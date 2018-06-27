27.06.2018 23:50  Опубликована 51 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12.38, Sluggard, 02:10, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Я как-то слабо понимаю, на что я должен отвечать, и какое отношение патриотизм и ногомяч имеют к сабжевой новости.
Так что да, ответа не жди. Жди утра и посталкогольной абстяги.
|
|
|
|
|
|14.43, Sluggard, 02:21, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
А, ты в этом контексте.
Тогда тем более непонятно. Любовь к Родине и своему народу — это чудесно, конечно. Вот только какое отношение Россия и россияне имеют к победам Linux (что в этом топе, что на мобильном рынке) решительно непонятно.
Гордиться на основании того, что используешь то же самое ядро? С таким подходом ты можешь гордиться чем угодно и в любых количествах, вдыхая такой же воздух, как и другие люди.
> твоей "посталкогольной абстяги"
У меня кофеиновая.
|
|
|
|
|
|3.47, Anonymoustus, 02:30, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> оч. рад за IBM. пожалуй это единственная контора с нормальной репутацией.
> Они с Пентагоном проектируют то, как тебя и маму твою бомбить будут
Надо задонатить на такое дело.
|
|
|
|2.39, Sluggard, 02:12, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Япония - маленький островок с их потопами, землетрясениями и взрывами АЭС имеет
> в 9(!) раз больше суперкомпьютеров, чем Россия! Обидно ппц.
Вот только не маленький и далеко не один, населения там больше 120 мультов, уровень жизни гораздо выше, чем в РФ, а уж про уровень развития электроники и говорить нечего.
|
|1.45, Anonymoustus, 02:27, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
23.2% (21.8%) используют CentOS,
[B]5% (4.4%) - RHEL,[/B]
0.4% (0.8%) - Scientific Linux,
Это одна из причин, если не главная, создания системды: не покупают RHEL для большого железа.
|