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21.06.2018 22:26  Начальный план разработки Qt 6

На прошедшей конференции Qt Contributor Summit 2018 состоялось обсуждение разработки следующей ветки фреймворка Qt 6. Qt 6 планируют выпустить в ноябре 2020 года. Разработка Qt 6 начнётся вскоре после релиза Qt 5.12, намеченного на 29 ноября 2018 года. При этом развитие ветки Qt 5 будет какое-то время вестись параллельно с Qt 6 и последним выпуском серии Qt 5 станет 5.15, который будет причислен к категории LTS c формированием обновлений в течение трёх лет.

Из особенностей Qt 6 отмечается переход при разработке на стандарт C++17, прекращение использования сборочной системы qmake (новая сборочная система скорее всего будет основана на qbs) и предоставление инструментов для простой миграции с Qt 5. В целом, в первом релизе Qt 6 не ожидается каких-то существенных новшеств, главное внимание будет уделено чистке кодовой базы и подготовке к реализации новшеств в будущих выпусках Qt 6.x. Возможности которые планируется удалить в Qt 6 будут помечены в Qt 5.15, а возможно и в более ранних выпусках, как устаревшие.

  1. Главная ссылка к новости (https://tsdgeos.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.11
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, proninyaroslav, 22:34, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ждём 6 кеды.
     
  • 1.2, Аноним, 22:37, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Сначала баги поправьте, глючное поделение
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:44, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Там видимо слишком много ошибок архитектурного плана, что чтобы исправить, приде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Michael Shigorin, 23:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там видимо слишком много ошибок архитектурного плана

    "Алё, это слёт архитекторов?  У нас уже каникулы!"

     
  • 2.10, Аноним, 23:04, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ошибся новостью?
     
  • 1.3, Аноняшка, 22:39, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    GTK & QT - плюсы и минусы: что лучше?
     
     
  • 2.4, леновоюсер, 22:42, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Qt
     
  • 2.5, Аноним, 22:43, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Плюсы GTK: ++++++++
    Минусы GTK: --
    Плюсы Qt: +++
    Минусы Qt: -----------
     
     
  • 3.7, Аноним, 22:52, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    скорее так:

    GTK: ++++
    GTK: ----------
    Qt: ++++++++++++
    Qt: ----

     
     
  • 4.8, Аноним, 22:53, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    не, скорее так Плюсы GTK Минусы GTK - Плюсы Qt от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.9, Аноним, 23:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если без шуток, Qt в разы лучше GTK.
     
  • 2.12, Michael Shigorin, 23:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > GTK & QT - плюсы и минусы: что лучше?

    Qt -- это и есть плюсы.

     
  • 1.13, atu, 23:15, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть ли информация о том, что будет с QtScript?
    С одной стороны, эту часть давно не развивали, с другой - заменить пока нечем.
     
     
  • 2.18, Аноним, 23:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем не подходит QJSEngine или QML?
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:34, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй это
    http://doc.qt.io/qt-5/qjsengine.html
     
  • 1.14, Аноним, 23:21, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В QT-приложения а-ля Okular уже завезли возможность выводить окно авторизации пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 23:30, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При чём тут приложение к фреймворку?
     

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