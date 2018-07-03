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03.07.2018 20:58  DirectX Shader Compiler портирован для Linux и macOS

Инженеры из компании Google портировали код компилятора шейдеров DirectX Shader Compiler для сборки и запуска на платформах Linux и macOS. Код DirectX Shader Compiler был открыт компанией Microsoft в начале 2017 года под лицензией MIT, но до сих пор оставался привязанным к платформе Windows, несмотря на то, что был основан на изначально кроссплатформенном коде LLVM/Clang. Компания Google внесла необходимые для работы в Linux и macOS изменения в код, опубликовала в рамках отдельной переносимой ветки и отправила запрос на принятие изменений в основной проект. В настоящее время представители Microsoft уже приняли подготовленные изменения в состав ветки Microsoft/master.

Напомним, что DirectX Shader Compiler предназначен для трансляции шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language, присутствует начиная с DirectX 9.0) в новый бинарный формат DXIL (DirectX Intermediate Language), поддерживаемый в DirectX 12. При этом так как компиляция HLSL и DXIL производится с переводом в промежуточное представление LLVM, после открытия кода проект был адаптирован энтузиастами для трансляции на язык шейдеров SPIR-V, используемый совместно с API Vulkan. Портирование для Linux потенциально позволяет использовать наработки в развиваемом проектом Wine бэкенде Gallium3D (state tracker) с реализацией DirectX 12.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код DirectX Shader Compiler
  3. OpenNews: Выпуск Wine 3.8
  4. OpenNews: В Crossover планируется реализовать поддержку DirectX 11 для Linux и OS X
  5. OpenNews: Gallium3D будет поддерживать DirectX 10/11
  6. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: directx, llvm, vulkan, shader
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  • 1.2, QuAzI (ok), 21:52, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А чуваки из гугля не хотят свой софт сначала на линукс портировать? SketchUp например
     
     
  • 2.4, анон (?), 22:09, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    у чуваков из гугля нету такова софта
     
     
  • 3.5, анон2 (?), 22:14, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Неужели кому-то вот настолько лень гуглить, что он готов позорнуться на форуме :(
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 22:26, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Обратила, это не форум.
     
  • 4.8, Pan (??), 22:30, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Они же продали SketchUp еще много лет назад.
     
  • 1.3, Шизиатр (?), 22:08, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это только для АМД ?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:27, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Верно, ведь нвидиа умеет только в блобы и пропиретарь.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:31, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На нвидии, однако, весьма неплохо работает dxvk Галлиумоподелки в свете этого в... весь текст скрыт [показать]
     

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