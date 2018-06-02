The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

02.06.2018 20:38  75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО

Исследователи из компании Imperva проанализировали состояние публично доступных серверов Redis, из-за недосмотра или ошибки конфигурации принимающих запросы из глобальной сети без аутентификации. Сканирование открытого порта 6379 в сервисе Shodan выявило 72 тысячи принимающих соединения серверов, из которых только 10 тысяч корректно смогли обработать запрос без ошибки. Проверка специфичных для известного вредоносного ПО ключей на ответивших Redis-серверах показала, что 75% из них поражены вредоносным ПО, как правило выполняющим майнинг криптовалют.

Для определения связанных с вредоносным ПО ключей и изучения поведения атакующих был создан подставной honeypot-сервер, который был атакован менее чем через сутки после появления в сети. Суть зафиксированных на подставном сервере атак сводится к созданию в памяти пары ключ/значение с последующим экспортом данных в файл, размещённый в доступных на запись каталогах со сценариями автоматического выполнения заданий, таких как /var/spool/cron/crontab и /etc/crontabs. Как правило атакующие запускали код для загрузки и запуска систем майнинга и подменяли ssh-ключи в локальной ФС для организации последующего удалённого входа на сервер. Примечательно, что в разных зафиксированных атаках сохранялись идентичные ssh-ключи, что свидетельствует об активности ботнета, контролируемого одними и теми же злоумышленниками.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.imperva.com/blog/2...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в СУБД Redis
  4. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО, использующее уязвимые СУБД Redis для майнинга криптовалют
  5. OpenNews: Выявлено около 6000 скомпрометированных установок СУБД Redis
  6. OpenNews: Некорректно настроенные серверы MongoDB являются источником утечки 684 Тб данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 21:59, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Наберут на работу в системные администраторы по блату, а потом сервера заражённы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, SubGun, 22:55, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже по блату, чтобы выставить сервера в открытый доступ, надо постараться. Я уже и не помню, когда последний раз видел сервера в дмз. А если человек делает нат, оставляя открытым доступ, значит это ему нужно.
     
     
  • 3.6, XoRe, 23:07, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Даже по блату, чтобы выставить сервера в открытый доступ, надо постараться.

    Виртуалка на хостинге (amazon, digitalocean, ...) в открытом доступе по внешнему ip.
    "listen 0.0.0.0" есть, фаервола нет и привет.

     
     
  • 4.10, Аноним, 23:59, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это еще deops или уже нет?
     
  • 4.13, Григорий Федорович Конин, 00:48, 03/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Виртуалка на хостинге (amazon, digitalocean, ...) в открытом доступе по внешнему ip.

    "listen 0.0.0.0" есть, фаервола нет и привет.

    Вы таки не забывайте что для этого вам ещё нужно в файрволле открыть порт!

     
     
  • 5.14, Prototik, 01:25, 03/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его для начала нужно включить, обычно там ACCEPT во все поля.
     
  • 2.7, ыы, 23:08, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наберут на работу в системные администраторы по блату, а потом сервера заражёнными
    > оказываются.

    "
    - а ты свою CRC давно проверял?
    - а при чем тут моя CRC...ой!
    " (с) анекдот из жизни компьютеров конца прошлого века

     
  • 2.9, lucentcode, 23:37, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А где гарантия, что сисадмин там вообще был Очень часто бывают варианты вроде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним, 00:01, 03/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это был noops Это ничего, людишки, скоро искусственный интеллект захавает вас в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, ляликс, 22:13, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    вирусов в линуксе нет? ну-ну
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:37, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это к чему?
     
  • 1.4, Ю.Т., 22:39, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Honeypot" это и есть "подставной" или "подсада".
     
  • 1.8, Аноним, 23:32, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зато как приятно развернуть сервер в два клика и с наслаждением смотреть, как у ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 00:03, 03/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    75 развернули в 2 клика и наслаждением смотрят И когда школьники уже поумнеют ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor