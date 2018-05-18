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18.05.2018 10:21  Уязвимость в LocationSmart раскрывала местоположение клиентов большинства мобильных сетей США

В Web API, предоставляемом сервисом LocationSmart, выявлена уязвимость, которая позволяла любому постороннему отслеживать местоположение смартфонов, подключенных к большинству крупных мобильных сетей США, включая таких операторов как AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon, а также канадских операторов Bell, Rogers и Telus.

Данные о местоположении раскрывались с точностью определения базовой станции (от сотен метров до нескольких километров). Через периодическое обращение к API имелась возможность отслеживать перемещение смартфонов в режиме реального времени. Данные о местоположении поступали в сервис LocationSmart в рамках предполагаемых партнёрских контрактов с мобильными операторами (ни один оператор не опроверг и не подтвердил наличие контракта с LocationSmart). По приблизительно оценке проблема могла затронуть около 200 млн абонентов различных операторов связи.

Уязвимость всплыла после анализа демонстрационного сайта LocationSmart, через который пользователь мог бесплатно протестировать работу сервиса и определить местоположение своего устройства. Для доступа к сервису пользователю требовалось зарегистрироваться на сайте, введя своё имя, email и номер телефона, а затем подтвердить запрос через SMS или обратный звонок. Как оказалось, данная проверка является лишь формальностью и не охватывает доступ к Web API.

Любой желающий мог отправить запрос к Web API, указав произвольный номер телефона, и получить сведения о местоположении базовой станции, которая ближе всего находится к заданному устройству. При этом запросы могли отправляться анонимно и без указания параметров аутентификации. Используя выдаваемые координаты, исследователи смогли организовать отслеживания перемещения интересующих их телефонов и наглядно оценить перемещение абонента при помощи Google Maps. Точность определения координат телефона при тестировании абонентов различных операторов составила от 90 метров до 2.5 км.

В настоящее время демонстрационный сайт LocationSmart отключен, а большинство операторов отклонились от комментариев сотрудничества с сервисом. По словам директора LocationSmart компания серьёзно относится к конфиденциальности и сервис создавался исключительно для законных и разрешённых целей, а все факторы, способствовавшие возникновению инцидента будут подробно изучены.

Тем временем, LocationSmart всего неделю назад фигурировал в скандале с компанией Securus, связанном с предоставлением правоохранительным органам неконтролируемого доступа к данным о местоположении мобильных устройств (для определения местоположения использовался LocationSmart) с целью поиска украденных мобильных устройств. Деятельность Securus связана с обходом принятого в США закона "Electronic Communications Privacy Act", который запрещает операторам связи предоставление доступа к данным государственным структурам, но не регламентирует передачу данных другим компаниям, которые затем могут передавать те же самые сведения госслужбам, выступая в роли посредников.

Кроме того, на днях был зафиксирован взлом компании Securus, которая также занимается организацией связи в тюрьмах. В качестве подтверждения взлома были опубликованы учётные данные 2800 пользователей системы, включающие email, адреса, номера телефонов и MD5-хэши паролей. Это не первый взлом Securus, в 2015 году злоумышленники смогли получить доступ к архиву из 70 млн записанных звонков осужденных, в том числе их переговоров с адвокатами.

  1. Главная ссылка к новости (https://krebsonsecurity.com/20...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mobile, location, track, privacy
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  • 1.1, Аноним, 11:37, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Там что все сервисы сша имеют бакдоры?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:41, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    США это и есть один большой бэкдор.
     
  • 2.4, iv, 11:42, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Это не бекдор, это стены забыли построить...
     
     
  • 3.28, Аноним, 15:15, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Забыли построить стену от АНБ Нам бы тоже от наших ведомвст не мешало как и мно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Fyjybv755, 11:44, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там, где русские запрещают, американцы ставят зонд.
    Так что - да, практически все.
     
     
  • 3.18, Аноним, 13:37, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    основной зонд - подписанный материал, живой или неживой, нетривиальные аналитиче... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Диносуслик, 11:42, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Какой кошмар Да всем плевать Люди сами давно о себе все фейсбуку и гуглу с инс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:34, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    s/Люди/Де6илы/
     
     
  • 3.14, ГыГы, 13:08, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > s/Люди/Де6илы/

    %s/[лЛ]юди/Де6илы/g

     
     
  • 4.24, Диносуслик, 14:41, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Особенно эти два комментатора выше )
     
  • 3.29, Аноним, 15:19, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сказал человек который пользуется электронными устройствами, интернетом и телефо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Fyjybv755, 11:46, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, тема про Securus недостаточно раскрыта. Насколько я понял из других источников, эти ребята получают данные о звонках и местоположении абонентов у мобильных операторов, и передают их полиции и ФБР.
    Что интересно, американские законы запрещают мобильным операторам передавать эти инфу органам напрямую. А вот через посредника - легко.
     
     
  • 2.22, A, 14:13, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Перекладывание ответственности самый популярный международный спорт.
     
  • 1.7, macfaq, 11:59, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > По словам директора LocationSmart компания серьёзно относится к конфиденциальности и сервис создавался исключительно для законных и разрешённых целей, а все факторы, способствовавшие возникновению инцидента будут подробно изучены.

    Простите, а хоть один PR-отдел когда-то говорил, что им поxep на конфиденциальность, сделали они всё за деньги спецуры и расследовать ничего не будут?

     
  • 1.8, Аноним, 11:59, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Лол, свобода и демократия во всём своём буйном цвете)
     
     
  • 2.10, тов. майор, 12:41, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ага. А ты чего с бутылочки-то вскочил?

     
  • 2.11, Аноним, 12:45, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лол, гамбургеры и джинсы во всём своём буйном цвете)
     
  • 1.12, Аноним, 12:56, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    но, ведь, мобилки можно и без этого отслеживать, при наличии симки внутри О чем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, ПупкинВасуасилий, 12:59, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    О том, что это делать могли не только лишь все.
     
  • 2.19, Аноним, 13:51, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Целых три запятых и ни одна из тут на уй не нужна ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Реалистпрагматик, 14:07, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ВНЕЗАПНО оказалось, что следить за стадом можем не только мы!

    Большая дыра в безопасности должна быть заделана, а виновные наказаны!

    Только МЫ можем следить, а вам - не дозволено!
    И да, Планета в наших руках!
    Смиритесь!

     
  • 2.21, Агент Смит, 14:08, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > О чем новость?

    ВНЕЗАПНО оказалось, что следить за стадом можем не только мы!

    Большая дыра в безопасности должна быть заделана, а виновные наказаны!

    Только МЫ можем следить, а вам - не дозволено!
    И да, Планета в наших руках!
    Смиритесь!

     
  • 1.15, Ю.Т., 13:25, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    от комментариев не отклоняются, а уклоняются
     
  • 1.16, цвфцв, 13:25, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вовсе не уязвимость какого-то там сервиса, это уязвимость всей мобильной инфраструктуры ака СС7.
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:32, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже об этом подумал, что сотовые операторы никакие данные сами не сливали в р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 14:33, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так вот почему у Бородача айфона нет...
     
  • 1.25, Аноним, 15:00, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если слив данных в LocationSmart присутствует как фича в любом опер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, китайса, 15:10, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а засем нам, прастисе, сливать данныя в какое-там лаовайское локейшн, они наса за ето денги не платит.

    васа фесебе сливась задача данные не наса, у них штатный интерфейса к базам васа абанента.

    С увазение, васа китайса из иностранная фирма осень-плохой-дорога.

     
  • 1.26, Аноним, 15:07, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это криворукий сервис-агрегатор. Данные предоставляют провайдеры.
     
  • 1.30, логиканесобирается, 15:31, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В росиюшке такого нет!
     

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