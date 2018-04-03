03.04.2018 15:49  Пояснение про сбор средств на продолжение существования проекта OpenNET

Вчера многие обратили внимание на появление в шапке ссылки "Поддержать OpenNET", ведущей на страницу сбора средств для продолжение публикации новостей на OpenNET. В связи с поступающими вопросами, попробую пояснить сложившуюся ситуацию. До сих пор OpenNET придерживался тактики самофинансирования за счёт размещения рекламы, предоставляя пользователям свободный доступ к контенту, не требуя ничего взамен. Времена меняются и баннерная реклама в современных реалиях полностью изжила себя. Появление форматов видеорекламы, навязывание закреплённых блоков и злоупотребления всплывающими виджетами вынуждает пользователей прибегать к установке блокировщиков рекламы. В ответ рекламодатели прибегают к всё более агрессивным методам размещения и реклама становится всё более раздражающей. Возникает замкнутый круг и уже производители браузеров начинают внедрять блокировщики для защиты интересов пользователей. Для технически подкованной аудитории и IT-специалистов степень охвата блокировщиками рекламы по самым оптимистичным оценкам давно превысила 50%. Также существенно трансформируются способы доставки контента - централизованные ресурсы остаются в прошлом и им на смену приходят независимые авторы и распространение материалов через ленты в социальных сетях, мессенджерах и агрегаторах. В подобных условиях эффективность сохраняет реклама в виде коммерческих новостей, но возможности этого метода сильно ограничены из-за достаточно жестких требований к подобным размещениям на opennet.ru (обязательное явное указание "реклама" в заголовке, недопустимость "джинсы", полное соответствие тематике и стилистике сайта). Около трёх лет назад opennet.ru подошёл к точке, в которой прежнее существование, при использовании ранее применявшихся методов финансирования, стало затруднительным. Имеющиеся резервы позволяют продолжать работу, но они ограничены и приходится задумываться о дальнейшем развитии событий. Одним из основных вариантов является переход к модели совместного финансирования с проведением ежегодных кампаний по сбору средств среди посетителей. Opennet публикует только оригинальный новостной контент, соответствующий жёстким критериям качества. 99% всех новостей на opennet.ru создаётся одним автором. На подготовку одной новости уходит до нескольких часов, а для крупных новостей, таких как анонсы нового ядра Linux, требуется полдня. Задача сводится к сбору средств для оплаты работы одного человека в режиме полного рабочего дня. Благодаря поддержке компании Айхор (ihor.ru), безвозмездно предоставившей сервер, инфраструктурные затраты минимальны. Предугадать результаты кампании по сбору средств очень трудно, поэтому в зависимости от размера собранных средств рассматривается четыре исхода: Средств будет собрано значительно больше, чем нужно. В этом случае рассматривается возможность организации фонда для расширения тематики, привлечения других авторов, создания каких-то новых смежных проектов или организации финансирования важных open source инициатив.

Средств будет собрано достаточно для оплаты полной занятости одного автора новостей. Исход кампании можно будет считать успешным.

Средств будет собрано меньше, чем хотелось бы, но несущеcтвенно. Работа продолжится без изменений с попыткой получения недостающих средств через традиционные методы рекламы (например, коммерческие новости).

Средств будет собрано значительно меньше, чем необходимо. По возможности будет предпринята попытка сохранить проект на плаву, но, рано или поздно, автор будет вынужден перейти к другим видам деятельности. Скорее всего, формат новостей будет трансформирован в короткие однострочные ссылки в стиле reddit или hacker news. Для примерной оценки перспектив вчера в шапке сайта была размещена ссылка на сбор средств. За сутки удалось собрать около 15 тысяч рублей, поэтому наиболее вероятным исходом пока рассматривается последний из вариантов. С другой стороны, во время поломки сервера в 2015 году от различных компаний поступило около 100 предложений о помощи, к сожалению из-за большой загруженности в ходе восстановления сбоя не на все из них удалось ответить и поблагодарить за участие.



