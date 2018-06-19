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19.06.2018 12:18  Проекту FreeBSD исполнилось 25 лет

Проект FreeBSD празднует двадцатипятилетие. Днём рождения проекта считается 19 июня 1993 года. В этот день на базе неофициального набора патчей к 386BSD был создан форк 4.3BSD, в рамках которого планировалось развивать быструю, стабильную и надёжную ОС для систем i386. В качестве вариантов имени рассматривались FreeBSD, BSDFree86 и Free86BSD. В итоге предпочтение было отдано варианту FreeBSD, который предложил Дэвид Гринман (David Greenman). В ноябре 1993 года на основе 4.3BSD-Lite 'Net/2' и 386BSD 0.1 был выпущен первый релиз FreeBSD 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsdfoundation....)
  2. OpenNews: Портам FreeBSD исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: X Window System исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Проекту NetBSD исполнилось 20 лет
  5. OpenNews: Проекту DragonFlyBSD исполнилось 10 лет
  6. OpenNews: В день двадцатилетия проекта доступен релиз OpenBSD 5.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, YetAnotherOnanym, 12:46, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Ну, за здоровье юбиляра и всех причастных.
     
  • 1.3, Аноним, 12:47, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Поздравляю! Спасибо за отличный проект!
     
  • 1.4, G0Dzilla, 12:57, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ура!
     
  • 1.9, Аноняшка, 14:14, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    С днюшкой!))
     
  • 1.10, Catwoolfii, 14:27, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ура! Всем шампанского за счет пох'а!
     
  • 1.11, анон, 14:28, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Долгих лет отличному проекту!
     

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