03.07.2018 20:58  DirectX Shader Compiler портирован для Linux и macOS

Инженеры из компании Google портировали код компилятора шейдеров DirectX Shader Compiler для сборки и запуска на платформах Linux и macOS. Код DirectX Shader Compiler был открыт компанией Microsoft в начале 2017 года под лицензией MIT, но до сих пор оставался привязанным к платформе Windows, несмотря на то, что был основан на изначально кроссплатформенном коде LLVM/Clang. Компания Google внесла необходимые для работы в Linux и macOS изменения в код, опубликовала в рамках отдельной переносимой ветки и отправила запрос на принятие изменений в основной проект. В настоящее время представители Microsoft уже приняли подготовленные изменения в состав ветки Microsoft/master. Напомним, что DirectX Shader Compiler предназначен для трансляции шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language, присутствует начиная с DirectX 9.0) в новый бинарный формат DXIL (DirectX Intermediate Language), поддерживаемый в DirectX 12. При этом так как компиляция HLSL и DXIL производится с переводом в промежуточное представление LLVM, после открытия кода проект был адаптирован энтузиастами для трансляции на язык шейдеров SPIR-V, используемый совместно с API Vulkan. Портирование для Linux потенциально позволяет использовать наработки в развиваемом проектом Wine бэкенде Gallium3D (state tracker) с реализацией DirectX 12.



