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01.06.2018 11:15  Компания Huawei предложила новую ФС EROFS для ядра Linux

Гао Сян (Gao Xiang) из компании Huawei представил в списке рассылки разработчиков ядра Linux новую файловую систему EROFS (Extendable Read-Only File System), разработанную для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения. В Huawei ФС EROFS рассчитывают использовать на разделах в платформе Android, монтируемых в режиме только для чтения.

Мотивом для создания новой ФС стала низкая эффективность работы существующих решений для read-only разделов. По сравнению с Ext4 новая ФС демонстрирует примерно идентичную производительность при выполнении операций последовательного чтения, но в разы обгоняет Ext4 при случайном доступе к данным. Например, при уровне сжатия 4 и тестировании на сервере с жестким диском ФС EROFS обогнала Ext4 в операциях случайного чтения более чем в шесть раз, а при использовании Android-смартфона с Flash почти в три раза. При увеличении уровня сжатия разрыв уменьшается, но характеристики выравниваются только к уровням порядка сжатия в 100 раз.

Как и в других read-only ФС структура EROFS существенно упрощена за счёт отбрасывания при реализации некоторых областей метаданных, таких как битовая карта свободных блоков. Основные отличия сводятся к оптимизациям, нацеленным больше на обеспечение высокой производительности, чем на максимальной экономии свободного пространства. EROFS поддерживает хранение данных в сжатом виде, но использует иной подход для хранения сжатых блоков.

В традиционных ФС на основе неупакованных блоков фиксированного размера формируются сжатые блоки, имеющие непредсказуемый произвольный размер. Так как доступ к данным на носителе осуществляется на уровне фиксированных блоков (кластеров), то при чтении сжатых блоков помимо основных данных приходится читать и данные с остаточным заполнением до границ кластера. Проблема частично решается применением дополнительной буферизации, но в этом случае увеличивается нагрузка на память и, так как сжатые блоки не используются напрямую и требуют распаковки, не ясно когда именно каждый сжатый блок может потребоваться. Из-за этого буферизация сжатых данных эффективна только при последовательном чтении и приводит к существенному провалу производительности при случайном доступе к данным, который представляет типовую нагрузку в реальных системах.

Для ускорения операций случайного доступа в EROFS реализовано несколько идей:

  • Применяются блоки страничного размера, которые могут сохраняться без остаточного заполнения и не требуют буферизации;
  • Небольшие данные и расширенные атрибуты (xattr) могут читаться одновременно с метаданными inode;
  • Реализованы области совместно используемых расширенных атрибутов (xattr), в которых могут хранится типовые атрибуты, такие как метки SELinux, или слишком большие xattr, не вмещающиеся в inline-блок;
  • Метаданные и данные могут смешиваться при хранении;
  • При сжатии используется метод, формирующий выходные блоки фиксированного размера (в существующих ФС разбивка на блоки фиксированного размера ведётся до сжатия, а после сжатия на выходе получаются блоки разного размера), что позволяет избавиться от траты ресурсов на чтение остаточного заполнения;
  • В кластере может сохраняться один или несколько блоков со сжатыми данными. Хранимые данные размещаются в блоках фиксированного размера, но распаковываются в цепочки произвольной длины.

    1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/5/3...)
    2. OpenNews: Представлена LittleFS, компактная файловая система для встраиваемых устройств
    3. OpenNews: В состав ядра Linux принят код файловой системы OrangeFS
    4. OpenNews: Первый выпуск файловой системы Zbox
    5. OpenNews: Инженеры из Google представили глобальную файловую систему Upspin
    6. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: erofs, fs, linux, kernel
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  • 1.1, Fracta1L, 12:21, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Make love (EroFS), no war (BtrFS)!
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin, 13:05, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Гусары, молчать! :)
     
  • 2.20, Аноним, 13:39, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Good morning (POHMELFS)!
     
  • 1.4, DerRoteBaron, 12:26, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Всё это прикольно, но в случае с Android-устройствами это существенно осложнит жизнь тем, кто желает что-то менять в этих RO-разделах (например, /system или в новом a-b формате чуть ли не весь /).
    И это довольно неплохо сочетается с вот этой новостью https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48674
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:34, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Основное достоинство ext4 в Android, что его можно перемонтировать в rw-режиме.
     
     
  • 3.9, DerRoteBaron, 12:47, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Именно. А тут, вероятно, придётся ребилдить весь раздел ради того, чтобы исправить какой-нибудь мелкий и тупой косяк в прошивке, скажем, самсунга.
     
     
  • 4.11, Аноним, 12:49, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    простите, что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, нах, 13:39, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как бы не пришлось пзуху перепаивать :-(

    И да, у меня никаких сомнений, что плохой дорогой не ограничится - "промышленность с радостью перейдет на новый стандарт".

     
  • 1.5, Аноним, 12:33, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если корень сделать с этой фс, программы бысрее будут грузится?
     
     
  • 2.14, Ее, 12:57, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На глаз этого кто.
     
  • 2.16, Аноним, 13:12, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Система - возможно Программы - возможно предустановленные, до первого обновлени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 12:42, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ErrorFS
     
  • 1.8, Andrey Mitrofanov, 12:46, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гао Сян (Gao Xiang) из компании  Huawei представил
    >в списке рассылки разработчиков ядра Linux новую файловую систему EROFS (Extendable

    Когда прекращение https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48674 предоставления?

    Huawei прекращает предоставление средств для разблокировки з...
    > Read-Only File System), разработанную для использования на разделах, доступных в режиме
    > только для чтения. В Huawei ФС EROFS

     
  • 1.10, Аноним, 12:48, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и ни слова про сравнение со squashFS
     
  • 1.12, Аноним, 12:51, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это та которая закрывает прошивки и лишает гарантии при попытке разлочить рута ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 12:52, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К чему эти полумеры, Huawei Если вы так не желаете, чтобы пользователь вашего п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:19, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это убыточно для экономики Китайской Народной Республики пользователь нужен жив... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, paulus, 13:38, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Предложили новую ERO и PORNO FS для затрахивания пользователей Андроида — настоящий Hua way!
     

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