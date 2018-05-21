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21.05.2018 22:14  Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.0, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены два варианта iso-образов: полный (3.7 Гб) и сокращённый (1.8 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

В новом выпуске:

  • Подготовлены экспериментальные сборки Netinstall, позволяющие выбрать и установить только необходимые пакеты, используя минимальный установочный образ.
  • Реализованы шаблоны для создания контейнеров Docker.
  • Стабилизирована система изолированного выполнения приложений, построенная на основе инструментария firejail, в котором для изоляции используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf).
  • В качестве http-сервера по умолчанию задействован nginx (apache httpd доступен в качестве опции).
  • Включена по умолчанию поддержка работы с MD RAID, в базовый состав добавлен инструментарий mdadm.
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.16, рабочий стол MATE 1.20, Libreoffice 6, Firefox 60.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.parrotsec.org/par...)
  2. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  3. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.2
  6. OpenNews: Выпуск BlackArch 2017.11.24, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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  • 1.1, Аноним, 22:36, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    zulucrypt может veracrypt и truecrypt gpg и luks идут вроде как и так присутств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, omnomnim, 22:38, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чего сказать-то хотел?
     
     
  • 3.5, Анон23432423, 22:45, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я тоже не понял что он этим хотел сказать...
     
  • 1.3, Аноним, 22:41, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    эх linux 4 16 MATE 1 20 Libreoffice 6 Firefox 60 Все только нестабильное Что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 22:44, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто юзал, там firejail по умолчанию?
     
  • 1.6, Никитос Квайгон, 22:48, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Лучший дистрибутив для бесплатного соседского вайфая.
     
  • 1.7, Аноним, 22:51, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем можно зафлудить домашнюю точку доступа соседа Достал уже ночью YouTube на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, kiwinix, 22:52, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молотком
     
  • 2.10, Ананас, 23:29, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В зависимости от того, знаешь ли ты его пароль или нет. Если не знаешь - разве что ставить помехи на канале или деавторизировать его устройства с помощью aircrack. Если знаешь - тут масса вариантов, например как зафлудить роутер с помощью hping.
     
  • 2.11, НяшМяш, 23:41, 21/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какими-нибудь deauth пакетами зафлудить его через aircrack-ng. Или подойти с другой стороны - микроволновку в его сторону направить и включить. Правда, по электричеству не очень экономично и шумно.
     
     
  • 3.12, Интересно, 00:11, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что за гoвеная микроволновка включается с открытой дверцей? Такие вообще бывают?
     
  • 3.13, Аноним2, 00:14, 22/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на себя микроволновку направь прежде чем такие советы в интернетах раздавать
     

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