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19.04.2018 10:49  Второй кандидат в релизы GIMP 2.10

Началось тестирование второго кандидата в релизы графического редактора GIMP 2.10. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений. Из новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL.

Основные изменения по сравнению с первым кандидатом в релизы:

  • В ядро GIMP и библиотеки GEGL и babl внесены оптимизации для ускорения отрисовки и вывода информации на экран, которые должны компенсировать замедление отрисовки, наблюдаемое в ветке 2.10 по сравнению с 2.8. Обеспечено выделение в отдельные потоки операций отрисовки, что существенно повысило отзывчивость интерфейса. В дальнейшем наработки в области распараллеливания работы планируется адаптировать и для других частей GIMP, не ограничиваясь отрисовкой;
  • Подготовлены новые темы оформления, избавленные от проблем с юзабилити и недоработок, наблюдавшихся в ранее предлагаемых темах. Из старых тем сохранена и почищена только тема Gray, а темы Light и Dark полностью переписаны с нуля;
  • Инструмент для работы с градиентами переименован из "Blend tool" в "Gradient tool" и адаптирован для работы в линейном цветовом пространстве RGB, помимо перцептуального RGB и CIE LAB;
  • Добавлен виджет для управления 3D-вращением на холсте. Виджет пока доступен только в фильтре панорамных проекций;
  • Прекращено выполнение каких-либо преобразований цветовой гаммы при преобразованиях между каналами, масками и выделенными областями, что делает двойные преобразования (например, selection -> channel -> selection) корректными и предсказуемыми. В каналах для всех изображений с цветностью более чем 8-бит на канал теперь применяется линейное цветовое пространство.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: Кандидат в релизы GIMP 2.10
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.9.8
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.9.6
  5. OpenNews: Обновление GIMP 2.8.20 и оценка состояния разработки GIMP 2.10
  6. OpenNews: В графическом редакторе GIMP 2.9.4 предложено новое оформление интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp, image
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  • 1.1, Аниним, 11:51, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Надо же, оно ещё шевелится. Помнится, там всего три контрибьютора было.
     
  • 1.4, Аноним, 11:54, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Объясните, в чем прикол рисовать темы для GTK2 Это же 1 заведомо тупиковый фор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:59, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых, это красиво.
     
  • 2.6, Анонист, 11:59, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И для отставшего на 10 лет редактора
     
     
  • 3.15, Диносуслик, 12:36, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отставшего от чего? От кого? Что за точка отсчета?

    Нормальный современный редактор. Программа тебе не кусок колбасы, чтобы отстать или протухнуть.

     
  • 2.7, анонист, 12:01, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Так как GTK2 это GIMP ToolKit
    А GTK3 уже получается больше Gnome ToolKit - ИМХО
     
  • 2.12, Аноним, 12:16, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Старость определяете по циферкам?
     
  • 2.14, prokoudine, 12:29, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С версией на базе GTK+2 нам жить, возможно, ещё пару лет. А тёмную тему хочется уже вчера.
     
  • 1.9, Аноним, 12:12, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, недавно был выпуск Krita 4 0 1 https krita org en item krita-4-0-1-re... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, kiwinix, 12:57, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль крита не редактор
     
  • 1.13, Zenitur, 12:29, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Фотошопокапец!
     
  • 1.17, Аноним, 12:51, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А нормальные-то значки, не для дальтоников, оставили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, prokoudine, 13:03, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, о людях с завышенным ЧСВ тоже подумали.
     
  • 1.20, Аноним, 13:03, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CMYK уже есть? С GEGL, вроде, обещали.
     
  • 1.21, gimrock, 13:09, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А проблемы с раскладкой, из-за которых перестают работать горячие клавиши, и запуск программы через контекстное меню "Открыть с помощью" в Windows 10 уже решили?
     

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