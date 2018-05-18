18.05.2018 10:21  Уязвимость в LocationSmart раскрывала местоположение клиентов большинства мобильных сетей США

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|1.6, Fyjybv755, 11:46, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По-моему, тема про Securus недостаточно раскрыта. Насколько я понял из других источников, эти ребята получают данные о звонках и местоположении абонентов у мобильных операторов, и передают их полиции и ФБР.
Что интересно, американские законы запрещают мобильным операторам передавать эти инфу органам напрямую. А вот через посредника - легко.
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|1.7, macfaq, 11:59, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> По словам директора LocationSmart компания серьёзно относится к конфиденциальности и сервис создавался исключительно для законных и разрешённых целей, а все факторы, способствовавшие возникновению инцидента будут подробно изучены.
Простите, а хоть один PR-отдел когда-то говорил, что им поxep на конфиденциальность, сделали они всё за деньги спецуры и расследовать ничего не будут?
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|2.21, Агент Смит, 14:08, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> О чем новость?
ВНЕЗАПНО оказалось, что следить за стадом можем не только мы!
Большая дыра в безопасности должна быть заделана, а виновные наказаны!
Только МЫ можем следить, а вам - не дозволено!
И да, Планета в наших руках!
Смиритесь!
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|2.27, китайса, 15:10, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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а засем нам, прастисе, сливать данныя в какое-там лаовайское локейшн, они наса за ето денги не платит.
васа фесебе сливась задача данные не наса, у них штатный интерфейса к базам васа абанента.
С увазение, васа китайса из иностранная фирма осень-плохой-дорога.
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