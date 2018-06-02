02.06.2018 20:38  75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО

Исследователи из компании Imperva проанализировали состояние публично доступных серверов Redis, из-за недосмотра или ошибки конфигурации принимающих запросы из глобальной сети без аутентификации. Сканирование открытого порта 6379 в сервисе Shodan выявило 72 тысячи принимающих соединения серверов, из которых только 10 тысяч корректно смогли обработать запрос без ошибки. Проверка специфичных для известного вредоносного ПО ключей на ответивших Redis-серверах показала, что 75% из них поражены вредоносным ПО, как правило выполняющим майнинг криптовалют. Для определения связанных с вредоносным ПО ключей и изучения поведения атакующих был создан подставной honeypot-сервер, который был атакован менее чем через сутки после появления в сети. Суть зафиксированных на подставном сервере атак сводится к созданию в памяти пары ключ/значение с последующим экспортом данных в файл, размещённый в доступных на запись каталогах со сценариями автоматического выполнения заданий, таких как /var/spool/cron/crontab и /etc/crontabs. Как правило атакующие запускали код для загрузки и запуска систем майнинга и подменяли ssh-ключи в локальной ФС для организации последующего удалённого входа на сервер. Примечательно, что в разных зафиксированных атаках сохранялись идентичные ssh-ключи, что свидетельствует об активности ботнета, контролируемого одними и теми же злоумышленниками.



