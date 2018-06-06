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06.06.2018 20:17  Microsoft пообещал переименовать GVFS из-за пересечения имени с виртуальной ФС GNOME

Полтора года назад компания Microsoft представила открытый проект "GVFS" (Git Virtual File System) с реализацией виртуальной файловой системы для Git, что вызвало недовольство части сообщества из-за использования имени, уже применяемого проектом GNOME (GVFS - Gnome Virtual File System) для своей виртуальной ФС с 2007 года. Представители сообщества много раз пытались донести до Microsoft информацию о порочности использования идентичного имени со сходным проектом, но они игнорировались компанией.

Три дня назад очередной энтузиаст опять попытался обратить внимание на проблему, но созданный им тикет был закрыт с отказом. В обращении пользователь указал на пренебрежительное отношение Microsoft к сложившейся экосистеме СПО и не желание считаться с другими проектами, а также предложил оценить реакцию если бы кто-то создал новую ФС с именем NTFS.

Во время создания GVFS от Microsoft в области виртуальной ФС уже давно существовал GVFS от GNOME, который был широко известен в среде разработчиков открытого ПО и упоминался в многочисленных источниках (разработчикам из Microsoft достаточно было набрать GVFS в поисковой системе, что бы узнать, что открытый проект с таким именем уже существует). Тем не менее, Microsoft не стал считаться с данным фактом и создал свой открытый проект GVFS, что привело к путанице.

После очередного отказа переименовать GVFS, в свете покупки GitHub и заявлений, что компания изменилась и в этом можно будет убедиться по её будущим поступкам, тему с GVFS подхватили СМИ и развернулся очередной всплеск обсуждений в сообществе. В ответ компания Microsoft переосмыслила свою позицию, пообещала переименовать проект и предложила сообществу высказать свои предложения по поводу нового имени.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@DuroSoft/d...)
  2. OpenNews: Microsoft и GitHub портируют GVFS (Git Virtual File System) для Linux и macOS
  3. OpenNews: Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git
  4. OpenNews: На смену GnomeVFS приходит GIO/GVFS
  5. OpenNews: Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gvfs, mirosoft, gnome
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  • 1.1, AntonAlekseevich, 20:32, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    УРА! GVFS больше не GVFS. :D
     
  • 1.2, Аноним, 20:33, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Ого, GVFS ещё жив Помню, HAL меняли на DeviceKit, libudev, udisks и udisks2 А ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, ms, 20:48, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    вы не поняли, дело не в джентльменстве. Мы осознали проблему и не хотим, чтоб наши замечательные разработки путали со всяким гомьим гомном.
    (да и карму этого ненужного ненужно унаследовать совсем не тянет. его может потому и не выбросили до сих пор, что просто забыли/забили на этот кривой код. Если б нам не "посчастливилось" выбрать ту же аббревиатуру, никто про него и не вспомнил бы, наверное.)

     
  • 1.4, Аноним, 20:45, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Верить ли волкам, одевшим овечью шкуру?
     
     
  • 2.7, аноном_ка, 20:52, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опаснее верить волкам которые постепенно выросли уже внутри овцы.
     
  • 1.6, Юрий, 20:50, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GiViFS- и все довольны)
     
  • 1.8, Аноним, 20:55, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Satya Nadella - это ширма Все рептилиды под этой ширмой ненавидят людей и готов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 20:57, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну началось
     
  • 1.10, Аноним, 21:00, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой именно GVFS они обещали переименовать? Небось гномовый за 1 млн баксов?
     
     
  • 2.11, Konstantin, 21:04, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Учитывая, что разработка гнома переехала на гитхаб, и мс купила гитхаб, то гномовский гвфс как раз и переименуют 😆
    Пацан сказал - пацан сделал!
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:16, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так вот в чем был коварный план мелкомягких! История века разгадана!
     
  • 3.15, Аноним, 21:19, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже гитхаб от гитлаба не отличаем https gitlab gnome org ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Konstantin, 21:26, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Упс, проглядел, помню ток из новостей, что не так давно выехали из свн и въехали в гит, но в хаб или лаб, эт я точно не упомнил тогда... Спасибо за исправление :)
     
  • 1.12, Fracta1L, 21:15, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Название GitFS чем их не устраивает?
     
  • 1.14, Аноним, 21:19, 06/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    A perfect example of a storm in a teapot about nothing No one aside from Gn... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, koblin, 21:28, 06/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Эти "No one aside" просто мещане, которые не знают вообще ничего, и да им без разницы название какой-то там ФС будь она от гнома или МС
     

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