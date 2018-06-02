02.06.2018 20:38  75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО

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|2.5, SubGun, 22:55, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Даже по блату, чтобы выставить сервера в открытый доступ, надо постараться. Я уже и не помню, когда последний раз видел сервера в дмз. А если человек делает нат, оставляя открытым доступ, значит это ему нужно.
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|3.6, XoRe, 23:07, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Даже по блату, чтобы выставить сервера в открытый доступ, надо постараться.
Виртуалка на хостинге (amazon, digitalocean, ...) в открытом доступе по внешнему ip.
"listen 0.0.0.0" есть, фаервола нет и привет.
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|2.7, ыы, 23:08, 02/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Наберут на работу в системные администраторы по блату, а потом сервера заражёнными
> оказываются.
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- а ты свою CRC давно проверял?
- а при чем тут моя CRC...ой!
" (с) анекдот из жизни компьютеров конца прошлого века
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