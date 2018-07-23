23.07.2018 14:51  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9

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|2.23, Аноним (-), 17:38, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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средняя скорость выпадения в bsod это отношение пути до bsod ко времени, затраченному на этот путь
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|3.25, Аноним (-), 17:43, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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почему очередной болгенос, не имеющий никакого отношения к слаксу, интереснее, чем этот занятный проект?
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|1.5, Аноним (5), 16:52, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Расскажите а в чем смысл хейта этого проекта? Идея довольно хорошая, пилят медленно, да, ну так помогите им. В чем причина агрессии? Пилят же, прогресс идет, никому не мешает.
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|3.37, Аноним (37), 18:33, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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зачем воспроизводить архитектура GNU/Linux если есть отличный, проверенный временем Solaris ?
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|2.8, Вася (??), 16:58, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Здесь любят всё хейтить) Хотят крутые системы, ни платить ни цента доната тем, кто старается что-то улучшить или изменить
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|3.51, Аноним (51), 18:48, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А ты задонатил чтобы читать комментарии которые тебе нравятся? Дармоеды ни копейки ни платят но хотят видеть только те мнения с которыми они согласны.
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|2.17, Fracta1L (ok), 17:06, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да какой там хейт? Этот проект просто вызывает смех. Люди 20 лет пилят клон Windows NT. И за это время он не научился даже не падать в синий экран при простых действиях. Как к этому можно относиться всерьёз?
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|2.24, АнонАноныч (?), 17:39, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Думаю что в любой момент Микрософт сможет прибить этот проэкт судебными исками, патенты найдут лишь бы был повод. Пока они не представляют опасности для корпорации, но в будущем может оказаться что время потраченное на эту систему было зря + многомиллионые долги по искам. Уверен что программисты написали бы много интересного в проэктах GNU/Linux или *BSD, а сейчас их усилия как по мне стремяться в > /dev/null .
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|3.34, Аноним (34), 18:20, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Патенты действуют лишь в одной стране - США. В остальных странах все эти патенты - газетка для подтирания попы. РеактОС не ведет деятельности на территории США, как их засудят?
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|4.48, Баклансбалкан (?), 18:42, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Проекту надо где-то хоститься, гиты-свны держать... если мелкомяхкие задрочат исками, то в россии и кетае токмо остаецо, а тут тащь (я)Еровая на нашых провов, за долю малую наедет... савсем кетай останецо...
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|5.53, Аноним (42), 18:59, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не засудят. Во-первых конкретные патенты назови. Во-вторых у них другая политика, поглащать как с убунту.
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|2.45, Нанобот (ok), 18:38, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Расскажите а в чем смысл хейта этого проекта?
Хейт позволяет самоутвердиться малолетним...эээ...посетителям опеннета
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|3.15, gdsagdfhdfg (?), 17:04, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Уже сейчас семерка не поддерживает новое оборудование - начиная с матерей и процессоров. И год от года будет хуже.
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|4.46, Аноним (42), 18:39, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вообще использовать форматы отличные от зипа и заставлять людей ставить архиватор - признак дурного тона.
Люди архиаируйте в *.zip хотяьы небольшие архивы.
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|1.29, Аноним (29), 18:03, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Хе, и опять разрывы хейтерков, которым все лично должны. Так забавно это наблюдать из новости в новость...
Интересно, на зарубежных ресурсах реакция аналогичная, или это чисто наше явление?
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|2.33, Аноним (34), 18:19, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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На российских ресурсах гораздо больше хейта к РеактОСу, причем неадекватного немотивированного хейта. И агрессии много.
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|3.52, Аноним (42), 18:49, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хейт к "клону виндекапц-а" детектирует в поц-иенте илитарного нитакого-как-все специалиста из 5б класса.
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|2.35, A.Stahl (ok), 18:21, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На зарубежных ресурсах просто всё немного "гламурней". Там не принято сумасшедших называть психами. Их там "think different" величают или как-то иначе, но завуалировано.
Так что в абсолютном значении вежливости там всё аккуратней, но относительно других тем, уверен, точно так же стебутся. Просто по-своему. По-заграничному. Без говна.
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|1.47, Celcion (ok), 18:40, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Ключевые изменения:
> * Повышена стабильность приложения Paint
Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Действительно, ключевое изменение, так нужное данному проекту.
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