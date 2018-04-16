16.04.2018 12:01  Ядро Linux достигло 6 млн git-объектов, что стало хорошим поводом для выпуска 5.0

В сегодняшнем анонсе первого кандидата в релизы ядра 4.17, Линус Торвальдс отметил, что появился повод, чтобы релиз данного ядра вышел под номером 5.0. Как известно, значительные смены номера версии являются формальным шагом, не связанным с внедрением каких-то революционных и особенных изменений, а лишь снимающих дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии (последнее время, стараются не выходить за пределы 20).

Смена версий 3.x и 4.x хорошо коррелировала с числом git-объектов в репозитории - ядро 3.0 было выпущено, когда в репозитории находилось примерно 2 млн объектов, а ядро 4.0 - 4 млн объектов. В процессе подготовки 4.17 преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории, что является отличным поводом для присвоения данному выпуску номера 5.0. Ядро 4.17 также выделяется из всех остальных выпусков тем, что в нём впервые удалено больше строк кода, чем добавлено, благодаря удалению поддержки 8 устаревших архитектур и проведению нескольких других чисток.

При этом, Линус не исключает, что несмотря на хорошее совпадение, он принципиально не станет формировать релиз 5.0 вместо 4.17, так как не хочет быть слишком предсказуемым и не желает привязывать изменение первого номера версии даже к нумерологическим событиям. Линус предупредил, что в один прекрасный день выпуск 5.0 состоится, но выбор этого момента будет абсолютно бессмысленным.



