15.05.2018 23:33  Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store

Компания Canonical официально прокомментировала недавний инцидент, связанный с выявлением в Ubuntu Snap Store двух вредоносных пакетов, осуществляющих скрытый майнинг криптовалюты. В заявлении Canonical утверждается, что майнинг в приложениях в Snap Store явно не запрещён и не относится к числу незаконных операций, поэтому проблема формально сводится к появлению приложений со скрытой функциональностью и к введению пользователей в заблуждение (создатель удалённых в результате инцидента пакетов, использовал приложения с отрытым исходным кодом от других авторов, подставив в него код майнера, скрыв наличие данной функциональности от пользователей и представив пакет как собственную проприетарную разработку). Одним из сложных аспектов в поддержании репозиториев является предоставление гарантий, что опубликованная программа выполняет только те действия, что от неё ожидают. В классическом репозитории включение закладок исключается благодаря организации сборки в собственной заслуживающей доверия инфраструктуре на основании исходных текстов проектов, полученных из первых рук. Минусом репозитория является достаточно долгий процесс доведения новых программ до пользователей. Snap решает данную проблему и позволяет разработчикам напрямую доставлять свои программы до пользователей разных дистрибутивов с обеспечением безопасности путём изоляции приложения от остальной системы. Как и в других магазинах-каталогах в Snap Store применяются два основных шага при проверке: автоматизированное тестирование пакетов перед их приёмом в каталог и ручное рецензирование в случае выявления определённых подозрений. В силу сложности ПО невозможно в большом репозитории принимать программы после детального ручного рецензирования каждого файла. Независимо от того, есть исходные тексты или нет, ни один каталог не может позволить себе ежедневно просматривать сотни тысяч строк нового кода, поэтому наиболее успешной является модель на основе установки доверия к источнику поступления ПО, а не на основе анализа содержимого. Тем не менее, случившийся инцидент был неприятным событием, но ожидаемым, так как любому популярному каталогу приложений следует быть готовым к появлению злоупотреблений. Canonical серьезно относится к подобным инцидентам и будет продолжать серьёзно следить за содержимым каталога и повышать безопасность платформы. Из планов на будущее отмечается продолжение работы по реализации интересных возможностей, связанных с обеспечением безопасности, как системы в целом, так и способов изолированного развёртывания приложений. Рассматривается возможность добавления в Snap Store градации по степени доверия - верифицированные авторы пакетов будут помечаться специальной меткой, что даст возможность пользователям легко идентифицировать продукты от проверенных людей и организаций. В планах также многочисленные изменения под капотом, такие как продвижение патчей AppArmor в основной состав ядра Linux.



