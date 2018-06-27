27.06.2018 23:50  Опубликована 51 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 51-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске определился новый лидер рейтинга - кластер Summit, развёрнутый компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux и включает 4356 серверов, каждый сервер с двумя 22-ядерными CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и шестью ускорителями NVIDIA Tesla V100, которые обеспечивают производительность 122 петафлопс, что на 29 петафлопс больше, чем демонстрировал лидер прошлого рейтинга - китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая. Примечательно, что Summit при этом потребляет почти в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight. Третье место занял новый американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальная лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы, но включающей по 4 ускорителя на сервер, что позволяет добиться производительности на уровне 71 петафлопс. На четвёртом месте закрепился китайский кластер Tianhe-2A, который в прошлом рейтинге занимал второе место и демонстрировал производительность в 33.9 петафлопс. За полгода Tianhe-2A был модернизирован и его производительность возросла до 61 петафлопс. Пятое и шестое места заняли японский и китайский кластеры AI Bridging Cloud Infrastructure и Piz Daint, показывающие производительность на уровне 19 петафлопс. Наиболее интересные тенденции: Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 сместился с 63 на 72 место в рейтинге. 172 место занял новый кластер в Росгидромете. Кластер Lomonosov опустился c 227 на 326 место. Четвёртый по производительности отечественный кластер Tornado опустился с 412 на 458 место. Число отечественных кластеров в рейтинге за полгода увеличилось с 3 до 4 (два года назад было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: Китай: 206 (202 в прошлой редакции рейтинга); США: 124 (143); Япония: 36 (35); Великобритания: 22 (15) Германия: 21 (21); Франция: 18 (18) Нидерланды: 9 (6) Южная Корея 7 (5) Ирландия: 7 (4); Канада 6 (5); Индия, Италия, Австрия: 5; Россия, Польша, Саудовская Аравия: 4;

В рейтинге операционных систем, используемых на суперкомпьютерах, уже год как остался только Linux: Linux - 500 систем, 100% Unix - 0, (год назад было 2) Смешанные - 0 Windows - 0 BSD - 0

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках указано значение из прошлой редакции рейтинга): 50.8% (53.4%) не детализируют дистрибутив, 23.2% (21.8%) используют CentOS, 9.8% (9.2%) - Cray Linux, 3.6% (4.2%) - SUSE, 5% (4.4%) - RHEL, 1.4% (1.4%) - Ubuntu; 0.4% (0.8%) - Scientific Linux,

Минимальный порог пиковой производительности для вхождения в Top500 вырос за полгода с 548.7 до 715.6 терафлопсов, а для Top100 - с 1283 до 1703 терафлопсов. Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 372 месте;

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за полгода возросла с 845 до 1.22 экcафлопсов (три года назад был 361 петафлопс). В настоящее время 272 кластера демонстрируют производительность более петафлопcа (в прошлом рейтинге - 181, три года назад - 68);

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 261 суперкомпьютер находится в Азии (252 в предыдущем списке), 131 в Америке (149) и 93 в Европе 101 (93);

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 95% (было 94.2%), на втором месте - IBM Power - 3% (было 2.8%), на третьем SPARC64 - 1.2% (1.4%), на четвёртом AMD - 0.4% (1%);

21.8% (21%) всех используемых процессоров имеют 16 ядер, 21% (27%) - 12 ядер, 13.8 (4.6%) - 20 ядер, 8.6% (8%) - 18 ядер, 8.6% (10.6%) - десять, 8.2% (10.4%) - 14 ядер, 6.8% (9.2%) - 8 ядер. Процессоры с числом ядер меньше 6 в рейтинг не попали;

110 из 500 систем (в прошлом рейтинге - 102) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 96 системах задействованы чипы NVIDIA (было 86), в 7 - Intel Xeon Phi (было 12), 4 - PEZY (5), в 2 используются гибридные решения (было 2), в 1 - Matrix-2000 (0). GPU AMD вытеснены из списка;

Среди производителей кластеров на первое место вырвалась компания - Lenovo 23.4% (16.2%), на второе место сместился бывший лидер - Hewlett-Packard 15.8% (24.4%), на третьем месте - Inspur 13.6% (11.2%), на четвёртом - Sugon 11% (10.2%), на пятом - Cray 10.6% (10.6%), далее следуют Bull 4.2% (3.4%), IBM 3.6% (3.8%), Huawei 2.8% (3.8%), Dell EMC 2.6% (3.2%) и Fujitsu 2.6% (2.4%). В ближайшие дни ожидается новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах). Дополнительно можно отметить объявление о продаже компанией Intel подразделения, занимающегося разработкой файловой системы Lustre, которая используется на большинстве кластеров в Top500. Новым владельцем Lustre станет американская компания DataDirect Network (DDN), специализирующаяся на системах хранения и обработке больших объёмов данных. DDN развивает собственную сборку Lustre для своих хранилищ EXAScaler и заинтересована в дальнейшем развитии Lustre (после перехода Lustre в руки Intel стратегия развития продукта так и не была определена). После очередной смены владельца, компания DDN намерена предоставить группе разработчиков Lustre возможность работы в форме автономного подразделения.



