23.07.2018 14:51  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.9, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это восьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (108 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 77 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Ключевые изменения: Обеспечена возможность собственной пересборки. Из Live-окружения ReactOS теперь можно собрать полностью работоспособную сборку ReactOS, без применения сборочного окружения на базе другой ОС. Последним недостающим для самодостаточной пересборки компонентом стала реализация qsort, которая была портирована из FreeBSD.

Проведена большая работа по решению проблем со стабильностью, возникающих из-за недоработок в драйвере FastFAT. В частности, добавлен код для контроля использования кэша, позволяющий предотвратить крахи из-за исчерпания ресурсов при копировании очень больших файлов. В FastFAT также переписан код для работы с повреждёнными разделами, что позволило снизить вероятность повреждения файлов в случве выставления для раздела флага dirty, сигнализирующего о необходимости проверки целостности ФС при следующей загрузке;

Усовершенствован процесс тестирования кандидатов в релизы для выявления возможных регрессий и ошибок;

В пользовательскую оболочку встроено дополнение zipfldr (Zip Folder), позволяющее работать с zip-архивами как с каталогами, не требуя установки дополнительных приложений;

При перетаскивании файла мышью обеспечено отображение контекстного меню, позволяющего выбрать тип операции с файлом (копирование, перемещение или создание ярлыка);

Повышена стабильность приложения Paint, которое больше не падает при попытке выполнения операций масштабирования;

В инсталляторе представлен новый диалог настройки параметров работы мыши;

Продолжается работа над созданием базового набора приложений ReactOS, в который входят такие приложения, как просмотрщик буфера обмена, диалог завершения работы, просмотрщик событий, интерфейс командной строки и менеджер установки приложений;

Для обеспечения совместимости с Windows, ReactOS теперь может представляться Windows 8.1 и заявлять о поддержке соответствующих версий библиотек и API;

Началась подготовка USB-сетка к обеспечению возможности загрузки системы с USB-устройств;

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 3.3 и обновлены версии сторонних компонентов.



