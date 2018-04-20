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20.04.2018 21:06  Компания Oracle представила универсальную виртуальную машину GraalVM

Компания Oracle анонсировала первый релиз проекта GraalVM, в рамках которого развивается универсальная виртуальная машина для запуска приложений, написанных на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Несмотря на анонс от Oracle, выпуск GraalVM 1.0 пока имеет статус кандидата в релизы.

GraalVM изначально развивалась как универсальная виртуальная машина, способная обеспечить высокопроизводительное выполнение кода на любых языках программирования и предоставляющая средства для организации взаимодействия между кодом на различных языках, дающая возможность создавать комбинированные приложения с компонентами на разных языках.

Вместо преобразования структур данных в подобных программах, GraalVM позволяет непосредственно обращаться к объектам и массивам из других языков, убирая изоляцию между языками и позволяя использовать общий runtime. Например, из JavaScript-кода для Node.js можно обращаться к библиотеке классов Java или из кода на Java вызывать функции обработки статистики на языке Python, или запускать код на языке R для создания сложных SVG-графиков. Используя GraalVM программист может сочетать в одном проекте разные языки, выбирая язык наиболее подходящий для каждого вида задач.

GraalVM может применяться как для создания обособленных исполняемых приложений, так и как часть платформ, подобных OpenJDK и Node.js, или даже встраиваясь как движок обработки данных в СУБД, такие как MySQL и Oracle. Для запуска приложений предлагается стандартизированное окружение для выполнения на базе HotSpot JVM. GraalVM предоставляет JIT-компилятор, который может на лету выполнять в JVM код любых скриптовых языков, включая JavaScript, Ruby, Python и R, а также даёт возможность запускать нативный код в JVM, преобразованный в биткод LLVM. Предоставляемый GraalVM инструментарий включает независимые от языков программирования отладчик, систему профилирования и анализатор распределения памяти.

Для языков на базе JVM имеется возможность создания скомпилированных нативных образов, которые можно выполнять напрямую с минимальным потреблением памяти. Для создания таких исполняемых образов применяется предварительный статический анализ для выявления всего кода, который охватывает выполнение основного Java-метода, после чего к этому коду применяется полноценная упреждающая компиляция (AOT, ahead-of-time). Функциональность управления памятью и потоками реализована через подключение специальной Substrate VM, которая может компилироваться в исполняемый код. В результате формируется исполняемый файл, включающий машинный код приложения, готовый к незамедлительному выполнению без громоздких прослоек, таких как HotSpot VM.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/devel...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9
  3. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  4. OpenNews: Android переходит с виртуальной машины Dalvik на компилятор ART
  5. OpenNews: Представлен метод скрытого изменения памяти чужих виртуальных машин
  6. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: graalvm, java, jvm, jit, compile
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  • 1.1, Аноним, 21:14, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    10/10. Долгих лет жизни проекту.
     
  • 1.2, Аноним, 21:18, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Т.е. без жабы оно всё-таки не работает?
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:27, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    http www graalvm org docs ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Anon4ik, 21:19, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Хипсторы счастливы.
     
  • 1.4, Аноним, 21:26, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    dotnet изобрели?
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:29, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет Решили что цирк с JS, Python, Groovy, Ruby и прочим буллшитом пора заканчив... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, ананим.orig, 22:04, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-не. Цирк только начинается.
    В новом шапито.
     
  • 3.18, unxed, 22:58, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    правильно, язык должен быть один. как партия. а в конкуренцию пусть гейропа играет.
     
  • 2.8, Аноним, 21:38, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Такого ещё мы не видели.
     
     
  • 3.17, _, 22:52, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ... и вот опять! :-)
     
  • 1.7, Аноним, 21:37, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    https github com oracle graal blob master substratevm LIMITATIONS md скормить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 21:51, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Несомненно это прорыв в IT
     
     
  • 2.13, имя, 22:05, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего нового, до него уже была попытка сделать ParrotVM.
     
  • 1.10, Gemorroj, 21:52, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    где php!?
     
     
  • 2.19, Led, 23:16, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > где php!?

    Известно где... Вместе с тобой в том месте, кторое на опеннете называть нельзя.

     
  • 1.11, Аноним, 22:02, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Теперь софт будут писать еще более упoрото. Сверху еще докер нужен!
     
     
  • 2.20, Led, 23:17, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Теперь софт будут писать еще более упoрото.

    Разве это возможно?

     
  • 1.14, Аноним, 22:16, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Осталось добавить веб-интерфейс и получится beaker-notebook?..
     
     
  • 2.21, Led, 23:18, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто о чём, а вэбмакаки про вэб-интерфес.
     
  • 1.15, Аноним, 22:16, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >высокопроизводительное выполнение кода
    >based on JDK
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:20, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    JIT в мирке анонимуса еще не изобрели, жаль.
     
     
  • 3.22, Led, 23:19, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    JIT - это весь твой мирок? не жаль.
     

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