20.07.2018 11:56  Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе

Facebook опубликовал собственную реализацию обработчика нехватки памяти в системе (OOM, Out Of Memory), работающую в пространстве пользователя. Как и представленный в начале месяца проект earlyoom, разработка Facebook нацелена на более оперативное и выборочное завершение работы процессов, потребляющих слишком много памяти, на стадии до срабатывания OOM-обработчика ядра Linux. Код oomd написан на языке C++ и поставляется под лицензией GPLv2. Oomd уже используется в инфраструктуре Facebook и хорошо зарекомендовал себя при промышленных нагрузках (в частности, проект позволил почти полностью избавиться от возникновения на серверах длительных livelock-блокировок). Проект oomd предоставляет достаточно гибкие настройки, позволяющие определять процессы, которые не следует завершать при любых условиях (например, sshd) или, наоборот, определить второстепенные процессы, которые можно завершить без особого вреда. В привязке к определённым процессам или для всех процессов можно определять параметры интенсивности роста потребления памяти и пороговые значения, при превышении которых в условиях нехватки памяти допускается принудительное завершение работы процессов. Допускается создание различных групп процессов, к которым могут применяться разные правила. Поддерживается подключение различных модулей для определения нехватки памяти (oomdetector) и завершения процессов (oomkiller). В процессе работы для мониторинга за потреблением ресурсов используются cgroup2 и подсистема PSI (Pressure Stall Information), несколько дней назад предложенная для включения в состав ядра Linux. PSI разработан в Facebook и позволяет проанализировать информацию о времени ожидания получения различных аппаратных ресурсов для определённых задач или наборов процессов в cgroup. В контексте OOM подсистема PSI позволяет выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов на стадии когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки. Кроме оценки нагрузки на систему памяти в PSI также учитывается нагрузка на CPU и ввод/вывод. По сути PSI можно рассматривать как более информативный индикатор перегрузки и механизм для отслеживания изменения нагрузки во времени, более точно отражающий реальную ситуацию по сравнению с метрикой LA (Load Average). Проведённые синтетические тесты показали, что реализация OOM-обработчика в пространстве пользователя продемонстрировала более высокую эффективность и надёжность, по сравнению со штатным OOM killer ядра Linux. Ниже на графиках приведено сравнение oomd и OOM killer при тестировании постепенного запроса процессом 2 Гб ОЗУ в течение 120 секунд в условиях нехватки памяти (значения выше 120 следует рассматривать как поведение, приводящее к снижению производительности).