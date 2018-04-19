19.04.2018 10:49  Второй кандидат в релизы GIMP 2.10

Началось тестирование второго кандидата в релизы графического редактора GIMP 2.10. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений. Из новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL. Основные изменения по сравнению с первым кандидатом в релизы: В ядро GIMP и библиотеки GEGL и babl внесены оптимизации для ускорения отрисовки и вывода информации на экран, которые должны компенсировать замедление отрисовки, наблюдаемое в ветке 2.10 по сравнению с 2.8. Обеспечено выделение в отдельные потоки операций отрисовки, что существенно повысило отзывчивость интерфейса. В дальнейшем наработки в области распараллеливания работы планируется адаптировать и для других частей GIMP, не ограничиваясь отрисовкой;

Подготовлены новые темы оформления, избавленные от проблем с юзабилити и недоработок, наблюдавшихся в ранее предлагаемых темах. Из старых тем сохранена и почищена только тема Gray, а темы Light и Dark полностью переписаны с нуля;

Инструмент для работы с градиентами переименован из "Blend tool" в "Gradient tool" и адаптирован для работы в линейном цветовом пространстве RGB, помимо перцептуального RGB и CIE LAB;

Добавлен виджет для управления 3D-вращением на холсте. Виджет пока доступен только в фильтре панорамных проекций;

Прекращено выполнение каких-либо преобразований цветовой гаммы при преобразованиях между каналами, масками и выделенными областями, что делает двойные преобразования (например, selection -> channel -> selection) корректными и предсказуемыми. В каналах для всех изображений с цветностью более чем 8-бит на канал теперь применяется линейное цветовое пространство.



