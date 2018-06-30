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30.06.2018 11:16  Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE

В коммуникационном стандарте LTE (4G), применяемом в современных сетях мобильной связи, выявлено несколько уязвимостей, дающих возможность анализировать трафик абонента и манипулировать данными, отправляемыми на устройство пользователя. Исследователями разработано три варианта атаки на LTE. Две атаки проводятся в пассивном режиме и позволяют собирать метаданные о трафике, например, идентифицировать определённые виды трафика и определять какие сайты посещает пользователь.

Третья атака, представленная под кодовом именем aLTEr, позволяет организовать отправку подставных ответов на устройство пользователя и может применяться, например, для перенаправления на вредоносные сайты путём замены IP-адреса DNS-сервера в DNS-пакетах. Атака требует физического присутствия поблизости от жертвы и основана на инициировании подключения устройства жертвы к фиктивной базовой станции, трафик с которой перенаправляется к настоящей базовой станции (MITM-атака, напоминающая IMSI-catcher, но позволяющая не только прослушивать трафик, но и модифицировать пакеты).

Возможность манипуляции трафиком вызвана недоработками в механизмах шифрования, применяемых на уровне данных LTE (Data Link Layer). В частности, данные в LTE шифруются с использованием алгоритма AES-CTR, работающего в режиме счётчика, но без применения средств для контроля целостности блоков. Отсутствие контроля целостности позволяет подменить шифротекст. В частности, в AES-CTR шифротекст формируется путём применения операции XOR между ключевой последовательностью (keystream) и исходными данными.

Если атакующий знает какие данные будут переданы в пакете он может определить часть ключевой последовательности, используемую для создания куска шифротекста (операция XOR позволяет восстановить содержимое ключ зная итоговый шифротекст и исходные данные), и использовать его для подмены известных исходных данных на свои данные, сгенерировав для них корректный шифротекст.

Наиболее простой практической реализацией является подмена IP-адреса DNS-сервера в DNS-пакетах, так как атакующий может предугадать адрес DNS-сервера (обычно используются серверы провайдера или публичные серверы вида 8.8.8.8 или 1.1.1.1). Примечательно, что проблема частично затрагивает и ещё не принятый стандарт 5G, в котором введён дополнительный режим надёжного шифрования передаваемых данных с контролем целостности, но проблема в том, что данный режим не обязателен и предложен в виде опции.

Атаки могут быть проведены при нахождении в радиусе примерно километра от жертвы и требуют наличия специального SDR-оборудования (Software-Defined Radio), общей стоимостью примерно 4000 долларов, и применения модифицированного LTE-стека srsLTE. В лабораторных условиях для демонстрации стабильной атаки в помещении использовались специальные экраны, которые помогали избавиться от шумов и добиться поддержания устойчивого подключения. По мнению исследователей для проведения атаки в реальных условиях потребуется разработка дополнительных инженерных решений.

Чтобы дать операторам связи и производителям оборудования время на устранение уязвимости (проблема заложена в спецификации LTE и её так просто не устранить), исследователями опубликована лишь общая концепция атак, а некоторые детали, необходимые для практической реализации, планируется опубликовать только в мае следующего года на конференции "IEEE Symposium on Security and Privacy 2019". Для защиты от подмены DNS-пакетов, продемонстрированной в практической реализации атаки на LTE, пользователям рекомендуется применять методы зашиты DNS-трафика, такие как DNS-SEC и DNS over TLS/HTTPS.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  3. OpenNews: Продемонстрирована базовая станция GSM на базе свободного ПО и бюджетного телефона
  4. OpenNews: Продемонстрированы прием и расшифровка GSM с помощью RTL-SDR
  5. OpenNews: Создание собственной базовой станции GSM из подручных средств
  6. OpenNews: В Debian добавлены пакеты для развёртывания GSM-сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: lte, 4g, gsm, crypt
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  • 1.1, Аноним, 12:43, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Я всегда с собой беру Orbot. Удачи в анализе моего трафика.
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:47, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    ты так переживаешь, что кто-то увидит твоих котиков?

     
     
  • 3.7, Аноним, 12:58, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Половина интернета заблокирована. Как иначе?
     
  • 3.14, Аноним, 15:24, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    За некоторых кошечек можно и срок огрести.
     
     
  • 4.22, Leonidos, 17:03, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    В библейские времена сeкс в 12-14 был нормой, и никто не желовался. А теперь понагородили понятий, выращивая искусственных "извращенцев" (опять же, по понятиям настоящих извращенцев). Если все по любви, то можно и в 14. Здесь главное взаимное доверие! На самом деле те кто проталкивает такие "законы" - сами непрочь с малолетками.
     
  • 2.18, Аноним, 16:55, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Молодец! Я тоже так делаю. И родственникам настроил.
     
  • 1.2, Аноним, 12:46, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    кто-то, похоже, неплохо башляет кому ни попадя за пропихивание вредных и ненужны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:51, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я даже не знаю что сказать. Принаться я шокирован подобным невежеством.
     
  • 2.19, Аноним, 16:56, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тов. майор, перелогиньтесь!
     
  • 2.26, Аноним, 17:17, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    вам же нечего скрывать.. не забивайте себе голову всякой глупостью
     
  • 1.3, Аноним, 12:47, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >такие как DNS-SEC и DNS over TLS/HTTPS.

    хмм, а dnscrypt не?

     
     
  • 2.11, AnonPlus, 14:30, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Рискну вызвать гнев адептов DNSCrypt (хотя, это смешно, адепты софтины, лол), но DNSCrypt в сравнении с DoH, это как SPDY в сравнении с HTTP/2.

    То есть, он показал, в каком направлении надо двигаться, свою важную роль сыграл, став родителем стандарта. Но дальше уже рекомендуется использовать стандартизированный протокол.

    Даже автор DNSCrypt с этим согласился, добавив поддержку DoH в DNSCrypt 2.

    Ничего страшного в этом нет, все так же будут доступны сервера, поднятые энтузиастами и можно поднять свой. Просто время именно DNSCrypt уходит.

     
     
  • 3.27, Аноним, 17:29, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гнева нет, но есть рекомендации посмотреть различия повнимательнее хотя бы на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 17:30, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что взамен?
    Какой клиент будет шифровать?
     
  • 1.5, anonymous, 12:49, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > DNS-SEC и DNS over TLS/HTTPS

    А как там с этим делом в Android?

     
     
  • 2.8, Аноним, 13:00, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В новом андроиде есть. Покупай новый смартфон.
     
     
  • 3.12, AnonPlus, 14:33, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В новом андроиде есть. Покупай новый смартфон.

    Достаточно иметь смартфон с поддержкой treble, чтобы без проблем накатить новую версию Android. Хочешь чистый от васянов с xda, а хочешь - десятки кастомных прошивок а-ля Lineage.

     
  • 3.13, dimqua, 14:33, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Firefox и Chromium уже есть DoH.
     
  • 3.25, Аноним, 17:15, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что в новом андроиде есть?
     
  • 2.24, Аноним, 17:14, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужен root
    Или dns over vpn - таких приложений в маркете вагон
     
  • 1.9, Анонимусис, 13:39, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В частности, данные в LTE шифруются с использованием алгоритма AES-CTR, работающего в режиме счётчика, но без применения средств для контроля целостности блоков.

    ОМГ, детский сад. Я по такое шифрование у студента первого курса ревьювил, а тут целый стандарт написан студентами походу

     
     
  • 2.20, Аноним, 16:59, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего ты не ревьювил, фантазер.
     
  • 1.15, Аноним, 15:39, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Thanks, Qualcomm!
     
  • 1.16, Аноним, 16:20, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мобильные девайсы: История о том, как мы клали и ложили.
     
  • 1.17, Аноним, 16:51, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня нет телефонов и смартфонов, как же я счастлив.
     
     
  • 2.23, Аноним, 17:05, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Русский хоббит (Юрий Алексеев)?
     
  • 1.21, Baz, 17:00, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нормальные такие себе заложенные изначально бекдоры.
     

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