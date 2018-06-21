21.06.2018 22:26  Начальный план разработки Qt 6

На прошедшей конференции Qt Contributor Summit 2018 состоялось обсуждение разработки следующей ветки фреймворка Qt 6. Qt 6 планируют выпустить в ноябре 2020 года. Разработка Qt 6 начнётся вскоре после релиза Qt 5.12, намеченного на 29 ноября 2018 года. При этом развитие ветки Qt 5 будет какое-то время вестись параллельно с Qt 6 и последним выпуском серии Qt 5 станет 5.15, который будет причислен к категории LTS c формированием обновлений в течение трёх лет.

Из особенностей Qt 6 отмечается переход при разработке на стандарт C++17, прекращение использования сборочной системы qmake (новая сборочная система скорее всего будет основана на qbs) и предоставление инструментов для простой миграции с Qt 5. В целом, в первом релизе Qt 6 не ожидается каких-то существенных новшеств, главное внимание будет уделено чистке кодовой базы и подготовке к реализации новшеств в будущих выпусках Qt 6.x. Возможности которые планируется удалить в Qt 6 будут помечены в Qt 5.15, а возможно и в более ранних выпусках, как устаревшие.



