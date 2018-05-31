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31.05.2018 22:10  Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL

Компания Яндекс опубликовала исходные тексты специализированного прокси-сервера Odyssey, предназначенного для поддержания пула открытых соединений к СУБД PostgreSQL и организации маршрутизации запросов. Приложение построено с использованием многопоточной архитектуры, базирующейся на движке сопрограмм machinarium, позволяющем создавать приложения для обработки событий в асинхронном режиме с использованием традиционных методов процедурного программирования без применения callback-вызовов. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Основные возможности Odyssey:

  • Для обработки соединений запускается несколько рабочих процессов с многопоточными обработчиками, отвечающими за аутентификацию и проксирование запросов. Все рабочие потоки совместно используют общий пул соединений;
  • Отслеживается состояния транзакций и выполняется их автоматическая отмена (Rollback) в случае преждевременного отсоединения клиента;
  • Запоминается последний сервер, к которому был подключен клиент, для возобновления подключения к тому же серверу в случае повторного соединения;
  • Возможность определения пулов соединений с учётом привязки к пользователю и БД. Каждый пул может иметь раздельную аутентификацию, режим работы и ограничения;
  • Полная поддержка SSL/TLS и типовых методов аутентификации клиента и сервера. Возможность выборочной блокировки пользователей для разных пулов;
  • Ведение лога с идентификацией соединений клиента и сервера через UUID, который позволяет связать различные события в логе и сообщения об ошибках с определённым клиентом.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/yandex/odys...)
  2. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  3. OpenNews: Релиз проекта pgpool-II 3.0
  4. OpenNews: Яндекс начал формирование коллекции своих открытых проектов
  5. OpenNews: Яндекс.Почта успешно мигрировала с Oracle на PostgreSQL
  6. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: yandex, odyssey, postgresql
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  • 1.1, Xasd, 22:21, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    в кои-то веке Яндекс решил написать что-то на C а не на наколеночном как он обы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 22:24, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будешь ныть -- перейдут на Раст или ещё чего похуже.
     
     
  • 3.9, Аноним, 00:08, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пусть переходят, давно пора C++17 кизяк
     
  • 2.6, Отражение луны, 22:56, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Жаль что не на go.
     
     
  • 3.8, Аноним, 23:40, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Жаль что не на go.

    В go медленный TLS. Наверное, из-за этого.

     
  • 3.10, Смузи на гироскутере, 01:58, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что не на Electron.
     
  • 2.7, XoRe, 23:29, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в кои-то веке Яндекс решил написать что-то на C а не на
    > наколеночном (как он обычно любит) C++ ..

    Это просто новый уровень предъяв.

     
  • 1.3, Тот_Самый_Анонимус, 22:29, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Долбанные пропиетарщики! Не боятся что конкуренты утащат их код в закрытые проекты. А «свободные» гплщики боятся.
     
     
  • 2.4, Michael Shigorin, 22:45, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А «свободные» гплщики боятся.

    Брр, ничего, что Pg сам под BSDL?

     
  • 2.5, Аноним, 22:54, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Методичка устарела. Получи новую.
     

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