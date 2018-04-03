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03.04.2018 15:49  Пояснение про сбор средств на продолжение существования проекта OpenNET

Вчера многие обратили внимание на появление в шапке ссылки "Поддержать OpenNET", ведущей на страницу сбора средств для продолжение публикации новостей на OpenNET. В связи с поступающими вопросами, попробую пояснить сложившуюся ситуацию.

До сих пор OpenNET придерживался тактики самофинансирования за счёт размещения рекламы, предоставляя пользователям свободный доступ к контенту, не требуя ничего взамен. Времена меняются и баннерная реклама в современных реалиях полностью изжила себя. Появление форматов видеорекламы, навязывание закреплённых блоков и злоупотребления всплывающими виджетами вынуждает пользователей прибегать к установке блокировщиков рекламы. В ответ рекламодатели прибегают к всё более агрессивным методам размещения и реклама становится всё более раздражающей. Возникает замкнутый круг и уже производители браузеров начинают внедрять блокировщики для защиты интересов пользователей. Для технически подкованной аудитории и IT-специалистов степень охвата блокировщиками рекламы по самым оптимистичным оценкам давно превысила 50%.

Также существенно трансформируются способы доставки контента - централизованные ресурсы остаются в прошлом и им на смену приходят независимые авторы и распространение материалов через ленты в социальных сетях, мессенджерах и агрегаторах. В подобных условиях эффективность сохраняет реклама в виде коммерческих новостей, но возможности этого метода сильно ограничены из-за достаточно жестких требований к подобным размещениям на opennet.ru (обязательное явное указание "реклама" в заголовке, недопустимость "джинсы", полное соответствие тематике и стилистике сайта).

Около трёх лет назад opennet.ru подошёл к точке, в которой прежнее существование, при использовании ранее применявшихся методов финансирования, стало затруднительным. Имеющиеся резервы позволяют продолжать работу, но они ограничены и приходится задумываться о дальнейшем развитии событий.

Одним из основных вариантов является переход к модели совместного финансирования с проведением ежегодных кампаний по сбору средств среди посетителей. Opennet публикует только оригинальный новостной контент, соответствующий жёстким критериям качества. 99% всех новостей на opennet.ru создаётся одним автором. На подготовку одной новости уходит до нескольких часов, а для крупных новостей, таких как анонсы нового ядра Linux, требуется полдня.

Задача сводится к сбору средств для оплаты работы одного человека в режиме полного рабочего дня. Благодаря поддержке компании Айхор (ihor.ru), безвозмездно предоставившей сервер, инфраструктурные затраты минимальны. Предугадать результаты кампании по сбору средств очень трудно, поэтому в зависимости от размера собранных средств рассматривается четыре исхода:

  • Средств будет собрано значительно больше, чем нужно. В этом случае рассматривается возможность организации фонда для расширения тематики, привлечения других авторов, создания каких-то новых смежных проектов или организации финансирования важных open source инициатив.
  • Средств будет собрано достаточно для оплаты полной занятости одного автора новостей. Исход кампании можно будет считать успешным.
  • Средств будет собрано меньше, чем хотелось бы, но несущеcтвенно. Работа продолжится без изменений с попыткой получения недостающих средств через традиционные методы рекламы (например, коммерческие новости).
  • Средств будет собрано значительно меньше, чем необходимо. По возможности будет предпринята попытка сохранить проект на плаву, но, рано или поздно, автор будет вынужден перейти к другим видам деятельности. Скорее всего, формат новостей будет трансформирован в короткие однострочные ссылки в стиле reddit или hacker news.

Для примерной оценки перспектив вчера в шапке сайта была размещена ссылка на сбор средств. За сутки удалось собрать около 15 тысяч рублей, поэтому наиболее вероятным исходом пока рассматривается последний из вариантов. С другой стороны, во время поломки сервера в 2015 году от различных компаний поступило около 100 предложений о помощи, к сожалению из-за большой загруженности в ходе восстановления сбоя не на все из них удалось ответить и поблагодарить за участие.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/donate....)
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: donate
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  • 1, Maxim Chirkov, 15:49, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Сразу хочу прокомментировать претензии некоторых участников по поводу модерирова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Fjgkdhdnxo, 15:55, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вы взяли в модераторы украинского уголовника, который удаляет все посты, которые не вписываются в политику партии. Это ли не "простое несогласие"?
     
  • 2, Аноним, 15:53, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А что, 30 сребреников от рекламы PVS уже закончились?
     
  • 3, Аноним, 15:55, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Если вдуматься, то сбор средств на работу человека, который работал на GNU-сообщ... весь текст скрыт [показать]
     

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