The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

07.06.2018 23:10  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2

Доступен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии:

  • Добавлена возможность настройки переменных окружения для процессов приложений, запускаемых под управлением Unit. 
    
        "env-example": {
            "type": "python",
            "path": "/www/django",
            "module": "wsgi",

            "environment": {
                "DB_ENGINE": "django.db.backends.postgresql_psycopg2",
                "DB_NAME": "mydb",
                "DB_HOST": "127.0.0.1"
            }
        }
  • Для языка PHP добавлена возможность указания пути к php.ini и изменения индивидуальных настроек PHP. 
    
       "opts-example": {
            "type": "php",
            "root": "/www/site",
            "script": "phpinfo.php",

            "options": {
                "file": "/path/to/php.ini",
                "admin": {
                    "memory_limit": "256M",
                    "variables_order": "EGPCS",
                    "short_open_tag": "1"
                },
                "user": {
                    "display_errors": "0"
                }
            }
        },
  • Появилась возможность настройки аргументов запуска приложений на языке Go. 
    
        "args-example": {
            "type": "go",
            "executable": "/path/to/compiled/go/binary",
            "arguments": ["arg1", "arg2", "arg3"]
        },


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.0
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.1
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 00:20, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Объясните почему бы просто не запускать каждое приложение в докере?
     
     
  • 2.3, Грусть, 00:35, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Докер - это ещё одно недоразумение. Почему бы просто не запускать приложения?
     
     
  • 3.9, Аноним, 03:23, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что разные версии того же пхп могут конфликтовать
     
  • 2.4, Аноним, 00:39, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А при чём тут вообще Докер?
     
     
  • 3.11, Аноним, 03:24, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я так понимаю главное тут - изоляция, потому что остальное nginx итак вроде умее... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, KonstantinB, 01:07, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, не для каждого проекта оправдано дублировать каждое запущенное приложение несколькими инстансами с балансировкой.

    Если же запущен всего один инстанс приложения, с докером без даунтайма при обновлении не обойтись.

    Ну и не каждое приложение можно написать (переписать) в соответствии с методологией 12 factor. А без этого докер больше мешает, чем помогает, проще обойтись тем же LXC.

     
     
  • 3.10, freehck, 03:24, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если же запущен всего один инстанс приложения, с докером без даунтайма при обновлении не обойтись.

    Это неправда. Обновление происходит так: мы поднимаем контейнер из нового образа, дожидаемся, пока он полностью прогрузится, и тогда уже гасим старый.

    По поводу остального согласен.

     
     
  • 4.12, KonstantinB, 04:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Обновление происходит так: мы поднимаем контейнер из нового образа, дожидаемся, пока он полностью прогрузится, и тогда уже гасим старый.

    Не, ну так, конечно, можно, в стиле "fastcgi php до появления php-fpm".

    Но тут есть две проблемы.

    1) дроп соединений, ожидающих ответа от первого контейнера в момент переключения. Тут можно выкрутиться конструкцией вида "добавляем в конфиг балансировщика второй контейнер, метим первый как down, дожидаемся, пока первый закончит обработку всех соединений, прибиваем первый", но как-то сложновато получается.

    2) если приложение - древний монолит, могут возникнуть проблемы с конкурентным доступом к ресурсам из обоих контейнеров. Это, конечно, из разряда "не программируйте так", но если бы все хорошо программировали...

     
  • 1.5, анон, 01:01, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не понял, он аналог uwsgi и gunicorn?
     
     
  • 2.7, KonstantinB, 01:14, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не понял, он аналог uwsgi и gunicorn?

    В каком-то смысле - да, только сразу для кучи разных языков, со своими райтаймами/библиотеками/SAPI (в зависимости от) для каждого из них.

    Технически работает через shared memory, что дает прирост производительности: не надо парсить никакие протоколы, просто меняемся указателями на структуры в памяти.

     
  • 2.8, Аноним, 01:44, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это совсем не аналог uwsgi и gunicorn.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor