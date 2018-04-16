The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

16.04.2018 12:01  Ядро Linux достигло 6 млн git-объектов, что стало хорошим поводом для выпуска 5.0

В сегодняшнем анонсе первого кандидата в релизы ядра 4.17, Линус Торвальдс отметил, что появился повод, чтобы релиз данного ядра вышел под номером 5.0. Как известно, значительные смены номера версии являются формальным шагом, не связанным с внедрением каких-то революционных и особенных изменений, а лишь снимающих дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии (последнее время, стараются не выходить за пределы 20).

Смена версий 3.x и 4.x хорошо коррелировала с числом git-объектов в репозитории - ядро 3.0 было выпущено, когда в репозитории находилось примерно 2 млн объектов, а ядро 4.0 - 4 млн объектов. В процессе подготовки 4.17 преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории, что является отличным поводом для присвоения данному выпуску номера 5.0. Ядро 4.17 также выделяется из всех остальных выпусков тем, что в нём впервые удалено больше строк кода, чем добавлено, благодаря удалению поддержки 8 устаревших архитектур и проведению нескольких других чисток.

При этом, Линус не исключает, что несмотря на хорошее совпадение, он принципиально не станет формировать релиз 5.0 вместо 4.17, так как не хочет быть слишком предсказуемым и не желает привязывать изменение первого номера версии даже к нумерологическим событиям. Линус предупредил, что в один прекрасный день выпуск 5.0 состоится, но выбор этого момента будет абсолютно бессмысленным.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/4/1...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс рассчитывает выпустить ядро Linux 5.0 летом 2018 года
  3. OpenNews: Линус Торвальдс наметил критерии выпуска ядра Linux 5.0
  4. OpenNews: Линус Торвальдс устроил голосование по вопросу выпуска ядра Linux 4.0
  5. OpenNews: Планы по созданию ветки 4.0
  6. OpenNews: Линус Торвальдс намерен выпустить вместо Linux-ядра 2.6.40 версию 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Fracta1L, 12:03, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Жаль, если не будет Linux 4.20
     
     
  • 2.16, ., 12:32, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –2 +/
    по настоящему жаль только того, что не будет версии 2 8 2 вот это - действитель... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, eRIC, 12:57, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    у вас почти в каждом комментария речь идет об инвесторах скажите пожалуйста, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, Аноним, 14:25, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Они его коменты инвестируют.
     
  • 1.2, Аноним, 12:08, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    копирование на флешку все так же ставит систему колом?
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:09, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    В 2007-м - да.
     
     
  • 3.59, Аноним, 14:31, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В 2007-м - не знаю, личной флешки ещё не было Но в 2008-м НЕ ставило, ядра va... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Fracta1L, 12:10, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже где-то с год как нет.
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:21, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как раз где-то год перестал даже пробовать это делать под линуксом Дело даже н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Юрий, 13:07, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как это повторить? Ядро, ОС, чем копируете? Ну не видел я такого!
     
     
  • 5.38, Аноним, 13:11, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Linux4 13 0-38-generic 43 16 04 1-Ubuntu Копирование обычным мышетыком в Unity ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.60, Юрий, 14:35, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Linux4.13.0-38-generic #43~16.04.1-Ubuntu
    > Копирование обычным мышетыком в Unity/Nautilus 3.14.3

    Ubuntu... Слёзы прям наворачиваются.
    Linux 4.13.0-pf4
    Gentoo
    Хоть обкопируйся. На generic (не pf) тоже самое. Семь лет уже полёт нормальный.

     
  • 5.80, 1, 16:00, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    видел множество раз, вот вчера например. НО проблема бывает только если флешка форматирована в FAT32, если в NTFS пишет на максимальной скорости на которую флешка способна. Ubuntu 17.10
    4.13.0-38-generic #43

     
  • 4.61, Аноним, 14:40, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Быстро копирует в кэш в памяти, пока тот не заполнится, потом ждет сброса на уст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.71, Аноним, 15:07, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не должно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.84, Ordu, 16:14, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, я о том же. Должно быть равномерно медленно всегда, чтобы пользователь не забывал о том, что работает с тормозным носителем.
     
  • 4.70, Аноним, 15:06, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как то от интереса, специально сделал выборку файлов Одни и те же файлы Один и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Ordu, 16:16, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Одна флешка
    > Винда без антивиря
    > Так же, после некоторого момента неприятного
    > Необходимо идти в терминал и руками требовать сброс кэша
    > Иначе система будто забыла, что копировала файлы и забыла об этом
    > Уведомления говорят, мол всё, забирай флешку
    > Но в итоге, битые файлы
    > Поэтому принудительно сброс кэша
    > И только после этого забираем
    > Поэтому да, быстрее и проще в Винду нырнуть и копировать

    Это у вас что-то с вашим файловым менагером. У меня в консоле никогда проблем не было. cp и mv пишут на флешку или читают с неё без каких-либо проблем вообще.

     
  • 3.24, Аноним, 12:48, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > где-то с год

    Версия, сестра, версия какая?

     
     
  • 4.33, Аноним, 13:05, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может аноним имел ввиду релиз с внедрением bfq?
     
  • 3.31, Аноним, 13:01, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Даштовыговорите Благородный дон предоставит даже ссылку на патч, принятый год н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Урри, 14:27, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может сначала благородный дон предоставит пруфы оной "проблемы"?

    За 20 лет ни разу не видел, чтобы линукс "колом вставал из-за копирования" не то что на флешку, а даже на дискету.

     
     
  • 5.62, Аноним, 14:43, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если ты никогда не сталкивался с фризами и зависаниями системы при копировании ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.65, бедный буратино, 14:50, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    я практически никогда не пользуюсь флешками. одна постоянно висит на ключах, но файлами на ней я не оперирую - делаю, по потребностям, живую систему на базе то Debian, то OpenBSD, а затем cat hdd > /dev/sdb

    а колом мои четыреядра-четырегига ставит вообще любая серьёзная дисковая активность. при 2.6.2x было лучше, заметно - есть комп, который тогда не тормозил, а теперь тормозит на дисковых операциях, как саврас - не от старости же, не байты же там устали

     
  • 6.69, Аноним, 15:00, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не слишком ли категорично? Человек сказал, что 20 лет с Linux.
     
     
  • 7.77, Аноним, 15:49, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А, ну раз человек 20 лет с линуксом, то дааа А считается ли 20 лет с Linux ом ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.82, llolik, 16:07, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Благородный дон предоставит даже ссылку на патч, принятый год назад и исправляющий сабж?

    https://lwn.net/Articles/682582/ Статья на LWN сойдёт? Внедрено в 4.10. Ну, как минимум, на 4.13/4.15 в крайнем Mint-е (читай Убунте) 12309 не наблюдаю.

     
  • 4.83, пох, 16:13, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    благородный дон вот может (потратив пол-дня, поэтому лучше - сами, ссылки эти были даже и на опеннете в том числе) даже найти ссылки на патчи, которые "исправляли эту проблему" еще в ядре 2.6. Как и подтверждения заинтересованных лиц, что нифига -то на самом деле не исправлялось.

     
  • 3.63, iPony, 14:45, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уже где-то с год как нет.

    ну да, это шаблон такой. Только сообщение такое же остаётся, а переменная "СЕЙЧАС" меняется.

     
  • 2.17, AlexYeCu_not_logged, 12:39, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, такое бывает?
     
  • 2.20, TormoZilla, 12:43, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну на HDD без изменений.
     
  • 2.23, Аноним, 12:46, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, чувак.
     
  • 2.26, Анончик999999, 12:52, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ты знаешь, это иногда случается даже в Windows 10 С моей Transcend 64GB две нед... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, имя, 14:59, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а у них негров линчуют! Б-же, что за агрументы.
     
  • 2.29, Pofigist, 12:57, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да.
     
  • 2.37, ILoveIslam, 13:09, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Быстрее флешками перестанут пользоваться, чем этот баг починят
     
  • 2.50, Аноним, 13:40, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сильно зависит от конфигурации ядра. На OpenSuse ядре такой дичи нет.
     
  • 2.66, Аноним, 14:55, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, и да на дворе 2018 Все кто фуфлят, мол нет и тп, наверное привыкли и тупо ух... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.67, имя, 14:59, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    увы
     
  • 1.3, A.Stahl, 12:09, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Жаль, предсказуемость -- очень хорошее качество лидера большого проекта ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Anon4ik, 12:16, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –17 +/
    Лидер — тот кто тащит проект на себе, это не про него.
     
  • 2.42, охохонюшка, 13:27, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Тут эксперты опеннета наконец подошли к мысли, что Линус вовсе не хороший лидер ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Ilya Indigo, 12:10, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...приурочить к какому-то необычному событию.
    > ...преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории.

    Вот это необычное событие...просто нет слов...

     
  • 1.7, Anon4ik, 12:15, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А почему не 6.0 сразу?
     
     
  • 2.13, ., 12:30, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    600. Инвесторы любят большие числа.

     
  • 1.8, Аноним, 12:16, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С другой стороны, какая вообще разница от номера ядра Пускай хоть будет v400 ил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, FHgf, 12:25, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам подавай версию V859 или 4.17? А мне 2.298.55
     
     
  • 3.21, TormoZilla, 12:44, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    0,417b78m
     
  • 1.14, Какаянахренразница, 12:31, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > стало хорошим поводом для выпуска 5.0

    Наоборот, не стало. Могло бы стать, но не стало.

     
  • 1.15, Аноним, 12:32, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Логично ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, iZEN, 12:41, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    В этом определённо что-то есть Безумное Линус в аварию не попадал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Онаним, 12:41, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    4.0 надо было делать после 3.14
     
     
  • 2.25, mickvav, 12:49, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже было в TeX-e.
     
  • 1.22, Аноним, 12:46, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Один я считаю, что повод не то чтобы слишком хороший ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov, 13:00, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Будешь после Линуса ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, SysA, 12:57, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Я вообще не понимаю ухода от классической x.y.z[.r] модели, устоявшейся в Юникс-мире. Когда версии нумеровались по мере введения новых фишек и совместимости. Было куда легче ориентироваться и понимать, что происходит...
     
     
  • 2.39, Fracta1L, 13:13, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Бедный, в новых циферках запутался и ориентацию потерял?
     
  • 2.40, A.Stahl, 13:16, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так ничего не происходит Никаких скачкообразных принципиальных изменений в ядре... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, fi, 14:07, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Driver API всё же меняется, вот это самый главный повод менять мажор версии
     
  • 2.48, Andrey Mitrofanov, 13:37, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я вообще не понимаю ухода от классической x.y.z[.r] модели, устоявшейся в Юникс-мире.

    Давно http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45298 же выяснили, что шкала _логарифмическая_:

    2.6 -> 3.x  :  39 миноров
    3.х -> 4.x  :  20 миноров
    4. -> 5. : 10
    5 -> 6 + 5
    6 -> 7 + 2
    7 -> 8
    8 -> 10
    10 > 14
    14 -> ....

    Ну, или коло того.  Главное -- хроум обогнать[I]![/I]

    > Когда версии нумеровались по мере введения новых фишек и совместимости. Было
    > куда легче ориентироваться и понимать, что происходит...

     
  • 1.32, Ordu, 13:05, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Линус не исключает, что несмотря на хорошее совпадение, он принципиально не станет формировать релиз 5.0 вместо 4.17, так как не хочет быть слишком предсказуемым

    Тролль, как он есть. Ждём новой вспышки обсуждения того, как надо правильно нумеровать версии.

     
     
  • 2.44, Andrey Mitrofanov, 13:30, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, подожди немного, они еще не проснулись Жди появления в камментах ключ сло... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Аноним, 13:07, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Партия провозгласила удвоить кол-во строк кода за пятилетку!
     
     
  • 2.51, Аноним, 13:41, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    если вдвое - то 8 млн обьектов ожидайте
     
  • 1.36, Мураками, 13:07, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "в один прекрасный день выпуск 5.0 состоится, но выбор этого момента будет абсолютно бессмысленным."

    сначала была привязка к значительным изменениям ядра, потом к количеству объектов в git, а теперь вот планируется привязка к "абсолютно бессмысленному моменту"
    мне одному кажется что они всё больше и больше начинают страдать хрнёй ?

     
     
  • 2.41, Аноним, 13:17, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тебе не кажется.
     
  • 2.45, Аноним, 13:34, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так других неадекватов не стало Дреппер ушёл из Glibc , вот Линус и расслаби... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 13:36, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Т е справа налево Ну, вы поняли Мы живём в свободной стране, в которой треб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Andrey Mitrofanov, 13:44, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Т.е. "справа налево". Ну, вы поняли! Мы живём в свободной стране, в
    > которой требовать от байтов строгой упорядочности - нетолерантно!

    Нет, в "толерантной" стране байтики требуют от тебя упоро ^H ядоченности.

     
  • 4.56, Аноним, 14:23, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    упорядочена сама информация, порядок же её выборки из массивов в пределах адресу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.73, Аноним, 15:12, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас же есть неадекват покруче Дреппера - Поттеринг.
     
  • 2.49, Аноним, 13:39, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе кажется
     
  • 1.43, Аноним, 13:29, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Круто, чё Вторую цифру выше 20 поднимать не красиво, давайте поднимать первую ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Аноним, 13:34, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Maxim Chirkov, как такое может быть https s31 postimg cc gl5iliv6j image png ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Andrey Mitrofanov, 13:48, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Maxim Chirkov, как такое может быть? https://s31.postimg.cc/gl5iliv6j/image.png

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/265.html#19

     
  • 2.64, Maxim Chirkov, 14:48, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Maxim Chirkov, как такое может быть? https://s31.postimg.cc/gl5iliv6j/image.png

    Издержки кэширования. Я вначале подтвердил новость, затем перечитал и понял, что заголовок не совсем верный и исправил. Но значение заголовка подставляется в шаблон страницы из отдельного кэша, который на пару минут отстаёт от актуальных данных.

     
     
  • 3.74, Монти Пайтон, 15:19, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > из отдельного кэша

    У вас проблемы с синхронизацией!

     
  • 1.72, Аноним, 15:08, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо Линусу выслать в подарок совочек с дружеским пожеланием перейти с лопаты на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.75, Вопрошающий аноним, 15:29, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 6 млн git-объектов .. стало хорошим поводом для выпуска 5.0
    > Но Линус предупредил.. выпуск 5.0 .. будет абсолютно бессмысленным.

    О чём я прочитал новость?

     
     
  • 2.76, Андрей, 15:33, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос риторический
     
  • 1.78, Аноним, 15:49, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Астанавитесь!
     
  • 1.79, Аноним, 15:50, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эх а раньше между 2 4 и 2 6 были координальные различия, а теперь мажорную вер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.81, Аноним, 16:01, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Без новых номеров версий нет прогресса ! :D
     
  • 1.85, Аноним, 16:15, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    блд перехожу на неназываемую
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor