Oxygen;

Представлена серия значительных изменений в Base, которые пока доступны только в экспериментальном режиме. Объявлен устаревшим старый движок HSQLDB, вместо которого по умолчанию предложен движок на базе СУБД Firebird (для миграции с HSQLDB на Firebird в состав включен специальный мастер);

Расширена встроенная подсказка, в которую добавлены дополнительные поримеры и руковоства по возможностям офисного пакета;

Переработан код обработки изображений. Объявлен устаревшим доступ ко встроенным изображениям по URL. Добавлена возможность загрузки изображений из файлов в формате OOXML и MSO не сразу, а по мере возникновения необходимости. Проведена оптимизация потребления памяти и производительности при обработке изображений;

Для платформ Linux и macOS добавлена поддержка подтверждения документа цифровой подписью (как подписывание, так и верификаций) с использованием ключей на базе эллиптических кривых (ECDSA);

Заменён фильтр импорта из формата Excel 2003 XML: вместо ранее применяемого фильтра на базе XSLT задействован новый на основе библиотеки orcus;

Фильтр для работы с форматом SVG переведён на использование SVGIO вместо SVGFilter;

Добавлены новые возможности для упрощения настройки содержимого панелей инструментов и меню первого уровня. Добавлен новый диалог кастомизации интерфейса ((Tools ▸ Customize...) при помощи которого можно переименовывать панели, меню и подменю, перемещать элементы и менять параметры группировки, просматривать и менять стиль панелей, добавлять новые меню первого уровня и панели;