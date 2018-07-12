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12.07.2018 21:13  Релиз iptables 1.8.0

Спустя два с половиной года с момента формирования прошлой стабильной ветки 1.6.x представлен iptables 1.8.0, новый значительный релиз инструментария для управления пакетным фильтром Linux.

Основные изменения:

  • Обеспечено явное разделение классического фронтэнда iptables и нового фронтэнда, построенного поверх инфраструктуры пакетного фильтра nftables и позволяющего мигрировать на технологии nftables, продолжив использовать привычные инструменты и синтаксис iptables. Классический фронтэнд теперь поставляется с явным указанием в имени исполняемых файлов слова "-legacy", например iptables-legacy и iptables-legacy-save, а файлы фронтэнда на базе nftables вместо "-compat" теперь заканчиваются на "-nft", например, iptables-nft. При запуске iptables с командой '--version' выдаётся информация о типе фронтэнда (например "iptables v1.8 (legacy)" или "iptables v1.8 (nf_tables)");
  • Дистрибутивам рекомендуется устанавливать по умолчанию классческий фронтэнд для стабильных выпусков, а в экспериментальных версиях предлагать команды на базе nftables в качестве альтернативы c созданием симлинков iptables, ip6tables, iptables-restore и т.п., указывающих на xtables-nft-multi. В качестве плюсов применения варианта на базе nftables отмечается отсутствие необходимости применения опции "--wait" для решения проблем с одновременным запуском, поддержка монитринга набора правил при помощи сторонних фоновых процессов, предоставление возможностей для отладки правил (xtables-monitor --trace в сочетании с iptables-действием TRACE) и возможность добавления/удаления правил не меняя внутреннее состояние таких критериев как органичения и квоты;
  • Применяемый для IPv6 критерий (match) 'srh' теперь может применяться для сопоставления с прошлым, следующим и последним идентификатором сеанса (SID);
  • В действии (target) CONNMARK обеспечена поддержка операций битового сдвига для критериев restore-mark, set-mark и save-mark;
  • В DNAT теперь допустимо использовать сдвинутые диапазоны portmap (входящие обращения к портам (например, 5000-5100) теперь можно перенаправить в иной диапазон портов (2000-2100), в то время как раньше поддерживалось перенаправление только совпадающих диапазонов портов или нужно было перечислять по одному порту в правиле);
  • В бэкенд nf_tables добавлены новые команды:
    • xtables-monitor - отображает изменения в наборе правил и информацию о трассировке пакетов для отладки правил.
    • ebtables - функциональность для замены утилиты ebtables;
    • arptables - функциональность для замены утилиты arptables;
  • Добавлено семейство утилит 'translate' (ip6tables-translate, ip6tables-restore-translate, iptables-restore-translate, iptables-translate) для преобразования синтаксиса iptables в родные наборы правил nftables, воспринимаемые утилитой nft.


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=netfilter...)
  2. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  3. OpenNews: Релиз iptables 1.6.0
  4. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.4, идущего на смену iptables
  5. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  6. OpenNews: В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: iptables
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  • 1.1, DEF (?), 21:38, 12/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так оно же deprecated
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:16, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Тебе об этом и написали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:57, 12/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В DNAT теперь допустимо использовать сдвинутые диапазоны portmap;

    А можно разжевать что это значит?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:51, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже в новость добавили описание.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 23:06, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дзякую! Вообще годно. Не то что бы я часто использовал DNAT, но такой вариант с портами выглядит полезным, странно, что раньше не сделали.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:22, 12/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    - Что Вы можете рассказать о пакетных фильтрах в Linux?
    - ebtables!
     

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