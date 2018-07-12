12.07.2018 21:13  Релиз iptables 1.8.0

Спустя два с половиной года с момента формирования прошлой стабильной ветки 1.6.x представлен iptables 1.8.0, новый значительный релиз инструментария для управления пакетным фильтром Linux. Основные изменения: Обеспечено явное разделение классического фронтэнда iptables и нового фронтэнда, построенного поверх инфраструктуры пакетного фильтра nftables и позволяющего мигрировать на технологии nftables, продолжив использовать привычные инструменты и синтаксис iptables. Классический фронтэнд теперь поставляется с явным указанием в имени исполняемых файлов слова "-legacy", например iptables-legacy и iptables-legacy-save, а файлы фронтэнда на базе nftables вместо "-compat" теперь заканчиваются на "-nft", например, iptables-nft. При запуске iptables с командой '--version' выдаётся информация о типе фронтэнда (например "iptables v1.8 (legacy)" или "iptables v1.8 (nf_tables)");

Дистрибутивам рекомендуется устанавливать по умолчанию классческий фронтэнд для стабильных выпусков, а в экспериментальных версиях предлагать команды на базе nftables в качестве альтернативы c созданием симлинков iptables, ip6tables, iptables-restore и т.п., указывающих на xtables-nft-multi. В качестве плюсов применения варианта на базе nftables отмечается отсутствие необходимости применения опции "--wait" для решения проблем с одновременным запуском, поддержка монитринга набора правил при помощи сторонних фоновых процессов, предоставление возможностей для отладки правил (xtables-monitor --trace в сочетании с iptables-действием TRACE) и возможность добавления/удаления правил не меняя внутреннее состояние таких критериев как органичения и квоты;

Применяемый для IPv6 критерий (match) 'srh' теперь может применяться для сопоставления с прошлым, следующим и последним идентификатором сеанса (SID);

В действии (target) CONNMARK обеспечена поддержка операций битового сдвига для критериев restore-mark, set-mark и save-mark;

В DNAT теперь допустимо использовать сдвинутые диапазоны portmap (входящие обращения к портам (например, 5000-5100) теперь можно перенаправить в иной диапазон портов (2000-2100), в то время как раньше поддерживалось перенаправление только совпадающих диапазонов портов или нужно было перечислять по одному порту в правиле);

В бэкенд nf_tables добавлены новые команды: xtables-monitor - отображает изменения в наборе правил и информацию о трассировке пакетов для отладки правил. ebtables - функциональность для замены утилиты ebtables; arptables - функциональность для замены утилиты arptables;

Добавлено семейство утилит 'translate' (ip6tables-translate, ip6tables-restore-translate, iptables-restore-translate, iptables-translate) для преобразования синтаксиса iptables в родные наборы правил nftables, воспринимаемые утилитой nft.



