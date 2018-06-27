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27.06.2018 23:50  Опубликована 51 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 51-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске определился новый лидер рейтинга - кластер Summit, развёрнутый компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux и включает 4356 серверов, каждый сервер с двумя 22-ядерными CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и шестью ускорителями NVIDIA Tesla V100, которые обеспечивают производительность 122 петафлопс, что на 29 петафлопс больше, чем демонстрировал лидер прошлого рейтинга - китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая. Примечательно, что Summit при этом потребляет почти в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight.

Третье место занял новый американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальная лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы, но включающей по 4 ускорителя на сервер, что позволяет добиться производительности на уровне 71 петафлопс. На четвёртом месте закрепился китайский кластер Tianhe-2A, который в прошлом рейтинге занимал второе место и демонстрировал производительность в 33.9 петафлопс. За полгода Tianhe-2A был модернизирован и его производительность возросла до 61 петафлопс. Пятое и шестое места заняли японский и китайский кластеры AI Bridging Cloud Infrastructure и Piz Daint, показывающие производительность на уровне 19 петафлопс.

Наиболее интересные тенденции:

  • Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 сместился с 63 на 72 место в рейтинге. 172 место занял новый кластер в Росгидромете. Кластер Lomonosov опустился c 227 на 326 место. Четвёртый по производительности отечественный кластер Tornado опустился с 412 на 458 место. Число отечественных кластеров в рейтинге за полгода увеличилось с 3 до 4 (два года назад было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);
  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • Китай: 206 (202 в прошлой редакции рейтинга);
    • США: 124 (143);
    • Япония: 36 (35);
    • Великобритания: 22 (15)
    • Германия: 21 (21);
    • Франция: 18 (18)
    • Нидерланды: 9 (6)
    • Южная Корея 7 (5)
    • Ирландия: 7 (4);
    • Канада 6 (5);
    • Индия, Италия, Австрия: 5;
    • Россия, Польша, Саудовская Аравия: 4;
  • В рейтинге операционных систем, используемых на суперкомпьютерах, уже год как остался только Linux:

    • Linux - 500 систем, 100%
    • Unix - 0, (год назад было 2)
    • Смешанные - 0
    • Windows - 0
    • BSD - 0
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках указано значение из прошлой редакции рейтинга):
    • 50.8% (53.4%) не детализируют дистрибутив,
    • 23.2% (21.8%) используют CentOS,
    • 9.8% (9.2%) - Cray Linux,
    • 3.6% (4.2%) - SUSE,
    • 5% (4.4%) - RHEL,
    • 1.4% (1.4%) - Ubuntu;
    • 0.4% (0.8%) - Scientific Linux,

  • Минимальный порог пиковой производительности для вхождения в Top500 вырос за полгода с 548.7 до 715.6 терафлопсов, а для Top100 - с 1283 до 1703 терафлопсов. Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 372 месте;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за полгода возросла с 845 до 1.22 экcафлопсов (три года назад был 361 петафлопс). В настоящее время 272 кластера демонстрируют производительность более петафлопcа (в прошлом рейтинге - 181, три года назад - 68);
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 261 суперкомпьютер находится в Азии (252 в предыдущем списке), 131 в Америке (149) и 93 в Европе 101 (93);
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 95% (было 94.2%), на втором месте - IBM Power - 3% (было 2.8%), на третьем SPARC64 - 1.2% (1.4%), на четвёртом AMD - 0.4% (1%);
  • 21.8% (21%) всех используемых процессоров имеют 16 ядер, 21% (27%) - 12 ядер, 13.8 (4.6%) - 20 ядер, 8.6% (8%) - 18 ядер, 8.6% (10.6%) - десять, 8.2% (10.4%) - 14 ядер, 6.8% (9.2%) - 8 ядер. Процессоры с числом ядер меньше 6 в рейтинг не попали;
  • 110 из 500 систем (в прошлом рейтинге - 102) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 96 системах задействованы чипы NVIDIA (было 86), в 7 - Intel Xeon Phi (было 12), 4 - PEZY (5), в 2 используются гибридные решения (было 2), в 1 - Matrix-2000 (0). GPU AMD вытеснены из списка;
  • Среди производителей кластеров на первое место вырвалась компания - Lenovo 23.4% (16.2%), на второе место сместился бывший лидер - Hewlett-Packard 15.8% (24.4%), на третьем месте - Inspur 13.6% (11.2%), на четвёртом - Sugon 11% (10.2%), на пятом - Cray 10.6% (10.6%), далее следуют Bull 4.2% (3.4%), IBM 3.6% (3.8%), Huawei 2.8% (3.8%), Dell EMC 2.6% (3.2%) и Fujitsu 2.6% (2.4%).

В ближайшие дни ожидается новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).

Дополнительно можно отметить объявление о продаже компанией Intel подразделения, занимающегося разработкой файловой системы Lustre, которая используется на большинстве кластеров в Top500. Новым владельцем Lustre станет американская компания DataDirect Network (DDN), специализирующаяся на системах хранения и обработке больших объёмов данных. DDN развивает собственную сборку Lustre для своих хранилищ EXAScaler и заинтересована в дальнейшем развитии Lustre (после перехода Lustre в руки Intel стратегия развития продукта так и не была определена). После очередной смены владельца, компания DDN намерена предоставить группе разработчиков Lustre возможность работы в форме автономного подразделения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.11
  3. OpenNews: Linux вытеснил остальные ОС из рейтинга суперкомпьютеров Top500
  4. OpenNews: Опубликована 49 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Вышел PelicanHPC 4.1, Linux-дистрибутив для развертывания кластеров
  6. OpenNews: Опубликована 48 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: top500, cluster
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  • 1.2, mkinitcpio, 23:58, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Чего только не делают, чтобы анимации в третьегноме не лагали. =)
     
     
  • 2.16, зфмдштгч, 00:57, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > ... и Piz Daint,

    Это российский кластер.

     
  • 1.3, Аноним, 00:06, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > BSD - 0

    Только не говорите 6здунам из соседней новости

     
     
  • 2.8, Аноним, 00:30, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –8 +/
    Неужели аноним лично портировал и достраивал пингвина для суперкомпьютеров Или... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 00:33, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Не, ну ты скажи: откуда в вас столько желчи?
     
     
  • 4.12, Аноним, 00:41, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мамка ругает и бабы не дают :(
     
     
  • 5.17, Аноним, 00:58, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что перепончатый, по существу возразить нечего, только минусо-бота запускать да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Аноним, 01:31, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    я и не собирался возражать, ты думаешь кому-то интересны твои высеры ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.26, Аноним, 01:43, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не путай не собирался и не сумел Эк тебя припекло ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, Аноним, 01:07, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Причем тут желчь, перепончатый Мне просто интересно, как можно гордиться своей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, Аноним, 01:26, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Легко А, собственно, почему нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, Sluggard, 01:49, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потому что гордиться _чужими_ достижениями — это несколько странно.
     
     
  • 7.31, Аноним, 01:54, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    погоди-ка, а как же патреотизм или там футбол ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.32, Sluggard, 01:57, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, ты от патриотизма и любви к футболу уже совсем в слюни?
     
     
  • 9.33, Аноним, 02:00, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему ты так решил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.34, Sluggard, 02:01, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По твоим комментам.
     
     
  • 11.36, Аноним, 02:07, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    так что там с примерами патреотизма и футбола, или ты уже слился и ответа можно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.38, Sluggard, 02:10, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я как-то слабо понимаю, на что я должен отвечать, и какое отношение патриотизм и ногомяч имеют к сабжевой новости.
    Так что да, ответа не жди. Жди утра и посталкогольной абстяги.
     
     
  • 13.40, Аноним, 02:15, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если у тебя такая короткая память - я напомню Я так понимаю, твоей посталкогол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.43, Sluggard, 02:21, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, ты в этом контексте.
    Тогда тем более непонятно. Любовь к Родине и своему народу — это чудесно, конечно. Вот только какое отношение Россия и россияне имеют к победам Linux (что в этом топе, что на мобильном рынке) решительно непонятно.
    Гордиться на основании того, что используешь то же самое ядро? С таким подходом ты можешь гордиться чем угодно и в любых количествах, вдыхая такой же воздух, как и другие люди.

    > твоей "посталкогольной абстяги"

    У меня кофеиновая.

     
  • 8.35, Аноним, 02:03, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А хула системды небось как оскорбление чувств верующих идет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.37, Аноним, 02:09, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Jedem das Seine
     
  • 6.30, Аноним, 01:54, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В этом вся квинтэссенция перепончатых неофитов И правда, должно же что-то придт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 00:07, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    оч. рад за IBM. пожалуй это единственная контора с нормальной репутацией.
     
     
  • 2.14, зфмдштгч, 00:55, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > оч. рад за IBM. пожалуй это единственная контора с нормальной репутацией.

    Они с Пентагоном проектируют то, как тебя и маму твою бомбить будут

     
     
  • 3.47, Anonymoustus, 02:30, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> оч. рад за IBM. пожалуй это единственная контора с нормальной репутацией.
    > Они с Пентагоном проектируют то, как тебя и маму твою бомбить будут

    Надо задонатить на такое дело.

     
  • 1.6, Пользователь локалхоста, 00:13, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > 50.8% (53.4%) не детализируют дистрибутив,

    наверное gentoo.. :D

     
     
  • 2.10, Аноним, 00:34, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думаю там ALT Linux
     
  • 2.29, Аноним, 01:49, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное лицензия позволяет не детализировать и вообще, не отдавать наработки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноняшка, 00:19, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой юникс, там, собственно, был?
     
     
  • 2.11, sabakka, 00:40, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    IRIX, UnicOS - всё такое.
     
  • 1.13, Аноним, 00:44, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    мне кажется русские помогали с настройкой последнего кластера ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноняшка, 00:56, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему, собственно, Линукс, а не Dragonflybsd/Solaris/KoliriOS/ReactOS?  потому что Gnu? Какие там, уритерии, отбора дистрибутива?
     
     
  • 2.20, Аноним, 01:24, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    наличие драйверов и софта ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 01:01, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А они патчи spectre/meltdown накатили?
     
     
  • 2.23, Аноним, 01:33, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    полагаю, закрытым системам они не нужны ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 01:41, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Удивляет такой мелкий процент убунты Серверная редакция очень годная впрочем, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 01:42, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже на маркетинг Red Hat
     
  • 1.27, Аноним, 01:48, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Япония - маленький островок с их потопами, землетрясениями и взрывами АЭС имеет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Sluggard, 02:12, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Япония - маленький островок с их потопами, землетрясениями и взрывами АЭС имеет
    > в 9(!) раз больше суперкомпьютеров, чем Россия! Обидно ппц.

    Вот только не маленький и далеко не один, населения там больше 120 мультов, уровень жизни гораздо выше, чем в РФ, а уж про уровень развития электроники и говорить нечего.

     
     
  • 3.42, Аноним, 02:19, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    предлагаю сдаться японцам ня ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Sluggard, 02:24, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > предлагаю сдаться японцам! ня! =))))

    Может, китайцам тогда лучше? Хотя аниме, конечно, аргумент.

     
  • 1.41, За державу обидно, 02:17, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Россия как всегда в попке... Зато экстремизм, оскорбления чувств, скрепы... эх((
     
     
  • 2.46, Sluggard, 02:29, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тс-с-с... А то сейчас проснётся и набежит Миша, и расскажет, как у нас всё волшебно. А РКН, законы нарушающие Конституцию и повышение пенсионного возраста — это благо.
     
  • 1.45, Anonymoustus, 02:27, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    23.2% (21.8%) используют CentOS,
    [B]5% (4.4%) - RHEL,[/B]
    0.4% (0.8%) - Scientific Linux,


    Это одна из причин, если не главная, создания системды: не покупают RHEL для большого железа.

     

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