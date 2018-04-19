The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

19.04.2018 09:09  Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10

Введён в строй новый каталог пактов PyPI для разработчиков на языке Python. Все web-запросы и обращения к API, включая "pip install", перенаправлены со старого pypi.python.org на новый сайт pypi.org. Старый сайт останется доступен до 30 апреля, после чего будет отключен. Новый PyPI полностью переписан и переведён на новый движок Warehouse с шаблонизатором Jinja2 и web-интерфейсом на базе JavaScript-фреймворков Stimulus и gulp.

Внешний вид переделан с нуля и отвечает современным требованиям к адаптивной вёрстке. Появилась поддержка отображения README-файлов с разметкой Markdown. Значительно улучшены средства поиска (задействован ElasticSearch), результаты которого теперь могу группироваться по релевантности и времени последнего обновления. Расширены возможности по классификации проектов в зависимости от тематики, используемых фреймворков, лицензии, статуса разработки, окружения, целевой аудитории и поддерживаемых языков. Из новшеств также можно отметить появление хронологической истории релизов проекта, журнал активности участников разработки и отображение аватаров мэйнтейнров.

Одновременно опубликован значительный релиз пакетного менеджера Pip 10. В новой версии:

  • Прекращена поддержка Python 2.6;
  • Добавлена новая команда "pip config", предназначенная для управления локальной и глобальной конфигурацией;
  • Обеспечена начальная поддержка PEP 518, предоставляющего проектам возможность определения списка пакетов (сборочных зависимостей), необходимых для сборки из исходных текстов;
  • Изменена применяемая по умолчанию стратегия обновления. Рекурсивные обновления зависимостей теперь устанавливаются только при необходимости, когда текущая версия зависимости не удовлетворяет требованиям устанавливаемого пакета (задействован режим "only-if-needed" вместо ранее применяемого режима "eager", при котором зависимости обновлялись при любой возможности);
  • Cущественно улучшена обработка Unicode для не-ASCII локалей в Windows;
  • Проведена внутренняя реорганизация кода pip.


  1. Главная ссылка к новости (https://pythoninsider.blogspot...)
  2. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  3. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  4. OpenNews: Пятидесятый выпуск репозитория пакетов pkgsrc
  5. OpenNews: Ошибка в настройке репозитория KDE Neon могла привести к подмене пакетов
  6. OpenNews: NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pypi, pip, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:38, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Чтобы этот новый-модный-молодёжный дизайн хоть как-то влезал на fullhd экран, пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:07, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора Ещё бы придумали рейтинги и систему ревью какую, а то популярно малв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аниним, 10:08, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче сделайте второй npm.
     
  • 1.4, анонимтут, 10:14, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из pip 10 выпилены опции для install --download и --egg (возможно еще что-то)
     
  • 1.5, Anonim, 10:18, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На https://crates.io/ очень похож теперь
     
     
  • 2.7, Аниним, 10:32, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сектанты не могут без упоминаний своего фетиша. Даже если не в тему. Даже если уже тошнит.
     
  • 1.6, Аноним, 10:29, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там до сих пор нельзя обновить все пакеты разом?
     
  • 1.8, Коробов, 10:42, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чё-то очень быстро старый собрались отключать. 2 недели и всё.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor