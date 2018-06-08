07.06.2018 23:10  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2

> Обновление происходит так: мы поднимаем контейнер из нового образа, дожидаемся, пока он полностью прогрузится, и тогда уже гасим старый.

Не, ну так, конечно, можно, в стиле "fastcgi php до появления php-fpm".

Но тут есть две проблемы.

1) дроп соединений, ожидающих ответа от первого контейнера в момент переключения. Тут можно выкрутиться конструкцией вида "добавляем в конфиг балансировщика второй контейнер, метим первый как down, дожидаемся, пока первый закончит обработку всех соединений, прибиваем первый", но как-то сложновато получается.

2) если приложение - древний монолит, могут возникнуть проблемы с конкурентным доступом к ресурсам из обоих контейнеров. Это, конечно, из разряда "не программируйте так", но если бы все хорошо программировали...

