19.04.2018 09:09  Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10

Введён в строй новый каталог пактов PyPI для разработчиков на языке Python. Все web-запросы и обращения к API, включая "pip install", перенаправлены со старого pypi.python.org на новый сайт pypi.org. Старый сайт останется доступен до 30 апреля, после чего будет отключен. Новый PyPI полностью переписан и переведён на новый движок Warehouse с шаблонизатором Jinja2 и web-интерфейсом на базе JavaScript-фреймворков Stimulus и gulp. Внешний вид переделан с нуля и отвечает современным требованиям к адаптивной вёрстке. Появилась поддержка отображения README-файлов с разметкой Markdown. Значительно улучшены средства поиска (задействован ElasticSearch), результаты которого теперь могу группироваться по релевантности и времени последнего обновления. Расширены возможности по классификации проектов в зависимости от тематики, используемых фреймворков, лицензии, статуса разработки, окружения, целевой аудитории и поддерживаемых языков. Из новшеств также можно отметить появление хронологической истории релизов проекта, журнал активности участников разработки и отображение аватаров мэйнтейнров. Одновременно опубликован значительный релиз пакетного менеджера Pip 10. В новой версии: Прекращена поддержка Python 2.6;

Добавлена новая команда "pip config", предназначенная для управления локальной и глобальной конфигурацией;

Обеспечена начальная поддержка PEP 518, предоставляющего проектам возможность определения списка пакетов (сборочных зависимостей), необходимых для сборки из исходных текстов;

Изменена применяемая по умолчанию стратегия обновления. Рекурсивные обновления зависимостей теперь устанавливаются только при необходимости, когда текущая версия зависимости не удовлетворяет требованиям устанавливаемого пакета (задействован режим "only-if-needed" вместо ранее применяемого режима "eager", при котором зависимости обновлялись при любой возможности);

Cущественно улучшена обработка Unicode для не-ASCII локалей в Windows;

Проведена внутренняя реорганизация кода pip.



