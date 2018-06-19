19.06.2018 12:18  Проекту FreeBSD исполнилось 25 лет

Проект FreeBSD празднует двадцатипятилетие. Днём рождения проекта считается 19 июня 1993 года. В этот день на базе неофициального набора патчей к 386BSD был создан форк 4.3BSD, в рамках которого планировалось развивать быструю, стабильную и надёжную ОС для систем i386. В качестве вариантов имени рассматривались FreeBSD, BSDFree86 и Free86BSD. В итоге предпочтение было отдано варианту FreeBSD, который предложил Дэвид Гринман (David Greenman). В ноябре 1993 года на основе 4.3BSD-Lite 'Net/2' и 386BSD 0.1 был выпущен первый релиз FreeBSD 1.0.



