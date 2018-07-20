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20.07.2018 11:56  Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе

Facebook опубликовал собственную реализацию обработчика нехватки памяти в системе (OOM, Out Of Memory), работающую в пространстве пользователя. Как и представленный в начале месяца проект earlyoom, разработка Facebook нацелена на более оперативное и выборочное завершение работы процессов, потребляющих слишком много памяти, на стадии до срабатывания OOM-обработчика ядра Linux. Код oomd написан на языке C++ и поставляется под лицензией GPLv2. Oomd уже используется в инфраструктуре Facebook и хорошо зарекомендовал себя при промышленных нагрузках (в частности, проект позволил почти полностью избавиться от возникновения на серверах длительных livelock-блокировок).

Проект oomd предоставляет достаточно гибкие настройки, позволяющие определять процессы, которые не следует завершать при любых условиях (например, sshd) или, наоборот, определить второстепенные процессы, которые можно завершить без особого вреда. В привязке к определённым процессам или для всех процессов можно определять параметры интенсивности роста потребления памяти и пороговые значения, при превышении которых в условиях нехватки памяти допускается принудительное завершение работы процессов. Допускается создание различных групп процессов, к которым могут применяться разные правила.

Поддерживается подключение различных модулей для определения нехватки памяти (oomdetector) и завершения процессов (oomkiller). В процессе работы для мониторинга за потреблением ресурсов используются cgroup2 и подсистема PSI (Pressure Stall Information), несколько дней назад предложенная для включения в состав ядра Linux. PSI разработан в Facebook и позволяет проанализировать информацию о времени ожидания получения различных аппаратных ресурсов для определённых задач или наборов процессов в cgroup.

В контексте OOM подсистема PSI позволяет выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов на стадии когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки. Кроме оценки нагрузки на систему памяти в PSI также учитывается нагрузка на CPU и ввод/вывод. По сути PSI можно рассматривать как более информативный индикатор перегрузки и механизм для отслеживания изменения нагрузки во времени, более точно отражающий реальную ситуацию по сравнению с метрикой LA (Load Average).

Проведённые синтетические тесты показали, что реализация OOM-обработчика в пространстве пользователя продемонстрировала более высокую эффективность и надёжность, по сравнению со штатным OOM killer ядра Linux. Ниже на графиках приведено сравнение oomd и OOM killer при тестировании постепенного запроса процессом 2 Гб ОЗУ в течение 120 секунд в условиях нехватки памяти (значения выше 120 следует рассматривать как поведение, приводящее к снижению производительности).



  1. Главная ссылка к новости (https://code.fb.com/production...)
  2. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.1, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  3. OpenNews: Механизм уведомления приложений о нехватке памяти в системе
  4. OpenNews: Facebook открыл реализацию платформы и протокола маршрутизации Open/R
  5. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  6. OpenNews: Facebook открыл систему распознавания речи Wav2Letter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oom, memory, oomd
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  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 20/07/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Ну вот, а в прошлой новости earlyoom кто-то костылями называл А оказывается мет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, iPony (?), 13:05, 20/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это годно, и интересно.

    А то как посмотрел "Как и представленный в начале месяца проект earlyoom" - у меня грива встала от такого плохого кода...

     
  • 1.4, 123 (??), 13:28, 20/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под правильной лицензией.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:39, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так предложенная же для включения в состав ядра Linux.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:53, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    столман считает GPLv2 не бого угодно, тут же столько дыр .. так что стоит писать - "не под той лицензией выпустили!"
     
  • 1.5, ryoken (ok), 13:29, 20/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то сегодня прут новсти про работу с памятью. День что ли такой? :)
     
  • 1.6, Тот еще аноним (?), 13:38, 20/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из-за нехватки памяти Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:05, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зришь в корень, мой брат от другой матери. Сначала создадут проблему индусо-кодом, а потом изобретают решение для нее. Но, исходная-то проблема жива!
     

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