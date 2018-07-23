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23.07.2018 14:51  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.9, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это восьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (108 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 77 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • Обеспечена возможность собственной пересборки. Из Live-окружения ReactOS теперь можно собрать полностью работоспособную сборку ReactOS, без применения сборочного окружения на базе другой ОС. Последним недостающим для самодостаточной пересборки компонентом стала реализация qsort, которая была портирована из FreeBSD.
  • Проведена большая работа по решению проблем со стабильностью, возникающих из-за недоработок в драйвере FastFAT. В частности, добавлен код для контроля использования кэша, позволяющий предотвратить крахи из-за исчерпания ресурсов при копировании очень больших файлов. В FastFAT также переписан код для работы с повреждёнными разделами, что позволило снизить вероятность повреждения файлов в случве выставления для раздела флага dirty, сигнализирующего о необходимости проверки целостности ФС при следующей загрузке;
  • Усовершенствован процесс тестирования кандидатов в релизы для выявления возможных регрессий и ошибок;
  • В пользовательскую оболочку встроено дополнение zipfldr (Zip Folder), позволяющее работать с zip-архивами как с каталогами, не требуя установки дополнительных приложений;
  • При перетаскивании файла мышью обеспечено отображение контекстного меню, позволяющего выбрать тип операции с файлом (копирование, перемещение или создание ярлыка);
  • Повышена стабильность приложения Paint, которое больше не падает при попытке выполнения операций масштабирования;
  • В инсталляторе представлен новый диалог настройки параметров работы мыши;
  • Продолжается работа над созданием базового набора приложений ReactOS, в который входят такие приложения, как просмотрщик буфера обмена, диалог завершения работы, просмотрщик событий, интерфейс командной строки и менеджер установки приложений;
  • Для обеспечения совместимости с Windows, ReactOS теперь может представляться Windows 8.1 и заявлять о поддержке соответствующих версий библиотек и API;
  • Началась подготовка USB-сетка к обеспечению возможности загрузки системы с USB-устройств;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 3.3 и обновлены версии сторонних компонентов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reactos.org/projec...)
  2. OpenNews: ReactOS достиг возможности собственной пересборки
  3. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.8
  4. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.7
  5. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
  6. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos, windows
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 16:44, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Какова теперь средняя скорость выпадения в BSOD?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:50, 23/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Может всё-таки частота, а то подозреваю скорость BSOD, прямо пропорциональна ско... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Fracta1L (ok), 17:02, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, я имел в виду именно скорость. Т.е. количество времени от загрузки до вылета в синий экран))
     
     
  • 4.30, A.Stahl (ok), 18:14, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это период, а не скорость.
     
  • 2.23, Аноним (-), 17:38, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    средняя скорость выпадения в bsod это отношение пути до bsod ко времени, затраченному на этот путь
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 18:37, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тогда это скорость светы
     
  • 1.2, paulus (ok), 16:47, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    о slax в мини, а о поделии на главную :)
     
     
  • 2.9, 123 (??), 16:58, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Действительно, непорядок.
    слакс куда интересней, чем эта дрянь
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 17:43, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    почему очередной болгенос, не имеющий никакого отношения к слаксу, интереснее, чем этот занятный проект?
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:48, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    когда это будет работать, хотя бы как xp сейчас оно работает 2 ноутах из неско... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:52, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Расскажите а в чем смысл хейта этого проекта? Идея довольно хорошая, пилят медленно, да, ну так помогите им. В чем причина агрессии? Пилят же, прогресс идет, никому не мешает.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:57, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем заново воспроизводить неудачную архитектуру Шиндошс НТ, когда уже есть ГНУ+Линус?
     
     
  • 3.16, gdsagdfhdfg (?), 17:05, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем заново воспроизводить неудачную архитектуру ГНУ+Линус, когда уже есть Шиндошс НТ?
     
  • 3.37, Аноним (37), 18:33, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    зачем воспроизводить архитектура GNU/Linux если есть отличный, проверенный временем Solaris ?
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 18:36, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ОпенИндиана же.
     
  • 2.8, Вася (??), 16:58, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Здесь любят всё хейтить) Хотят крутые системы, ни платить ни цента доната тем, кто старается что-то улучшить или изменить
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 18:48, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты задонатил чтобы читать комментарии которые тебе нравятся? Дармоеды ни копейки ни платят но хотят видеть только те мнения с которыми они согласны.
     
  • 2.17, Fracta1L (ok), 17:06, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да какой там хейт? Этот проект просто вызывает смех. Люди 20 лет пилят клон Windows NT. И за это время он не научился даже не падать в синий экран при простых действиях. Как к этому можно относиться всерьёз?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:58, 23/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Отзываться без должного почтения а то и неуважительно , без придыхания и благо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, АнонАноныч (?), 17:39, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думаю что в любой момент Микрософт сможет прибить этот проэкт судебными исками, патенты найдут лишь бы был повод. Пока они не представляют опасности для корпорации, но в будущем может оказаться что время потраченное на эту систему было зря + многомиллионые долги по искам. Уверен что программисты написали бы много интересного в проэктах GNU/Linux или *BSD, а сейчас их усилия как по мне стремяться в > /dev/null .
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 18:20, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Патенты действуют лишь в одной стране - США. В остальных странах все эти патенты - газетка для подтирания попы. РеактОС не ведет деятельности на территории США, как их засудят?
     
     
  • 4.48, Баклансбалкан (?), 18:42, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проекту надо где-то хоститься, гиты-свны держать... если мелкомяхкие задрочат исками, то в россии и кетае токмо остаецо, а тут тащь (я)Еровая на нашых провов, за долю малую наедет... савсем кетай останецо...
     
     
  • 5.53, Аноним (42), 18:59, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не засудят. Во-первых конкретные патенты назови. Во-вторых у них другая политика, поглащать как с убунту.
     
  • 2.45, Нанобот (ok), 18:38, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Расскажите а в чем смысл хейта этого проекта?

    Хейт позволяет самоутвердиться малолетним...эээ...посетителям опеннета

     
  • 1.7, Аноним (7), 16:57, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По мне - так очень полезный проект Жаль, что так медленно развивается Когда у ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, дядя Витя (?), 17:01, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня windos 7 уже несколько лет работает без поддержки и обновлений и чо, какие проблемы?????????
     
     
  • 3.15, gdsagdfhdfg (?), 17:04, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже сейчас семерка не поддерживает новое оборудование - начиная с матерей и процессоров. И год от года будет хуже.
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:03, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Оно никогда не выйдет из вечной преальфы фо фан, раз уж до сих пор не вышло.
     
  • 1.10, Аноним (7), 16:59, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    :D :D :D unregister zipfldr.dll - первое что я делал после установки XP! :D
     
     
  • 2.19, Аноним (34), 17:35, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и ставил винрар?
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 17:37, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем нужен винрар, когда есть 7зип?
     
     
  • 4.46, Аноним (42), 18:39, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще использовать форматы отличные от зипа и заставлять людей ставить архиватор - признак дурного тона.
    Люди архиаируйте в *.zip хотяьы небольшие архивы.
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:15, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а я просто православный WinRAR накатывал и эта гадость сама отваливалась:)
     
  • 1.13, Аноним (13), 17:02, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    указывать прокси через ГУЙ все еще нельзя??
     
  • 1.18, Аноним (18), 17:18, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Разрабам самим не надоело это? Сколько уже лет в альфе...
    А толку: paint теперь не падает. Могли бы силы и время на что-то более полезное потратить.
     
     
  • 2.20, Аноним (34), 17:36, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Угу, коменты на ЛОРЕе и опеннете пописать могли бы... Это точно более полезно!
     
     
  • 3.26, Аноним (18), 17:45, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет. Брать разработчикам пример с тебя, аноним, я бы им не советовал.
     
  • 1.21, Аноним (-), 17:37, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а ntfs оно всё ещё не понимает?
     
     
  • 2.32, Аноним (34), 18:17, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    только на чтение понимает
     
  • 1.27, огщгз (?), 17:50, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Paint догнал Plasma и теперь не падает.
     
     
  • 2.41, Нанобот (ok), 18:35, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В тексте сказано, что 'не падает при масштабировании', а не 'не падает вообще'
     
  • 1.29, Аноним (29), 18:03, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хе, и опять разрывы хейтерков, которым все лично должны. Так забавно это наблюдать из новости в новость...
    Интересно, на зарубежных ресурсах реакция аналогичная, или это чисто наше явление?
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 18:19, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На российских ресурсах гораздо больше хейта к РеактОСу, причем неадекватного немотивированного хейта. И агрессии много.
     
     
  • 3.38, Аноним (42), 18:34, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А потому что у нас народ в принцие злобный.
     
     
  • 4.39, A.Stahl (ok), 18:35, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не от хорошей жизни.
     
     
  • 5.49, Аноним (42), 18:43, 23/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не мы такие, жизнь такая Бытиё определяет сознание Может хватит ханиматься свм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.52, Аноним (42), 18:49, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хейт к "клону виндекапц-а" детектирует в поц-иенте  илитарного нитакого-как-все специалиста из 5б класса.
     
  • 2.35, A.Stahl (ok), 18:21, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На зарубежных ресурсах просто всё немного "гламурней". Там не принято сумасшедших называть психами. Их там "think different" величают или как-то иначе, но завуалировано.
    Так что в абсолютном значении вежливости там всё аккуратней, но относительно других тем, уверен, точно так же стебутся. Просто по-своему. По-заграничному. Без говна.
     
  • 1.40, Баклансбалкан (?), 18:35, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем ректумосю USB-сетка, чё оно ей будет огаражывать?
     
  • 1.44, Аноним (44), 18:37, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Принимать ректально.
     
  • 1.47, Celcion (ok), 18:40, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ключевые изменения:
    > * Повышена стабильность приложения Paint

    Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Действительно, ключевое изменение, так нужное данному проекту.

     
  • 1.50, Аноним (42), 18:46, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Каджые 3 месяца это удачная идея, надеюсь на суорейшее развитие. Пусть "линуксоиды" понервничают.
     

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