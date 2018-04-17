17.04.2018 19:39  Релиз nginx 1.14.0

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|2.4, Ilya Indigo, 21:47, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Или выкиньте на мусорку свой дистрибутив, или соберите сами или ждите джва года, пока 20.04 появится.
Не смотря на то, что openssl 1.1.1 ещё не выпустилась и её нет пока нигде, не считая нестабильных проектов (хз как ppa в бубне называются, в obs это проекты), но в 18.04 TLS 1.3 ожидать Вам точно не стоит.
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|2.19, KonstantinB, 00:56, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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У меня есть PPA для 14.04 со статическим свежим openssl (делал для работы ALPN, в Trusty штатный openssl совсем древний). Это официальный пакет с nginx.org/packages (не люблю "дебианизированный" вариант), в котором манкипатчится debian/rules.
Могу сделать такое же для 16.04, надо?
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|3.11, Ilya Indigo, 22:52, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> не понятно с чего драма, этих месенджеров уже как грязи. свято место
> пусто не бывает.
Есть _маленькая_ разница, между мало кому известными, глючными мессенджерами (tox, ring, matrix, wire) и самым популярными мессенджером в рунете, про который все знают и большинство людей используют, даже не смотря на то, что версия под linux глючная и не может звонить и отправлять голосовые сообщения.
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|5.14, Ilya Indigo, 23:20, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>глючными мессенджерами (tox, ring, matrix, wire)
>>даже не смотря на то, что версия под linux глючная и не может звонить и отправлять голосовые сообщения
> А под Tox умеет, и десктоп показывать, и видео крутить.
Я год назад пробовал, как qTox умеет рабочий показывать и как оно видео умеет... Видео как раз показывало нормально, а вот разобрать речь было невозможно, как и что-либо на десктопе.
И при этом идеальные условия для тестирования оба компа у одного провайдера с белыми реальниками и прямым подключением.
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|4.13, Аноним тоже, 23:08, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да кому нужны эти звонки? Веб-версия отлично работает, можно переписываться, слать стикеры и даже слшушать аудиосообщения от тех, кому лениво тыкать кнопки. Никаких проблем не испытываю, но это всё здесь как-то оффтоп.
Поэтому по теме: Где почитать хороший мануал по тонкой (или хоть какой-нибудь) настройке этого самого nginx, пусть и не самой последней версии даже?
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|5.22, пох, 01:55, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Где почитать хороший мануал по тонкой (или хоть какой-нибудь) настройке этого самого nginx
хоть какая-нибудь в виде вполне работающего примера идет в комплекте и лежит в %{sysconfdir}/nginx.conf.default
в общем-то она покрывает все, что нужно анону, впервые настраивающему nginx на своем локалхосте, в том числе и типовой вариант php-fpm бэкэндом.
нетиповые, но типичные (то есть специфика вротпресс/уeбитрикс/дрочпал) легко находятся гуглем, обычно недалече от сайтов самих этих чудо-систем.
для анонов, которым этого мало - существует урыллиевская книжка и платные курсы.
ну и для развлечения - можно поковырять примеры вот отсюда:
http://kbeezie.com/nginx-configuration-examples/ (и около)
только следует помнить про анекдот что не все методы программистов подходят админам, и читать документацию прежде чем копипастить оттуда недопонятые куски (в частности, весь этот ужас с if'ами - ни в коем разе)
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