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21.06.2018 11:29  Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 18.20

Компания AMD опубликовала выпуск набора драйверов AMD Radeon 18.20 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. В AMD Radeon в одном наборе интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов - драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSE, основанные на коде из Mesa) предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.

Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.1 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL. Новая версия примечательна обеспечением поддержки дистрибутивов Ubuntu 18.04 и RHEL/CentOS 7.5, а также исправлением накопившихся ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://support.amd.com/en-us/...)
  2. OpenNews: Найден метод обхода механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization
  3. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q2
  4. OpenNews: Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.2
  5. OpenNews: Релиз свободного видеодрайвера xf86-video-amdgpu 18.0.0
  6. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amd, radeon, driver
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  • 1.1, Аноняша, 11:43, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Лучший разработчик графического стека линукс для дискретных карт.
     
  • 1.2, Аноним, 11:57, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >OpenCL 1.2

    позор.

     
     
  • 2.3, Аноняша, 12:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Khronos прекратил разработку и вроде в вулкане есть аналог.

    Apple задепрекейтил opencl в 10.14 и предложил юзать Metal Performance Shaders.

     
     
  • 3.5, Кровавая Масяня, 12:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что тогда использовать?
     
     
  • 4.10, Анониум, 12:37, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Vulkan наверное? Больше ничего актульного нет
     
  • 3.7, Zenitur, 12:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело в другом. В ядерной части драйвера fglrx были ioctl-ы, которых нет в ядерной части драйвера amdgpu. Их надо добавить, и тогда OpenCL 2 появится в AMDGPU-PRO. А лучше не добавлять, а попытаться "взлететь" на том, что есть. До сих пор этого не было сделано потому, что OpenGL, Vulkan и RADV приоритетнее, но и до OpenCL дойдут руки разработчиков!

    Что касается Apple. Позор им. Что они используют на мобилках? Случайно не OpenGL ES?

     
  • 3.11, Аноним, 12:37, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разработку чего В 2 2 добавили С 14 что вообще не нужно для низкоуровневого пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:16, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что там с драйверами радика под фрю,кто в курсе,на какой стадии разработка бе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Dmitry, 12:33, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что там с драйверами радика под фрю,кто в курсе,на какой стадии разработка?(без желчи,пожалуйста)

    Пока только drm-next-kmod + Mesa

     
  • 2.9, anonus, 12:35, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что там с драйверами радика под фрю,кто в курсе,на какой стадии
    > разработка?(без желчи,пожалуйста)

    Пока не очень https://github.com/FreeBSDDesktop/kms-drm

    Для CURRENT порт graphics/drm-next-kmod соответствует Linux 4.11
    Для STABLE порт graphics/drm-next-kmod - Linux 4.9

    У меня на старом AMD A6 radeonkms пашет нормально.

     

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