16.04.2018 12:01  Ядро Linux достигло 6 млн git-объектов, что стало хорошим поводом для выпуска 5.0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.60, Юрий, 14:35, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Linux4.13.0-38-generic #43~16.04.1-Ubuntu
> Копирование обычным мышетыком в Unity/Nautilus 3.14.3
Ubuntu... Слёзы прям наворачиваются.
Linux 4.13.0-pf4
Gentoo
Хоть обкопируйся. На generic (не pf) тоже самое. Семь лет уже полёт нормальный.
|
|5.80, 1, 16:00, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
видел множество раз, вот вчера например. НО проблема бывает только если флешка форматирована в FAT32, если в NTFS пишет на максимальной скорости на которую флешка способна. Ubuntu 17.10
4.13.0-38-generic #43
|
|
|
|5.86, Ordu, 16:16, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>[оверквотинг удален]
> Одна флешка
> Винда без антивиря
> Так же, после некоторого момента неприятного
> Необходимо идти в терминал и руками требовать сброс кэша
> Иначе система будто забыла, что копировала файлы и забыла об этом
> Уведомления говорят, мол всё, забирай флешку
> Но в итоге, битые файлы
> Поэтому принудительно сброс кэша
> И только после этого забираем
> Поэтому да, быстрее и проще в Винду нырнуть и копировать
Это у вас что-то с вашим файловым менагером. У меня в консоле никогда проблем не было. cp и mv пишут на флешку или читают с неё без каких-либо проблем вообще.
|
|
|
|4.58, Урри, 14:27, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Может сначала благородный дон предоставит пруфы оной "проблемы"?
За 20 лет ни разу не видел, чтобы линукс "колом вставал из-за копирования" не то что на флешку, а даже на дискету.
|
|
|
|
|
|6.65, бедный буратино, 14:50, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
я практически никогда не пользуюсь флешками. одна постоянно висит на ключах, но файлами на ней я не оперирую - делаю, по потребностям, живую систему на базе то Debian, то OpenBSD, а затем cat hdd > /dev/sdb
а колом мои четыреядра-четырегига ставит вообще любая серьёзная дисковая активность. при 2.6.2x было лучше, заметно - есть комп, который тогда не тормозил, а теперь тормозит на дисковых операциях, как саврас - не от старости же, не байты же там устали
|
|4.83, пох, 16:13, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
благородный дон вот может (потратив пол-дня, поэтому лучше - сами, ссылки эти были даже и на опеннете в том числе) даже найти ссылки на патчи, которые "исправляли эту проблему" еще в ядре 2.6. Как и подтверждения заинтересованных лиц, что нифига -то на самом деле не исправлялось.
|
|1.27, SysA, 12:57, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
|
Я вообще не понимаю ухода от классической x.y.z[.r] модели, устоявшейся в Юникс-мире. Когда версии нумеровались по мере введения новых фишек и совместимости. Было куда легче ориентироваться и понимать, что происходит...
|
|
|
|2.48, Andrey Mitrofanov, 13:37, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Я вообще не понимаю ухода от классической x.y.z[.r] модели, устоявшейся в Юникс-мире.
Давно http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45298 же выяснили, что шкала _логарифмическая_:
2.6 -> 3.x : 39 миноров
3.х -> 4.x : 20 миноров
4. -> 5. : 10
5 -> 6 + 5
6 -> 7 + 2
7 -> 8
8 -> 10
10 > 14
14 -> ....
Ну, или коло того. Главное -- хроум обогнать[I]![/I]
> Когда версии нумеровались по мере введения новых фишек и совместимости. Было
> куда легче ориентироваться и понимать, что происходит...
|
|1.32, Ordu, 13:05, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
> Линус не исключает, что несмотря на хорошее совпадение, он принципиально не станет формировать релиз 5.0 вместо 4.17, так как не хочет быть слишком предсказуемым
Тролль, как он есть. Ждём новой вспышки обсуждения того, как надо правильно нумеровать версии.
|
|1.36, Мураками, 13:07, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> "в один прекрасный день выпуск 5.0 состоится, но выбор этого момента будет абсолютно бессмысленным."
сначала была привязка к значительным изменениям ядра, потом к количеству объектов в git, а теперь вот планируется привязка к "абсолютно бессмысленному моменту"
мне одному кажется что они всё больше и больше начинают страдать хрнёй ?
|
|
|
|
|
|
|
|4.52, Andrey Mitrofanov, 13:44, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Т.е. "справа налево". Ну, вы поняли! Мы живём в свободной стране, в
> которой требовать от байтов строгой упорядочности - нетолерантно!
Нет, в "толерантной" стране байтики требуют от тебя упоро ^H ядоченности.
|