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26.07.2018 22:04  Выпуск набора компиляторов GCC 8.2

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 8.2, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с версией GCC 8.1 в GCC 8.2 отмечено 99 исправлений, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 9.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 9.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 8
  3. OpenNews: Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.2
  4. OpenNews: Открыт код C++ компилятора Zapcc
  5. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gcc
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  • 1.1, Аноним (1), 23:45, 26/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Догоним и перегоним по нумерации хром!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:02, 27/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Нет, будем сидеть 2.6.46842.43568, это ведь так удобно
     
  • 1.3, .. (?), 00:08, 27/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а какой нетрадиционно-ориентированный олень решает чему идти
    в "главные" новости, а чему в "мини" ?

    убунта x.y.1 - ГЛАВНАЯ (ничего против убунты не имею)
    gcc x.2 - мини

    йанипанимать (с)

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:16, 27/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Если бы я решал, то сделал бы аналогично, по просто логике обновление дистрибут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним (4), 00:17, 27/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если бы я решал, то сделал бы аналогично, по довольно простой логике обновление... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:02, 27/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видишь, в новости даже писать не о чем. С чего она должна быть не мини?
     
  • 2.7, DEF (?), 03:26, 27/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Убунта - самый популярный дистр.
    GCC - убогий недокомпилятор, который не нужен. Есть LLVM
     
  • 2.8, Аноним (-), 04:38, 27/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если бы я решал, то сделал бы аналогично, по довольно простой логике обновление... весь текст скрыт [показать]
     

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