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17.04.2018 19:39  Релиз nginx 1.14.0

После года разработки представлена новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.14.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в рамках основной ветки 1.13.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.14 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.15, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus.

В соответствии с мартовским отчетом компании Netcraft nginx используется на 23.76% (год назад 19.55%, два года назад 16.81%) всех активных сайтов, что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 43.03%, Google - 7.71%, а Microsoft IIS - 6.75%). Доля nginx среди всех сайтов составляет 23.11% (год назад 19.91%, два года назад 13.23%), среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире - 23.76% (год назад 25.64%, два года назад 21.43%). В настоящее время под управлением nginx работает около 409 млн сайтов (год назад 350 млн). По данным W3Techs 38.0% из миллиона самых посещаемых сайтов в мире используют nginx, в апреле прошлого года этот показатель составлял 33.3%, позапрошлого - 29.8%. Доля Apache за год снизилась с 50% до 46.7%, а доля Microsoft IIS с 11.3% до 9.9%. В России nginx используется на 78.9% самых посещаемых сайтов (год назад - 76.9%).

Из ключевых улучшений nginx 1.14.0 отмечается модуль mirror, поддержка протокола TLSv1.3, поддержка HTTP/2 push и модуль с реализацией gRPC-прокси. Наиболее заметные улучшения, добавленные в процессе формирования основной ветки 1.13.x:

  • Реализован механизм Server Push для протокола HTTP/2, который предоставляет возможность отправки ресурсов от сервера к клиенту, не дожидаясь их явного запроса (например, подобным образом можно передавать файлы CSS, скрипты и изображения, которые необходимы для отрисовки страницы).Для отправки push-запросов используется уже установленное клиентом сое динение. Т.е. клиент подключается и запрашивает определённую страницу, после этого сервер на основании своих настроек или содержимого переданного клиентом заголовка Link сам инициирует передачу определённых ресурсов через уже установленное соединение HTTP/2, не дожидаясь запроса этих ресурсов от клиента;
  • Добавлена поддержка протокола TLSv1.3. Для включения в директиве "ssl_protocols" следует указать параметр "TLSv1.3". Протокол поддерживается только в предстоящей версии OpenSSL 1.1.1;
  • Для соединений с бэкендами разрешено повторное согласование SSL-соединения;
  • Новые модули:
    • ngx_http_grpc_module с реализацией прокси для протокола gRPC, позволяющего организовать работу микросервисов на различных языках программирования, которые взаимодействуют между собой при помощи универсального API. Сетевое взаимодействие в gRPC реализовано поверх протокола HTTP/2 и базируется на применении Protocol Buffers для сериализации данных. Модуль даёт возможность управлять потоками gRPC, выделяя отдельные сервисы и методы. Например, появляется возможность маршрутизировать gRPC по разным бэкендам, в зависимости от запрошенной операции, блокировать или ограничивать интенсивность определённых вызовов, инспектировать трафик gRPC или организовывать балансировку нагрузки;
    • ngx_http_mirror_module, позволяющий зеркалировать поступающие запросы на другие серверы. Клиенту возвращается результат обработки запроса от основного обработчика, а результаты, возвращённые зеркалируемыми бэкендами, игнорируются. При помощи зеркалирования можно достаточно просто организовать работу синхронно обновляемого резервного сервера для таких сайтов, как web-форумы;
  • Изменения в директивах:
    • Через параметр proxy_protocol в директиве listen теперь можно включить вторую версию протокола PROXY;
    • В реализацию SSI-директивы "include" добавлена возможность использования параметра "set" для сохранения в переменную содержимого произвольных ответов. Максимальный размер ответа ограничивается значением директивы "subrequest_output_buffer_size";
    • В директиву "log_format" добавлен параметр "escape=none" для отключения экранирования символов при записи в лог;
    • В директиву set_real_ip_from в качестве параметра добавлена возможность указывать имя хоста;
    • Добавлена поддержка использования директив return и error_page для возврата перенаправлений для запросов с HTTP кодом 308;
  • Изменения в модулях:
    • В модуле ngx_stream_ssl_preread_module реализована переменная $ssl_preread_alpn_protocols;
    • В модуле ngx_http_headers реализована директива "add_trailer", через которую можно определить дополнительное поле, которое будет добавлено в конец ответа, если код ответа равен 200, 201, 206, 301, 302, 303, 307 или 308;
    • В модулях mail_proxy и stream в директиве "listen" появились поддержка параметров "rcvbuf" и "sndbuf", позволяющих настроить размер буфера приёма (параметр SO_RCVBUF) и передачи (параметр SO_SNDBUF);
  • Разное:
    • Представлена переменная $ssl_client_escaped_cert, в которой сохраняется SSL-сертификат в экранированном однострочном представлении URL-encoded, что позволяет сразу использовать данный сертификат в параметрах HTTP-запросов и в заголовках;
    • Улучшено определение размера кэша процессора;
    • Внесены исправления в обработку дат до 1970 года и после 10000 года;
    • Улучшена поддержка платформы Windows: налажена работа чистки кэша в соответствии с лимитом, заданным через параметр "max_size", решены проблемы с выделением разделяемой памяти, обеспечена работа директивы "ssl_session_ticket_key" и параметра "include" директивы "geo";
    • При отражении в логе сигналов в лог теперь записывается и PID процесса, отправившего сигнал.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
  3. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
  4. OpenNews: Увидел свет HTTP-сервер nginx 1.10.0
  5. OpenNews: В nginx реализована поддержка gRPC
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.9 c поддержкой технологии HTTP/2 Server Push
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним, 21:24, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Добавлена поддержка протокола TLSv1 3 Для включения в директиве ssl_protocols... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:43, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе так не терпится включить стандарт, в котором наиболее важным изменением ока... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.4, Ilya Indigo, 21:47, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Или выкиньте на мусорку свой дистрибутив, или соберите сами или ждите джва года, пока 20.04 появится.
    Не смотря на то, что openssl 1.1.1 ещё не выпустилась и её нет пока нигде, не считая нестабильных проектов (хз как ppa в бубне называются, в obs это проекты), но в 18.04 TLS 1.3 ожидать Вам точно не стоит.
     
     
  • 3.8, JVM Fanboy, 22:26, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Docker-Docker-Docker
     
  • 3.18, xl32, 00:48, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мы собираем для mainline веток для RHEL/CentOS статически с OpenSSL 1.1.1 pre 2 (с которой сейчас отгружается draft 23).
    https://codeit.guru/ru_RU/
     
  • 2.19, KonstantinB, 00:56, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня есть PPA для 14.04 со статическим свежим openssl (делал для работы ALPN, в Trusty штатный openssl совсем древний). Это официальный пакет с nginx.org/packages (не люблю "дебианизированный" вариант), в котором манкипатчится debian/rules.

    Могу сделать такое же для 16.04, надо?

     
  • 1.2, Аноним, 21:32, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Реализован механизм Server Push для протокола HTTP 2, который предоставляет возм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Ilya Indigo, 21:59, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему нет новостей про Телеграм? Там уже целая Санта-Барбара раскручивается.
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 22:14, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скучно. Ну телеграм, ну блокируют, ну дон Педро перспал с рабыней Марией и родился у них слепой... э-э-э... в общем глупо и уныло там всё...
     
  • 2.9, Gemorroj, 22:43, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    не понятно с чего драма, этих месенджеров уже как грязи. свято место пусто не бывает.
     
     
  • 3.11, Ilya Indigo, 22:52, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > не понятно с чего драма, этих месенджеров уже как грязи. свято место
    > пусто не бывает.

    Есть _маленькая_ разница, между мало кому известными, глючными мессенджерами (tox, ring, matrix, wire) и самым популярными мессенджером в рунете, про который все знают и большинство людей используют, даже не смотря на то, что версия под linux глючная и не может звонить и отправлять голосовые сообщения.

     
     
  • 4.12, Аноним, 22:56, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А под Tox умеет, и десктоп показывать, и видео крутить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, Ilya Indigo, 23:20, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>глючными мессенджерами (tox, ring, matrix, wire)
    >>даже не смотря на то, что версия под linux глючная и не может звонить и отправлять голосовые сообщения
    > А под Tox умеет, и десктоп показывать, и видео крутить.

    Я год назад пробовал, как qTox умеет рабочий показывать и как оно видео умеет... Видео как раз показывало нормально, а вот разобрать речь было невозможно, как и что-либо на десктопе.
    И при этом идеальные условия для тестирования оба компа у одного провайдера с белыми реальниками и прямым подключением.

     
     
  • 6.16, Аноним, 00:46, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно год назад рабочий стол показывать неумело, лол У меня все окей, у моих друз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.17, Аноним, 00:47, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзал как uTox так и qTox.
     
  • 4.13, Аноним тоже, 23:08, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да кому нужны эти звонки? Веб-версия отлично работает, можно переписываться, слать стикеры и даже слшушать аудиосообщения от тех, кому лениво тыкать кнопки. Никаких проблем не испытываю, но это всё здесь как-то оффтоп.

    Поэтому по теме: Где почитать хороший мануал по тонкой (или хоть какой-нибудь) настройке этого самого nginx, пусть и не самой последней версии даже?

     
     
  • 5.22, пох, 01:55, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где почитать хороший мануал по тонкой (или хоть какой-нибудь) настройке этого самого nginx

    хоть какая-нибудь в виде вполне работающего примера идет в комплекте и лежит в %{sysconfdir}/nginx.conf.default
    в общем-то она покрывает все, что нужно анону, впервые настраивающему nginx на своем локалхосте, в том числе и типовой вариант php-fpm бэкэндом.

    нетиповые, но типичные (то есть специфика вротпресс/уeбитрикс/дрочпал) легко находятся гуглем, обычно недалече от сайтов самих этих чудо-систем.

    для анонов, которым этого мало - существует урыллиевская книжка и платные курсы.

    ну и для развлечения - можно поковырять примеры вот отсюда:
    http://kbeezie.com/nginx-configuration-examples/ (и около)
    только следует помнить про анекдот что не все методы программистов подходят админам, и читать документацию прежде чем копипастить оттуда недопонятые куски (в частности, весь этот ужас с if'ами - ни в коем разе)

     
  • 2.21, Stop, 01:08, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты забыл кто в модераторах? Телега... Телега... Это же не онокашников у соседей банят.
     
  • 1.6, Аноним2, 22:08, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Внесены исправления в обработку дат до 1970 года и после 10000 года - вот это размах :)
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:48, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ухх, вовремя успели. А то уж 10000-й год на носу, а поддержки всё не было.
     
  • 2.15, McCloud, 00:04, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > после 10000 года

    What do you have against my patch, you mayfly?

     
  • 1.20, Аноним, 01:08, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже в Gentoo и Mageia:

    https://repology.org/metapackage/nginx/history

     
  • 1.23, мститель, 04:03, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Делайте коктели молотова, уничтожайте мусарни и отлавливайте детей и жён мусаров и кагебят! Берите заложников, отрубайте им конечности!
     

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