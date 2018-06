02.06.2018 09:41  Кандидат в релизы FreeBSD 11.2

"для улучшения совместимости с оборудованием, поддерживающим MBR и GPT, но не способным загрузиться в режиме с BIOS при использовании GPT" типичный образчик так называемого вранья.

Не с оборудованием, а с собственным неумением bsd'шников написать работающий загрузчик. прекрасное из https://svnweb.freebsd.org/changeset/base/333410 loader's GPT support on BIOS does not seem to like the root filesystem being the last filesystem on the disk for some reason

но мы не знаем ни почему, ни как это чинить - там код какой-то, а мы умеем только фыр-фыр-фыр и социальные отношения.