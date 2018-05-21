21.05.2018 22:14  Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.0, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены два варианта iso-образов: полный (3.7 Гб) и сокращённый (1.8 Гб). Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE. В новом выпуске: Подготовлены экспериментальные сборки Netinstall, позволяющие выбрать и установить только необходимые пакеты, используя минимальный установочный образ.

Реализованы шаблоны для создания контейнеров Docker.

Стабилизирована система изолированного выполнения приложений, построенная на основе инструментария firejail, в котором для изоляции используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf).

В качестве http-сервера по умолчанию задействован nginx (apache httpd доступен в качестве опции).

Включена по умолчанию поддержка работы с MD RAID, в базовый состав добавлен инструментарий mdadm.

Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.16, рабочий стол MATE 1.20, Libreoffice 6, Firefox 60.



