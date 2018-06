07.06.2018 23:10  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2

Доступен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска. В новой версии: Добавлена возможность настройки переменных окружения для процессов приложений, запускаемых под управлением Unit. "env-example": { "type": "python", "path": "/www/django", "module": "wsgi", "environment": { "DB_ENGINE": "django.db.backends.postgresql_psycopg2", "DB_NAME": "mydb", "DB_HOST": "127.0.0.1" } }

Для языка PHP добавлена возможность указания пути к php.ini и изменения индивидуальных настроек PHP. "opts-example": { "type": "php", "root": "/www/site", "script": "phpinfo.php", "options": { "file": "/path/to/php.ini", "admin": { "memory_limit": "256M", "variables_order": "EGPCS", "short_open_tag": "1" }, "user": { "display_errors": "0" } } },

Появилась возможность настройки аргументов запуска приложений на языке Go. "args-example": { "type": "go", "executable": "/path/to/compiled/go/binary", "arguments": ["arg1", "arg2", "arg3"] },