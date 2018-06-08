07.06.2018 23:10  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2

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|2.6, KonstantinB, 01:07, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Например, не для каждого проекта оправдано дублировать каждое запущенное приложение несколькими инстансами с балансировкой.
Если же запущен всего один инстанс приложения, с докером без даунтайма при обновлении не обойтись.
Ну и не каждое приложение можно написать (переписать) в соответствии с методологией 12 factor. А без этого докер больше мешает, чем помогает, проще обойтись тем же LXC.
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|3.10, freehck, 03:24, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если же запущен всего один инстанс приложения, с докером без даунтайма при обновлении не обойтись.
Это неправда. Обновление происходит так: мы поднимаем контейнер из нового образа, дожидаемся, пока он полностью прогрузится, и тогда уже гасим старый.
По поводу остального согласен.
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|4.12, KonstantinB, 04:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Обновление происходит так: мы поднимаем контейнер из нового образа, дожидаемся, пока он полностью прогрузится, и тогда уже гасим старый.
Не, ну так, конечно, можно, в стиле "fastcgi php до появления php-fpm".
Но тут есть две проблемы.
1) дроп соединений, ожидающих ответа от первого контейнера в момент переключения. Тут можно выкрутиться конструкцией вида "добавляем в конфиг балансировщика второй контейнер, метим первый как down, дожидаемся, пока первый закончит обработку всех соединений, прибиваем первый", но как-то сложновато получается.
2) если приложение - древний монолит, могут возникнуть проблемы с конкурентным доступом к ресурсам из обоих контейнеров. Это, конечно, из разряда "не программируйте так", но если бы все хорошо программировали...
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|2.7, KonstantinB, 01:14, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> не понял, он аналог uwsgi и gunicorn?
В каком-то смысле - да, только сразу для кучи разных языков, со своими райтаймами/библиотеками/SAPI (в зависимости от) для каждого из них.
Технически работает через shared memory, что дает прирост производительности: не надо парсить никакие протоколы, просто меняемся указателями на структуры в памяти.
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