06.06.2018 20:17  Microsoft пообещал переименовать GVFS из-за пересечения имени с виртуальной ФС GNOME

Полтора года назад компания Microsoft представила открытый проект "GVFS" (Git Virtual File System) с реализацией виртуальной файловой системы для Git, что вызвало недовольство части сообщества из-за использования имени, уже применяемого проектом GNOME (GVFS - Gnome Virtual File System) для своей виртуальной ФС с 2007 года. Представители сообщества много раз пытались донести до Microsoft информацию о порочности использования идентичного имени со сходным проектом, но они игнорировались компанией.

Три дня назад очередной энтузиаст опять попытался обратить внимание на проблему, но созданный им тикет был закрыт с отказом. В обращении пользователь указал на пренебрежительное отношение Microsoft к сложившейся экосистеме СПО и не желание считаться с другими проектами, а также предложил оценить реакцию если бы кто-то создал новую ФС с именем NTFS.

Во время создания GVFS от Microsoft в области виртуальной ФС уже давно существовал GVFS от GNOME, который был широко известен в среде разработчиков открытого ПО и упоминался в многочисленных источниках (разработчикам из Microsoft достаточно было набрать GVFS в поисковой системе, что бы узнать, что открытый проект с таким именем уже существует). Тем не менее, Microsoft не стал считаться с данным фактом и создал свой открытый проект GVFS, что привело к путанице.

После очередного отказа переименовать GVFS, в свете покупки GitHub и заявлений, что компания изменилась и в этом можно будет убедиться по её будущим поступкам, тему с GVFS подхватили СМИ и развернулся очередной всплеск обсуждений в сообществе. В ответ компания Microsoft переосмыслила свою позицию, пообещала переименовать проект и предложила сообществу высказать свои предложения по поводу нового имени.



